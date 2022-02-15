Türkiye cimnastik ülkesi olabilir mi

Cengiz Aytmatov muhteşem eseri Selvi Boylum Al Yazmalım’da ‘Sevgi neydi?’ diye soruyor, sonra da ‘Sevgi iyilikti, dostluktu... Sevgi emekti’ cevabını veriyordu. Onun bu sözleri Türkan Şoray’ın hayat verdiği Asya karakteri ile hafızalarımıza adeta mıhlansa da bugün geldiğimiz noktada sevgisizlik maalesef bir illet gibi... Yayıldıkça yayılıyor... Herkes, ‘Biri beni sınırsızca sevsin’ istiyor ama aynı sevgiyi vermekten imtina ediyor. Sevgisiz, öfkeli, kıskanç insanlarla kuşatılmış olacağız ki şiddet ve kadın cinayetleri hız kesmiyor. Bugün sosyal medyada paylaştığınız en masum fotoğrafın altına bile hiç tanımadığınız biri ‘nefret’ kusabiliyor. ‘Sevgililer gününde sevgiyi konuşmayıp da ne yapacağız?’ dedim. Sordum: ‘Gerçek sevgi/aşk neydi?’

SEVGİ BENCİL BİR DUYGU DEĞİLDİR

Uzman psikolog-ilişki terapisti Esra Ezmeci, ‘Gerçek sevgi/ aşk asla bencil değildir’ diyor ve her geçen gün artan şiddet eğilimi, kadın cinayetleri ve öfke sorununun altında bencillik duygusunun yattığını söylüyor. Diyor ki: “Kıskançlık sevgiye dahil değildir. Maçoluk sevgiye dahil değildir. Yasaklar koymak, kişiyi sadece kendine mecbur etmek, etrafına duvarlar örmek sevgiye dahil değildir. Bunlar şiddettir. Ancak maalesef ‘gerçek sevgi’, ‘gerçek aşk’ bu sanıldığı, sanılmaya başlandığı için kadına şiddet, kadın cinayetleri ya da nefret söylemleri ile daha sık karşılaşıyoruz.”

SEVMEK ÖNCE KENDİNDEN BAŞLAR

“Oysa gerçek sevgi/aşk karşındakini kendi olduğu hali ile sevebilmektir. Onun varlığını değiştirmeye çalışmadan, bütünü ile kabul etmek ve içselleştirmek demektir. Korkularına, kaygılarına, gelecek ile ilgili plan ya da isteklerine saygı göstermek, atacağı adımları desteklemek demektir. Bize çocukluktan itibaren yanlış bir dinamik öğretiliyor. ‘Bir elmanın iki yarısıyız.’ Hayır, bu doğru değil. Tam bir elma olmadan elmanın yarısı olduğunda mutsuz oluyorsun. ‘Biz, iki ayrı mutlu elmayız, bir araya geldik, daha da mutlu olduk.’ Motto bu olmalı. Yani demem şu ki birey olarak sen tam ve mutlu olmazsan kendini sevmezsen kimseye de sevgi veremezsin. Sevmek önce kendinden başlar. Yalnızken mutlu değilsen o zaman ilişkiden beklentin de fazla oluyor, tek odak noktan bu ilişki oluyor. O zamanda karşındakini değiştirmeye çalışıyor, değişmeyince şiddet uyguluyorsun... Bu böyle bir kısır döngü.”

SEVMEK ÖĞRENİLİR

‘Peki, sevmek öğrenilir mi?’ Psikolog Ezmeci, ‘Pek tabii’ diyerek, şöyle anlatıyor: “Sevmeyi öğrenmek aileden başlar. Çoğumuz, ‘Yemeğini yedin mi?’, ‘Dersini yaptın mı?’, ‘Üşüdün mü?’ gibi genel sorular soruyoruz çocuklara ama duygularını sormak konusunda çok eksiğiz. Oysa onlara duygularını ifade edebilecekleri alan yaratmalıyız. Konuşmaktan korkmamalıyız. Sadece konuşmakta yetmez, ev içinde karı-koca olarak birbirimize nasıl davranıyoruz bu da önemli.

O çocuklara nasıl rol model oluyoruz?