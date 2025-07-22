Türkiye bir hafta kavrulacak... Aşırı sıcaklardan nasıl korunacağız

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TEK ÇÖZÜM GÖLGE DEĞİL YİYİP İÇTİĞİNİZE DE DİKKAT EDİN



“Çevremde çok insanın bu sıcakları ciddiye almadığını, ‘zaten benim bir rahatsızlığım yok, bana bir şey olmaz’ gibi bir tavır içinde olduğunu görüyor, duyuyorum. Ama yanlış. Her ne kadar, iklim değişikliğinin de etkisiyle, son yıllarda sıkça yaşadığımız aşırı sıcaklara ‘alışık’ olsak da sıcak hava vücudun ısı dengesini tahmin ettiğimizden daha çok bozar, ciddi sıvı ve elektrolit kaybına neden olur, kalbin iş yükü artar” uyarısı ile söze giriyor İç Hastalıkları Uzmanı, Dr. Ayça Kaya.









1. KİLONUZ KADAR SU İÇİN

Peki ne yapmalı? Diyor ki: “Bir kere vücut asla susuz kalmamalı. ‘Ama terlemiyorum’, ‘E zaten evdeyim’ diyebilirsiniz. Ancak su kaybı sadece idrar ya da aşırı terle olmaz, deriden belli olmayacak şekilde de olur. Dolayısıyla kilonuz kadar su içeceksiniz. Kilogram başına 30 mililitre. Yani 100 kilo iseniz 3 litre. Aşırı sıcaklarda ise 3.5-4 litreye çıkarmalısınız. Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını ise idrarınızı takip ederek anlayabilirsiniz: Koyu renkte, az ve kokulu ise suyu mutlaka arttırın.

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2. GAZLI İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

“Market raflarında ‘%100 meyve suyu’ ibaresiyle satılan ürünler bile şeker ilavesi ya da yoğun meyve konsantresi içerir. Lif neredeyse yoktur, bu da kan şekerini hızla yükseltir. Bir kutu portakal suyu, bir avuç kesme şekeri tek seferde almanıza sebep olur. ‘Limonlu, şeftalili hazır çayların üzerinde ise her ne kadar ‘şekersiz’ etiketi olsa da içeriğinde yapay tatlandırıcılar vardır ve ciddi sağlık sorunları yaratır. Aynı şekilde yüksek oranda kafein ve şeker içeren enerji içecekleri de çok tehlikeli; kalp ritmini bozabilecek katkı maddeleri barındırır, uzun vadede bağımlılık yapar, uyku düzenini bozar, tansiyonu yükseltir. Vanilyalı, karamelli çeşitleriyle göz boyasa da hazır kahveler de masum değil. Bir şişe soğuk kahve, bir dilim pasta kadar şeker içerir. Yerine, mesela, ev yapımı, naneli, yeşil çaylı, sodalı, soğuk içecekleri öneririm. Tansiyon, kalp, böbrek hastalığı yani tuz kısıtlayıcı bir hastalık yok, kortizon kullanılmıyorsa da günde 2-3 bardak ‘sade’ maden suyu içilmesini tavsiye ederim.”

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3. PAKETLİ GIDA VE KIZARTMA YEMEYİN

“Aşırı sıcakla kaybettiğimiz su kadar elektrolit (sodyum, potasyum gibi) takviyesi yapmak da önemli. Tuz, sodyumun en önemli kaynağı. Ancak fazla tuz, vücudun su tutma kapasitesini arttırarak idrar yoluyla daha fazla su atılmasına neden olur. Bu da sıvı ve elektrolit dengesizliği ve dehidrasyona yol açar. Dolayısıyla turşu, şalgam, aşırı tuzlu peynir ve zeytinler, ambalajlı, hazır gıdalar, kremalı, soslu, fast- food ve kızartma gibi sindirim sistemine ekstra yük bindirecek yağlı yiyeceklerden uzak durun. Yerine sebze, meyve, protein, lifli gıdalar tüketin. Yazın favorisi kavun ve karpuzun ise glisemik indeksi yüksektir, hızlı emilen früktoz nedeniyle kan şekerini ani dalgalandırır, yağlanmayı arttırabilir.

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ARAÇ İÇİNDE HİÇBİR CANLIYI BIRAKMAYIN









Dr. Kaya, zorunda değilsek 11.00 ile 16.00 arası dışarı çıkmayı önermiyor. Ya zorundaysak? “O zaman beyaz ya da açık renkli kıyafetler, şapka, güneş gözlüğü ya da şemsiye tercih edin, güneş koruyucunuzu mutlaka sürün. Spor önemli ama güneşin tepede olduğu saatlerde değil! Sabah 06.00-07.00 ve 21.00 sonrası yapın. Günde 2 kez ılık suyla duş alın. Araçla yolculuk yapacaksanız sık sık mola verin, vücudu soğutun. Bir de gölgeye park etmiş ve işiniz 5 dakikacık, camlarınız da yarım açık olsa dahi araçta hiçbir canlıyı bırakmayın! Zira 35-40 derece olan sıcaklar araç içinde bir anda 10 derece kadar artabiliyor ve ani ölümler yaşanabiliyor.”



BU HAFTA ÇOK RİSKLİ ORMAN YANGINLARINA DİKKAT



Orman yangınlarıyla mücadelede zorlu bir ayı geride bıraktık ancak Prof. Dr. Doğanay Tolunay, bugün itibarıyla bastıran aşırı sıcaklara dikkat çekerek, X hesabından şu uyarıları yaptı: “Asıl risk şimdi! Doğu Karadeniz Bölgesi haricinde ülkede orman yangını seviyesi en üst düzeyde. Alev almadan önlem almalıyız. Böyle bir havada taşa çekiçle bile vursanız ateş çıkar. Ormanlarda bu havada hiçbir iş yapılmamalı, denetimler attırılmalı, anız yakılmamalı, ateşli piknik yapılmamalı, araç camından izmarit atılmamalı, kuru otların olduğu bölgelere araç park edilmemeli, orman içi ya da yakınındaki halk bilinçlendirilmeli, buradaki tesisler alarm halinde olmalı, elektrik hatları acil kontrol edilmeli.”



