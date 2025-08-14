Top 10’da rüşvet ve bot iddiası

Haberin Devamı

ÖNEMLİ OLAN HAKKANİYET SPOTIFY HAKKIMIZI YİYOR



Rekabet Kurulu soruşturması yeni başlamış olsa da aslında Spotify hakkında ortaya atılan bu iddialar yeni değil. Konuyu geçtiğimiz mayısta yeniden gündeme taşıyanlardan biri müzisyen Oğuzhan Koç’tu. “Artık bizi de sevecek misin, yoksa bu aşktan ümidi keselim mi?” sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Kendisini aradım. Bugün soruşturma ile gelinen noktada bir yorumu olur mu diye sordum. Cevabı şu: “O paylaşımlarımdaki itirazım, adaletsizliğe ve listelerdeki manipülasyonaydı. Bugün de aynı yerdeyim. Çünkü aynı adaletsizlik sürmekte. Ki ben bu adaletsizliği dile getirdiğimde şarkım 2-3 hafta “en çok dinlenenler” listesinde kaldı. Paylaşmadım bile çünkü şarkımın 1. sırada olmasının bir önemi yok! Kişisel değil sektörel bir mesele bu. Birincilikler geçicidir, önemli olan hakkaniyettir.”









ARALARINDA AL-VER İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

“İkinci sorun da şu; Spotify editörlerinin hiçbiri Türkiye’de yaşamıyor. Türkçe müzik dinlemeyen bu insanlar, Türkçe müziği yönlendiriyorlar. Spotify’in Türkiye’de bir temsilcisi ya da ofisi yok. İyi bir iş yaptığında ya da gerektiğinde diyelim e-posta atıyorsun. Fakat iletişim kurabilmek imkânsız! Öte yandan bu editörlere ulaşabilen, garip, yeni nesil yapımcılar türedi ve editörlerle, bu kişiler arasında bir al-ver ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Umarım soruşturma kapsamında ortaya çıkar detaylar, tüm delilleriyle...”



ONLARCA HİT’İMİ YILLARCA YOK SAYDILAR, BURADA MESELE ADALET



Müzisyen Aydilge de tepkili. Diyor ki: “Hiçbir zaman Spotify’ın desteklediği sanatçılardan olmadım. Yıllarca, hem de konserlerde milyonların hep bir ağızdan söylemesine rağmen, yeni şarkım ‘Yaşayalım Hemen’e kadar, ‘Hayat Şaşırtır’, ‘Kiralık Aşk’ gibi nice hit parçam bu listelere alınmadı.Kapak olmaktan bahsetmiyorum bile. Öte yandan belli isimler, belli yerlerde ön plana çıkarılmakta. Müzik sektöründeki bu haksızlıklar, manipülasyonlar benim gibi onlarca hiti olan müzisyenleri değil pek çok genç ve yetenekli müzisyeni de kalben küstürdü. Elbette isteyen, istediği listeyi hazırlamakta özgür. Ancak bunu sektörü yönlendiren güçte platformlar yapınca maalesef tüm müzik kültürümüz etkileniyor. Daha ilk gününde bir şarkıcının şarkısı 5 farklı listeye birden konuyor ve diğerleri yok sayılıyor ya da ‘bot’ basılarak, sahte beğeniler, sahte dinlemeler üretilerek, başarı algısı manipüle ediliyorsa o zaman bir sorun var. Neden şarkıların süreleri, alt yapıları, sözleri bu kadar değişti, içi neden boşaldı, küfürle, şiddetle doldu, nasıl bir kültür pompalanıyor... Bunları da konuşmak lazım. Burada mesele adalet. Mesele yozlaşan müzik kültürümüz.”

ADINI İLK KEZ DUYDUĞUMUZ KİŞİLER LİSTELERİN HEP EN TEPESİNDE



Bağımsız Müzik Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı, Zoom Music’ten Engin Akıncı da benzer düşüncede: “Herhangi bir geçmişi olmayan, hangi ara, ne ürettiğini bilmediğimiz, adını sanını ilk kez duyduğumuz kişiler, bir hafta gibi bir sürede, listelere en tepeden giriyor. E, haliyle şaşırıyor, nereden çıktı bu diyoruz.”

SEKTÖRÜ FİYATI İLE DOMİNE EDİYOR

Spotify’ın 2013’ten beri Türkiye’de olduğunu belirten Akıncı, alternatifi fazla olmasına rağmen hızla artan bir pazar payına sahip olduğunu söylüyor: “Bunun en önemli sebebi abonelik ücretlerini inanılmaz düşük bir seviyede tutmaları. Premium bireysel abonelik 60 lira, ki bugün artık bu fiyata sakız yok! (Türkiye ile ekonomisi benzeyen Şili’de bireysel abonelik ücreti 350 lira civarı) Abonelik fiyatlarının arttırılmasının, gelirin hakkaniyetli dağıtılması için önemli olduğunu yüzlerce kez söyledik. Ama inat ettiler, fiyatı değiştirmediler. Bu sebeple Türkiye’de yüzde 85’ten fazla aboneleri var.”

“Bu ne demek biliyor musun? Türkiye’de müzik sektöründe Spotify’ın borusu ötüyor demek. Hangi sanatçı ya da şarkı yükselir, hangi müzik türü öne çıkar... Onlar karar veriyor demek. Bağımsız müzisyenlerin, yapımcıların görünür olma şansı yok demek. Kartelleşme demek. İtirazımız buna.”



KİM O SANATÇILAR

Peki, Spotify’ın öne çıkardığı iddia edilen o sanatçılar kimler? “Doğru. Düzenli ve sistematik olarak korunan, öne çıkarılan sanatçılar var. Soruşturmada isimleri çıkacaktır. Bu sanatçıların kim olduğunu anlamak içinse sosyal medya hesaplarına bakmak yeterli. Suçlanan Spotify editörleri ile arkadaş oldukları, özel partiler, kutlamalara beraber katıldıkları ve hatta fotoğraflar paylaştıklarını görebilirsiniz. Bu ilişki ağının dijital dağıtımcılar ve majör plak şirketlerine kadar ulaştığını söylemek de mümkün. Öte yandan bu sanatçılardan daha başarılı ve yetenekli olanlarının, ne yaparsa yapsın, hiçbir şekilde listelerde isimleri çıkmıyor. Adaletsizlik işte burada, hak yeniyor.”



SPOTIFY YALANLADI

Spotify’dan da bir açıklama geldi: “Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında iş birliğine devam ediyoruz” denildi.