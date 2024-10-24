Tesadüfe bakın ki iki eşi de intihar(!) etti... Dikkat! İsmet aramızda

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Tesadüf mü dersiniz kader mi... 16’sında evlendiği ikinci eşi de sokak ortasında yediği meydan dayağı ve ardından aldığı darp raporunun sabahında, 3 çocuğu ve o yan odadayken mutfakta kendini doğalgaz borusuna astı (!) Kadın cinayetleri, ölümlerinin ardından “cezasızlık” diyoruz ya... Buyurunuz size bir örnek... Uyuşturucu madde bağımlısı, 2 eşi de tesadüfe bakın ki intihar (!) eden, 38 yaşındaki İsmet Bingöl aramızda. İlk eşinin ölümünün ardından “delil yetersizliği”nden beraat aldı, ikincisinde ise 9 ay yattı, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. İlk davası dündü. Bakırköy Adliyesi’nde aileler arasında arbede çıktı.

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İLK EŞİ SİLAHLA KENDİNİ (!) VURDU, BERAAT ALDI

38 yaşındaki İsmet Bingöl, 2023’ün 24 Temmuz sabahı kendisinden 15 yaş küçük eşi Vesile Bingöl’ü çıplak halde, mutfaktaki doğalgaz borusuna asılı halde bulur. Eşinin boynundaki ipi, tepesinden değil de boynundan keser. Vesile Bingöl’ün kardeşi Şaban T.’ye seslenir. Şaban T. ifadesinde o günü şöyle anlatır: “İsmet bana ‘Koş Şaban’ diye bağırdı. Eve girdiğimde çocuklar ağlıyordu. Ablam yerde yatıyordu. İsmet ablama kalp masajı yapmaya çalışıyordu. Yatak odası dağınıktı, televizyonun sesi sonuna kadar açıktı. İsmet ilk eşini öldürmekten cezaevine girdi.”

HAMİLEYDİ

İsmet Bingöl’ün ilk eşi Hülya Bingöl’ü öldürme suçundan yargılandığı bilgisi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede de var. İddianameye de giren Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyasında, “İsmet Bingöl tıpkı bu olaydaki gibi eşiyle tartışıyor, eşi de yine başka bir odaya geçerek intihar ediyor. Bingöl yine bu olaydaki gibi aile apartmanında, sabah buluyor ilk eşinin cansız bedenini. Ve yine tıpkı bu olaydaki gibi vefat eden ilk eş Hülya’nın intihar etmesi için somut bir neden yok” bilgisi bulunuyor.

2 KURŞUN ÇIKTI

Vesile Bingöl’ün kardeşi, Avukat Yusuf Bingöl şunu soruyor: “Hülya Bingöl, şahsın ruhsatsız silahı ile vuruyor kendini. Ama vücudundan 2 kurşun çıktı. Aynı silah artarda iki kez ateşleniyor yani. İntihar vakalarında genellikle tek kurşun olur çünkü kişi bilincini kaybeder, düşer. Hadi diyelim 2 el ateş etti, ilk el silah sesini yan odadaki adam duymaz mı? Ki küçük bir bebeği var ve ikinciye de hamile. Bu koşullarda intihar etmesi garip değil mi?” İsmet Bingöl, ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanmış ancak delil yetersizliği ve Adli Tıbbın “bir silahtan 2 kurşun çıkabilir” raporu ile beraat almış.

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İKİNCİ EŞİ KENDİNİ ASTI (!) YİNE BERAAT ÇIKTI

İlk eşin ölümü sonrası sadece ruhsatsız silah bulundurmaktan hüküm giyen İsmet Bingöl cezaevinden çıktıktan sonra 16 yaşındaki kuzeni Vesile Bingöl ile görüşmeye başlıyor. Sonrasını Vesile’nin ablası Lalihan Bingöl anlatsın: “İsmet amcamızın oğlu. Kız kardeşim 16’sında, liseyi bıraktı, evlendiler. Çok kıskançtı. Sıkça tartışırlardı. Günlerce eve kapatır, sokağa çıkmasına izin vermezdi. Ölmeden 10 gün önce İsmet, yine kıskançlık meselesinden, Vesile’yi Bağcılar Evlendirme Dairesi’nin oradaki boş arazide ağır şekilde dövmüş. Kan revan içindeydi. Bardağı taşıran son damla bu oldu. Vesile’yi ikna ettik, darp raporu aldı, çocukları ile aile apartmanımıza yerleşti. Biz evde yokken İsmet gelmiş, çocukları görme bahanesi ile... Komşular seslerini duymuş, kavga etmişler. Aynı gecenin sabahında kardeşim, çıplak halde, mutfakta asılı bulundu. Benim kız kardeşim muhafazakâr, dindar bir kadındı. Allah korkusundan dahi böyle bir şey yapmazdı. 3 çocuğuna da çok düşkündü. Asla intihar ettiğine inanmıyoruz, hem de çocukları yan odadayken, çıplak şekilde kendini asacak kadar... Ki o şahıs ile akraba olduğumuz için kendisine bir şey olursa ailelerin birbirine gireceğini de iyi bilirdi. Ön otopsi raporunda şarj kablosu ile boğulma dendi ama sonra rapor başka geldi.”

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ADLİ TIP ‘İNTİHAR’ DEDİ

Evde yapılan incelemeler sonrası hazırlanan raporda Vesile Bingöl’ün kendini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu, sonradan asılması durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtiliyor. Adli Tıp raporunda ise Bingöl’ün asılma dışında ölümünün gerçekleştiğine dair tıbbi bir delil bulunmadığı yazıyor. Ancak hatırlatmakta fayda var; Ankara’da Şule Çet’in 20 katlı bir plazadan düşerek hayatını kaybettiği davada ilk Adli Tıp raporu hatalıydı. Münevver Karabulut davasında ise ‘pis masa skandalı’ yaşanmış, Karabulut’un çamaşırında bulunan sperm izi ‘aynı masada otopsisi yapılmış bir başkasına ait’ çıkmıştı. Dolayısı ile bu noktada akıllara bir “acaba” düşüyor.

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DELİL YETERSİZLİĞİ İLE SERBEST

Benim “acaba” Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameye “Vesile Bingöl’ün kendini asmadığı, eşinin olaya intihar süsü verdiği iddiası oluştuğu” şeklinde girmiş. Ancak “Nihayetinde bilimsel ve aksi sabit olmayan Adli Tıp raporu ile bilirkişi raporunda ‘vefat edenin ası şeklinde intiharı’ olarak ortaya konulmuştur” denilerek Bingöl’ün ilk eşinden sonra ikinci eşini de öldürdüğüne dair somut bir delile ulaşılamaması sonucu ‘kasten öldürme’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkmış.

TUTUKLU YARGILANSIN

Vesile Bingöl’ün ablası Lalihan Bingöl: “O şahıs ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ediyor. O kafa ile her şeyi yapmış olabilir. Kardeşimin intihar ettiğine asla inanmıyoruz. Bu şahsın tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz.”

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Vesile Bingöl’ün kardeşi, Avukat Yusuf Bingöl: “Toplumun bu şahıstan korunması şart. Yarın öbür gün 4 çocuğuma baksın diye bir başkası ile evlenecek belki. Ablamın intihar ettiğine inanmıyorum. Ama diyelim öyle oldu. Açık ki ortada çok ciddi şekilde ölüme yönlendirme ve sistematik eziyet var. Peki elini kolunu sallaya sallaya aramızda mı gezecek bu kişi? Tutuklu yargılanmalı.”