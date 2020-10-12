Terör örgütü yine ‘ciğerlerimizi’ yaktı

Çorum’da hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğunun, annesi ve onun erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi, Türkiye ayağa kalktı. Saptanması diğer türlerine göre çok daha zor olan “çocuk cinsel istismarı” konusunda konuşmak zor olsa da bir noktada bilinçlenmek ve çocukları da doğru bilgilendirmek önemli. Yasaların yeterliliğini, neler yapılabileceğini uzmanlara sordum.

İSTİSMARCIYI UZAKTA ARAMAYIN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Çocuk Koruma ve Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halis Dokgöz’e ilk önce 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğrayıp uğramadığının nasıl belirleneceği ve sürecin nasıl işleyeceğini sordum. Prof. Dr. Dokgöz ebeveynlerin ilişki durumu bozukluğu, ebeveynlerden birinin eksikliği ya da ebeveynden başka evde bir başka kişinin (genellikle bir akrabanın) yaşıyor olmasının çocuk istismarı potansiyelini arttırdığını belirterek “Bu vakada da baba yok, annenin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir erkek var. Çocuğu acile götürüyorlar ve doktor muayene sırasında durumu fark ediyor. Üniversitelerde çocuk koruma Sağlık Bakanlığı bünyesinde ise çocuk izlem merkezleri ve Adli Tıp var. İstismar var mı yok mu? Varsa derecesi ne? Çocuğun bedeni üzerinde sperm, kıl gibi saldırgana ait bulgu, tırnak içinde bir iz, materyal var mı? Tüm bu deliller toplanacak. Er ya da geç bu çocuğun başına ne geldiği ortaya çıkar. Ayrıca iddialara göre bu vakada çocuğa yönelik dijital istismar da söz konusu. Çocuğun mahrem görüntülerinin para karşılığı satıldığı iddiaları var. Bu da istismarın bir başka boyutu. O nedenle çok önemli bir vaka. Hassasiyetle çalışılmalı. İddialar doğru ise görüntüleri satanlar kadar satın alanların da peşine düşülmeli” diyor.

CEZA İNDİRİMİNE GİDİLMEMELİ

Toplumda cezaların yetersiz olduğuna dair bir inanış olduğunu belirten Prof. Dr. Dokgöz şöyle devam ediyor: “Aslında tam aksine Türk hukuk sisteminde özellikle çocuğun cinsel istismarı, şiddet, ölümlü vakaların değerlendirilmesi konusunda suçun cezalandırılması ile alakalı yeteri kadar düzenleme var. Ancak bizdeki en büyük sıkıntı hukukun uygulanması. Bizde suçlu maalesef aldığı cezayı yatmıyor. ‘Yatarı ne’ diye bir kavram var. Kişinin 20 yıl ceza aldığını varsayalım; infaz yasasından-denetimli serbestlikten-iyi halden faydalanıyor. 6-7 yıl yatıp çıkıyor. Özellikle çocuğa yönelik istismar, kadına şiddet, ölümle sonuçlanan cinayet ve hayvan hakları konularında asla bir ceza indirimine gidilmemesi gerektiğine bunun da yasal bir düzenlemeyle sağlanması gerektiğine inanıyorum.”

KOL KIRILIR AMA YEN İÇİNDE KALMAMALI

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin Çocuk İstismarı Raporu’na göre Türkiye’de cinsel tacize uğrayan çocukların yüzde 68’i akrabaları tarafından bu duruma maruz kaldı.