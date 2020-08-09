Sporda cinsiyetçiliğe yer yok

Manchester City-Real Madrid karşılaşmasının ardından spikerler Melih Şendil ve İlker Yağcıoğlu “Kadınlara futbol ve basketbol oynamak, erkek futbolculara da pembe renk forma yakışmıyor” diyerek çirkinleşti. Cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle her iki yorumcu da ‘tam da bekledikleri gibi’ topa tutuldu. İki yorumcunun pembenin 100 yıl önce erkek rengi olduğunu öğrendiğinde ne yapacakları ise şahsımın merak konusu!
KIRMIZI DA PEMBE DE GİYERİZ
Cinsiyetçi yorumları duyar duymaz görüşünü almak için Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden Tanju Çolak’ı arıyor ve ‘Futbolcu pembe forma giymemeli mi?’ diye soruyorum. ‘Hadi oradan’ diyor. Kırmızı tişört ve sarı şortlu anlık kombininin fotoğrafını atıyor ve “Kırmızı da giyeriz, sarı da, mor da... Kime ne? Bununla bir algı mı yaratılmaya çalışılıyor, erkekliğimizden bir şüphe mi var? Melih Şendil kim arkadaş? O giymezse giymesin. Gerçekten saçmalamışlar. Pembe de giyeriz, yeşil de. Rengin ne önemi var. Her renk güzel. Önemli olan icraat, futbol adına ne başardığınız” diyor.
SAHALARDA BİZE ALIŞACAKSINIZ
Futbolcu ve spor yorumcusu Bahar Özgüvenç, Türkiye’de kadın olmak bile zorken futbolcu olmanın ekstra zor olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Hayatım, erkeklerle girdiğim her ortamda, ilk 15 dakika futbol konusunda kendimi ispatlamakla geçti. Sürekli alaylı bakışlarla maruz kaldım. 36 yaşındayım. 6 yaşından beri top koşturuyorum. 30 yıldır aynı durum. Biz bıktık onlar bıkmadılar.”
Genç kızlar sakın vazgeçmeyin
Özgüvenç yakın bir geçmişte Mustafa Göksu’nun da katkısıyla Aspor ekranında yorum yapmaya başladı, ‘Şükür ki bu camiadaki her erkek aynı kafada değil’ diyor. Özgüvenç’in kariyerini futbolda yapmak isteyen genç kadınlara mesajı da var: “Kadın futbol yorumcusu olur mu?’, ‘Kadın futboldan ne anlar, evde yemek yapsın’ gibi laflar duyacaksınız. Takmayın! Bu yorumlar sizi ateşlendirsin. Bir kadın her konuda bilgili olabilir. Ölene kadar vazgeçmeyeceğim. Siz de vazgeçmeyin!”
RENKLERE DÜŞMANLAR
Spor yorumcusu Uğur Meleke: “Real Madrid futbolun kendisi gibi bir kulüp. Futbolu tarif eden 10 kelime seçseniz, gol, korner, Maradona filan derken sıra Real’e de gelir. FIFA tarafından 20’nci yy. kulübü seçilmiş bir takım. Pembe forma seçimi ise rastgele olmadığı gibi bu sezon ilk de değil. Pembe formayı Ronaldo varken de giydiler. Tanıtımını da Bale ile yaptılar. Üstelik Real Madrid, Los Merengues (yumurtadan yapılan beyaza yakın beze rengi) lakabını renginden alan bir kulüptür. Real Madrid de farkındadır ki hayat siyahlar ve beyazlardan ibaret değildir. Hayatta binlerce farklı renk var. Ayrımcılık deyince biz sadece ten rengi düşünüyoruz. Oysa ayrımcılık hayatta senin rengin dışında kalan renklere düşman olma halidir. Pembe forma seçiminde bu kucaklayıcı duygu vardır.”
RESMEN DENSİZLİK
Akdeniz Nurçelik Spor Kulübü Başkanı Nurcan Çelik: “Ara sıra çıkıyor bu istisnalar. ‘Reklamın iyisi kötüsü olmaz’ deyip popüler olmak uğruna mı yapıyorlar? İnanın anlamış değilim. Resmen densizlik etmişler. Maalesef bu tarz düşünen insanlar var hayatta. Hep de olacak. O nedenle pes etmemek gerek! Biz henüz kadın futbolunda gelişmekte olan bir ülkeyiz. Avrupa çok önümüzde. Hedefimiz dereceleri yakalamak. Kimseler de buna engel olamayacak.”
SPORUN HER BRANŞI KADINA YAKIŞIR
A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Tilbe Şenyürek kadınların yapamayacakları spor olduğuna inanmıyor. Yorumcuların sözlerinin cahilce olduğunu söyleyen Şenyürek “Ülkemizi her zaman, belki erkek milli takımımızdan daha fazla, kürsüde temsil ettik. Bu ülkeye Fenerbahçe Beko’dan önce ilk Eurolig kupasını getiren Galatasaray kadın basketbol takımıdır. Biz kadınlar bu zihniyetten çok yorulduk! Dilerim bu kafa yapısı bir an önce yok olur. Çünkü biz işimizi çok severek yapıyoruz ve sporun her branşı kadına yakışır. Bu açıklamalar ise bizi ancak güçlendirir ve hırslandırır” diyor.
Şenyürek ‘Futbolcular pembe giymemeli’ yorumuna ise “E, o zaman biz de mavi, siyah, lacivert giymeyelim. Rengin kadını erkeği olmaz. Elle tutulur bir açıklama bile değil. 2 gün sonra çıkar özür dilerler. Önemli olan zihniyetin değişmesi” diyerek cevap veriyor.
ÖNYARGILARINIZI YIKIN
A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Cansu Köksal: “Basketbolu seviyorum. Oyunu, teması, hızı ve rekabeti seviyorum. Fiziksel gücün bana verdiği hazzı seviyorum. Yeteneğim kadar, aklımı da kullanmamı sağlamasını seviyorum. Beni büyüten, geliştiren, olgunlaştıran, özgürleştiren bir mesleğim olmasını seviyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durmamı sağlamasını; hırsımın, azmimin, çalışkanlığım karşılığını vermesini seviyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi ve ama ne olursa olsun pes etmemeyi öğretmesini seviyorum. Takım olmayı seviyorum; bana zorlukların üstesinden ancak ve ancak birlik olarak kalkılabileceğini öğretmiş olmasına şükrediyorum. Ve hepsinden de önemlisi, erkek egemen birçok meslekte başarılı olan kadınlar gibi ben de önyargıları kıran, kalıpları yıkan bir iş yapmaktan onur duyuyorum. Basketbol bana çok yakışıyor!”
100 YIL ÖNCE PEMBE ERKEK RENGİYDİ
İngiliz The Guardian gazetesinin bilim yazarı Ben Goldacare 1918 tarihli kadın dergisi Lady’s Home Journal’ın makalesine atıf yaparak pembenin erkek rengi olduğunu ortaya çıkardı. Dergi “Bu konuda bir görüş ayrılığı olmasına rağmen daha kararlı ve güçlü bir renk olan pembe erkek çocuklarına, daha narin ve zarif olan mavi ise kız çocuklarına uyuyor” diyor. Amerikan dergisi Sunday Sentinel’in 1917 tarihli bir sayısında ise annelere “Geleneği takip eden biriyseniz oğullarınız için pembeyi, kızlarınız için maviyi kullanın” deniliyor.
Sporda cinsiyetçiliğe yer yok
Manchester City-Real Madrid karşılaşmasının ardından spikerler Melih Şendil ve İlker Yağcıoğlu “Kadınlara futbol ve basketbol oynamak, erkek futbolculara da pembe renk forma yakışmıyor” diyerek çirkinleşti. Cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle her iki yorumcu da ‘tam da bekledikleri gibi’ topa tutuldu. İki yorumcunun pembenin 100 yıl önce erkek rengi olduğunu öğrendiğinde ne yapacakları ise şahsımın merak konusu!
KIRMIZI DA PEMBE DE GİYERİZ
Cinsiyetçi yorumları duyar duymaz görüşünü almak için Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden Tanju Çolak’ı arıyor ve ‘Futbolcu pembe forma giymemeli mi?’ diye soruyorum. ‘Hadi oradan’ diyor. Kırmızı tişört ve sarı şortlu anlık kombininin fotoğrafını atıyor ve “Kırmızı da giyeriz, sarı da, mor da... Kime ne? Bununla bir algı mı yaratılmaya çalışılıyor, erkekliğimizden bir şüphe mi var? Melih Şendil kim arkadaş? O giymezse giymesin. Gerçekten saçmalamışlar. Pembe de giyeriz, yeşil de. Rengin ne önemi var. Her renk güzel. Önemli olan icraat, futbol adına ne başardığınız” diyor.
SAHALARDA BİZE ALIŞACAKSINIZ
Futbolcu ve spor yorumcusu Bahar Özgüvenç, Türkiye’de kadın olmak bile zorken futbolcu olmanın ekstra zor olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Hayatım, erkeklerle girdiğim her ortamda, ilk 15 dakika futbol konusunda kendimi ispatlamakla geçti. Sürekli alaylı bakışlarla maruz kaldım. 36 yaşındayım. 6 yaşından beri top koşturuyorum. 30 yıldır aynı durum. Biz bıktık onlar bıkmadılar.”
Genç kızlar sakın vazgeçmeyin
Özgüvenç yakın bir geçmişte Mustafa Göksu’nun da katkısıyla Aspor ekranında yorum yapmaya başladı, ‘Şükür ki bu camiadaki her erkek aynı kafada değil’ diyor. Özgüvenç’in kariyerini futbolda yapmak isteyen genç kadınlara mesajı da var: “Kadın futbol yorumcusu olur mu?’, ‘Kadın futboldan ne anlar, evde yemek yapsın’ gibi laflar duyacaksınız. Takmayın! Bu yorumlar sizi ateşlendirsin. Bir kadın her konuda bilgili olabilir. Ölene kadar vazgeçmeyeceğim. Siz de vazgeçmeyin!”
RENKLERE DÜŞMANLAR
Spor yorumcusu Uğur Meleke: “Real Madrid futbolun kendisi gibi bir kulüp. Futbolu tarif eden 10 kelime seçseniz, gol, korner, Maradona filan derken sıra Real’e de gelir. FIFA tarafından 20’nci yy. kulübü seçilmiş bir takım. Pembe forma seçimi ise rastgele olmadığı gibi bu sezon ilk de değil. Pembe formayı Ronaldo varken de giydiler. Tanıtımını da Bale ile yaptılar. Üstelik Real Madrid, Los Merengues (yumurtadan yapılan beyaza yakın beze rengi) lakabını renginden alan bir kulüptür. Real Madrid de farkındadır ki hayat siyahlar ve beyazlardan ibaret değildir. Hayatta binlerce farklı renk var. Ayrımcılık deyince biz sadece ten rengi düşünüyoruz. Oysa ayrımcılık hayatta senin rengin dışında kalan renklere düşman olma halidir. Pembe forma seçiminde bu kucaklayıcı duygu vardır.”
RESMEN DENSİZLİK
Akdeniz Nurçelik Spor Kulübü Başkanı Nurcan Çelik: “Ara sıra çıkıyor bu istisnalar. ‘Reklamın iyisi kötüsü olmaz’ deyip popüler olmak uğruna mı yapıyorlar? İnanın anlamış değilim. Resmen densizlik etmişler. Maalesef bu tarz düşünen insanlar var hayatta. Hep de olacak. O nedenle pes etmemek gerek! Biz henüz kadın futbolunda gelişmekte olan bir ülkeyiz. Avrupa çok önümüzde. Hedefimiz dereceleri yakalamak. Kimseler de buna engel olamayacak.”
SPORUN HER BRANŞI KADINA YAKIŞIR
A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Tilbe Şenyürek kadınların yapamayacakları spor olduğuna inanmıyor. Yorumcuların sözlerinin cahilce olduğunu söyleyen Şenyürek “Ülkemizi her zaman, belki erkek milli takımımızdan daha fazla, kürsüde temsil ettik. Bu ülkeye Fenerbahçe Beko’dan önce ilk Eurolig kupasını getiren Galatasaray kadın basketbol takımıdır. Biz kadınlar bu zihniyetten çok yorulduk! Dilerim bu kafa yapısı bir an önce yok olur. Çünkü biz işimizi çok severek yapıyoruz ve sporun her branşı kadına yakışır. Bu açıklamalar ise bizi ancak güçlendirir ve hırslandırır” diyor.
Şenyürek ‘Futbolcular pembe giymemeli’ yorumuna ise “E, o zaman biz de mavi, siyah, lacivert giymeyelim. Rengin kadını erkeği olmaz. Elle tutulur bir açıklama bile değil. 2 gün sonra çıkar özür dilerler. Önemli olan zihniyetin değişmesi” diyerek cevap veriyor.
ÖNYARGILARINIZI YIKIN
A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Cansu Köksal: “Basketbolu seviyorum. Oyunu, teması, hızı ve rekabeti seviyorum. Fiziksel gücün bana verdiği hazzı seviyorum. Yeteneğim kadar, aklımı da kullanmamı sağlamasını seviyorum. Beni büyüten, geliştiren, olgunlaştıran, özgürleştiren bir mesleğim olmasını seviyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durmamı sağlamasını; hırsımın, azmimin, çalışkanlığım karşılığını vermesini seviyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi ve ama ne olursa olsun pes etmemeyi öğretmesini seviyorum. Takım olmayı seviyorum; bana zorlukların üstesinden ancak ve ancak birlik olarak kalkılabileceğini öğretmiş olmasına şükrediyorum. Ve hepsinden de önemlisi, erkek egemen birçok meslekte başarılı olan kadınlar gibi ben de önyargıları kıran, kalıpları yıkan bir iş yapmaktan onur duyuyorum. Basketbol bana çok yakışıyor!”
100 YIL ÖNCE PEMBE ERKEK RENGİYDİ
İngiliz The Guardian gazetesinin bilim yazarı Ben Goldacare 1918 tarihli kadın dergisi Lady’s Home Journal’ın makalesine atıf yaparak pembenin erkek rengi olduğunu ortaya çıkardı. Dergi “Bu konuda bir görüş ayrılığı olmasına rağmen daha kararlı ve güçlü bir renk olan pembe erkek çocuklarına, daha narin ve zarif olan mavi ise kız çocuklarına uyuyor” diyor. Amerikan dergisi Sunday Sentinel’in 1917 tarihli bir sayısında ise annelere “Geleneği takip eden biriyseniz oğullarınız için pembeyi, kızlarınız için maviyi kullanın” deniliyor.