Sosyal medyada Epstein rüzgârı... Sahte görüntüler gerçeği gölgeliyor

Belgelerde İngiliz Prens Andrew’dan Norveç ve İsveç prenslerine, Danimarka Kralı Frederick’ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a, Elon Musk ve Bill Gates’ten ABD Başkanı Trump’a kadar yüzlerce önemli figürün adı geçiyor. Ahlaki bir çürüme vitrini adeta... Güç, para ve sapıklıkla kurulan pis ilişkiler... Hak, hukuk, adalet dersi veren ‘küresel elitler’in yaldızı dökülüyor. Ortaya dökülenler yeterince mide bulandırıcı fakat bir yandan da işi magazinleştirmeye, ‘tık’ almaya ya da aklınca ‘operasyon’ çekmeye çalışanlar var.

DÜNYAYA AHLAK, HAK, HUKUK DERSİ VEREN ELİTLERİN YALDIZI DÖKÜLÜYOR

Önce altını çizelim: Epstein hakkındaki belgelerin açıklanmasına uzun süre karşı çıksa da kamuoyu baskısıyla 20 Kasım 2025’te Cumhuriyetçi ve Demokratların oyları ile Kongre’den geçen ve Epstein dosyalarının erişime açılmasını zorunlu kılan tasarıyı imzalayan ABD Başkanı Trump’ın bizzat kendisiydi. Yani aslında “ortaya saçılan” belgeler yok.

Mamdani’nin yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğrafı.

O BELGELERDE NE VAR NE YOK

3 milyondan fazla belgenin içinde, Epstein’in kişisel e-postaları, ses kayıtları, fotoğraflar ve mahkeme kararları vs. yanı sıra Epstein dosyasıyla alakalı bugüne kadar yapılmış ve doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanmamış ihbarlar ve şikâyetler ve hatta Epstein’in e-postasına düşen haber makaleleri, reklam kayıtları gibi içerikler de var. Dolayısıyla belgelerde adı geçenler için, “suçlu” ya da “O da pedofiliymiş!” gibi bir hükme varmak mümkün değil. Zira belgelerin bazılarının doğruluğu tartışmalı, bazıları sansürlü, bazılarının da şifreli bir dili var. Ne ima ettiklerini anlamıyorsun, bazı isimler için kısaltma ya da lakaplar kullanılmış. Belki de bu sebeple savcılık, ABD Başkanı Trump’a atıfta bulunan 5 bin 300’den fazla dosya olduğu ama hiçbirinin, Epstein ve Trump arasında doğrudan iletişimi göstermediğinin altını özellikle çiziyor.

AMAÇ ŞEFFAFLIK DEĞİL ‘ÖRTBAS’ MI

Yani ortada binlerce belge ve bir sürü isim var ama “suçlu” yok, bir yargılama da yok! Kaldı ki belgeler en az 10 yıl öncesine dayanıyor. E, Epstein öldü. Suç ortağı Ghislaine Maxwell hapiste. Peki neden şimdi?

Akademisyen, yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin, sosyal medya hesabından şöyle diyor: “Aman dikkat! Epstein dosyalarının boca edilmesi, bir ‘şeffaflık’ değil, yeni nesil örtbas yöntemi. Güvenilir basın devreye girmezse, komplo teorileri sapla samanı karıştırıp gerçeği gürültüye boğacak.”

İki nedenden katılıyorum. Bir, gizli servis ya da örgütler, konuyla alakası olmayan isimleri de dahil ederek konuyu sulandırmaya çalışıyor, bir kafa karışıklığı yaratarak konunun normalleşmesini ve bu yolla gerçekten konuyla ilişkili kişilerin de arada kaynamasını sağlamak istiyor olabilir. İki, yapay zekâ yine devrede. Etkileşim meraklıları ya da örgütler, sahte video ve fotoğraflarla konuyu bağlamından koparıp, ‘tık’ kazanmaya ya da kişiler veya ülkelere itibar suikastı yapmaya çalışıyor da olabilirler pekâlâ.

Bu çocuk Epsteinkurbanlarından biri değil, şair Denis O’Driscoll’un oğlu.

HER GÖRDÜĞÜNÜZ FOTOĞRAF VE VİDEOYA İNANMAYIN

Mesela, sosyal medyada elden ele dolaşan “işkence gören Türk çocuk” içerikli videonun 2021 yılında Brezilya’da yaşanan bir olaya ait olduğu ve Türkiye ile bir ilgisi bulunmadığını duyurdu İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. New York’un çiçeği burnunda, Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesi Mira Nair ile Epstein adasında çekildiği iddia edilen fotoğrafı da yapay zekâ ürünü mesela.

KASIM ARA SEÇİMLERİNDE ABD’DE SİYASİ BİR DEPREM YAŞANABİLİR

Ne anladın peki 3 milyon belgeden derseniz... Organize bir kötülük var ortada ve aparatı da Epstein. Şantajla, tehditle, parayla, güçle iş bitiriyor. “Aracı” rolünde. Dünyanın en büyük sermaye grupları ile başkanları, politikacıları, diplomatları, akademisyenleri, kralları vs. vs. buluşturuyor. Her alandan “kilit” isimlerle sürekli iletişim halinde. Bu isimlerle düzenli şekilde yüz yüze de görüşüyor. “Bizden” ya da “değil” diye ikiye ayrılıyor çoğu yazışması.

İTİRAFA RAĞMEN GÖRÜŞMEYE DEVAM ETMİŞLER

Hukukçu Yunus Emre Erdölen, 2007’de Epstein’in çocuk istismarını itiraf edip, ceza aldığı dönem sonrasında bile birçok elitin kendisi ile ilişkisini devam ettirdiğini hatırlatarak, şöyle diyor:

“Chomsky mesela. Vergi borçlarını ödemek için Epstein’dan yardım almış. Yemen’de savaş çıktığında taraflar, barış planını Epstein aracılığıyla Amerika’ya sunmuş. Rusya, Trump ile kurulacak ilişkinin nasıl olması gerektiğine ilişkin Epstein’a danışmış. En doğudan en batıya kadar neredeyse herkesle iletişime geçmiş biri var karşımızda. Belgelerin içinde ‘her şey’ olduğu için bir sulandırma olduğu doğru. Ama unutulmasın ki kendisinin de ölmeden önce

itiraf ettiği gibi birçok kişi hakkında elinde çok kirli bilgiler de vardı.”

EPSTEIN, İSRAİL AJANI MI

“Böyle biri tek başına hareket etmiş, bu ağı tek başına kurmuş olabilir mi? Ya da şöyle soralım her şeyi e-posta ile halleden birinin bu yazışmalarına istihbarat teşkilatları ulaşamaz mı? Mümkün. Açıklanamayan, sansürlü o kadar çok belge var ki! Epstein’ın İsrail ajanı olabileceği, MOSSAD için çalıştığı ya da bir devletle işbirliği içinde olduğu düşünülüyor. Karayip Adaları’na İsrail silahlarını satmak için aracı olduğu, Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’a iş bulmaya çalıştığı da var bu son belgelerde. Belgeler açıklandıkça ilişkileri daha da net göreceğiz. Dolayısıyla ABD’deki kasım ara seçimleri önemli. Büyük siyasi bir deprem yaşanabilir. Cumhuriyetçiler içindeki elit karşıtları ve Demokratlar üstünlük kazanmakta. Demokratlar 2 sandalye fazla kazanırlarsa Trump, azledilebilir. Ve işte bu sebepledir ki Trump, dünyayı karıştırarak, odağı dağıtmaya çalışıyor.”



