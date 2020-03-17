Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi

Koronavirüsün yayılmaya başladığı Çin başta olmak üzere İran, Irak, İtalya ve İspanya dahil birçok ülkede sokağa çıkmak yasak. Türkiye’de ise vaka sayısının 47’ye yükselmesi ile aynı soru gündemde. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasına gerek var mı? İşte yanıtı...
VAKA SAYISINA GÖRE KARAR VERİLMELİ
TÜRK Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi. Şu an sokağa çıkma yasağına gerek olmadığını söylüyor ancak “Bu söylediğim şimdi için geçerli” diyerek altını çiziyor. Azap şöyle devam ediyor: “Yasağın uygulanması vaka sayısının ne kadar arttığına bağlı olarak şekillenecek. Bakanlığın tespit ettiği 47 vakamız var. Şu an için gerek yok ama bu vakalar nerede, nasıl, hepsi yerli vaka mı, Amerika, Avrupa bağlantıları ne? Bu soruların cevabına göre durum şekillenecek. Bugün olmasa bile bir süre sonra Türkiye için de yasak gerekli hale gelebilir. İtalya, İran gibi ülkelerde salgın dolaşmaya başladıktan 3 hafta sonra yasak ilan edildi. Biz şu an öyle bir yasağa gerek kalmasın diye uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Bir süre sonra kaçınılmaz hale gelmemesi için de herkes üzerine düşen önlemi almalı.”
YASAK KARARINA GEREK YOK
TÜRK Tabipleri Birliği’nden Prof. Dr. Sinan Adıyaman: “Sokağa çıkma yasağı uygulamasına sıcak bakmıyoruz. Böyle bir yasağa gerek olduğunu düşünmüyoruz. Önlemlerin arttırılması yasaktan daha kıymetli olacaktır. Zira şu an vaka sayımız 47. Hastalığın diğer ülkelerde yayılma hızına bakarak önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğu da aşikâr. Bu nedenle gerekli planlamalar ivedilikle yapılmalı. Daha fazla test yapılmasına ihtiyaç olabilir. Bugüne kadar 7 bin hastaya test uygulandı. Oysa salgınla mücadelede başarılı olan ülkelerin deneyimleri bu sayının çok daha üzerinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Üniversite laboratuvarları bu kapsamda devreye sokulabilir. Ayrıca sosyal mesafe önlemleri de ciddi şekilde uygulanmalı. Toplu halde bulunmayı gerektiren her türlü etkinlik, spor müsabakaları, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar gibi yerlerde 1 metre kuralı hayata geçirilmeli. Gerekirse radikal kararlar alınarak sosyal mesafe korunmalı. Mümkünse evden çalışılmalı.”
SOSYAL İZOLASYON UYGULAYIN
Dr. Mehtap Pasin, 27 yıldır İtalya’da yaşıyor. İç hastalıkları uzmanı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı, Roma’da, hastanede, görevinin başında. Telefonla ulaştığım Dr. Pasin’e “Türkiye’de de böyle bir yasağa gerek var mı?” diye sordum. Cevabı net: “Yasaklanmasına gerek kalmadan siz üzerinize düşeni yapın ve sokağa çıkmayın” diyor. Şöyle devam ediyor: “Biz burada baştan bu yana olması gereken bilinç düzeyine geç ulaştık. COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 2 bini geçti. Ve maalesef bu durum halkın umursamazlığı, devletin aldığı kararlara uymamasının bir sonucu. Hava güzel olabilir, izinli olabilirsiniz, sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz ama lütfen evinizde kalın. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Bir araya gelmeyin. Kalabalık ortamlara girmeyin. Düğün, dernek, toplantı ne varsa iptal edin. Bakın, Türkiye’de vaka sayısı 6 gün önce 1 iken bugün 47. Bu şekilde artarsa, vaka sayısı, 10 gün içinde 100’leri geçer. Sayının artmaması için devlete ve sağlık çalışanlarına yardımcı olun. Yasak ilan edilmesini beklemeyin. Sorumlu bir vatandaş olarak üzerinize düşeni yapın. ‘Bir şey olmaz’ demeyin. Belki size bir şey olmaz ama sevdiklerinize virüs bulaşmasına aracı olabilirsiniz. Yasak demek maddi ve manevi zorluk da demek. Burada ay sonuna kadar bütün dükkânlar kapalı. Ay başında açılacak mı o da belli değil. O nedenle devlet yerine siz önlem alın.”
TÜM KONTROLLER YAPILIYOR
ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Tuba Dal: “Türkiye için sokağa çıkma yasağının ya da şehirlerin birbiriyle olan ilişkisinin kesilmesine yönelik bir karantina uygulanmasına şimdilik gerek yok. Zira tüm kontroller yapılıyor ve gerekli kurumlar teyakkuzda. Şahsi önlemler devletin uygulayabileceği yasaktan daha önemli. Bu bir tatil değil. O nedenle, evde kalın. Sinema, tiyatro, konser, sergi, restoran ve ibadethaneler gibi kalabalık ortamlara girmeyin. Mümkünse evden çalışın, camları açıp havalandırın. Unutmayın! Virüs insandan insana bulaşıyor. Dışarı çıkmak zorundaysanız da 1 metre kuralını uygulayın. Sarılmak, öpüşmek yok! Sık sık, 20 saniye boyunca el yıkamak önemli. Park-bahçe gibi kalabalık olmayan açık alanlara çıkmakta ise sorun yok.”
Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi
Koronavirüsün yayılmaya başladığı Çin başta olmak üzere İran, Irak, İtalya ve İspanya dahil birçok ülkede sokağa çıkmak yasak. Türkiye’de ise vaka sayısının 47’ye yükselmesi ile aynı soru gündemde. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasına gerek var mı? İşte yanıtı...
VAKA SAYISINA GÖRE KARAR VERİLMELİ
TÜRK Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi. Şu an sokağa çıkma yasağına gerek olmadığını söylüyor ancak “Bu söylediğim şimdi için geçerli” diyerek altını çiziyor. Azap şöyle devam ediyor: “Yasağın uygulanması vaka sayısının ne kadar arttığına bağlı olarak şekillenecek. Bakanlığın tespit ettiği 47 vakamız var. Şu an için gerek yok ama bu vakalar nerede, nasıl, hepsi yerli vaka mı, Amerika, Avrupa bağlantıları ne? Bu soruların cevabına göre durum şekillenecek. Bugün olmasa bile bir süre sonra Türkiye için de yasak gerekli hale gelebilir. İtalya, İran gibi ülkelerde salgın dolaşmaya başladıktan 3 hafta sonra yasak ilan edildi. Biz şu an öyle bir yasağa gerek kalmasın diye uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Bir süre sonra kaçınılmaz hale gelmemesi için de herkes üzerine düşen önlemi almalı.”
YASAK KARARINA GEREK YOK
TÜRK Tabipleri Birliği’nden Prof. Dr. Sinan Adıyaman: “Sokağa çıkma yasağı uygulamasına sıcak bakmıyoruz. Böyle bir yasağa gerek olduğunu düşünmüyoruz. Önlemlerin arttırılması yasaktan daha kıymetli olacaktır. Zira şu an vaka sayımız 47. Hastalığın diğer ülkelerde yayılma hızına bakarak önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğu da aşikâr. Bu nedenle gerekli planlamalar ivedilikle yapılmalı. Daha fazla test yapılmasına ihtiyaç olabilir. Bugüne kadar 7 bin hastaya test uygulandı. Oysa salgınla mücadelede başarılı olan ülkelerin deneyimleri bu sayının çok daha üzerinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Üniversite laboratuvarları bu kapsamda devreye sokulabilir. Ayrıca sosyal mesafe önlemleri de ciddi şekilde uygulanmalı. Toplu halde bulunmayı gerektiren her türlü etkinlik, spor müsabakaları, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar gibi yerlerde 1 metre kuralı hayata geçirilmeli. Gerekirse radikal kararlar alınarak sosyal mesafe korunmalı. Mümkünse evden çalışılmalı.”
SOSYAL İZOLASYON UYGULAYIN
Dr. Mehtap Pasin, 27 yıldır İtalya’da yaşıyor. İç hastalıkları uzmanı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı, Roma’da, hastanede, görevinin başında. Telefonla ulaştığım Dr. Pasin’e “Türkiye’de de böyle bir yasağa gerek var mı?” diye sordum. Cevabı net: “Yasaklanmasına gerek kalmadan siz üzerinize düşeni yapın ve sokağa çıkmayın” diyor. Şöyle devam ediyor: “Biz burada baştan bu yana olması gereken bilinç düzeyine geç ulaştık. COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 2 bini geçti. Ve maalesef bu durum halkın umursamazlığı, devletin aldığı kararlara uymamasının bir sonucu. Hava güzel olabilir, izinli olabilirsiniz, sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz ama lütfen evinizde kalın. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Bir araya gelmeyin. Kalabalık ortamlara girmeyin. Düğün, dernek, toplantı ne varsa iptal edin. Bakın, Türkiye’de vaka sayısı 6 gün önce 1 iken bugün 47. Bu şekilde artarsa, vaka sayısı, 10 gün içinde 100’leri geçer. Sayının artmaması için devlete ve sağlık çalışanlarına yardımcı olun. Yasak ilan edilmesini beklemeyin. Sorumlu bir vatandaş olarak üzerinize düşeni yapın. ‘Bir şey olmaz’ demeyin. Belki size bir şey olmaz ama sevdiklerinize virüs bulaşmasına aracı olabilirsiniz. Yasak demek maddi ve manevi zorluk da demek. Burada ay sonuna kadar bütün dükkânlar kapalı. Ay başında açılacak mı o da belli değil. O nedenle devlet yerine siz önlem alın.”
TÜM KONTROLLER YAPILIYOR
ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Tuba Dal: “Türkiye için sokağa çıkma yasağının ya da şehirlerin birbiriyle olan ilişkisinin kesilmesine yönelik bir karantina uygulanmasına şimdilik gerek yok. Zira tüm kontroller yapılıyor ve gerekli kurumlar teyakkuzda. Şahsi önlemler devletin uygulayabileceği yasaktan daha önemli. Bu bir tatil değil. O nedenle, evde kalın. Sinema, tiyatro, konser, sergi, restoran ve ibadethaneler gibi kalabalık ortamlara girmeyin. Mümkünse evden çalışın, camları açıp havalandırın. Unutmayın! Virüs insandan insana bulaşıyor. Dışarı çıkmak zorundaysanız da 1 metre kuralını uygulayın. Sarılmak, öpüşmek yok! Sık sık, 20 saniye boyunca el yıkamak önemli. Park-bahçe gibi kalabalık olmayan açık alanlara çıkmakta ise sorun yok.”