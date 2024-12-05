Sidney uçuşları başladı... THY’nin 20 saatlik en uzun uçuşu

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İki toplumun ortak acılar üzerinden filizlenen tanışıklığı ise 1915 Çanakkale Savaşı’na dayanıyor şüphesiz. Çanakkale’de ebedî istirahatgâhlarında Türk ve Anzak askerleri yan yana yatıyor.

İki millet de ortak acılarına gösterdikleri anlayışla kucaklaşmış durumda. Ve bu kucaklaşma, Türk Hava Yolları’nın ilk Sidney uçuşu ile daha da samimi artık. Bu ilk uçuşla, Avustralya Türk toplumunun 33 yıllık bir hayali de gerçekleşmiş durumda. Gelin detaylara bakalım.

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33 YIL SONRA GERÇEKLEŞEN BİR HAYAL

Avustralya’ya kitlesel Türk göçü, 5 Ekim 1967’de Türkiye-Avustralya arasında imzalanan anlaşmanın ardından, Sidney’e inen ilk uçakla başladı. Avrupa’da da olduğu gibi Avustralya’ya göçen Türklerin ilk hedefi, belli bir ekonomik seviyeye ulaştıktan sonra anavatanlarına dönmekti ancak göçün 57. yıl dönümünde sayısı 150 bini geçen bir Türk toplumu var artık.

1970’lerde işçi olarak kıtaya gelen Türk toplumunun gelişimi 1990’larda hızlandı. Eğitim, ibadet, spor kurumları yaygınlaşmış. Öyle ki rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal, bu hızlı gelişimi, 1991’de Auburn Gelibolu Camisinin inşaatına yaptığı bir ziyaret ile taçlandırdı ve “Türk Hava Yolları (THY) charter seferlerine başlayacak...” sözü verdi.

İLK DURAK MALEZYA

O gün verilen o söz 33 yıl sonra gerçek oldu. THY, en uzun rotası, Sidney uçuşlarını 28 Kasım 2024 günü başlattı. TK 174 sefer numaralı, Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber’in su dökerek uğurladığı, 13.15, İstanbul Havalimanı kalkışlı ilk uçuştaydım. Uçak, 8 saatlik uçuşun ardından önce Malezya Kuala Lumpur Havalimanı’na indi. Malezya, trafik hakkı vermediği için buradan yolcu alınmadı ya da indirilmedi. Sadece yakıt ikmali ve ekip değişimi yapıldı. 60 dakikalık bekleme süresinde ise yolcular terminale alındı, dinlendi, alışveriş yaptı.

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DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Uçak 12 saatlik Sidney yolculuğu için tekrar havalandığında ise kaptan koltuğunda Sidney doğumlu Türk pilot, Aytuğ Coşkun da vardı. Özal’ın 1991 yılında yaptığı cami konuşmasını canlı dinlediğinde 12 yaşındaymış. Havacılık aşkının o günlerde kalbinde filizlendiğini söylüyor ve diyor ki: “Avustralya’nın çok

uzak olduğunu hep bildik. Ne zaman birini memlekete uğurlasak, terastan uçakları izler, ‘Ben uçursam daha yakın olur memleket’ diye düşünürdüm. Ve yıllar sonra, Sidney doğumlu bir Türk olarak, Kaptan Sarp Kayalar ve ikinci pilot Mustafa Türkay ile bu uçuşu gerçekleştirmek benim için tarif edilemez bir mutluluk.”

HEDEF TİCARET HACMİNİ ARTIRMAK

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Yaklaşık 20 saatlik uçuşumuz ertesi gün 17.30’da Sidney Kingsford Smith (SYD) Havalimanı’nda son buldu. Kokpitten Avusturalya- Türk bayrakları sallandı. Dışarıda davul ve tezahüratlarla karşılandık. Coşku, THY’nin aynı gece verdiği galada da sürdü. Sidney Büyükelçisi Belgin Ergüneş ile Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer de oradaydı. Gezer, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2.5 milyar dolar civarı olduğunu belirterek, “İki ülke arasında hem ticaret hem de yatırım hacminde büyüme için çok alan var. Uçuşlarla beraber bu hacmin daha kısa zamanda büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.

DOĞRUDAN UÇUŞLAR 2026 SONUNDA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de bizimleydi. Uçuş ağını 6 kıtada 351 destinasyona ulaştırdıklarını, 18 Aralık’ta ise yine uzak bir destinasyona, Şili’nin başkenti Santiago’ya haftada 4 uçuş başlatacaklarını söyledi: “2026’nın sonunda Airbus- 1000 uçaklarımız geldiğinde bu uçuşları doğrudan yapacağız. Şu an direkt sefer yapamamamızın nedeni ise filomuzdaki uçakların menzilinin yetmemesi. İniş- kalkış yapmak zorundayız. Bugün THY, 493 uçağı ile globalde 9. sırada. 2003’te 65 uçağı olan, globalde 35’inci sırada bir hava yoluyduk. Butik hava yoluyken şimdi zirve yolculuğundayız. Durmak yok! 2033’te 813 uçağa erişecek ve dünyada ilk 3 hava yolundan biri haline geleceğiz.”

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​ORADA KALSAYDIK BÜYÜYEMEZDİK

Atatürk Havalimanı’nda kalsaydınız bu kadar büyüyebilir miydiniz sorusuna ise yanıtı şuydu: “Çok net söyleyeyim kesinlikle büyüyemezdik. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yaptığım 5.5 yıllık süreçte muhataplarımızın ‘THY büyümek için hat açmak istiyor ama bize slot vermiyor’ şikayetlerini çok duydum. Çünkü prime time denilen saatler hep doluydu. O dönem sivil havacılıkta laf şuydu: ‘Atatürk Havalimanı artık Türk sivil havacılığının boğazını sıkıyor.’ Öte yandan Atatürk Havalimanı’nın etrafı ve önü dolu olduğu için büyüme imkânı da yoktu. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı’nın yeri ile alakalı ideolojik eleştirileri bir tarafa bırakırsak bence hiç problem yok. Biz memnunuz. Rüzgarla alakalı ise... Evet, Karadeniz... Atatürk’ten biraz daha fazla şiddette esiyor. Ama uçakların iniş kalkışı için bir limitleri var. O limitleri aşmadıktan sonra sorun yok.”

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AÇILIŞA ÖZEL FİYAT: 999 DOLAR

Türk Hava Yolları’nın Sidney çıkışlı, İstanbul varışlı, haftada 4 gün, açılışa özel fiyatı; ekonomi sınıfı bilet için 1489 dolar. İstanbul çıkışlı Sidney varışlı seferler ise 999 dolar. Bu fiyatlar, 31 Aralık’a kadar alınacak biletler için geçerli. 31 Aralık’a kadar alınan biletlerin son seyahat tarihi ise 20 Haziran 2025.