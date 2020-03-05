Şehit cenazesinde tepki çeken görüntü: İletişim kazası mı yoksa reklam mı

Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, İdlib’deki hain saldırı sonucu şehit oldu. Cenaze töreni baba ocağı Afyonkarahisar’daydı. Törene kürklü beyaz mantosu, başörtüsü ve makyajıyla katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur damgasını vurdu. Cemaatin önünde durması, şehit ailesi ile poz verdiği fotoğrafları paylaşması, bir kez daha adabımuaşeret kurallarını gündeme getirdi.
BU KADAR HATA ÇOK ŞAŞIRTICI
SİTA-Siyasal iletişim danışmanı Suat Özçelebi, Aylin Cesur’un durumunun ciddi bir iletişim kazası olduğunu söylüyor: “Gördüğüm kadarıyla safta değil. En önde. Sanırım protokol kuralları gereği hanımefendi ön tarafa yönlendirildi. Ama herkesten bir adım önde durmayı tercih eden kendisi. Diyelim ki o an bir kafa karışıklığı yaşadı, belki şu an kendisine bu durumu izah etseniz ‘Nasıl yaptım’ diyecek. Kötü niyet aramak istemem ancak kendisi irade göstermeli, en önde durmamalıydı. Bir başka yanlış ise çekilen fotoğrafların sosyal medyadan paylaşılması. Ama diyelim ki acıyı paylaşmak adına, bir milletvekili olarak da sorumluluğunuz gereği paylaşacaksınız. O zaman da cenazede çekilen anonim bir fotoğrafı paylaşmak doğru olurdu. Kendinizi değil. ‘Ben oradaydım’ demenin adabı bu değil. Maalesef, Aylin Cesur’un yaptığı kendi reklamını yapmaktır.”
Özçelebi, cenazede beyaz giyilmeyeceğinin de altını çiziyor: “Diyelim ki telefonla aniden haber verdiler, en azından üzerine siyah bir şal atacaktı. Bu adabımuaşeret kuralıdır, beyazı kapatacaktı. Hanımefendi ne kadar iyi niyetli olursa olsun. Bu kadar hata üst üste, çok şaşırtıcı.”
SOSYAL MEDYA BU HALE GETİRDİ
PSİKİYATRİST Emel Tütüncü, özellikle sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle insan davranışlarında büyük değişiklikler yaşandığını söylüyor. O nedenle, konunun sadece bir kişi özelinde değil, genel olarak yorumlanması gerektiğini belirtiyor. Tütüncü, “Zevk almak ya da acı çekmek gibi insana ait duyguları ‘şişirilmiş ben’ algısıyla yaşıyoruz. Parlatılmış egolarımız yüzünden gerçek biz olamıyoruz. Nereye gittiğimiz, ne yediğimiz, neyi nasıl yaptığımız, ne giydiğimiz, hakeza acı içindeyken bile dışarıdan nasıl göründüğümüzle o kadar ilgiliyiz ki anı kaçırıyoruz. Ne sevincimizi layıkıyla yaşıyor, ne yasımızı tam tutabiliyoruz” diyor.
NERESİ YANLIŞ?
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur sessizliğe bürünürken, partisinin Adana milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından “Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin” hadisini paylaşarak Cesur’u şöyle savundu: “Dolayısıyla cenazelerde matemi ifade etmek için siyah giyinmenin dinle alakası olmadığı ifade edilmiştir. Milletvekilimiz Aylin Cesur’un namaz sonrası protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış? Kadın olması mı? Efendim, beyaz ve şık giyinmiş. Bu saldırıyı doğru bulmuyorum.”
FAZLA SÖZE GEREK YOK
İLETİŞİM eğitmeni Dilara Altınkan: “Bir zamanlar dünyanın en zarif, en naif ve yazılı olan olmayan sosyal yaşam kurallarına en saygılı milletlerinden biriydik. Ne yazık ki, zaman da insanlar da değişiyor. Özellikle sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri. ‘Like’ çılgınlığı tüm dünyayı olduğu gibi bizim de egomuzu daha da şişirerek hızla zehirliyor. Şehidin cenaze törenine katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un, cenaze namazı kılındığı sırada bilinen tüm kuralları yok sayarak, kendini göstermek adına takındığı tutum ve davranış bunun en acı ve net örneği. Vatan savunması için evlatlarımız şehit düşüyor. Öyle önemli bir makam ki şehitlik, söz orada bitiyor. Saygı, sevgi, minnet ve dua başlıyor. Hepimizin içine ateş düşmüşken hanımefendinin, üstelik de namaz kılındığı anda bir assolist edasıyla cemaati yarıp en öne geçmesi neyin karşılığıdır bilinmez. Ama bilinen bunun bir insanın hayatı boyunca düşebileceği en aciz ve acınası durum olduğu. Fazla söze gerek yok. Büyüklerimizin dediği gibi: Edep yahu!”
Şehit cenazesinde tepki çeken görüntü: İletişim kazası mı yoksa reklam mı
Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, İdlib’deki hain saldırı sonucu şehit oldu. Cenaze töreni baba ocağı Afyonkarahisar’daydı. Törene kürklü beyaz mantosu, başörtüsü ve makyajıyla katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur damgasını vurdu. Cemaatin önünde durması, şehit ailesi ile poz verdiği fotoğrafları paylaşması, bir kez daha adabımuaşeret kurallarını gündeme getirdi.
BU KADAR HATA ÇOK ŞAŞIRTICI
SİTA-Siyasal iletişim danışmanı Suat Özçelebi, Aylin Cesur’un durumunun ciddi bir iletişim kazası olduğunu söylüyor: “Gördüğüm kadarıyla safta değil. En önde. Sanırım protokol kuralları gereği hanımefendi ön tarafa yönlendirildi. Ama herkesten bir adım önde durmayı tercih eden kendisi. Diyelim ki o an bir kafa karışıklığı yaşadı, belki şu an kendisine bu durumu izah etseniz ‘Nasıl yaptım’ diyecek. Kötü niyet aramak istemem ancak kendisi irade göstermeli, en önde durmamalıydı. Bir başka yanlış ise çekilen fotoğrafların sosyal medyadan paylaşılması. Ama diyelim ki acıyı paylaşmak adına, bir milletvekili olarak da sorumluluğunuz gereği paylaşacaksınız. O zaman da cenazede çekilen anonim bir fotoğrafı paylaşmak doğru olurdu. Kendinizi değil. ‘Ben oradaydım’ demenin adabı bu değil. Maalesef, Aylin Cesur’un yaptığı kendi reklamını yapmaktır.”
Özçelebi, cenazede beyaz giyilmeyeceğinin de altını çiziyor: “Diyelim ki telefonla aniden haber verdiler, en azından üzerine siyah bir şal atacaktı. Bu adabımuaşeret kuralıdır, beyazı kapatacaktı. Hanımefendi ne kadar iyi niyetli olursa olsun. Bu kadar hata üst üste, çok şaşırtıcı.”
SOSYAL MEDYA BU HALE GETİRDİ
PSİKİYATRİST Emel Tütüncü, özellikle sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle insan davranışlarında büyük değişiklikler yaşandığını söylüyor. O nedenle, konunun sadece bir kişi özelinde değil, genel olarak yorumlanması gerektiğini belirtiyor. Tütüncü, “Zevk almak ya da acı çekmek gibi insana ait duyguları ‘şişirilmiş ben’ algısıyla yaşıyoruz. Parlatılmış egolarımız yüzünden gerçek biz olamıyoruz. Nereye gittiğimiz, ne yediğimiz, neyi nasıl yaptığımız, ne giydiğimiz, hakeza acı içindeyken bile dışarıdan nasıl göründüğümüzle o kadar ilgiliyiz ki anı kaçırıyoruz. Ne sevincimizi layıkıyla yaşıyor, ne yasımızı tam tutabiliyoruz” diyor.
NERESİ YANLIŞ?
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur sessizliğe bürünürken, partisinin Adana milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından “Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin” hadisini paylaşarak Cesur’u şöyle savundu: “Dolayısıyla cenazelerde matemi ifade etmek için siyah giyinmenin dinle alakası olmadığı ifade edilmiştir. Milletvekilimiz Aylin Cesur’un namaz sonrası protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış? Kadın olması mı? Efendim, beyaz ve şık giyinmiş. Bu saldırıyı doğru bulmuyorum.”
FAZLA SÖZE GEREK YOK
İLETİŞİM eğitmeni Dilara Altınkan: “Bir zamanlar dünyanın en zarif, en naif ve yazılı olan olmayan sosyal yaşam kurallarına en saygılı milletlerinden biriydik. Ne yazık ki, zaman da insanlar da değişiyor. Özellikle sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri. ‘Like’ çılgınlığı tüm dünyayı olduğu gibi bizim de egomuzu daha da şişirerek hızla zehirliyor. Şehidin cenaze törenine katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un, cenaze namazı kılındığı sırada bilinen tüm kuralları yok sayarak, kendini göstermek adına takındığı tutum ve davranış bunun en acı ve net örneği. Vatan savunması için evlatlarımız şehit düşüyor. Öyle önemli bir makam ki şehitlik, söz orada bitiyor. Saygı, sevgi, minnet ve dua başlıyor. Hepimizin içine ateş düşmüşken hanımefendinin, üstelik de namaz kılındığı anda bir assolist edasıyla cemaati yarıp en öne geçmesi neyin karşılığıdır bilinmez. Ama bilinen bunun bir insanın hayatı boyunca düşebileceği en aciz ve acınası durum olduğu. Fazla söze gerek yok. Büyüklerimizin dediği gibi: Edep yahu!”