Şehir efsanesi değil hepsi de 'nadir' hastalık

Yazıyı hazırladığım saatlerde çevremdeki herkes merakla Tarkan’ın ‘Geççek’ isimli yeni parçasının dolaşıma girmesini bekliyordu. Şarkının içeriği, tınısı falan bir yana ben daha çok sosyal medyadaki bir polemiği taşımak istiyorum bugün, buraya. ‘Türkiye’nin ‘mega’ starı, 5 milyon takipçisi olan Tarkan bile Türkçeye bunu yaparsa başkaları ne yapmaz? Türkçeyi katletme!’ diyenler ‘Neden olmasın? Bu bir ağızdır, bal gibi de olur!’ diyenlere karşı. ‘Geççek’ diye şarkı ismi olur mu? Sordum.

DİLİ BOZARAK ORİJİNALLİK YARATILMAZ

DİLBİLİMCİ, yazar Feyza Hepçilingirler, ‘Bunları şirinlik, hoşluk olsun diye yapıyorlar ama inan çok tehlikeli. Güzelliğin, hoşluğun, ilgi çekmenin buralarda aranması zavallı bir çaba’ diyerek cevaplıyor ilk sorumu. ‘Yani ‘Geççek’ diye şarkı adı olmaz. O olsa olsa ‘geçecek’tir’ diyor ve şöyle devam ediyor: “Dili bozarak dikkat çekmek elbette mümkün ama bu dildeki yozlaşmaya çok ciddi ve tehlikeli bir kapı açıyor. Üstelik de toplumun gözü önünde olan kişiler bunu yaptığında geçerlilik de sağlanmış oluyor. Birçok kişi özellikle de gençler ‘O yapmışsa ben de kullanabilirim’ diyerek aynı yanlışı devam ettiriyor. Zaten bugün gelinen noktada nasıl yazacağımızı dahi bilmez bir durumdayız. Böyle devam ederse de yeni kuşaklar için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Dili bozarak orijinallik yaratılamaz. İnsanların önce kullandıkları dile saygılı olması gerekir. Bu saygıyı da toplumun gözü önünde olan popüler kişilerden beklemek bizim hakkımızdır” uyarısında bulunuyor.

EĞİTİM ÖNEMLİ

Sosyal medya ya da Whatsapp yazışmalarında zaman zaman hepimiz ‘Ne oluyor?’ yerine ‘N’oluyor?’ yazıyoruz ya da konuşmanın bir yerine İngilizce kelimeler sıkıştırıyoruz. ‘Plaza Türkçesi’ diye bir tabir var. Bunları da soruyorum Hepçilingirler’e. Diyor ki: “Tüm bunlar az okumak ve iyi bir Türkçe eğitimi almamaktan kaynaklı. Herkesin çok az zamanı var! Herkes bir yerlere yetişme telaşında. O nedenle de basit dilbilgisi kurallarını atlıyor. Oysa üstten kesme işareti koymak o birkaç harfi yazmaktan daha zor. Günün sonunda göz yanlış yazımlara alışıyor. Öyle göre göre de o yazılışın doğru olduğunu sanıyoruz. ‘Geççek’ örneğinde olduğu gibi. Kısaltmaların, söylendiği gibi yazmanın moda olduğunu, modern-çağdaş göründüğünü düşünüyoruz ama değil. Bir de elle yazma alışkanlığını kaybettik. Defter, kâğıt, kalem ile ilgili değiliz çoğumuz. Tüm bu etmenler dilin yozlaşmasını tetikliyor.”

BENCE GAYET SEMPATİK

Dilbilimci, yazar Necmiye Alpay’ı da benzer bir soru ile arıyorum. ‘Geççek’ diye şarkı ismi mi olur? ‘Neden olmasın?’ diyerek başka bir pencere aralıyor. Şöyle özetliyor: “Geççek gayet Türkçe ancak yerel bir ağız. Ege aksanı... Ege’de öyle konuşulur; ‘Alcam’, ‘Gelcem’, ‘Gitçem’... Günümüzde Türkçe standartlaştığı için daha az rastlasak da yerel bir ağızdır bu. Tarkan da bir parça fanteziye kaçıp böyle bir seçim yapmış herhalde. Sonuçta ortada bir sanat var. O nedenle benim buna bir itirazım olmaz. Tarkan kalkıp bir yazı ya da kitap yazsaydı ve böyle bir kullanım yapsaydı belki o zaman çok yakışık almazdı ama bu bence çok itiraz edilebilecek bir durum değil. Aksine sempatik.”

SEÇİM HAKKI VAR