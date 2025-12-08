Scooter'lar artık her yere giremeyecek... Yeni düzenleme kazaları önleyebilecek mi

Haberin Devamı

E-SCOOTERLARA M SINIFI EHLİYET VE 16 YAŞ SINIRI GETİRİLMELİ



2 Aralık’ta Resmî Gazete’de yayımlanan e-scooter yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeler aslında daha çok e-scooter ithal eden- kiralayan şirketleri ilgilendiriyor. Buna göre işletmelere anlık konum bildirme, çağrı merkezi kurma ve yerli üretim şartı gibi bir dizi yeni yükümlülükler getirilirken, izin süreleri ve bölgesel kullanım kapasitesi kuralları da yeniden düzenleniyor.

HER YERE GİREMEYECEK

Yeni yönetmelikte biz vatandaşları ilgilendiren en önemli başlık ise ilk kez “coğrafi çitleme” kavramının mevzuata girmiş olması. Zira e-scooter kiralanan mobil uygulamalara entegre edilecek “coğrafi çitleme” özelliği sayesinde e-scooterlar her yere giremeyecek. Belirlenen bölgeler harici kullanılamayacak. Hızı da yazılım üzerinden otomatik olarak kontrol edilecek. Ne demek bu?









GPS İLE TAKİP

“Sürücüler, kiraladıkları aracı öyle kafasına göre, hatta her tür trafik kuralını ihlal ederek, istediği yerde kullanamayacak, istediği yere park edemeyecek demek” diyor Güvenli Sürüş Uzmanı Serkan Çabuş. Şöyle devam ediyor: “E-scooter kiraladınız. Uygulama size kullanabileceğiniz bir güzergâh verecek ve bunun takibi de GPS üzerinden yapılacak. Güzergâh dışına çıkarsanız direksiyondan sesli uyarı gelecek. Sürücü uyarıyı dinlemedi ve yasak bölgeye sürmeye devam mı etti? O zaman da hız, geri dönüşüne izin verecek şekilde, kademeli olarak 6 km/saate düşürülecek. Yani kontrol sürücü değil sistemde olacak.

Böylelikle kaldırımlarda gidenleri ve en önemlisi de canı istediği yere, gelişi güzel yol kenarına mesela, park edenleri görmeyeceğiz artık. Ki çöp ya da otoyol kenarına, ağaç dibine, kaldırım ortasına bağlayıp, gidiyorlar biliyorsunuz. Bundan sonra hangi yolda sürülebileceği, nereye park edilebileceği, harita tabanlı olarak gösterilecek.”



EHLİYETLERİ DE TRAFİK BİLGİLERİ DE YOK

“Ancak” ile parantez açıyor: “Bu yönetmelik e-scooterların yarattığı sorunlardan sadece birini çözüyor. Oysa daha kapsamlı bir yönetmeliğe ihtiyaç var. Çünkü e-scooter kiralayanların yaşı- yasak olmasına rağmen- çok küçük. Çoğu trafiğin ortasında, makaslar atıyor. Ne ehliyetleri ne de trafik bilgileri var. Fakat akan trafikteler. Ki e-scooterlar motosiklet gibi de değil, hayli sessiz araçlar. Bir otomobil sürücüsünün sesini duyması ve fark etmesi çok zor. Bir anda beliriveriyorlar. Kask, yelek, dizlik takan neredeyse hiç yok. Dolayısıyla olası kazaları önlemek ve trafik güvenliği açısından yaş sınırı 16’ya çıkarılıp, mobilet ehliyeti gibi M sınıfı bir ehliyet şartı getirilmeli. Daha fazla bisiklet yolları yapamayacaksak da bu araçların karayollarına girmesi kesinlikle yasaklanmalı” diyor.



NE YETERİ KADAR BİSİKLET YOLU NE PARK YERİ NE DE EĞİTİM VAR



Karayolu Tarik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, yeni yönetmelik yüz güldürse de trafik güvenliği ayağının eksik kaldığını ve acilen tamamlanması gerektiğini söylüyor ve diyor ki: “Trafik güvenliğinin 3 ayağı var; eğitim, denetim ve teknoloji. Türkiye’de maalesef ilk iki ayakta ciddi sıkıntılarımız var. E-scooterlar elbette bir ihtiyaçtan doğdu. Özellikle büyükşehirlerde, trafiği aşmak için kısa mesafelerde ciddi iş görüyor. Ancak kullanıcıları çoğunlukla gençler ve bu konuda hayli eğitimsizler. Ne kuralları biliyorlar ne de kural tanıyorlar.”









E-SCOOTERLARA PLAKA ZORUNLU OLSUN

“Denetim eksikliği de cabası. Örneğin; bu e- scooterlara plaka şarttır. Ancak plakaları yok. Plaka olmadığı için ceza yazılamıyor, kim neye sebep oldu, belirlenemiyor. Bu da hatalı davranışları daha çok körüklüyor.”

“Oysa yönetmelikle sabittir ki e-scooterlar yaya yolunda sürülemez. Kullanılabilmesi için uygun görülen yaş sınırlaması 15’tir. Maksimum hız limiti 50 km ve üstü seyreden karayollarında kullanılamaz. Saatte maksimum 25 km. hız yapılabilir. Ki bu hiç de azımsanmayacak bir hız. Ayrıca şerit izleme- manevra kuralları tıpkı otomobillerde olduğu gibidir. Bir şeritte ikiden fazla scooterin yan yana gitmesi, otomobil aralarından geçmeleri ve araçların sağından gitmeleri ile bir scootera 2-3 kişi binilmesi kesinlikle yasak ve tehlikelidir. Peki var mı kurallara uyan? Pek yok. Çok ciddi kural ihlalleri mevcut. Ki onlardan biri de ‘park edilmez’ alanlara bu araçların bırakıp, gidilmesidir.”



SIKI DENETİMLER ŞART

“Yanı sıra bisiklet ve e-scooterlar normal koşullarda bisiklet yollarında kullanılması gereken araçlardır. Fakat Türkiye’de yeteri kadar bisiklet yolu olmadığı için akan trafikte kullanılmakta ve bu noktada otomobil sürücülerimizin yeterli eğitimi olmadığı ve yol sadece kendisine aitmiş de bisiklet ve scooterların kullanım hakkı yokmuş gibi davranmasından dolayı tehlike daha da büyümektedir.”

“Bu sebeple;

1. Özellikle 2 teker araç sürücülerine teorik- pratik olacak şekilde ciddi eğitimler verilmeli,

2. Sürücüler çok sık ve ciddi şekilde denetlenmeli,

3. Daha ana sınıfından itibaren verilecek eğitimlerle ciddi bir trafik farkındalığı yaratılmalı,

4. Belediyeler de daha fazla bisiklet yolu ile uygun park alanları yapmalıdır.”