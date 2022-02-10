'Sanal zengin'in aşk oltası

Geçen ay bir video elden ele dolaştı. ‘Tık’lanma rekorları kırdı. O videoda 6 yaşındaki İbrahim’e annesi ve öğretmeni Dilara tarafından pastalı bir doğum günü sürprizi yapılıyor, İbrahim’in ise bu sürpriz karşısında mahcup duruşu, minnetle el öpüşü yürekleri titretiyordu. Videonun viral olması ile 23 yaşındaki Dilara Öğretmen de bir anda tanındı. Ancak video ile başlayan popülaritesi işine mal oldu. İddia şu ki okul yönetimi genç öğretmenden videoyu silmesini istedi, o silmedi. Sonrasında da ‘Atama’ bahane edilerek işten çıkarıldı. Dilara Kuş ile konuştum. Olayın perde arkasını ve onun nezdinde atanamayan öğretmenlerin sorunlarını dinledim.

KEŞKE BANA DA FİKRİMİ SORSALARDI

Ben de hakkında uzun bir yazı yazmıştım, hatırlayacaksınız, Aksaray’da 5’inci sınıf öğrenicisini tekme ve yumruk ile döven ilkokul öğretmeni Ali Rıza Y.’nin öğretmenlik mesleğine son verilmiş ancak dayakçı öğretmen Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başlamıştı. Bu öğretmenimize ‘ödül’ gibi bir ceza verilince, öğrencisine gösterdiği yakınlık ve ilgi nedeniyle gerçek bir ödülü hak eden genç öğretmen Dilara Kuş’un madalya alacağını düşünmüştüm. Fazla naifmişim. Dilara öğretmen kendi sosyal medyasından, ay başı itibarı ile çalıştığı anaokulu ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu, sosyal medyadaki veda yazısında yayınladığı videodan bahsediyordu. Gerçekten de videoyu paylaştığı için mi kovuldu? Perde arkasında neler yaşandı? Kendisine sordum. Diyor ki: “İşten çıkartıldığım doğru. İşsiz kaldığım tarafıma son dakika -ayın birinde, telefonla arayarak- haber verildi, bu da doğru. Oysa e-devlet üzerinden baktığımda 31 Ocak’ta okul ile ilişiğim kesilmiş. Yani beni işten çıkarıp bana sonra haber vermişler. İşten çıkarılma sebebim ise başka bir öğretmenin çalıştığım okula atanması. 2 yıldır, 2 bin 500 lira maaş ile ücretli öğretmenlik yapıyorum. Ücretli öğretmenin kaderi budur, birinin ataması yapılır, birinin ilişiği kesilir. Buraya kadar sorun yok. Ancak biz okulda 3 ücretli öğretmendik. Diğer arkadaşlarımızı arayıp, ‘Devam edecek misiniz?’ diye sorulması, bana ise hiçbir şey sorulmaması, fikrimin dahi alınmaması beni çok kırdı.”

SORGULAMAK HAKKIM

Burada araya giriyorum, ‘Madem bir atama yapılmış, sen gitmesen o zaman diğer 2 öğretmenden biri gidecekti’ diyorum. ‘Doğru’ diyor ve ama ile bağlayıp şöyle devam ediyor: “Neden ben? Niye? Neye göre? Sadece soruyorum... Bu durum bana neden son dakika haber verildi? Sorgulamak en doğal hakkım. Video 9 Ocak’ta yayınlandı, akabinde de viral oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de izni ile videonun haberleri yapıldı, canlı yayınlara çıktım. Video benim kontrolüm dışında bu kadar çok yayıldıktan sonra okuldaki üstlerim, müdür ve müdür yardımcısı bana videoyu silmemi söyledi. Ben de silmeyeceğimi söyledim çünkü videoda kötü bir şey yok. Siyasi bir içerik değil. Sayfa benim kişisel sayfam. Ayrıca İbrahim’in videosu ile unuttuğumuz ‘minnet’ başta birçok duyguyu hatırladık. Bu olaydan hemen 20 gün sonra iş akdimin, ‘Atama yapıldı’ denilerek feshedilmesini sorgulamak benim hakkım. Yapılan bir haksızlık varsa ortaya çıksın istedim. Susmak istemedim. Bak ne okul adı verdim ne müdür ne de öğretmen adı. Kimseyi kötülediğim, ekmeğinden ettiğim, linç ettirdiğim yok ama bana yapılanın da haksızlık olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bunu sorgulasın istedim.”

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI

TÜM bunlar yaşanırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de açıklama geldi. Açıklamada “31 Ocak 2022 Pazartesi günü sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılan 15 bin öğretmenin 7 bin 500’i İstanbul’a atanmıştır. ‘Ek Ders Karşılığı Görevlendirme’ kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır” denildi. Dilara Öğretmen de Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün kendisini aradığını, başka bir okulda görevlendirmek istediklerini doğruluyor ve “Benim bu paylaşımımı kötüye kullanmak isteyenler oldu. Devletimin karşısındayım falan sandılar herhalde. Asla. Hem Milli Eğitim hem de bazı özel okullardan teklif geldi. ‘Hemen başlayın hocam’ dediler. Kabul etmedim” diyor.