‘Sağlıklı olmak’ mutluluğa yetti

İŞYERİNDE ŞİDDET SON BULSUN
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Banu Kekeç Saçın öncelikle Canan Tosun’a yönelik saldırının kabul edilebilir olmadığını belirterek, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Toplumsal cinnet hali öyle bir noktaya vardı ki kadınlar artık işyerinde de güvende değil. Tosun’un yaşadıkları basına yansıdı. Bir de yansımayan, duyulmayan durumlar var. ‘Cezasızlık’ erkeklere güç veriyor. İstanbul Sözleşmesi’nde de yer alan işyerinde şiddetin önlemesi, işyerinde şiddete uğrayan kadınların korunması maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Bu tarz olaylar cezasız kalmamalı” diyor.
Maden mühendisi Saçın, sorunların aslında daha eğitim görürken başladığını belirterek, şöyle devam ediyor:
SORUNLAR STAJDAN BAŞLIYOR
“Daha yolun başında kadın mühendisleri staja kabul etmeyen şirketler var. Şantiye ortamı tamamen erkeklere yönelik. Ne kadın soyunma odası, ne tuvalet ne de yatakhane var. Profesyonel yaşamda ise erkeklerin tercih etmediği işler için daha az ücretle çalışma koşuluyla iş bulabiliyoruz. Erkekler ne kadar hata yaparsa yapsın göze batmazken biz ilk hatamızda ‘Kadın işte, bu işi yapamıyor’ diyerek öteleniyoruz. Mühendislik fiziksel olarak değil, beyinle yapılan bir meslek olmasına rağmen bambaşka kıyaslamalar yapılıyor. Fiziksel ve sözlü tacize uğrayan çok kadın arkadaşımız var. Patron da aynı çalışan da aynı. Bunlara kulaklarımızı tıkayıp büyük çabalarla işimize devam ediyoruz. Kadın mühendisler olarak çalışma grupları oluşturduk. Çözüm örgütlenmede. Biz mücadele etmezsek kimse bize bu hakları kimse vermez. Vazgeçmeyeceğiz. Varız ve hep olacağız.”
TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 2019 sonu verilerine göre odaya kayıtlı 446 bin 824 erkek (yüzde 77) 133 bin 44 kadın (yüzde 23) var. Kadınların sayısı geçtiğimiz yıllara oranla artmış olsa da sayıca üstünlük mesleğin ‘erkek işi’ olduğu algısına sebep oluyor.
VAR OLMA SAVAŞI VERİYORUZ
AMAÇ, TERÖRÜ SINIR İLERİSİNDE BERTARAF ETMEK
İSTANBUL Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Irak’ın kuzeyinde Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta, Kandil ile Sincar arasındaki Gara’nın, Kandil Dağı’na uzak ancak arazisinin dağlık olması sebebiyle terör örgütü PKK’nın kalbi Kandil kadar önemli ve stratejik bir konuma sahip olduğunu söylüyor. PKK’nın bu bölgede 1990’lardan bu yana yuvalandığını belirten Dr. Babüroğlu “TSK, bugüne kadar adı konulmayan birçok operasyonla aslında burada ‘güvenli bir bölge’ oluşturdu. Amaç, sınırı ‘ileriden’ korumak. Çünkü PKK, 1984’ten bu yana her bahar sınırdan sızar, eylemlerine başlar, yaza doğru da eylemlerini arttırır. Kışın ise belirli alanlarda toplanır, hazırlık yapar, eğitimlerini tamamlarlar. Türkiye, iklim-doğa şartları ne olursa olsun, örgütün hiç beklemediği bir zamanda baskın tarzında böylesi bir operasyon yaparak, PKK’nın mühimmat depoları ile kamplarının ve yeraltı mağaralarının bulunduğu Kuzey Irak’ta örgütün varlığını ortadan kaldırmak, eylem yapmasını engellemek, sınırların güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım attı” diyor.
KUZEYDEN SİNCAR’IN KONTROLÜ SAĞLANDI
Sincar’ın Türkiye sınırına Nusaybin’e 90, Silopi’ye 100 kilometre uzaklıkta, Türkiye-Irak sınırının kesiştiği stratejik bir noktada olduğunu belirten Dr. Babüroğlu, Gara’nın ise Sincar’ın kuzeyinde olduğunu hatırlatarak, şöyle devam ediyor: “Dolayısıyla TSK burayı kontrol ederek, bir noktada Sincar’ın da kontrolünü sağlamış oldu. Fırat’ın doğusu, Suriye’nin kuzeydoğusunda var olan PYD/PKK terör örgütünün Gara’ya geçiş imkânları sınırlandı.”
SİNCAR’A OPERASYON OLMAZ
“Biliyorsunuz, Gara’ya yapılan bu operasyonu ABD’nin Türkiye büyükelçisi destekledi,
KENDİNİ SEV, KARŞINDAKİNİ MUTLU ET
Uzman psikolog Şenay Ölmez’e göre partner ilişkilerinde uzun süreli mutluluk mümkün. Bu işin öyle formüle falan da pek ihtiyacı yok aslında. ‘Empati, saygı, doğru sevmeyi bilmek işin anahtarı...’ Ama bazen anahtar elinizde olsa da kapıyı açmak o kadar kolay olmuyor. Neden? Ölmez ‘Çünkü kişi önce kendini sevmeli, kendine saygı duymalı’ diyor, şöyle devam ediyor: “Karşı taraftan büyük beklentiler içine girmek, mutlu olmanın koşulunun, sadece karşı tarafın sizi mutlu etmesine bağlanması gibi durumlar aşkı zora sokuyor. Oysa mutluluk öncelikle bireysel bir kavramdır. Kişi önce kendini mutlu etmeyi öğrenmeli. Hayatta bir hedefi, hobisi, farkındalığı olan yani varlığını ve mutluluğunu bir başka kişinin varlığına bağlamayan kişiler mutludur. Bu aşamayı başarıyla tamamlayanlar partner ilişkilerinde de mutlu olur. Yani kendini sevip mutlu eden karşısındakini de aynı ölçüde tamamlar.”
AŞKTA KOŞUL YOKTUR
“İlişkilerde yaşadığımız sorun ve mutsuzluğun en önemli nedenlerinden biri koşullu davranmaktır. Sevgilimizi, eşimizi, partnerimizi ‘bizi mutlu edecek tek kişi’ olarak görüyoruz. Bu, beklentiyi arttırır. Oysa, o da biz de kendi kendimize var olmayı öğrenirsek, ilişki kendiliğinden iyileşir. Bırakın birlikte olduğunuz kişi mutlu hissettiği şeyi yapsın. Siz de yapın! Beslenin ki birbirinizi besleyebilin. ‘Sen bunu yaparsan mutlu olurum’ laflarını bırakın. Sevgide, aşkta koşul yoktur.”
BAŞKA İLİŞKİLER SİZİ BESLER
“Arkadaşlık, aile ilişkileri, eğitim, hobiler... Tüm bunlar kişileri besler. Bu kaynakları tutmak, beslemek size farklı yaşam alanları oluşturur. Tıpkı bir çiçek gibi! Çiçek sadece su ile beslenmez. Vitaminini vermek, toprağını değiştirmek, güneşe çıkarmak da gerekir... İlişkilerde de böyle. Kendiniz için oluşturacağınız farklı yaşam alanları ilişkinizi olgunlaştıracağı gibi bu durum sevgilinizi ne daha az sevdiğinizi ne de ondan vazgeçtiğinizi ne de artık onunla ilgilenmediğinizi gösterir.”
SEVGİYE YATIRIM YAPIN
ÖLÜMLE SONUÇLANAN DURUMLAR VARALTINBAŞ Üniversitesi öğretim üyesi, mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, internette yer alan bilgi kirliliğinin salgının önüne geçmede zorluklar yarattığını belirterek, “Salgınla mücadelede en kritik noktadayız! Uzman olmayan kişilerin verdiği tedavi kürleri ve kulaktan dolma bilgiler nedeniyle sağlığımız tehdit altında ve işin kötüsü internette dolaşan bu hurafeleri uyguladıkları için acile kaldırılan, organ yetmezliği yaşayan hatta ölümle sonuçlanan pek çok durumla karşılaştık” diyor.
BİLİME GÜVENİN
İran’da koronavirüse iyi geldiğini düşünerek etil alkol içen çok sayıda insan hayatını kaybetti. Çin’de günde 1.5 kilo sarmısak tüketen bir kadın boğazında meydana gelen tahriş nedeniyle acile kaldırıldı. Hindistan’da şeytan elması meyvesi ve deve idrarını tüketen onlarca kişi ölümle burun buruna geldi. Türkiye’de de hayli popüler olan udi hindi otunun karaciğer yetmezliğine sebep olduğu
HES KODU İLE AÇALIM
TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, konu toplum sağlığı olduğu için hassas davrandıklarını, Bilim Kurulu tavsiyeleri ile hükümetin atacağı adımları beklediklerini, o nedenle de sosyal medya üzerinden de olsa yürütülen kampanyalara şimdilik destek vermediklerini belirtiyor ve “Ama bu demek değildir ki esnafımız zorda değil” diyor. Peki beklenti ne? Şöyle anlatıyor: “TSE ile bir protokol imzaladık. Temizlik, hijyen, gıda güvenliği gibi konularda şartları harfiyen yerine getiren işletmelere COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip olan ve iyi niyeti suiistimal etmeyecek binlerce işletme var. Gelin, HES kodu ile bu işletmeleri açalım. 5 önerimiz var.”
5 MADDEDE YOL HARİTASI
1)Bir an önce ‘en sert tedbirlerle’, gerekirse ilk etapta yüzde 50 kapasite ile açalım.
2)Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın. Tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.
3)Müşteriler HES koduyla restoranlara girsin.
4)Yeme-içme sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.
‘ŞIKLARI DUYMADIM’
TARTIŞMALARIN odağındaki isim Dr. Ali Çiçek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dr. Çiçek ilk etapta soru ve şıkları hiç duymadığını belirterek, “Sadece ilk şık olan ‘omurilik sarımsağını’ duydum. Sonrasında diğer şıkların tekrar edilmesini istedim. Ses kesilince ‘omurilik soğanı’ olması gerektiğini söyledim. Videoda bu bölüm yok. Sanırım süre nedeniyle kesilmiş. Olayın özeti bu” dedi.
LATİNCESİNİ BİLMESİ YETERLİ
TÜRKİYE’nin sayılı üniversitelerinden, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, soruya verilen yanlış cevaptan yola çıkarak “Türkiye’de tıp eğitimi bitti” demenin yanlış olduğunu düşünüyor. Prof. Dr. Tükek “Tıp fakültesi öğrencilerimize bunu ‘omurilik soğanı’ diye öğretmiyoruz ki... Latincesini (medulla oblongata) ve İngilizcesini öğretiyoruz. Tıp dili bu. Sanki ‘Çok basit bir şeyi dahi hekimlerimiz bilemiyormuş’ gibi bir algı oluşturuldu. Kaldı ki hekim arkadaşımız cevabı belki biliyordu ama anlık bir dalgınlık, dikkat dağınıklığının kurbanı oldu. Hepimiz insanız. Durumun bu kadar abartılmasını ve meslektaşımın linç edilmesini anlamsız buluyorum” diyor.
‘TIP EĞİTİMİ BİTTİ’ SÖZÜ DOĞRU DEĞİL
YÖK, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 5’i yurtdışında, toplam 139 tıp fakültesi için 15 bin 500 kontenjan açtı. Bu fakültelerden 38’i mezuniyet öncesi tıp eğitimi programına akredite. 14’ünün başvurusu henüz sonuçlanmadı. Başka bir ifadeyle, 82 tıp fakültesinin mezuniyet öncesi eğitim programlarının asgari standartları taşıyıp taşımadıkları belli değil. Prof. Dr. Tükek “Tıp fakültesi eğitiminin belli bir standardizasyonu olmadığı açık. Neredeyse her ilde bir fakülte var. Bunların denetimleri YÖK tarafından yapılıyor. Aralarında iyi eğitim verenler kadar altyapı, pratik ve hoca sorunları nedeniyle yeterli eğitimi veremeyenler de illa var. Ancak bir soruya verilemeyen cevabı ‘Tıp eğitimi bitti’ gibi bir tartışmaya bağlamak doğru değil. İkisi farklı. En iyi fakülteden mezun olan bir gençte bu soruyu bilemeyebilirdi ki bilmek zorunda da değil” diyor.
ANADOLU KADINININ EL EMEĞİ VAR
FRANSA, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yer ve kültürlerinde gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yapan ödüllü şeflerimizden Mehmet Yalçınkaya’nın oyu tarhanaya... Üzerinde çalıştığı yeni kitabında tarhanaya ayrı bir başlık açan şef Yalçınkaya, “Tarhana sosyolojiktir” diyerek uluslararası bir çalışmaya tarhana ile katılabileceğini söylüyor. Nedenine gelince: “Emek var, emek... Anadolu kadınlarının alın teri var. Onların ellerinde şekillenmiş bir ürün. Şu an makinede kurutuluyor olsa da teknik olarak güneşte kurutuluyor. Kiler kültürünü ortaya koyduğu gibi teknik de bir yemek. Hikâyede yoğurt, un ve baharatlar var. Bunları birleştirmek bile başlı başına bilgi, beceri ister. Ayrıca farklı tarhanalarımız var. Yani işin içine coğrafya da giriyor. Bazı bölgelerde sarımsaklı, bazı bölgelerde sadece kekik, domates, biber salçalı yapılıyor. ‘Tarhana işte!’ deyip geçilmemeli.”
GEL Bİ’ SICAK TARHANAMIZI İÇ
Tarhananın kültürel olarak sıcaklığı, aileyi de temsil ettiğini anlatan şef Yalçınkaya, “Anadolu’da ‘Gel bir tarhana çorbamızı iç’ derler. Kahve gibidir tarhana çorbası oralarda. Şifa tarafı da vardır. İnsanlar hastalandıklarında hemen bir tarhana çorbası kaynatırlar. Ben sadece çorba olarak değil, kaplama ürünü olarak da kullanıyorum, ‘Tarhanalı levrek’ yapıyorum mesela. Su ile eziyorum, balığın üzerini tarhana ile kaplıyorum. Tarhananın tüm bu serüvenini anlattığınızda şüphesiz büyük ödülü alacaktır. Mercimek metropolde önde gidebilir, ticari anlamda çok satabilir ama hikâyesi ne?” diye soruyor.
ÖNYARGI KURBANI
OSMANLI yemeklerini orijinal tarifleriyle günümüze taşıyan şef Ali Güler daha sorumu tamamlamadan cevabı yapıştırıyor: “Elbette tarhana.” Yanıtı sürpriz değil aslında. Çünkü restoranında ‘klasik restoran çorbaları’ olarak bilinen ezogelin ve mercimek yasak. Şef Güler bu iki çorba yerine menüye ‘Soran yemez’i sokmuş. Aslında günün çorbasına verdiği isim bu. Peki neden? Şöyle anlatıyor: “Önyargı yüzünden. Tarhanadan ısırgana, bakla, kereviz, bamyaya kadar her tür sebzeden lezzetli çorbalar yapıyoruz. Ancak ne zaman müşteriye ‘Tarhana ya da bamya çorba var’ desek ‘Mercimek alayım’ diyor. Çorbayı daha tadına bakmadan, ismine göre tercih ediyor. Çorbanın adını ve içinde ne olduğunu söylemediğinizde ise afiyetle yiyor. Tarhana da bu önyargının kurbanıdır.”
TÜRK MUTFAĞINI TANITAMIYORUZ
BEKLENMEDİK DEĞİL AMA ENDİŞE VERİCİ
BİLİM insanları bir virüsün mutasyona uğramasının beklenen yapısal bir değişim olduğunu söylüyor. Tüm RNA virüsleri için bu değişim neredeyse önlenemez bir netice. Hatırlayın! Influenza/grip, MERS ve SARS virüsleri de mutasyona uğramıştı. Teknik bir bilgi ama bilmek isteyenler için yazalım: Mutasyona ‘RNA polimeraz’ enzimi neden oluyor. Çünkü bu enzimin geriye yönelik düzeltme mekanizması yok. Yani virüs oluşurken meydana gelen hatalar düzeltilemediği için virüs farklılaşıyor. Oluşan bu yeni virüs ‘aslına uygun’ olmadığı için bulaşma hızı, hasta etme kabiliyeti, bağışıklık gücümüze etkisi gibi konular da haliyle tartışma konusu haline geliyor.
TÜRKİYE’DE 3 ÇEŞİT MUTASYON GÖRÜLDÜ
İNGİLTERE’de vaka sayısını hızla arttıran ve koca ülkenin bir anda kapanmasına yol açan mutasyonlu virüse Türkiye’de 23 şehirde, yaklaşık 200 kişide rastlandı. Güney Afrika ile Brezilya varyantına ise 3 kişide rastlanmış durumda. DSÖ verilerine göre, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon/varyant -biz V1 diyoruz- şu ana kadar 70, Güney Afrika kaynaklı olan -biz V2 diyoruz- 31 ülkeye yayıldı.
TETİKTE OLUNMASI GEREKEN BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ
BİLİM
BİTİŞİK NİZAM ATEŞ EDİLDİ
ÖNCE tüyler ürperten ve ‘Ah’ dedirten olayı hatırlamakta fayda var. 30 Ocak Cumartesi gecesi gençler, Amasya’ya askere gidecek bir arkadaşları için sonradan cansız bedeni bulunan Muharrem Zengin’in babasına ait bağ evinde eğlence düzenledi. Pazar sabahı gruptaki bazı gençler evden ayrıldı. Alaşehir’den gelen Neşet Dalgın, Serkan Zangal, Ümit Zangal ve Muharrem Zengin evdeki partiye devam etti. O gece neler yaşandı, bilinmiyor! Ancak pazar 17.00 sularında, 4 gencin cansız bedenleri bağ evinden 500 metre ötede yan yana dizilmiş halde bulundu. İddiaya göre, 3 genç sırayla tüfeği alıp intihar etti. Gençlerden ikisinin alnından, birinin çenesinin altından vurulduğu ve bitişik nizam ateş edildiği belirlendi. Vücudunda yara ya da kesik izi bulunmayan Ümit Zangal’ın ölüm nedeni ise otopsi sonucu belirlenecek ancak İzmir Adli Tıp Kurumu iddia edildiği gibi gencin boynunda herhangi bir kırık saptamadı. Gençlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları ise araştırılıyor.
HER OLASILIK MASADA
Üniversite öğrencisi Şule Çet’in bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybettiği iddialarına karşın hazırladığı raporla dava dosyasının seyrini değiştiren Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz 4 gencin ölümündeki sır perdesinin bir an önce aydınlatılması ve cinayet de dahil her ihtimalin masada olması gerektiğini söylüyor. İyi de ‘Bitişik nizam ateş edildi’ deniyor. Bu, intihara işaret etmez mi? Dokgöz “Her zaman değil” diyor ve şöyle özetliyor: “Namlunun ucunun vücuda temasıyla yapılan atışa ‘bitişik nizam’ denir. Bu tür atışlar intihar şüphesini güçlendirse de tetiği çekmek kendi kararları mıydı, 5. kişi var mıydı, buna zorlandılar mı? Tüm bunları anlayabilmek için öncelikle balistik inceleme yapılmalı. Kişilerin ellerinden örnek alınıp, ‘Elde atış artıkları var mı?’ gibi detaylara bakılmalı. Bu detaylar intihar ihtimalini güçlendirebileceği gibi aksi iddiaları çürütebilir de. Adli Tıp Kurumu henüz sonuçları yayımlamadı. O nedenle, kesin konuşmak için erken.
4 GENÇ NASIL ÖLDÜ
Prof. Dr. Dokgöz, vücudunda herhangi bir yara, iz ya da kesiğe rastlanmayan 4. kişi Ümit Zangal’ın boynunda, haberlere konu olduğu gibi bir kırık tespit edilmediğini belirtiyor, “Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için toksokolojik inceleme raporuna ihtiyaç var. Herhangi bir madde kullanımı var mı? Uyuşturucu, uyarıcı madde ya da alkol... Bu kişi, kuvvetle muhtemel diğer 3 arkadaşından önce vefat etti. Otopsi sonucunu görmek lazım ama mevcut bulgulara göre ‘Yaklaşık 1 gün önce ölmüş’ demek mümkün” diyor.
İNTİHAR BULAŞICIDIR
KÜÇÜK YATIRIMCININ İNTİKAMI
GAMESTOP, ABD’de video oyunlar satan 37 yıllık bir şirket. COVID-19 salgını etkisiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan şirket, bir süre önce 450’ye yakın mağazasını kapatacağını duyurdu. Haliyle durum borsaya da yansıdı, şirketin değeri düştü. Hisseleri en fazla ‘açığa satılan’, yani yatırımcıların daha da düşeceğini tahmin ettiği hisseler arasına girdi. ABD’li yatırım fonları boş durur mu? Bu iflası paraya çevirmek isteyen Melvin Capital ve Citron Research harekete geçti ve şirketin 17 dolara kadar düşen hisselerinden ‘kısa pozisyon’ yöntemiyle para kazanmaya çalıştı. Benim gibi borsaya uzak olanlar için dipnot düşeyim: Kısa pozisyon ‘bir hisse senedinin fiyatının daha da düşeceği beklentisiyle ödünç alınıp, satılması’ demekmiş. Yani, şimdi sat! Kâğıt değer kaybedince daha düşük fiyattan al yerine koy! Elinizde dolar var diyelim. Daha da düşeceğini öngörüp bozuyor, sonra düştüğü seviyeden tekrar alıp borcunuzu ödüyor, aradaki kârı da cebe koyuyorsunuz. Kolay para!
‘KISA’ GÜNÜN ZARARI 5 MİLYAR DOLAR
Ancak işler Melvin Capital ve Citron Research’ün umduğu gibi gitmedi. Sosyal medya platformu Reddit’te bir araya gelen küçük yatırımcılar durumu fark etti ve örgütlü bir şekilde, Melvin Capital ve Citron Research sattığı an, hisseleri toplamaya başladı. WallStreetBets adlı forum üzerinden organize olan amatör yatırımcıların küçük alımları ile GameStop hisseleri yeniden yükselişe geçti. Öldürücü darbe ise ABD’li milyarder Elon Musk’tan geldi. 26 Ocak’ta Twitter’dan ‘Gamestonk!’ yazarak WallStreetBets forumu linkini paylaşınca grup daha da genişledi. 17 dolar civarındaki hisseler, küçük yatırımcı alımıyla, 400 dolara kadar çıktı. GameStop’u ve diğerlerini ‘short’ ederek milyarlar kazanan yatırım şirketleri Melvin Capital, Citron Research ve diğerleri ise 5 milyar dolardan fazla zarara girdi.
KAPİTALİZMİ KENDİ KURALLARIYLA ALT ETTİLER
Olayı böyle özetleyince ortada “Zenginden alıp fakire veren Robin Hood, güçlüye karşı kazanılmış zafer, kapitalizmi yenip, borsada devrim yapan halk var” gibi düşünebilirsiniz tabii. Yani en azından ben, “Nasıl olsa borsada param da yok” rahatlığı ile öyle düşünüyordum. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ile konuşana kadar. “Mesele o kadar romantik değil!” diyor. 5 soruda şöyle özetliyor.
ABD BORSASINDA HALK DEVRİMİ Mİ
BALE SANATSAL BİR SPORDUR
Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş’a tartışmayı başlatan ‘bale antrenörlüğü’ kursunu sorarak başladım. Çinkitaş “Yeni bir şey değil” diyerek, şöyle devam ediyor: “2007 yılında, federasyonun ilk genel kurulunda baleyi, diğer tüm danslarda olduğu gibi, spor branşı olarak kabul ettik. Hatta ilk as başkanlığı Yonca Evcimik yaptı.
O dönem şartlar elverişli olmadığı için, bunu bir branş haline dönüştüremedik. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör kursları konusunda yeni bir sistem geliştirince, biz de bu işi bilen insanlara 5 kademeli bir müfredat yazdırdık. Yönetmelik çıkınca da ‘bale antrenörlüğü’ ilanı verdik.”
GENÇ MEZUNLAR İŞSİZ
‘Aman bu ilanı nasıl verirmişiz?’ Bir feveran! İyi de kursu sokaktan geçen, bale bilmeyen insanlar için açmadık ki! En az 5 yıllık tecrübe arıyoruz. Konservatuvar mezunları eğitim dairesinden, ikinci kademe antrenör belgesi alabiliyor. Yeni mezunlar? Dedik ‘Onlara bir istihdam açalım.’ Ben kaç kez şahit oldum, gençlerin çoğu boş geziyor, anaokullarına eğitmen girip çocuklara masal anlatıyorlar. Hem sportif bağlamda temelleri oturtmak, hem ihtiyaç duyulduğunda yetiştirdiğimiz antrenörleri değerlendirmek hem de konservatuar mezunu gençlerin kendilerini geliştirmelerine, yer bulmalarına yardımcı olalım istedik. Bizim 150’den fazla kulübümüz o kadardan fazla spor salonumuz var.”
ÇIKAR İDDİALARI ASILSIZ
“Peki, bale spor mu sanat mı?”
BİR İLLÜZYONA ESİR OLMAYIN2020’de astrologların birçok öngörüsünün gerçekleşmesi, sosyal medyanın hayatımızda daha etkin rol oynamasıyla astrolojiye olan ilgi de hayli arttı. Öyle ki geçenlerde annemi bile ‘Merkür mü ne varmış, geri gidecekmiş, aksilikler ondanmış!’ derken yakalayınca astrolog Aygül Aydın’ı aradım. Yılın ilk Merkür retrosunda ‘Bizi ne gibi sürprizler bekliyor?’ diye sordum. Anlattı ama önce ilk sorudan başlayalım. Dillere pelesenk olan bu gezegen gerçekten de geri mi gidiyor? “Hayır tabii ki. Sadece yavaşlıyor. Hiçbir gezegen geri hareket etmez” diyen Aydın örnekle açıklıyor:
GERİ GİTMİYOR YAVAŞLIYOR
“Eminim trafikte başınıza gelmiştir. Siz trafik ışığında tam durduğunuz anda yandaki araba hareket eder ve bu sizde araba sanki geri kaymış gibi bir his uyandırır. Bu da işte öyle bir illüzyon. Dünyadan baktığımızda Merkür’ün hızı düştüğü için biz ‘geri gidiyor’ zannederiz. Aslında sadece yavaşlıyor. Bu dönemler önemlidir. Hangi burçta geri gidiyorsa o burcun temsil ettiği özellikleri de işin içine katmak ve etkilerini buna göre düşünmek gerekir. Dün 18.33 itibarıyla Kova burcunda geri hareketine başladı. 22 Şubat’a kadar da devam edecek.”
İLETİŞİMDE AKSAKLIKLAR
SAĞLIK İLE GELECEK ARASINDA DENGE KURMALIYIZ
TÜRK Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu “Bireyin sağlığı ile geleceği arasında denge kuramazsanız bir neslin felaketine yol açarsınız” diyor. Biz bu dengeyi kuramadık mı? Şöyle yanıtlıyor: “Kuramadık. Afrika, Orta Doğu’daki ülkeler, Güney Amerika’da birkaç ülke ile Türkiye dışında okulları tamamen kapatan ülke yok. ABD, HES benzeri bir uygulama ile alıyor, okul bazında eğitimi açıp, kapıyor. İngiltere-Almanya’da hayat komple durdu. Fransa’da sokağa çıkmak yasak, okullar açık! Önceliğimiz sağlık, aynı zamanda eğitim olmalı. Sağlık bugünü, eğitim geleceği kurtarır.”
ÖĞRENME YOKSULLUĞU BAŞLADI
Özellikle 15 yaş altı, aile geliri düşük, uzaktan eğitime erişim imkânları zor ve özel eğitim görmesi gereken çocuklar için eğitim adaletsizliğinin kapatılamaz bir noktaya geldiğini belirten Pehlivanoğlu, “Geri dönülemeyecek kazanım kayıpları yaşandı ki durum artık öğrenme yoksulluğuna dönüşmüş durumda. Toplumun neredeyse yüzde 85’ine denk gelen dezavantajlı bu grup için yeni bir müfredat düzenlemeden kaybı telafi etmek mümkün değil. Ayrıca çocuklarda görülen sağlık sorunları; obezite, ekran bağımlılığı, dikkat eksikliği had safhada. Gayrisafi milli hasılaya yansıyacak ekonomik kayıpları saymıyorum dahi. Okulları tamamen kapatmak gibi bir lüksümüz artık yok” diyor.
5 TED’İN ÖNERİSİ
Öğretmenleri A2 birinci gruba alalım. 15 Şubat’a kadar birinci aşıları yapılsın.
Yüksek risk grubunda olanlar bir süre daha eğitimden uzak kalsın.
HERKESİN BİR KURTARICI BEKLENTİSİ VAR
PSİKİYATRİST, Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çözemediğimiz olayları doğaüstü, paranormal, mistik güçlerle bağlantılandırarak açıklamaya çalışıyoruz. Pozitif bilim ile büyücülere inanç zayıflasa da hâlâ talep var ve dolandırıcılar da bu talebi çok iyi kullanıyorlar. Bir kere büyü ve falla uğraşanlar, bana göre, kendilerine başvuranlardan daha zeki! Karşı tarafın ihtiyaçlarını iyi biliyorlar. Yüz ve zihin okuma becerileri de çok yüksek. Tahminlerini kişinin eşik altı konuşmalarına, vurgularına, mimiklerine bakarak yapıyor ve ‘Şunun için gelmiştir’ demeleri zor olmuyor. Bunu duyan kişi de ‘Ah bak bildi’ diyor. Niye? Çünkü insanlar inanılmayacak kadar güzel bir yalana inanmaya hazırlar! Herkesin bir kurtarıcı beklentisi var. Kültürümüzde özellikle büyü konusuna, Şamanist gelenekten kaynaklanan bir inanma eğilimi var.”
ZAAFLARI KULLANIYORLAR
“Çoğumuzun zaafları var. Mesela çocuğuma ya da aileme, yakınlarıma bir şey olacak korkusu! Bu korkular karşısında aciz ve zayıf hissederiz. Dolandırıcılar da bu duyguyu sömürürler. İnsanların istekleri, korkuları sınırsız ama gücü sınırlıdır. İnsanoğlu bu aradaki boşluğu büyü, falla kapatmaya çalışır. Oysa yaptıkları dolandırıcılıktır. İnanmayın! Bir bilene danışın. Bize cinciden, büyücüden geçmeden gelmeyen hasta sayısı o kadar az ki... Hep aynı şeyi söylüyorum: Dur, düşün, sonra inan!” SANKİ ÜRÜN PAZARLIYORLARO dolandırıcılardan biriyle Instagram, sonrasında da WhatsApp üzerinden yazıştım. 1000 lira karşılığı sözde görümcemin bana yaptığı büyüyü bozabileceğini söyleyerek benden isim, anne ismi, doğum tarihi, yaşadığım şehir gibi özel bilgilerim ile bir fotoğraf talep etti. İşlemlerin ‘garantili’ olduğunu söyleyen dolandırıcının bunu sanki ürün pazarlar gibi pazarlaması da dikkat çekici.
EN ÇİRKİN ALDATMA DİN ADINA YAPILANDIR
TÜRK
İKİ TABAK YAPMAK İLE ŞEF OLUNMAZ
DÜNYA Aşçılar Olimpiyatı’nda Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şef Rafet İnce gençlerin mesleğe ilgisinden memnun. “Ama” diyor, parantez açıyor: “Bizim mutfak pembe panjurlu değil! İki yemek pişirmek ya da bir yarışmada birinci olmakla şef olunmuyor.” ‘Peki ne oldu da onlarca kişi bir anda şef olmaya merak sardı?’ Şef İnce “Son 3 yıldır ekranlarda sayısı hızla artan yemek programları, yemek yarışma programları ilginin fitilini ateşledi. Bu işi farklı bir boyuta taşıdı. Pandemi de etkili oldu. Bu süreçte mutfakta bir şeyler yarattığını ve bundan keyif aldığını fark eden kişiler de bu işi profesyonel yapma isteği oldu. Aman dikkat! 3-5 tabak yapmak, bir TV programında birinci seçilmek sizi şef yapmaz. Şeflik dipsiz bir kuyu. Çok çalışmak, araştırmak, öğrenmek gerek. Teknik bilmeden, eğitim almadan, bir mutfakta çalışmadan, staj yapmadan bu iş olmaz” diyor.
MUTFAK SERT BİR YER
“Neden bu kadar katı, zor olmak zorunda?” Şef İnce’nin yanıtı net: “Çünkü en ufak bir yanlış en güzel anları mahvedebilir, birilerini canından edebilir. Mesela 500 kişilik bir düğün yemeğinde yapılacak en ufak hata o kadar kişinin zehirlenmesine yol açabilir ya da 100 kişilik bir organizasyonda 99 kişiyi memnun edersin de birinin tabağından kıl çıkar, at 30 yıllık kariyeri çöpe... O nedenle ‘A, ne kolay iş’ diye bakmayın. Çok okumak, araştırmak, sürekli çalışmak, dünya mutfaklarını takip etmek, yeniliğe açık olmak, disiplinli olmak gerek. Mutfak sert ve zor bir yerdir.”
AĞZI İYİ LAF YAPANI HERKES ŞEF ZANNEDİYOR
PEKİN, Tokyo, Singapur, Hong Kong ve Bangkok’ta global mutfakların derinliklerine inen ve Michelin yıldızlı restoranlarda baş aşçılık, mutfak koordinatörlüğü yapan Fatih Tutak, “Dışarıdan çok karizmatik görünen, gayet çekici bir iş. Bizleri izleyen gençler haliyle özeniyor ama işte öyle zannettikleri kadar kolay değil. ‘2-3 yıl okudum, 5-10 yıl çalıştım, şef oldum!’ Öyle bir dünya yok. Herkes ‘star’ olmak istiyor ama zor! Bir işyeri, hastane yemekhanesinde ya da esnaf lokantasında çalışanlar da Michelin yıldızlı restoranlarda çalışanlar da şef. Herkes en iyi restoranlarda çalışacak diye bir durum yok. Bu iş uzun saatler, bıkmadan, çalışmayı, sabretmeyi, arzu etmeyi ve tutarlı olmayı gerektirir. Yaptığınız işi sonuna kadar aynı kalite ve standartta yapmanız lazım” diyor.
DİSİPLİN VE SAYGI ŞART
FUTBOL KARIN DOYURMUYOR
EKONOMİST, akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tuttuğunuz futbol takımı kazanınca veya istediğiniz transferi yapınca, şampiyon olunca: Karnınız doymuyor. Cüzdanınız dolmuyor. Geleceğiniz yeşermiyor. Eviniz, barkınız olmuyor. Size ne oluyor?” diye sordu. Prof. Dr. Demirtaş eleştiriler sonrasında ise şunu yazdı: “İnsanların bir şeyi tutkuyla sevmesi güzel. Ama hayatlarındaki problemleri unutacak, kendisini bile ikinci plana atacak kadar fanatik olması güzel bir şey değil...”
FUTBOL BAZEN FUTBOLDAN FAZLASIDIR
SPOR yorumcusu, Hürriyet’in değerli yazarlarından Uğur Meleke’yi arıyor, ‘Ne dersiniz? Futbol karın doyurmuyor mu?’ diye soruyorum: “Özgür Hoca’yı severim, sayarım. Hatta benim lisansım da iktisat. Ancak o sözünü duyunca babamın meşhur lafı geldi aklıma. Çocukluğumda çok fazla maç izlediğimi görür ve bana ‘Bunları seyrettiğin için sanki sana 5 kuruş mu ödüyorlar’ derdi hep. Meğer bir gün ödeyeceklermiş! Tabii babamın konuya böyle yüzeysel yaklaşması doğal ama Özgür Hoca’nın yaklaşımı detaylandırmaya biraz muhtaç gibi geldi bana. Almanya’nın 2014’te Dünya Kupası’nı kazandığı günün ertesinde, yıllık ekonomiyi yüzde 1 oranında etkileyen bir alışveriş hacmi oluşmuş mesela. Mutlu insanlar alışveriş yapmışlar çünkü. Yani Özgür Hocam, futbol cebimize de para koyuyor bazen! Belki teker teker cebimize sıkıştırmıyor ama makroekonomik hikâye farklı. Ayrıca Arjantin’in 70’lerde yaşadığı siyasi buhranın sonunu Dünya Kupası getirdi. 90’larda Yugoslavya’nın dağılmasını Partizan-Kızılyıldız maçı tetikledi. Yani futbol bazen futboldan fazlasıdır aslında. Camus’nün ‘Hayata dair ne biliyorsam futboldan öğrendim’ sözünü de ekleyeyim hatta” diyor.
BİRİ AKILCI, DİĞERİ DUYGUSAL BİR MESELE
UZUN yıllar A Milli Futbol Takımı’nın psikolojik danışmanlığını yürüten psikolog Acar Baltaş’a fanatiklik ya da futbol eleştirisi yaparken ekonomik argümanların kullanılmasının tutarlı olup olmadığını soruyorum. “İkisi bambaşka meseleler” diyerek şöyle anlatıyor: “Öncelikle Özgür Bey çok saygı duyduğum bir kişilik ve ekonomisttir. Ancak insanların davranışlarının yüzde 85-90’ının akıl dışı ama öngörülebilir olduğu unutulmamalıdır. Çoğumuz duygularımıza bağlı hareket eder sonra da ona mantıklı gerekçeler uydururuz. Ve dahası insanlar, kendilerini kimlikleri ile tanımlamaya meyillidirler. Tuttuğu takım insanlar için bazen milliyetinden dahi önde gelen bir kimliktir. Öyle ki belki milli takımın yenilmesine üzülmez ama kendi takımının yenilmesine daha çok üzülür. Bu sebeple insanların ‘karnının doymaması’ meselesi ile bir takımı fanatiklik düzeyde sevmesi farklı konulardır.”
ONORE ETMİYORSUNUZ NESNELEŞTİRİYORSUNUZ
YAZAR Nihan Kaya “Beni aslında rahatsız eden şey ritüellerin kendisi” diyor. Ne demek bu? Şöyle anlatıyor: “Kızının regl olduğunu duyurmak da oğluna sünnet töreni yapmak da davullu zurnalı düğün yapmakta bir ritüel. Regl ile sünnet tabii ki kıyaslanamaz ancak reglin başlangıcının kutlanması fikri aslında ‘sünnet törenine karşı’ olma fikri ile ortaya çıktı. ‘Sünnet davul-zurna ile kutlanıyor, kızların regl olması neden saklanıyor? Onu da kutlayalım’ dendi. Unutulmamalı ki aslında her tören, bir kurban törenidir ve patriyarkaya hizmet eder. Tören ne kadar büyükse, adına tören düzenlenen kişi de o törenin o kadar edilgen nesnesi haline gelir. Sünnet töreninin amacı cinsel kimliğin pekiştirilmesidir ancak bu da çocuğu onore değil kurban ettiğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Regl kutlaması da aynı. Bir şeye karşı çıkarken onu yeniden üretme tehlikesi aklımızda olmalı.”
“Yine regl ritüellerinden birinde, tanımadığım çocukların fotoğrafı ‘Birazdan ona regl anlatacağız!’, ‘Regl oldu!’ gibi ifadelerle paylaşılıyor. Bir kız çocuğu eğer isterse dünyaya regl olduğunu ilan edebilir, o zaman inisiyatifin çocukta olduğunu hissederiz. Ancak bu gücü çocuktan almamak önemli.
İNİSİYATİF ÇOCUKTA OLMALI
Çocuk törenin nesnesi mi, yoksa yöneticisi mi? Ortada rıza mı var? Yoksa rıza inşası mı? Diyelim önce rıza verdi, ya sonra? Vazgeçebilir, utanabilir, pişman olabilir. Cevap her zaman çocukta. Bir örnekle ifade edeyim: Diyelim bir çocuk YouTube videosu çekmek istedi, çekti ve paylaştı. Bunu hür iradesiyle yaptı. Burada çocuk nesne değildir. Bunu onun adına siz yaparsanız nesnedir. O zaman çocuğu tanımadığınız insanlarla sürdürdüğünüz iletişimin nesnesi, malzemesi, öznesi, içeriği haline getirmiş oluyorsunuz. Burada mesele regl değil.”
HER ÇOCUĞUN ERGENLİĞE GİRİŞİ KUTLANMALI
ÇOCUK
ÇOCUĞUNUZLA PROGRAM HAZIRLAYIN
PSİKOLOG Irmak Kerimoğlu, “Bu tarz uzun tatiller için önerim planlı olunması” diyor. Ama dikkat! Bu planı ebeveyn olarak siz değil, çocuğunuz yapmalı. Nasıl? Kerimoğlu şöyle örneklendiriyor: “Plan yapın dediğimde anne ya da baba oturuyor, sabah kalkma saatinden gün içerisinde neler yapılacağına kadar her dakikayı kendine göre bir cetvele döküyor. Sonra da bu cetveli çocuğunun eline tutuşturup ‘3 haftalık program bu. Hadi yap!’ diyor. İşte bu olmaz! Çocuğun ne istediğinin, ne beklediğinin, ne hayal ettiğinin dahi sorulmadığı bir planlamaya uyumu mümkün değil. Bir plan yapılacaksa beraber yapılmalı. Fikirlerinin de tabloda olduğunu gören çocuk daha çok ve çabuk uyum sağlar. Dakika dakika bir planlama yerine TV-oyun-dışarıda oyun-kitap-ders saati-ev işleri gibi bölümlerin içinde olduğu günlük bir rutin oluşturulmalıdır.”
SOKAĞI İHMAL ETMEYİN
“13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri olduğu unutulmamalı. Hava şu an çok soğuk. Ama olsun! En azından 1 saat, çocuk, kapının önünde dahi olsa oynamalı, hava almalı. Çocuklar öyle ya da böyle zaten zorlu bir süreçten çıktılar. Çok uzun saatler ekran karşısında kaldılar, dersleri anlamakta zorlandılar. Geri bildirim ya da onaylanma neredeyse hiç almadılar. Okulda olsalar belki öğretmenleri sırtlarını sıvazlayacak, motive edecekti ama o da yok! Dolayısıyla yorgunlar.”
RESTLEŞMEYİN
Kerimoğlu’nun bir önerisi de çocukların daha ilk günden “Kitap oku, ödev yap” diyerek boğulmaması. Peki ne yapacağız? Şöyle özetliyor: “Mesela ilk 3 gün tam tatil olarak programlanabilir. Bu 3 gün her şey serbest. Sonrası içinse planlama şart. O plan herkesin göreceği yere asılmalı. ‘Sen bugün hiç ders yapmadın, hiç kitap okumadın’ demek yerine ‘İstersen tabloya bak. Bu saati ne olarak planlamıştık seninle?’ diye sormak çocuğun motivasyonunu arttıracaktır. Bunlar küçük ayrıntılar gibi görünebilir ama aslında iyi diyalog kurmanın püf noktalarıdır. Zira anne-baba olarak ne kadar ‘Yapma, izleme, bırak’ dersek o kadar dirençle karşılaşır, evin içinde sürekli bağrışan bireylere dönüşürüz.”
EKRAN SÜRESİNİ SİZ BELİRLEYİN
SAĞLIK ALTYAPIMIZ YETERLİ VE GÜÇLÜ
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bu başarıyı “Tesadüf değil. Pediatrik aşılama başta olmak üzere çok başarılı bir altyapımız var. ‘Aşılamayı çabuk yaparız’ dediğimizde ‘zor’ gözüyle bakılıyordu ama hepimiz de görmüş olduk ki daha işin başlangıç aşamasında bile bu kadar yüksek rakamlara ulaşmış olmak altyapımızın yeterli ve güçlü, ağımızın geniş olduğunun göstergesi” sözleriyle açıklıyor.
AŞILAMA HIZLA DEVAM EDECEK
Temas takip programı ve aşılama süreçlerinin hızlanması için ABD’nin 100 bin sağlık çalışanı daha istihdam etmeye hazırlandığını belirten Prof. Dr. Ateş Kara sağlık çalışanlarının aşı yapılırken çekilen fotoğraflarını paylaşıyor olmalarından ise hayli memnun. Prof. Dr. Kara “Paylaşılan her bilgi, her fotoğraf kıymetli. Toplumumuz tarafından ilgiyle takip ediliyor ve aşıya karşı olan tereddütlerin yıkılması konusunda mutlaka bir dönüşü oluyor. Zaten Türkiye tarihinde aşı karşıtlığı diye bir olgu yok. 1800’lü yılların ortasından itibaren önce Edirne, sonra İstanbul’da başlayan aşı çalışmalarına toplumumuz her zaman sahip çıkmıştır. Bugün, COVID-19 aşısı konusunda hâlâ birtakım tereddütler olabilir. Bilim insanlarının bilimsel çerçevede yaptığı bazı tartışmalar ister istemez bazı soru işaretlerine sebep olmuş olabilir. Bu süreci doğal karşılamak lazım. Aşıyı yaptıranlar ve faydaları görülmeye başladıkça önümüzdeki günlerde daha yüksek rakamlara ulaşacağımıza eminim” diyor.
BİZİ SINIRLAYAN TEK DURUM TEDARİK SORUNU OLUR
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşıya karşı tereddütlerin çok büyük oranda ortadan kalkmış göründüğünü belirtiyor ve şöyle anlatıyor: “Bu inanın çok sevindirici. Sağlık Bakanımız başta, Bilim Kurulu üyeleri, birçok akademisyen, meslektaşımız canlı aşılama görüntüleri paylaşınca toplum da bu konuda daha rahat hissetmeye başladı. Dolayısıyla da daha rahat bu noktaya gelindi. İlla ‘Ben aşı olmayacağım’ diyen de olabilir elbette ama ben büyük bir direnç olacağını sanmıyorum. Zaten CoronaVac aşısı, eski usul denilen, inaktif bir aşı olduğu için güven açısından sorunlu bir aşı değil.”
‘Sağlıklı olmak’ mutluluğa yetti
Türkiye’de mutsuz olanların sayısı mutlu olanlara göre hâlâ geride olsa da geçen yıla kıyasla mutsuzların sayısı artışta. Bunu ben değil, TÜİK araştırması söylüyor. Ankete göre evliler evli olmayanlara, kadınlar erkeklere, eğitimsizler eğitimlilere oranla daha mutlu. Pandemi süreci ankete de yansıdı. 2020’de bireyleri en mutlu eden durum ‘sağlıklı olmak’ oldu. Peki, mutluluğu çoğaltmanın bir formülü var mı? Mutsuzluk sebeplerimiz neler? Araştırdım.
MUTLULUK NEYİ NASIL YAPTIĞIMIZLA ORANTILI
KLİNİK psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na göre ‘mutluluk’ genel hayattan memnuniyet halidir ve kıstasları var. Neler o kıstaslar? Prof. Dr. Şalcıoğlu “Romantik bir birlikteliği var mı? Ekonomik durumu ne? Sağlık sorunları bulunuyor mu? Sosyal ilişkileri; aile-arkadaş-çevre nasıl? Sorulara verilecek olumlu cevaplar kişinin mutlu hissedip hissetmediği üzerinde hayli belirleyicidir. Yani kişi romantik ya da diğer sosyal ilişkilerinden birinde mutsuz, ekonomik gücü istediği ölçüde iyi değilse ‘mutlu’ diyemeyiz” diyor.
PANDEMİNİN ETKİSİ
TÜİK verilerine göre 2020’de insanları en çok sağlıklı olmak -yüzde 70.9 oranla mutlu etti. Bunu sevgi, başarı ve para takip etti. Prof. Dr. Şalcıoğlu “İnsanların herhangi bir fiziksel soruna sahip olmadan yaşaması elbette çok önemli. Ama böyle bir oran ilk kez çıktı. Demek ki sağlık paradan bile kıymetliymiş” diyerek hayatımızda pandemi ile öncelik sıralamamızın da değiştiğine dikkat çekiyor.
65 YAŞ ÜSTÜ NEDEN MUTLU
Yaş gruplarına göre ise en mutlular 65 ve üzeri grubu. Prof. Dr. Şalcıoğlu sonucun bilimsel literatür ile uyumlu olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor: “Genç iken mutsuzlar, yaşlandıkça birden mutlu olmuyorlar elbette ama büyük olasılıkla yüklerden, sorumluluklardan kurtuldukları için daha özgür ve mutlu hissediyorlar. İstedikleri gibi bir hayat yaşayabilmenin keyfini sürüyorlar.”
“Araştırmaya göre evli olanlar olmayanlara oranla daha mutlu. Bu da literatürde mevcut. ‘Bekârlık sultanlıktır’ deniyor ama kişilerin yaşamlarını birisi ile paylaştıklarında daha mutlu ve uzun yaşadığı da gerçek. İnsanlar sosyal varlıklardır ve hele de stresliler ise sosyal destek ararlar. Pandemi de stres düzeyimizi çok arttırdı. Aradığımız sosyal desteği en yakınımızdan, partnerimizden aldık. Kimileri elbette çatıştılar ama hayat karşısında kenetlenenlerin sayısı da az değil.”
BEKLENTİ MUTSUZ EDİYOR
Eğitim durumuna göre en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54.4 ile bir okul bitirmeyenlerde. Akıllardaki soruyu soruyorum: Cehalet mutluluk mu? Prof. Dr. Şalcıoğlu “Asla değil. Ama şöyle söylenebilir: İnsanın eğitim seviyesi arttıkça beklentileri de aynı oranda artıyor. Hayata dair umduğu kariyer/kazanç hedefini tutturamayan üniversite mezunları okumayanlara göre daha mutsuz olabiliyor. Eğitimsiz kişinin ise beklentileri daha gerçekçi olabiliyor. Peki bu grubun hepsi mutlu mu? Hayır. Ekonomik
zorluklar herkesin istediği hayatı sürmesine engel. Demek istediğim, eğitim düzeyi arttıkça ‘mutsuzluk’ getirecek başka parametrelerinde devreye girdiği...” diyor.
BİR SORU BİR CEVAP
HAYATTA BİR AMACINIZ OLSUN
Soru: Yok mu mutluluğu arttırmanın bir formülü?
Cevap: “Beklentilerinizi gerçekçi tutun. Hayatta bir amacınız olsun. İlla kariyer ve para olmak zorunda da değil. Geniş tutun denklemi. Mutluluk biraz da ne yaptığımızda. Çünkü ayağınıza gelmez. Adım atıp, gelişip ışık olduğumuz, çalışıp ürettiğimiz hayat mutlu bir hayattır.”
KADINLAR İÇİN YOLCULUK ÖNEMLİ
AVUKAT-yazar Cengiz Hortoğlu, anketten kadınların daha mutlu çıkması sonucuna şaşırmıyor. “Çünkü bu hayatta kadın için yolculuk, erkek için sonuç önemli. Kadınlar anın tadını çıkarıp, yolculuğun keyfini sürmekte. En küçük detayla, mesela ‘Saçın ne hoş’ denmesi ile bile mutlu olurlarken erkekler daha sonuç odaklı” diyor.
MUTSUZLUK SONUÇTUR
Avukat Hortoğlu, mutsuzluğun insanın kendi yarattığı bir döngü olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor: “Aşka inanmıyor, romantizmden bihaber. Başarıyı takdir etmek yerine kıskanıyor. Gülmek yerine somurtuyor. Asla yetinmiyor, hep daha fazlasını istiyor. Paylaşmıyor, iyilik yapmıyor. Küçük dağları yarattığına inanıyor. Şükretmiyor, teşekkür etmiyor, minnettar olmuyor. Konuşmak yerine mesajlaşıyor. Hiç zamanı yok, hep bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Her şeyden şikâyet ediyor. Herkesin aleyhinde konuşuyor. Her şeyi o biliyor. Kendine bakmıyor, spor yapmıyor. Saldırıyor, öfkeleniyor, hakaret ediyor. Her güzel şeye karşı... Bir bebenin gülüşü bile onu etkilemiyor. Müzik dinlemiyor, film izlemiyor, şiir okumuyor. ‘Ben’ diyor, başka bir şey demiyor. Ağaçtan, çiçekten, topraktan doğadan uzak yaşıyor. Mutsuzluk sonuçtur canım kardeşim. Şikâyet etmeye hakkın yok.”