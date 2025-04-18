Rekora doymuyor... Gelin adayları endişeli: Düğünde altın takan olacak mı

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Altın son 5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın 4 bin 100 lira sınırına ulaşırken, çeyrek altın 6 bin 800 lira sınırında seyretti.

Hızlı yükselen rakamlar sonrası düğün yapacak olanın da, altın günü yapanın da, ya da altın cinsinden borçlananın da aklındaki soru şu: Altının fiyatı düşer mi yoksa daha da çıkar mı? Bizim düğün takıları ne olacak?

BÖYLE GİDERSE GRAM ALTIN 4 BİN 700 LİRAYI GÖRÜR

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD Başkanı Trump’ın 185’ten fazla ülkeye uyguladığı yeni gümrük vergisi tarifelerinin yüksekliği ve beraberinde piyasalarda oluşan belirsizliğin altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdiğini belirterek, şu yorumu yapıyor: “Önce ‘tarife’ dedi piyasalar bir tedirgin oldu. Sonra o tarifelerin- ki AB üyesi ülkelere yüzde 20 olarak açıklanmıştı- en yüksekten uygulanacağını açıkladı, sonra Çin hariç diğer ülkelere yönelik tarifeleri 90 gün askıya aldı. Böylesine git- gelli, belirsiz bir ortamda yatırımcı riskli varlıklardan kaçar, en güvenli limana; altına sığınır.”

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FAİZİN EN BÜYÜK RAKİBİ ALTINDIR

“Yeni gümrük vergileri tarifelerinin açıklanmasından sonra, küresel anlamda ülkelerin büyüme hızının yavaşlayacağı, enflasyonun fırlayacağı öngörüsüyle fiyatlama yapıldı. Çünkü büyümenin yavaşlaması FED’in faiz indirimi yapabileceği anlamını taşır. Faiz ise altının en büyük rakibidir. Faiz düştükçe altına talep artar. Bu hızlı yükselişte bunun da etkisi var.”

BU YIL ALTININ YILI

Peki böyle mi devam eder? Altın daha da yükselir mi? Yanıtı şu: “Gel-git devam ettiği, piyasa ‘bulanık’ olduğu sürece altının fiyatı da artmaya devam eder. Bu yıl minimum ons altın hedefi 3 bin 700 dolar, minimum gram altın hedefi 4 bin 700 lira. Bu belirsizliklerin devam etmesi halinde- yıl sonuna doğru- ons altında 4 bin 500 doları, gram altında ise 5 bin 200 lirayı çok rahat görürüz. ABD tarifeler konusunda ciddi bir geri adım atar, küresel ticaret rahatlar, Rusya- Ukrayna savaşı son bulursa o zaman altın da bir nebze geri çekilir ve alım şansı verir. Fakat ben yine de çok sert, bu trendi değiştirecek kadar büyük bir düzeltme beklemiyorum. Bu, yıl altının yılı. Görece gücünü koruyacaktır.”

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BU YIL DÜĞÜNÜ OLAN BİRAZ BEKLESİN SENEYE DÜĞÜNÜ OLAN HEMEN ALSIN

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, şu anki rakamların aslında sürpriz olmadığı, Trump’ın seçilmesi ve vaat ettiği politikaları uygulaması halinde altında böyle bir hareketliliğin yaşanmasını beklediklerini söylüyor ve diyor ki: “Rakam değil ama bu rakama bu kadar kısa sürede ulaşmış olması bize daha büyük sürpriz oldu. Çünkü biz bu artışın zamana yayılacağını tahmin ediyorduk.”

KÜÇÜK BİR GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUZ

Kısa vadede bir alım fırsatı verir mi peki? Şöyle yanıtlıyor: “Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez! Kısa vadede bir geri çekilme bekliyoruz. Ons altında 3 bin 50, 3 bin 100 dolar seviyeleri iyi takip edilmeli. Bu yıl düğünü olanlar biraz beklesin, gram altında 4 bin liranın altı iyi bir alım fırsatıdır. Yıl bazında konuşursak; gram altında 4 bin 500, 4 bin 600, seneye, küresel ticaret savaşlarının bu şekilde devam etmesi halinde ise 6 bin lirayı rahat görürüz. Dolayısıyla altın borcu olanlar ve seneye düğün yapacaklar için aslında gün, altın alma günü. Geçen sene gramı 3 bin liraya da ‘çok’ diyorduk ama o zaman alan, yüzde 34 getiri sağladı. Bu bir döngü.”

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KISA VADEDE ALIM FIRSATI VEREBİLİR

Mücevher İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi Murad Köşker, istikrar ve güven ortamının altın için önemli olduğunu söylüyor ve “Ancak şu da bir gerçek ki altının tarihi zirveye çıkışına neden olan; Rusya- Ukrayna savaşı, ABD tarifeleri gibi, etkenler ortadan kalktığında ya da işler rayına girdiğinde diyelim, altın bu hızlı çıkışını bir miktar geri verecektir. Beklentimiz, 4 bin lira seviyelerinde bir alım fırsatı vermesi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dün, piyasa beklentilerini boşa çıkararak faiz artışına gitmesi de altının ateşini bir nebze düşürmeye yetti. Döviz kuru da TL bazında sabit kalmaya devam ettiği sürece, altında kısa vadede bir alım fırsatı doğacaktır” yorumu-

nu yapıyor.

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ESKİDEN ÇEYREK TAKARDIK ŞİMDİ ANCAK GRAM

Nursen Hasgül ise İzmir’de yaşıyor, annemin bir dostu. Kızı Ebru, 14 Haziran’da dünya evine girecek. Yorumu şu: “Yani eskiden en az çeyrek altın takardık. Şimdi ancak gram takılıyor. Kısmet! Kim ne takarsa. Kimseyi de zorlayamayız tak diye, ayıptır! Bence altın hala güvenli liman. Boğazdan kısıp, alıp, atıyorum kenara. Bu işleri uzun vadeli düşünmek lazım.”





YAKTIN BİZİ TRUMP

Eda Sönmez, Kerem Şengöz ile 9 Kasım’da nişanlandığında gram altın 2 bin 900 lira seviyesindeymiş. Üzerinden daha 5 ay geçti. Bugün gram altın 4 bin 100 lira sınırında. Diyor ki: “Elbette düğünümüzde takılması olası altınlara güvenerek evlenmeye kalkışmadık. Ancak takılanların bazı borçlarımızı ödeyebileceğini düşünmüştük. Düğün eylülde. Böyle giderse ya kimse gelmez ya da haklı olarak elleri boş gelir. (Gülüyor) Ne diyeyim? Yaktın bizi Trump!”