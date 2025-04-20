Pratisyen hekimlere medikal estetik eğitimi: 300 bin liraya 12 günlük kurs yeterli mi

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Bakanlığın 19 Mart’ta açtığı sertifika eğitimine başvurular tamamlandı. 12 günlük eğitim için 300 bin lira ödeyen ve gerekli kriterleri karşılayan 1556 pratisyen hekim, sertifika alabilmek için eğitimlere başladı.

“Biz de doktoruz! 6 yıl temel eğitim aldık, iğneli işlemleri yapabiliriz” diyen pratisyen hekimler durumdan memnun. Ancak toplamda en az 10 yıllık bir eğitimle alanlarında uzmanlaşan dermatolog ve estetik cerrahlar, eğitimi alan doktor olsa bile, sadece 12 günlük bir kursla bu alanda uzmanlaşmanın mümkün olmadığı görüşünde.

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YENİ BİR KASİYERE BİLE EN AZ 1 AY EĞİTİM VERİLİR, 12 GÜNLÜK KURS OLMAZ

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, 19 Mart’ta sertifika programı açıklandıktan 1 gün sonra, durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurduklarını belirterek, nedenini de şöyle açıkladı: “Botoks, dolgu, lazer gibi uygulamaların ‘kozmetik tercih’ ve ‘basit bir işlem’ gibi görülmesi büyük yanılgı. Hele de bu alanda bir eğitimin 93 saat, yani 12 günlük (8 gün teorik, 6 gün pratik şeklinde) kısacık bir kursla verilmesi daha da büyük bir yanılgı, ki zaten mümkün de değil. Bugün bir markete yeni kasiyer alsanız, bir stajyer işe başlasa, en basitinden en az 1 ay eğitim verilir. Burada insan sağlığı söz konusu. 12 günlük eğitimle buna kalkışılması inanılır gibi değil. Ayrıca bu alanda uzmanlaşan estetik cerrahlar ve dermatologlar olarak biz, bu sertifika eğitimlerinde de yokuz! Dolayısıyla bu, eğitim alan kursiyerlere de büyük bir haksızlık.”

EĞİTİMLERİ BİZ UZMANLAR VERMİYORUZ

Nasıl yani? Kim veriyor 12 günlük bu sertifika eğitimini o zaman? Yanıtı şu: “Dermatoloji ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi dernekleri olarak yönetmeliğin durdurulması ve iptali için 30 Ocak’ta bir dava açmıştık. Dolayısıyla (birkaç arkadaşımız dışında) biz, bu işte yokuz! İtirazımız açık. 2003- 2008 yılları arası, yine Sağlık Bakanlığı tarafından açılan ve sonradan Danıştay’ın kararı ile durdurulan benzer bir sertifika programı ile medikal estetik uzmanı unvanı kazanan yaklaşık 560 hekim var. Bu eğitimi onlar veriyor. Bir başka deyişle bu işin uzmanı olmayan ve yine benzer şekilde kısa bir kursla medikal estetik uzmanı olanlar, olmak isteyenlere eğitim veriyor. Yanı sıra anatomi ve kulak, burun ve boğaz uzmanları da veriyor. Hiçbirinin, üzgünüm ama hekim olsalar da bu alanda eğitim verecek yetkinliği olduğunu söylemem mümkün değil.”

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Hekimlere cilt yenileme, lazer, botoks, dolgu uygulamalar ile yanı sıra komplikasyon, hasta iletişimi, etik ve yasal mevzuat eğitimleri veriliyor.

KURSA İHTİYAÇ DAHİ YOK

Gelelim madalyonun öte yüzüne... Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Geliştirme Derneği (MESTAD) Başkan Yardımcısı Dr. Dağıstan Ayan, programın bekledikleri kriterlerde değil de sadece ‘uzmanlığı olmayan’ pratisyen hekimler için açıldığını belirterek, dernek olarak bu kriterlerin genişletilmesi için bir dava da kendilerinin açtığını söyledi ve dedi ki: “Kamu görevinden istifa edip, en az 3 yıldır pratisyen hekimlik yapanlar ile kamuda en az 15 yılını doldurmuş hekimlere bu hak tanındı. Diğerleri; bu alanda başka sertifikaları olanlar dahil, kapsam dışı bırakıldı. Eğitimler 10 Nisan’da başladı. Teorik ve pratik sınavdan en az 70 alanlar sertifikalarını alacaklar. Sistemin değişmesinden ve gidişattan memnunuz. Zira ABD ve Avrupa’da da ‘basit iğneli’ denilen, medikal estetik işlemleri bu şekilde, sertifikalı hekimlerce yapılmakta. Bunun Türkiye’deki merdiven altı uygulamaların önünü bir nebze de olsa keseceğine olan inancımız tam. Ki insan sağlığı açısından bu işin ehil olmayan eller tarafından yapılması bugüne kadar ciddi sıkıntılara yol açtı. Tek bir itirazımız var, zaten davamızı da açtık! Bu eğitimlere uzmanlar da dahil edilmeliydi. Hekimler arasında ayrım yapılamaz. Eğitimde fırsat eşitliğine aykırı bir durum bu. Sertifika programının, hekimler açısından daha kapsayıcı olmasını talep ediyoruz” dedi.

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BASİT İĞNELİ İŞLEMLERİ TÜM HEKİMLER YAPABİLİR

Peki ya 12 günlük bir kurs, bu alanda çalışmak için yeterli mi? Cevabı şöyle: “Çok bile. Kaldı ki biz, bunun için bir sertifika programı bile olmaması gerektiğini düşünüyorduk. Botoks, dolgu, mezo-terapi gibi medikal estetik işlemler, basit iğneli işlemlerdir. 6 yıllık tıp eğitimi alan her hekim, damar yolu açıp, katater takıp, hastayı entübe edebiliyorken, basit iğneli işlemler için eğitime ihtiyaç dahi duymaz aslında. Ayrıca son birkaç yıldır üniversite hastanelerinde medikal estetik bölümleri açıldı. Yoksa dermatolog ve estetik cerrahlar da uzmanlık eğitimlerinde bu işlemleri öğrenmiyor, onlar da sonradan bunun eğitimlerini alıyorlar. Dolayısıyla ‘12 günlük eğitim yetersiz’ gibi bir argümanın içi boş! Kabul etmek de mümkün değil.”