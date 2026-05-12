Pistte olduğu kadar hayatla da yarışıyorlar

EVLATLARIMIZ EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ



Fatma Karasu. 30 yaşında. 16 yıldır atletizmle uğraşıyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adına katıldığı uluslararası yarışlarda önemli dereceleri var. Bir kız çocuk annesi ve de öğrenci aynı zamanda. Antrenörlük okuyor. Ağrı, Patnoslu. Karasu, “İlkokul dördüncü sınıfta okuldaki bir yarışmaya, önlük ve terlikle katılmıştım. İkinci olunca beni Ağrı’ya çağırdılar, bu sefer birinci oldum. Ailem ilk başta karşı çıktı. Ama hocalarım ve benim de ısrarımla spor hayatım başlamış oldu” diyor.

Yayla Kılıç Gönen 29 yaşında. O da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi antrenörlük bölümü öğrencisi ve bir erkek çocuğu annesi. Iğdır’da doğmuş, İstanbul’da büyümüş. Okumak ve kariyerini daha ileri taşımak için Ağrı’ya göçmüş: “Burada bir akrabam ya da yakınım yok. Çocuk bakımı, ev düzeni ve antrenman saatlerini eşimle planlıyoruz. Çoğu zaman da zorlanıyorum. Hem sporcu hem kadın hem anne olmak bu coğrafyada ön yargılardan dolayı hiç de kolay değil” diyerek, bu düzenin arkasında büyük emek ve zaman zaman ağır bir duygusal yük olduğuna da dikkat çekiyor.









Ortak sorum şu: “Peki bu kadar çok karpuzu tek kolla nasıl taşıyorsunuz?”

PES ETTİĞİMİZ ZAMANLAR DA OLDU

F.K: “Anne olduktan sonra gerçekten çok değiştim. Daha sabırlı olmayı, daha güçlü olmayı öğrendim. Ki kendimi güçsüz hissettiğim anlarda ‘Bir evladım var, onun için daha güçlü olmalıyım’ diyorum.

Bir yarışa gittiğimde mesela, kendimden çok çocuğum için koşuyorum. O benim en büyük motivasyon kaynağım.”

Y.K.G: “Çoğu kişi, ‘Çocuğunu kime bırakıyorsun, daha çok küçük! Nasıl koşuyorsun?’ gibisine önyargı ile yaklaşıyor. Pes ettiğim de oluyor, oturup ağladığım zamanlar da... Ama oğluma bakıp daha güçlü olmam gerektiğini düşünüyorum. ‘Annem ne kadar güçlüymüş’ demesi için. Sadece ona da değil; kız çocuklarına da rol model olmak, ‘Sen de yapabilirsin’ demek için...”

KIZ ÇOCUKLARINI DESTEKLEYİN EĞİTİM VE SPORDAN UZAK KALMASINLAR



Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önyargılar sebebiyle kız çocuklarının eğitim ve spordan uzak kaldığına dikkat çeken iki sporcunun da ailelere açık bir çağrısı var:

F.K: “Kadınların şu dünyada yapamayacağı iş yok! Yeter ki şans verilsin. Doğru destekle çok büyük başarılara ulaşabiliriz. Dolayısıyla çağrım şu; kız çocuklarını önemseyin, eğitimden geri kalmasınlar, spora yönlendirilsinler. Biz dünya dereceleri elde ettik, onlar da başarabilirler.”









Y.K.G: “İlk başladığımda ailem değil ama çevre baskısıyla karşılaştım. Koşarken askılı ve şort giyiyoruz ya. Biraz yadırgandı. Ama ben bunlara pek kulak asmadım. Ailemle konuştum, ‘Başarmak istiyorum, iyi yerlere gelmek istiyorum’ dedim. Onlar da destekledi. Bugün dönüp baktığımda, bizim neler başardığımızı gören akrabalar dahil, bizim çevredeki kız çocuklarının yüzde 20’si bir spor ile uğraşıyor. Aileler ve çocuklara rol model olduğum için gururluyum. İnşallah daha fazla kız çocuğunun önünü açacağız.”

IŞIK ‘DOĞU’DAN YÜKSELİR



* Peki neden Ağrı? Ağrı’yı öne çıkaran ne?

Y.K.G: “İstanbul’dan buraya taşındığım için, zorunlu hizmet de değil, o kadar çok kişi soruyor ki bu soruyu. Ama İbrahim Çeçen Vakfı olsun, üniversite olsun, o kadar sımsıkı karşıladılar, o kadar güzel kucakladılar ki beni bir gün bile pişman olmadım. Ağrı’nın ve üniversitenin sporculara sunduğu imkânların kariyerimdeki yeri çok büyük. Üniversitenin spor tesisleri, kampusu, fitness salonları, havuzu, konukevi ve şehrin yüksek rakım avantajı; milli sporcular için önemli bir hazırlık ortamı sunuyor.”

F.K: “Milli takım kamplarımızın burada yapılmaya başlanması da tesadüf değil. Ağrı’da hazırlık yaptıktan sonra daha düşük rakımlı bölgelerde daha iyi performans sergileyebiliyoruz.”









Y.K.G: “Ağrı modeli başka şehirlere de örnek olmalı. Özellikle burs destekleri yaygınlaştıkça daha çok kız çocuğu hem okuyabilir hem de hayatını sporla değiştirebilir.”

HEDEF: 2028 LOS ANGELES OLİMPİYATLARI



Son olimpiyat barajını kıl payı kaçıran Fatma Karasu ve Yayla Kılıç Gönen’in en büyük hedefi ise her sporcunun hayalinde olduğu gibi, 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini söylüyorlar ve “Atletizm bireysel bir spor olarak görülebilir. Ancak başarı; dayanışma, güven ve ortak hedefle gelir. Bize güç katan evlatlarımız var. Ailelerimiz, üniversitemiz ve İbrahim Çeçen Vakfı var. Olimpiyatlara onlar için var gücümüzle hazırlanacağız, inşallah ülkemizi başarı ile temsil edeceğiz” diyor.