Pet shop’lar Kasaplar Federasyonu’na mı bağlandı

Haberin Devamı

Biliyorsunuz, 3 gün önce burada da yazdım; Hayvanları Koruma Kanunu ile pet shop’larda kedi, köpek gibi evcil hayvanların vitrinden satışı yasaklandı. Kasaplık mesleği de yapısı gereği yaşatmaktan ziyade ‘öldürme’ ile alakalı olduğundan sanırım ‘Hayvanları öldürecekler’ gibi bir panik yaşandı. Açıklamayı en yetkili ağızlardan biri, Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı yapmış. Aradım, işin aslını öğrendim.

KASAPLAR FEDERASYONU BAŞKANI NE DEDİ

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı’nın İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajı okudum. Başkan Yardımcı kısa süre önce yayınlanan genelge ile pet shop’ların Kasaplar Federasyonu’na bağlandığını, yeni işletme açacak olanların kendilerine başvuru yapması gerektiğini söylemiş. ‘Miş’ diyorum çünkü röportajın video kaydında ‘Pet shop’lar Kasaplar Odası’na bağlandı’ DEMİYOR ama ‘Biz bunlardan sorumluyuz’ gibi bir cümle kuruyor, NACE kodundan bahsediyor. Yani burada ya Başkan ya da haberi hazırlayan muhabirin fazla ‘tık’ alma isteğinden kaynaklı bir sorun var. Bir kez daha anladım ki sosyal medyada yazılıp çizilen her habere karşı dikkatli olmaya devam etmeli.

Haberin Devamı

YANLIŞ ANLAŞILDIM, ÖZÜR DİLERİM

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı’yı aradım hemen. ‘Nedir, Kasaplar Odası ile pet shop’ların alakası?’ diye sordum. “Ortada bir yanlış anlama var. Sanırım derdimi yanlış anlattım. Öncelikle böyle bir yanlış anlamaya mahal verdiğim için özür dilerim” diyerek, başlıyor işin aslını anlatmaya: “Şirket açacaksanız, Ticaret Odası’na kayıt yaptırırsınız. Bunun için de NACE koduna ihtiyaç var. Bu kod yapacağınız işin tanımıdır. Yani meslek kodudur. Kasaplar olarak biz 4722 üst kodundayız ama alt kodlarda ne iş yaptığımıza göre; canlı hayvan satışı, besicilik, kümes hayvancılığı, sakatat ya da şarküteri gibi birçok bölüme ayrılıyoruz. Bir pet shop sahibi de icra ettiği mesleğin bağlı olduğu bir odası olmadığı ve yasal işlerin aksamaması için bizim meslek koduna kaydediliyor. Olay bu! Odası olmayan ve bize kayıtlı olan pet shop sahipleri de vitrinden hayvan satışının yasaklanması üzerine sıkıntıya düşünce bizi aradı. Ben de sıkıntıları dile getirmek adına bu açıklamayı yaptım.”

Haberin Devamı





ESNAFIN KORUNMASI LAZIM

“Pet shop meselesine gelince, evcil hayvanların buralarda satılması daha güvenli idi. En azından denetleniyordu. Şimdi bu hayvanlar internetten satılacak. Nerede tutuluyor, nasıl besleniyor, hangi şartlardalar? Bilen var mı? Yok! internetten yapılacak satışları kim, nasıl denetleyecek? Bu da ayrı bir konu. Ayrıca pet shop esnafı balık-kuş yemi, kedi-köpek maması satarak nasıl geçinecek? Bugün süpermarketler bile satıyor bunları. Esnafın da korunması lazım.”

PET SHOP’LAR KASAPLAR FEDERASYONUNA BAĞLANMADI





Kasaplar Federasyonun eski Başkanı, Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ’ı da aradım. Diyor ki: “Geçtiğimiz ay seçim oldu, başkanlığı devrettim. Yeni başkan ya konuyu bilmiyor ya da birileri konuyu manipüle edip gündem yaratmaya çalışıyor. Açacağınız yer şirket ise ticaret odasına, şahıs ise esnaf odasına kaydolursunuz. Hangi odaya kaydolacağınız da NACE koduna göre belirlenir. Pet shop’larda hayvan satışı yasak ama yaptıkları bir başka iş de evcil hayvan yemi satmaktır. Kuş yemi hububattır ama çok satılmaz. Mamalarının çoğu ise et ve et ürünlerinden yapılır. Ve pet shop’ların da gelir kaynaklarındandır. Esnaf Sicil’de icra ettiğiniz mesleğinizin bir odası yoksa kişiler en yakın odaya, ‘Et ürünleri’ sattıklarından dolayı da bizim odamıza kaydediliyor. Durum bu.”

Haberin Devamı

MANAVLAR ODASI’NA KAYITLI OLANLAR BİLE VAR





Profesyonel Evcil Hayvan Ticareti ile Uğraşanlar Derneği Başkanı Misak Kehyeoğlu asıl sıkıntının pet shop sahiplerinin bir odası olmamasından kaynaklandığını belirterek, “Bu yeni değil ki! Bu işi yapanlar bütün odalara yayılmış durumda. Ben sana daha komiğini söyleyeyim, Ankara Manavlar Odası’na kayıtlı 200 pet shop sahibi var. Niye mi? Tarım Bakanlığı işyeri açarken belediye ruhsatı, belediye de oda kaydı soruyor. Odamız olmadığı için biz de Manavlar, Çiçekçiler, Kasaplar Odası’na üye olduk hep. Bizim bir odamız olsa bu sorunlar olmaz! Bu yeni yasa ile zaten (vitrinden hayvan satışının yasaklanması ile) hepimiz çok zor durumdayız. Yakında çoğu kişi kapatır” diyor.

Haberin Devamı

BİZ YAŞATIYORUZ ONLAR KESİYOR

Pet shop sahibi Levent İnce: “Yani bu durum çok komik. Biz canlı hayvan satıyoruz, yaşasın diye uğraşıyoruz. Kasaplar ise ölü hayvan satıyor. Biz besliyoruz, onlar da besliyor ama kesmek için. Mantıksız değil mi? Biz, Veteriner Odası’na kayıtlıyız. Mantık olarak Kasaplar Odası’na bağlı olmak yanlış olur. Ayrıca vitrinden hayvan satışı yasaklandı. İyi mi oldu? Hayır. Hayvanlar katalog üstünden, internetten satılacak. Bu da merdiven altı üretimin önünü açar. Çok yazık oldu.”

DENETİMLER TARIM BAKANLIĞI’NDA

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı da Bakanlık ile görüştüklerini belirterek, “Yani bir akıl tutulması. Pet shop ile kasapların ne alakası var? İş tanımları tamamen alakasız! Biri yaşatıyor, biri öldürüyor. Kulağa çok uygun değil bir kere! Hayvan sağlığı ile ilgili önemli ürünler satılıyor buralarda. O yüzden daha uygun alt gruplara üye yapılmaları gerek. Pet shop’ların işleyişi, ruhsatlanması ve denetiminde herhangi bir değişiklik olmayacağı, denetimlerin de Kasaplar Odası değil Tarım Bakanlığı tarafından yapılacağı bilgisini de aldık, şu an içimiz daha rahat” diyor.