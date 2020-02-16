Özel günlerin unutulması boşanma sebebi mi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ‘evlilik yıldönümü’ ve ‘doğum günü’ gibi özel günlerin unutulması, eşlerin düğün-dernek, gezi, konser gibi sosyal ortamlarda birbirlerini ‘yalnız’ bırakmasını boşanma sebebi saydı. 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle ‘karar’ sosyal medyayı salladı. Peki ama bu boşanmak için geçerli bir sebep mi? Avukatlar ve psikologlar cevapladı.
‘AMAN MAHCUP OLMAYAYIM’ KAYGISI
Uzman psikolog Yeşim Akıncı: “Her insanın eşinden psikolojik beklentileri vardır. Sevgi hissetmek, ilgi görmek, fark edilmek, onaylanmak, değerli bulunmak, birlikte güzel ve etkin vakit geçirmek gibi. Özel günlerin hatırlanması işte bütün bu duyguları kapsar. Özel günlerde unutulan eş, kendini kötü hissederken, eşi tarafından sevilmediğini düşünebilmekte, çevresine ve akrabalarına karşı ‘mahcup’ olabilmektedir. Bu da çatışmaları daha çok körükleyebilir. Buzdağının görünmeyen bir yüzü de eşler arasında yaşanan bu çekişmenin ‘asıl’ sebebi ne? Ona bakmak gerekir. Önerim, boşanmadan önce, eşler mutlaka uzman psikolog eşliğinde, ilişki dinamiğindeki çatışmayı bulup çözmeli. Bu şekilde belki de evliliklerine mutlu bir şekilde devam edebilirler.”
YERİNDE BİR KARAR
Avukat Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Yargıtay kararının yerinde olduğunu söylüyor ve evlilikte yükümlülükler ve haklar olduğunu hatırlatıyor. Peki nedir o yükümlülükler ve haklar? Örnekliyor: “Ekonomik yükümlülükler, sadakat yükümlülüğü, eşi önemseme, kişiliğine saygı duyma yükümlülüğü. Bir de ‘haklar’ var. Hatırlanmak, ilgi ve sevgi görme hakkı. Buradan hareketle, karıkoca arasında ‘özel’ ve ‘anlamlı’ sayılan herhangi bir günü atlamak hak ihlali sayılabilir” diyor. Ancak boşanmak için bu unutkanlık halinin 1-2 kereye mahsus olması yeterli değil. “Süreklilik arz edecek şekilde olursa ancak boşanma için haklı neden sayılır” diyor.
HER AİLE İÇİN DURUM FARKLI
Akkuş, bu nedenle yaşanan boşanmaların Türkiye gerçeğini de yansıtmadığının farkında. “Her ailenin sosyokültürel yapısı farklıdır. Daha modern, şehirde yaşayan genç evli bir çift için bu durum başkayken, ‘unutkanlık’ bazı çiftler için problem dahi görülmeyebilir” diyor. Ancak altını çizdiği önemli bir nokta daha var. “Evlenmeden önce arkadaşlık döneminde nasıldı ‘evlilik’ birliği kurulduktan sonra ne olduğuna bakmak lazım.”
BU BİR BOŞANMA NEDENİ OLMAMALI
Avukat Cengiz Hortoğlu’na göre karar hukuken yerinde. Ancak vicdanen durum farklı. “Evliliğin temeli karşılıklı değer vermek üzerine kuruludur. Özel günlerin hatırlanması, sosyal ortamlarda eşi yalnız bırakmamak da değer vermektir. Ancak, evlilik birliği senede bir değil 365 gündür” diyor. Yani evin geçimi, kira, çocukların okulu, taksitler, kredi kartları ödemeleri gibi sorumluluklar altında çiftlerin bazen özel günleri atlaması normal! Yani ‘büyük resme bakmak’ gerek. “Eviyle, çocuklarıyla ilgili, evliliğin tüm sorumluluğunu yerine getiren bir eş için özel günleri unutması boşanma nedeni olmamalı” diyor.
TEHDİTLE ÇİÇEK ALINMAZ
Avukat Hortoğlu “Evliliklerde tek kişilik mutluluk yoktur” diyor. “Ancak” diyerek parantez açıyor. “Mutluluğu sağlamanın yolu boşanma ile tehdit etmek de değil. Bir insan eşinin özel günlerini boşanmadan korktuğu için değil, bu davranışın evliliğe katkısı olacağının farkındalığıyla ve istediği için hatırlamalı ve gereğini yapmalıdır.”
Özel günlerin unutulması boşanma sebebi mi
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ‘evlilik yıldönümü’ ve ‘doğum günü’ gibi özel günlerin unutulması, eşlerin düğün-dernek, gezi, konser gibi sosyal ortamlarda birbirlerini ‘yalnız’ bırakmasını boşanma sebebi saydı. 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle ‘karar’ sosyal medyayı salladı. Peki ama bu boşanmak için geçerli bir sebep mi? Avukatlar ve psikologlar cevapladı.
‘AMAN MAHCUP OLMAYAYIM’ KAYGISI
Uzman psikolog Yeşim Akıncı: “Her insanın eşinden psikolojik beklentileri vardır. Sevgi hissetmek, ilgi görmek, fark edilmek, onaylanmak, değerli bulunmak, birlikte güzel ve etkin vakit geçirmek gibi. Özel günlerin hatırlanması işte bütün bu duyguları kapsar. Özel günlerde unutulan eş, kendini kötü hissederken, eşi tarafından sevilmediğini düşünebilmekte, çevresine ve akrabalarına karşı ‘mahcup’ olabilmektedir. Bu da çatışmaları daha çok körükleyebilir. Buzdağının görünmeyen bir yüzü de eşler arasında yaşanan bu çekişmenin ‘asıl’ sebebi ne? Ona bakmak gerekir. Önerim, boşanmadan önce, eşler mutlaka uzman psikolog eşliğinde, ilişki dinamiğindeki çatışmayı bulup çözmeli. Bu şekilde belki de evliliklerine mutlu bir şekilde devam edebilirler.”
YERİNDE BİR KARAR
Avukat Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Yargıtay kararının yerinde olduğunu söylüyor ve evlilikte yükümlülükler ve haklar olduğunu hatırlatıyor. Peki nedir o yükümlülükler ve haklar? Örnekliyor: “Ekonomik yükümlülükler, sadakat yükümlülüğü, eşi önemseme, kişiliğine saygı duyma yükümlülüğü. Bir de ‘haklar’ var. Hatırlanmak, ilgi ve sevgi görme hakkı. Buradan hareketle, karıkoca arasında ‘özel’ ve ‘anlamlı’ sayılan herhangi bir günü atlamak hak ihlali sayılabilir” diyor. Ancak boşanmak için bu unutkanlık halinin 1-2 kereye mahsus olması yeterli değil. “Süreklilik arz edecek şekilde olursa ancak boşanma için haklı neden sayılır” diyor.
HER AİLE İÇİN DURUM FARKLI
Akkuş, bu nedenle yaşanan boşanmaların Türkiye gerçeğini de yansıtmadığının farkında. “Her ailenin sosyokültürel yapısı farklıdır. Daha modern, şehirde yaşayan genç evli bir çift için bu durum başkayken, ‘unutkanlık’ bazı çiftler için problem dahi görülmeyebilir” diyor. Ancak altını çizdiği önemli bir nokta daha var. “Evlenmeden önce arkadaşlık döneminde nasıldı ‘evlilik’ birliği kurulduktan sonra ne olduğuna bakmak lazım.”
BU BİR BOŞANMA NEDENİ OLMAMALI
Avukat Cengiz Hortoğlu’na göre karar hukuken yerinde. Ancak vicdanen durum farklı. “Evliliğin temeli karşılıklı değer vermek üzerine kuruludur. Özel günlerin hatırlanması, sosyal ortamlarda eşi yalnız bırakmamak da değer vermektir. Ancak, evlilik birliği senede bir değil 365 gündür” diyor. Yani evin geçimi, kira, çocukların okulu, taksitler, kredi kartları ödemeleri gibi sorumluluklar altında çiftlerin bazen özel günleri atlaması normal! Yani ‘büyük resme bakmak’ gerek. “Eviyle, çocuklarıyla ilgili, evliliğin tüm sorumluluğunu yerine getiren bir eş için özel günleri unutması boşanma nedeni olmamalı” diyor.
TEHDİTLE ÇİÇEK ALINMAZ
Avukat Hortoğlu “Evliliklerde tek kişilik mutluluk yoktur” diyor. “Ancak” diyerek parantez açıyor. “Mutluluğu sağlamanın yolu boşanma ile tehdit etmek de değil. Bir insan eşinin özel günlerini boşanmadan korktuğu için değil, bu davranışın evliliğe katkısı olacağının farkındalığıyla ve istediği için hatırlamalı ve gereğini yapmalıdır.”