Ortalama hız denetimi… 9 ilde daha başladı

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HIZLI SÜRMEK BAŞARI GİBİ GÖRÜLÜYOR AMA YA YİTİP GİDEN CANLAR

“ORTALAMA” Hız Denetim Sistemi; belirlenen iki nokta arasındaki mesafe ve bu mesafeyi geçiş süresi hesaplanarak, araçların ortalama hızının tespit edilmesine verilen sistemin adı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı şöyle detaylandırıyor: “Tüm dünyada uygulanan son sistemlerden biri, ki noktasal hız denetimlerinden çok daha etkilidir. Sabit kamera ya da trafik polislerinin radarla yaptığı denetimler, ‘anlıktır.’ Bu denetimler, sürücüler arasında, ‘selektörle’ haberleşme gibi yöntemler sebebiyle pek etkili olmaz. Sürücü radar noktasını geçtiği an yeniden hızlanır. Ortalama hız denetiminde ise 2 nokta arasını, ‘ortalama’ verilen sürede tamamlamayan sürücü ceza yer. Yani 100 km. hızla gidip son anda 50 km.’ye düşmek onu cezadan kurtarmaz. Belirlenen ‘ortalama’ hız limiti 70’se sürücü de ceza yemek istemiyorsa tüm yolu 70 km. hız ile sabit şekilde gitmek zorunda. Yolun başında hızlı gidip, sonda hız düşürme olmasın diye, birçok ülkede ortalama hız limitlerine uyulup uyulmadığı havadan da kontrol edilmektedir.”

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TRAFİK SUÇU BEDAVA DEĞİLDİR

E, harika! Hele de hız canavarların her an iş başında olduğunu düşünürsek. Yanıtı şu: “Öyle tabii. Zaten isyanın sebebi de bu. Çünkü Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta da süratli gitmek bir beceri, bir başarı gibi görülüyor maalesef. Hele de sürücünün altındaki araba güçlüyse. Sanki o arabanın hız yapmaya hakkı varmış gibi düşünülüyor. Oysa bir araç kolay hızlanır, ‘pat’ diye ise duramaz. Hız arttıkça, ölümcül darbenin gelmesi kolaylaşır. Araba ne kadar iyi olursa olsun; 150- 200 km. hızla bir çarpışma olursa içindekiler aynı hızla savrulur. Emniyet kemeri de takılı değilse ölüm kaçınılmazdır. Hadi diyelim kendi canını düşünmedin, araç içindeki ya da yoldan geçen canları da mı düşünmedin? Sen süratli araba keyfi süreceksin diye, beni bu hayattan etmeye hakkın var mı? Madem para cezasından isyan edecek kadar çekiniyorsun, o zaman kurallara uyacak ve süratli gitmeyeceksin. Avrupa’da şöyle bir slogan var: ‘Trafik suçu bedava değildir.’ Bunu ya canla ya puanla ya parayla ya hapis cezası ile ödersin. Denetimlere, cezalara, sistemlere bahaneler bulmak yerine kendi hayatınız ya da sevdiklerinizin hayatının bu sayede kurtulduğunu düşünmek daha doğru olur.”

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1 GÜNDE EN AZ 8 KİŞİ HIZ KURBANI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, anne ve babasını 1986’da yaya geçidinde, bu elim kazadan 4 yıl sonra da ünlü yayıncı Acun Ilıcalı’nın da babası, kardeşi Ergün Ilıcalı ve eşi İlknur’u ise 180 km hızla gelen bir sürücünün çarpması sonucu mezara koyuyor. O günden bugüne de kendini trafik sorunlarının çözümüne adamış durumda. Uygulamaya giren yeni sistemle ilgili ise bakın ne diyor:

KAZALARIN YÜZDE 50’Sİ HIZ KAYNAKLI

“Türkiye’de meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 50’si hız ihlali kaynaklı. 2024’te 1 günde 17 kişi trafik kuralları ihlali sebebiyle hayatını kaybetti. Bu da en az 8 kişinin hız kaynaklı ihlaller sebebiyle öldüğü anlamına gelir. Söz konusu insan hayatı ise 8 büyük bir rakam. Dolayısıyla yeni devreye giren, ‘Ortalama Hız Denetimi’ en az 8 insanın hayatını kurtaracak demek. EDS ile hız, şu an anlık ölçülüyor. Bunun belli bir mesafe esas alınarak, belli bir kilometrede ölçülmesi sürücülerin sadece ‘anlık’; yavaşla- hızlan gibi değil de hız sınırı kurallarına uyması açısından çok daha etkili. ‘Önce hızlı gider sonra yavaşlarım’ ya da ‘Yolun sonunda mola veririm’ diye de düşünülmesin, zira sistem, yola giriş- çıkış saatlerini de nerede mola verdiğinizi de kaydediyor, ki mesafenin 3-5 km. olduğu yerlerde zaten bir mola yeri de bulunmuyor.”

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KURALLARA UYMAK YETERLİDİR

Bazı sürücüler bazı noktalarda hız limitlerinin fiziki kurallara uymamasından şikayetçi. Bazıları ise hızlı gitmek kadar yavaş sürmenin de kazaya yol açabileceğini savunuyor. Prof. Dr. Ilıcalı’nın yanıtı şu: “Doğru. Mesela hız sınırının 90’dan bir anda 70’e düştüğü noktalar var ve yavaşlama mesafesi de yok. Bunlar muhakkak gözden geçirilmeli, düzeltilmeli. Bildiğim kadarıyla Ulaştırma Bakanlığımız, bunun için bir çalışma da başlattı. Aşırı hızlı gitmek kadar aşırı yavaş sürmenin de elbette sakıncaları vardır. Ama konu bu değil! Kurallara harfiyen uymak, can sağlığı ve iyi bir sürüş için yeterlidir.”

EĞİTİM ŞART

“ŞUNU da eklemek isterim. Yüksek standartlı yollarımız var ancak trafik konusunda yeterli bilinç yok. Küçük yaşta kalıcı eğitimler verilmeli. Yanı sıra güçlü denetimler ve caydırıcı cezalara ihtiyaç var. Bu gerekirse para gerekirse de hapis cezası olmalı. Bu işi çözmek, bu bilinci oluşturmak zorundayız.”

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