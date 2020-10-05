Organik ürün aldatmacası koronayla tavan yaptı

Sağlık Bakanlığı temmuz ayında günlük olarak paylaştığı koronavirüs verilerinin ifadesinde değişikliğe gitmiş ve ‘vaka sayısı’ olarak belirtilen kısım ‘hasta sayısı’ olarak değiştirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve hasta sayısındaki ayrımı anlattı, hasta sayısını esas aldıklarını belirtti. Bu açıklama, bilim insanları arasındaki tartışmayı da alevlendirdi. Nedir bu vaka ve hasta sayısı ayrımı? Her vaka hasta mıdır? Vaka sayısının bilinmesinin önemi ne? İşte yanıtlar...

HER VAKA HASTA DEĞİLDİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz” dedi. Yani sahada filyasyon ekiplerinin tespit ettiği asemptomatik denilen (hastalığa dair ateş, öksürük, nefes darlığı gibi hiçbir belirtisi olmayan) kişiler günlük tabloya eklenmiyor. Yerine hasta sayıları veriliyor. Hasta sayısı neye deniyor peki? “Semptomu olan, hastanede yatmayan; semptomu olan ve hastanede yatan kişiler günlük hasta sayısı olarak veriliyor.”

SEMPTOM YOKSA ‘HASTA’ DENİLEBİLİR Mİ

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, testi pozitif çıkmış herkesi ifade eden vaka kelimesi ile hasta kelimesinin anlamının aynı olmadığını belirterek “Sokakta gezen onlarca kişi aslında virüsün taşıyıcısı. Bu kişilere ‘hasta’ diyor muyuz? Hayır. Bu kişilerin sayılarını biliyor muyuz? Hayır. Gelelim bu tarafa: ‘Türkiye’de kaç hasta var?’ diye sorulduğunda ne diyoruz? ‘Bugüne kadar 30 bin hastamız var’ diyoruz. Ya da işte ‘Şu kadar hastamız oldu. Bunlardan şu kadarı iyileşti, şu kadar sayıda kişi vefat etti’ diyoruz açıklarken, öyle değil mi? Sokakta gezen ve hiçbir klinik bulgusu dahi olmayan bu kişilere hasta demiyorsak, tesadüfen bir test sonucu pozitif olduğu ortaya çıkan ancak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi hastalığa dair hiçbir belirtisi olmayan, en ufak bir tedavi dahi uygulanmayan bu kişiye ‘hasta’ mı diyelim?” diye soruyor.

Prof. Dr. Dökmetaş şöyle devam ediyor: “Bunun bir de tersini düşünün. Diyelim hafif ateş, karın ağrısı, tat ve koku alma bozukluğu gibi hafif semptomlar var. Geldiniz, test yaptık ama negatif çıktı. O zaman ‘hasta’ değil misiniz? Ki zaten PCR testleri yüzde 70 civarında doğru çıkıyor. Zamanından önce yapılırsa, uygun alınmazsa, testin özelliğine bağlı yalancı negatiflik vermesi olası.

AVRUPA’DA DA DURUM BENZER

Bizim insanlarımız ifrat-tefrit içerisinde. Oysa bu durum hangi açıdan bakmak, neresinden görmek istediğinizle doğru orantılı. Ki Türkiye’nin şu an yaptığı