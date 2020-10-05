Organik ürün aldatmacası koronayla tavan yaptı

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLABİLİR
Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Burak Küntay’a ilk sorum ‘Trump hastalığı 14 günlük karantinayla hafif atlatır ve sahalara dönerse ne olur?’ Küntay “15 Ekim’de yapılması planlanan ve Biden ile bir kez daha karşı karşıya geleceği ikinci münazarayı kaçıracak gibi duruyor. Birkaç gün ertelenebilir de iptal de edilebilir. Bu Trump için bir dezavantaj olur mu? Yapılan anketlere göre Trump’ın Biden’ın gerisinden gittiğini düşünürsek münazaranın gerçekleşmeyecek olması Trump’ın hanesine eksi yazmaz ancak artısından edebilir. Ki bu münazarada Biden’dan daha çok artı yapması gereken Trump’ın kendisi. Ayrıca Trump’ın en önemli özelliği sahada kendi partisinin üyelerini mobilize edebilmesidir. Böylesi kritik bir dönemeçte sahalardan en az 15 gün uzak kalması muhakkak sürece olumsuz etki edecektir” diyor.
‘ABARTTIĞINIZ COVID BUYDU’ DİYEBİLİR
HER VAKA HASTA DEĞİLDİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz” dedi. Yani sahada filyasyon ekiplerinin tespit ettiği asemptomatik denilen (hastalığa dair ateş, öksürük, nefes darlığı gibi hiçbir belirtisi olmayan) kişiler günlük tabloya eklenmiyor. Yerine hasta sayıları veriliyor. Hasta sayısı neye deniyor peki? “Semptomu olan, hastanede yatmayan; semptomu olan ve hastanede yatan kişiler günlük hasta sayısı olarak veriliyor.”
SEMPTOM YOKSA ‘HASTA’ DENİLEBİLİR Mİ
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, testi pozitif çıkmış herkesi ifade eden vaka kelimesi ile hasta kelimesinin anlamının aynı olmadığını belirterek “Sokakta gezen onlarca kişi aslında virüsün taşıyıcısı. Bu kişilere ‘hasta’ diyor muyuz? Hayır. Bu kişilerin sayılarını biliyor muyuz? Hayır. Gelelim bu tarafa: ‘Türkiye’de kaç hasta var?’ diye sorulduğunda ne diyoruz? ‘Bugüne kadar 30 bin hastamız var’ diyoruz. Ya da işte ‘Şu kadar hastamız oldu. Bunlardan şu kadarı iyileşti, şu kadar sayıda kişi vefat etti’ diyoruz açıklarken, öyle değil mi? Sokakta gezen ve hiçbir klinik bulgusu dahi olmayan bu kişilere hasta demiyorsak, tesadüfen bir test sonucu pozitif olduğu ortaya çıkan ancak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi hastalığa dair hiçbir belirtisi olmayan, en ufak bir tedavi dahi uygulanmayan bu kişiye ‘hasta’ mı diyelim?” diye soruyor.
Prof. Dr. Dökmetaş şöyle devam ediyor: “Bunun bir de tersini düşünün. Diyelim hafif ateş, karın ağrısı, tat ve koku alma bozukluğu gibi hafif semptomlar var. Geldiniz, test yaptık ama negatif çıktı. O zaman ‘hasta’ değil misiniz? Ki zaten PCR testleri yüzde 70 civarında doğru çıkıyor. Zamanından önce yapılırsa, uygun alınmazsa, testin özelliğine bağlı yalancı negatiflik vermesi olası.
AVRUPA’DA DA DURUM BENZER
Bizim insanlarımız ifrat-tefrit içerisinde. Oysa bu durum hangi açıdan bakmak, neresinden görmek istediğinizle doğru orantılı. Ki Türkiye’nin şu an yaptığı
TAM BİR KAKAFONİ
BİLGİ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Erdoğan, münazaranın alışılagelen tartışmalardan olmadığını belirterek, “Tam bir ‘kakafoni’. Amerikan münazara geleneğindeki gibi fikirlerin nezaketle karşılıklı açıklanmasını bir kenara bırakın, 90 dakika boyunca moderatör de dahil 3 kişi birbirine bağırdı, kişisel sataşmalar oldu. Hiçbir argümanı anlayamadık. Ama şu an siyaset ortamı da zaten bizim alışageldiğimiz gibi değil. Dolayısıyla zamanın ruhunu yansıttılar” diyor.
AMAÇLARINA YÖNELİK OYNADILAR
Prof. Dr. Erdoğan, Trump’ın her zamankinden agresif, Biden’ın ise daha yavaş olduğunu söylüyor ve “İki taraf da tribünlere oynadı, daha da kötüsü kendi tabanlarına mesaj verme kaygısı içindeydiler. Kararsızların karar verebileceği bir tartışma olmadı. Trump, Biden’ın akli melekelerinin zayıflığını ispatlamaya yönelik hamleler yaptı. Gürültü yapıp öteki tarafın dikkatini dağıtmaya çalıştı. Biden ise daha yavaş kaldı” diyerek koyu Demokrat ve Cumhuriyetçiler cephesinde bir şey değişmeyeceğine dikkat çekiyor. ‘Peki aradakiler?’ Prof. Dr. Erdoğan, “Aradaki Cumhuriyetçilere, Biden’ın yavaşlığı konusunda yeterince malzeme çıktı. Ortadaki Demokratlarda ise bir rahatsızlık var ama onlar da şimdilik bunu ‘Trump gibi biriyle tartışılmaz’ diyerek açıklıyor. Yani ortada büyük bir değişiklik yok” diyor. Trump’ın şov dünyasından geldiğini ve özellikle de kameralara nasıl oynanması gerektiğini bildiğini
de hatırlatan Erdoğan, Trump’ı ‘dinamik’ Biden’ı da ‘dersine iyi çalışmış’ bulduğunu söylüyor.
KARARSIZLAR HÂLÂ KARARSIZ
AMERİKAN
AZERBAYCAN TOPRAĞI İŞGAL ALTINDA
YEDİTEPE Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın’a Dağlık Karabağ sorununun nasıl başladığını soruyorum, şöyle özetliyor: “Dağlık Karabağ’daki çatışmanın kökenleri 19. yüzyıla dayanıyor. Osmanlı ile Çarlık Rusya arasındaki mücadelede Rusya’nın galebe çalması, mevcut güç dengelerini de değiştirdi. Uyuşmazlığın ana noktası burası. Karabağ’daki ilk Türk-Ermeni çatışması 1905 Rus İhtilali’nden sonra yaşandı. Çarlık Rusya’sı, imzaladığı anlaşmalarla İran’dan ve Osmanlı’dan yaklaşık 1 milyon 300 bin Ermeni’yi Azerbaycan- Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelere göç ettirdi. Karabağ’ın etnik bünyesindeki Ermenilerin sayısı böylelikle artmaya başladı. 1920’de ise Zengezur’un batısı Ermenistan tarafından ilhak edilince Nahçıvan Azerbaycan’ın ana karasından ayrı kaldı. 1923’te Sovyetler Birliği’nin Karabağ’a, Azerbaycan’a bağlı otonom bölge&vilayet statüsü vermesiyle bir süre çatışmalar dursa da 1980’lerin sonunda Sovyet kontrolünün zayıflamaya başlamasıyla bölgede içten içe yanan Azeri-Ermeni uyuşmazlığı yeniden alevlendi. Dağlık Karabağ Özerk Yönetimi’nin önce Ermenistan’a bağlanmak için karar alması, 1991’de Sovyetlerin yıkılmasının ardından da bağımsızlık ilan etmesi bölgedeki çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşmesine neden oldu. 1992’de Hocalı Katliamı ile savaş vahşete dönüştü. 1993 de Ermeniler 7 rayonun tamamını ele geçirince bölgedeki nüfusun yüzde 25’ini oluşturan Azeriler de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Oysa Saka Türklerinden beri bu bölge Azerbaycan toprağıdır.”
ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDE PAŞİNYAN VAR
Prof. Dr. Çaşın, “3 aydır bölgede ne oluyor?” sorumu ise şöyle yanıtlıyor: “BM Güvenlik Konseyi’nin ve AGİT kapsamında kurulan Minsk gurubun Ermenistan’ın işgalci olduğu ve derhal bu toprakları terk etmesine yönelik aldığı kararlar var. Kararlara rağmen Ermenistan, Nahçıvan ve Azerbaycan’daki topraklarını genişletme derdinde, ki bunu ilk olarak temmuz ayındaki ‘Tovuz’ saldırısı ile denedi. Tovuz saldırısı bir yönüyle jeo-stratejik etki alanının ileriye taşınması, bir yönüyle de Karabağ için yeni bir cephe hattı oluşturmanın çabasıydı. Ancak Azerbaycan’dan ciddi bir karşılık aldı. Akabinde Türkiye de Azerbaycan ile ortak tatbikat yaparak ‘Yanındayız’ mesajı verdi. Bana kalırsa Rusya ile Ermenistan’ın da arası açık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı’nın çözüme engel olduğunu söyledi ve işgal altındaki 5 bölgenin Azerbaycan’a geri verilmesini, bölgeye barış güçlerinin konuşlandırılmasını istedi ama sonuç alamadı.”
“Peki ne olacak?” Ermenistan’ın sınırların değişmezliği ilkesini ihlal ettiğini, buna karşılık Azerbaycan’ın misilleme hakkını kullandığını belirten Prof. Dr. Çaşın, “Yeni bir jeopolitik planlama ile Libya’dan Suriye’ye Kıbrıs’tan Karabağ’a doğru gerginliğin arttığı bu ortamda Rusya’nın da sıkıştırılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bunun arkasında Batı’nın, en çok da Fransa’nın ve ciddi bir diyaspora baskısının olduğunu düşünüyorum. Ermeni tarafı ciddi bir algı operasyonu içerisinde ve yegâne gayesi Türk düşmanlığı. Türkiye dikkatli hareket etmeli. Ani şekilde Nahçıvan’a girilirse Türkiye de müdahil olur ve bu Kafkasya’da büyük bir savaş demek. Paşinyan’ın uluslararası toplum tarafından acilen izole edilmesi lazım” diyor.
ERMENİSTAN’IN HEDEFİNDE ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VAR
İngiltere
KİŞİSEL BİLGİLER GÜVENCEYE ALINMALI
BİLİŞİM hukukunda uzman avukat Özlem Kurt, elektronik kelepçe uygulamalarının mahkeme kararı ile alındığı ve Adalet Bakanlığı’nca uygulandığını, Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirmeyi planladığı elektronik bileklik uygulamasının ise her ne kadar benzer de olsa aynı uygulama olmadığını belirtiyor. Yani yasal mevzuat açısından pozitif bir hastaya bu bilekliklerin takılmasının önünde bir engel yok. Avukat Kurt, “Ama” diyerek parantez açıyor: “Bu bahsedilen uygulama bizim nesnelerin interneti dediğimiz, farklı araçların internet üzerinden birbirlerine veri ve bilgi akışı sağlıyor olması durumudur. Bilgi akışı bir cihazdan bir cihaza olabileceği gibi bir cihazdan bir merkeze olabilir. Kanunen yasak değil ancak bu bilgi akışı kişilerin rızasına bağlıdır. Hastanın yaşı, boyu, adresi, TC kimlik numarası gibi kişisel tüm verileri eğer bilekliğe yüklü olacaksa, o zaman kişisel verilerin güvenceye alınması ve korunması büyük önem sarf eder. Elde edilen kişisel veriler başka hiçbir amaçla kullanılmayacak ve devlet güvencesinde mi olacak? COVID-19 hastasının bilgileri çalınır, kötü niyetli kişilerin eline geçer ya da konumunun belli olmasından dolayı başına başka bir iş gelirse o zaman ne olacak? Veriler, insan ve hasta haklarına uygun şekilde saklanabilecekse güzel bir uygulama. Ancak aksi uygunsuz durumlar yaratabilir.
Hong Kong
HERKESE KELEPÇE VURMAK PEK MÜMKÜN DEĞİL
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Sağlık Bakanlığı’nın daha önce ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını başlattığını hatırlatarak “Zaman zaman telefona ulaşılamayan, sistemin bloke olduğu anlar oluyor. Bu bileklikler o noktada da mı devreye girecek? Net bilmediğimiz için net de konuşamıyoruz ama bu işin maliyet yükünün ağır olacağını düşünüyorum” diyor. “Peki ne yapmak gerekir?” sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Bir kere insanımızın bilinçlenmesi şart. Siz ‘pozitif’ olduğunuz halde evden çıkarsanız, ki çıkanlar genellikle eş, dost, akrabalarına gidiyor, bir başka sevdiğiniz de hasta olacak! Sevdiğinizin hasta olmasını ister misiniz? Yakında, Anadolu’dan büyükşehirlere tersine göç başlayacak. Mümkünse kalın yerinizde. Kıpırdamayın. Hz. Muhammed bir hadisinde ‘Nefsine yapılmasını hoş görmediğin şeyleri diğer insanlar için de hoş görme!’ diye buyuruyor. ‘Ben iyi olayım da başkası hastalansın’ demenin kul hakkına girdiği inanç ve kanaat önderlerince topluma anlatılabilir. Kamu spotları hazırlanıp TV’lerde yayımlanırsa daha etkili olabilir. Yoksa tüm topluma ‘kelepçe’ vurmak hem gerçekçi hem de pek mümkün gelmiyor bana.”
ELİNE ENJEKSİYONU ALAN BOTOKS YAPIYOR Dermatolog-Dr. Oya Aydın botoksun ölümcül bir madde olmadığını ancak içine karıştırılabilecek birtakım maddelerin anaflaktik denilen alerjik reaksiyona sebep olabileceğini söylüyor. Dr. Aydın “Uygun koşul ve uzman ellerde yapılan botoksun öldürücü etkisi yoktur. Zaman zaman baş ağrısı, kaşların fazla kalkması, ufak görme sorunları gibi yan etkileri olabilir. Sanıyorum hayatını kaybeden bu genç kadına ruhsat almamış bir toksin uygulaması yapıldı. Dünyada geçerli olan sadece 3 adet botoks çeşidi var. Ancak sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla onayı olmayan bazı toksin maddeler de sanki botoks gibi pazarlanmaya çalışılıyor. Oysa 200-300 liraya botoks olmaz” diyor.
İŞİN EHLİ OLMAYANA GÜVENMEYİN
Güzellik algısının her geçen gün daha büyük önem kazandığı toplumda bu pastadan pay almak isteyen uyanıkların da ortaya çıkmaya başladığını belirten Dr. Oya Aydın şöyle devam ediyor: “Eline enjeksiyon alan botoks yapıyor! Hemşirelerden tutun da belli süre bir doktorun yanında çalışan estetisyenlere, kadın doğum uzmanları ile diş hekimlerine kadar hemen hemen herkes işin içinde. Oysa botoksun yapıldığı bölge, dozu ve malzeme o kadar önemli ki. İşin ehli olmayan kişiler tarafından yapılan her uygulama son derece sakıncalıdır. Güzelleşmek için masaya yatmadan önce uygulamayı kimin yaptığını iyice araştırın. 50-100 lira ucuz olacak diye evinin bir odasında ya da kuaför salonunda uygulama yapan kişilere güvenmeyin. Vatandaşa olduğu kadar bakanlığımıza da önemli görev düşüyor. Bizler çok sıkı denetim altındayız ancak aynı denetimin merdiven altı çalışanlara uygulanması lazım. Asıl kontrol edilmesi gereken yerler yeteri kadar denetlenmiyor. Sonra işin faturası biz uzman hekimlere kesiliyor.”
SOSYAL MEDYAYA BAKARAK DOKTOR SEÇİLMEZ
Medikal Estetik Hekim Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle Clostridium botulinum olarak isimlendirilen bir bakterinin ürettiği toksinden elde edilen botoksun solunum kaslarına dozundan daha yüksek miktarda yapılması halinde her şeyin mümkün olabileceğini belirtiyor. Karagülle “Ancak estetik kaygısı ile yapılan botoksun miktarı o kadar minimaldir ki ölüme sebebiyet vermez. Sadece alerji yapabilir. Piyasada elbette sahtesi var ve ucuzdur ama işi bilen doktor arkadaşlarımızın hiçbiri buna tenezzül etmez. Kübra hanımın neden hayatını kaybettiği illa otopsi sonucu ortaya çıkacaktır ancak bir hekim olarak kullanılan maddenin botoks değil vücut dolgusu olduğunu ve yanlış uygulandığı için de bir damar tıkanıklığına sebep olduğunu düşünüyorum” diyor.
MERDİVEN ALTI GÜZELLİK OLMAZ
SOSYAL MEDYA BİR İLLÜZYON
UZMAN psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyanın yarattığı illüzyona dikkat çekiyor ve “Gençler özellikle sosyal medyada kendi akranlarının ya da çevrelerinin inanılmaz parlak ve mutlu bir hayat sürdüğüne şahit oluyorlar. Herkes mutlu, parası, gücü var, güzel ya da yakışıklı... Oysa bu bir illüzyon. Bunun bir illüzyon olduğunu fark edemeyen gençte bu durum depresifliğe, kendi değer ve özgüvenini bulamamaya yol açıyor” diyor. ‘Ergenlik’ dönemini akranlarını örnek alma ve onların içinde yer edinebilme süreci olarak tanımlayan Ezmeci, ailelerin aşırı ilgisizliği kadar ilgilerinin de gençleri olumsuzluğa sürükleyebileceğini belirterek şöyle devam ediyor: “Bazen de aileler ‘En iyi okula girsin, çok para kazansın’ gibi büyük beklentiler içine giriyor ve bunu genelde komşu çocuğu ya da okul arkadaşları ile ‘kıyaslama’ yoluyla yapıyorlar. Bu da çocukta bu beklentiyi karşılayamama gibi bir korku yaratıyor, ağır depresyona sebep oluyor. Aileler depresyon ile ergenlikteki içe kapanmayı da karıştırabiliyorlar. Bu nedenle de çocuk depresyon tedavisi göremiyor.
Geride bırakılan not ve mektuplara gelince... İnsanlar nedene bakar. Geride bırakılan notlar da içerisinde çokça ‘neden’ barındırdığı için okunmamalı, elden ele yayılmamalıdır. Bu notlar buna meyilli olan, kaygı düzeyi yüksek kişileri tetikleyebilir. Kişide ‘Ben de çözümsüzüm, ben de hayatıma son verebilirim’ gibi düşünceler yaratabilir. Avrupa ülkelerinde tüm intihar vakaları gizlidir, saklanır. Saklanmalıdır da. Çünkü bu maalesef örnek alınarak yapılabilen bir davranış. Haberinin yapılmasını bile doğru bulmuyorum. Unutmayın ki intihar patolojik bir durumdur ve asla çözüm değildir.”
HER YAYIN TEŞVİK EDİCİ OLABİLİR
ÜSKÜDAR Üniversitesi’nden sosyolog Doç. Dr. Barış Erdoğan, her ne kadar aşk acısını anlatan bir kitap olsa da daha sonra tıp literatürüne giren ve intihar salgınının yaşanmasına neden olan Goethe’nin ‘Genç Werther’in Acıları’ kitabını hatırlatıyor ve şöyle özetliyor: “Bu roman yayımlandıktan sonra Avrupa’da intihar dalgası başladı. Hatta yanılmıyorsam birçok insan tıpkı romandaki kahraman gibi giyinip intihar etti. O nedenle intihara teşvik edici yayınlar yapmamak, bunun bir parçası olmamak gerek. Ancak şunu da biliyoruz ki insanlar sadece ortada bir intihar mektubu var diye de intihar etmez. Gerekli toplumsal koşullar oluşmuş ise, ortada ‘cesaretlendirecek’ bir de yayın varsa kişi ona benzeyen bir yöntem uygulayarak hayatına son verebilir. Buna karşın, toplumdaki sosyal ilişkileri güçlendirecek önlemler alınmalı, aile-arkadaşlık bağları güçlendirilmelidir.”
“Tüketim çağında yaşıyoruz. Bireyin değeri toplumda ulaşabildiği mevki, zenginlik, tanınırlıkla ölçülmeye başladı. Aile-sosyal çevre ve toplum bireyden sürekli başarılı olmasını, maddi olarak zengin olmasını beklemekte. Ancak hayatın gerçekleriyle toplumsal talepler arasında büyük uçurum var. Neredeyse her dört gençten biri işsiz. İşi olanlar ise tüketim toplumunun taleplerini karşılayacak ne mevki ne maddi zenginliğe sahip.
DOYUMSUZLUK YAŞIYORLAR
YASA VAR AMA UYGULAYAN YOK
DEDESİNE yanlış tedavi uygulandığını iddia eden 17 yaşındaki Murat Geceken tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti Dr. Ersin Arslan. Takvimler 2012’yi gösteriyordu. Arslan’ın kendisi gibi doktor olan eşi Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun ve meslektaşları sağlıkta şiddet yasasının çıkması için çok uğraştı. Ve sonunda başardılar. Gelin görün ki yasa var ancak şiddet bitmiş değil! Peki neden? Dr. Funda Furtun, “Eşimden sonra birçok meslektaşımızı sağlıkta şiddete şehit verdik. Yasa çıktı, evet. Bu bizi mutlu da etti ama maalesef yetersiz kaldı. Mevcut yasa şu an uygulanmıyor. Karar hâkimlerin iradesine bırakıldığı için yasanın varlığını pek hissedemedik. Şiddeti uygulayan tutuklanıyor ama sonra bir şekilde ya tahliye oluyor ya da tutuksuz yargılanma şeklinde devam ediyor. Yasaların tam ve eksiksiz uygulaması lazım ki bir caydırıcılığı olsun” diyor.
HASTALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK
Dr. Furtun şöyle devam ediyor: “Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin çok çeşitli boyutları var. Bunlardan biri ceza boyutu, ki cezaların yeteri kadar caydırıcı olmaması önemli bir faktör. Bir diğer faktör de sağlıkta dönüşümle beraber sağlık maalesef metalaştı. Hastaların talepleri arttı. Doktorlar sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu taleplere yetişemeyince hasta ile karşı karşıya kaldılar. Bir anlamda günah keçisi oldular. Ayrıca siyasetçi olsun ya da olmasın tüm yöneticilerin söylemlerine dikkat etmesi gerekir! Maalesef düşünmeden edilen her söz şiddeti körüklüyor, normalleştiriyor. Sağlıkçılar değersizleşiyor. Vatandaşlarımız, hele ki şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle ne kadar yoğun ve nasıl zorlu bir sürecin içinden geçtiğimizin de farkında değil maalesef.”
SİSTEM HATASI DOKTORLARA MAL EDİLİYOR
TÜRK
ECZANEDE YOKSA İNTERNETTE DE YOKTUR
İSTANBUL Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Her yıl mevsim dönümlerinde vitamin ve gıda takviyelerine talep artardı ancak bu yıl geçen yıllara oranla inanılmaz bir artış var. Öyle ki firmalar ürün yetiştiremiyor” diyor. Sarıalioğlu tam da buraya bir parantez açıyor ve bu talebin fırsatçıları devreye soktuğunu belirterek “Piyasada kalmayan, tükenen bir ürün. Ertesi gün bir bakıyorsunuz 3-5 kat fiyata internette satışa çıkmış. Ürünler orijinal mi belli değil. Hemen firmaları arıyoruz. ‘Hani yoktu elinizde bu takviyeler, internette satıyorsunuz’ diyoruz ‘O satılanlar bizim ürünümüz değil’ diyorlar. Test etmek için farklı internet sitelerinden ürün sipariş ettik. Gelen ürünlerin hepsi sahte çıktı. Fırsatçılar halkın sağlığı ile oynuyorlar” uyarısında bulunuyor.
YAN ETKİSİ OLABİLİR
Eczacının ‘Piyasada yok’ dediği bir ürünü ‘İnternette var’ demenin büyük hata olduğunu anlatan Sarıalioğlu “Bedeli sağlığınız olabilir. Çünkü bir ürün eczanelerde yoksa internette olamaz. Varsa o ürün yüzde 99 sahtedir. Bandrol ve son kullanma tarihinin gerçek olup olmadığını ayırt edemezsiniz. Sağlık Bakanlığı birçok internet sitesine erişimi engelledi ancak sahtekârlar başka isim ile yeniden ortaya çıkıveriyor. Burada görev vatandaşa düşüyor. Doktor ya da eczacıya danışmadan vitamin ve gıda takviyesi almayın. Özellikle de kronik hastalığı olanlar. Yan etkileri zararınıza olabilir” diyor.
BAĞIŞIKLIK SADECE HAP İLE GÜÇLENMEZ
İÇ hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya özellikle salgın dönemlerinde bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini doğruluyor. Ancak bunun tek yolunun vitamin ve takviye almak olmayacağının da altını çiziyor. Dr. Kaya “Bağışıklık sisteminin yüksekliği yaşam tarzımızla doğru orantılı. Gece uykularımız, yaptığımız egzersiz, içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler ve stres yönetimi. Bu 5 basamağı ne kadar doğru yaparsak o kadar direncimiz artar. Gece doğru dürüst uymuyor, sabaha kadar oturuyorsanız, spor yapmıyor, yeterince su içmiyorsanız, stres yükünüz fazla ise ve sürekli karbonhidrat ağırlıklı, yağlı yiyecekler ile besleniyorsanız günde bir değil 10 kutu da içseniz bu vitaminlerin size hiçbir faydası olmaz!” diyor.
C VİTAMİNİNİ YİYECEKTEN ALIN
SEÇİMİN GALİBİNİ EKONOMİ BELİRLER
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Burak Kuntay’a “Nedir bu kitaplarının alametifarikası?” diye sordum. Amerika’da en önemli sektörlerin başında yayıncılık sektörünün geldiğini, bunun altında da güçlü ekonomik sebepler yattığını anlatıyor ve “Amerika’da bir kitabın pazarlama oranı okunma oranından çok daha önemli. Bir kitap salt satılmak için yazılmaz. Özellikle de siyasi kitaplar! Yazarlar ve yayımcılar gelirlerini satış oranlarından ziyade o kitap için düzenlenen turne, söyleşi ve üniversite konferanslarından elde eder. Kitap Trump aleyhinde mi? Yazarı hemen anti-Trump kampanyalarına, para karşılığı konuşmaya davet edilir. Amerika’da kitap yazmak önemli bir gelir kapısıdır” diyor.
KİTAP YAZMAK PARA VE ÜN GETİRİYOR
Bush’un kabinesinden de çalışan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın, eski ABD Genelkurmay Başkanı Colin Powell’ın da Bush’tan ayrılır ayrılmaz kitap yazdığını hatırlatan Kuntay şöyle devam ediyor: “Neredeyse her başkanın ardından o başkanın döneminde çalışan herkes muhakkak kitap yazar. Yazmayan görürseniz absürttür. Kitap ‘Gerçekler ortaya çıksın’ kaygısıyla yazılmamış da olabilir. Yazar ‘recognation’, yani ün, bilinirlik ya da ismini pazarda tutma kaygısı güdebilir. Mesela Trump’ın başkan adaylığının sebebi ‘Donald Trump’ markasının reklamını yapmak istemesiydi. Bunu bir röportajında kendi söyledi. Yani her zaman seçilme umuduyla aday olunmayacağı gibi kitabın yazarı da ‘Belki senatör olurum’ diye düşünebilir.”
SALINCAK SEÇMEN YOK
Gelelim birbirinden ilginç iddialar, sansasyonlar ile Trump’ın başkanlığını sorgulayan kitapların etkisine. Kuntay’a göre bu kitapların 3-5 kişinin kanaatinde değişiklik yapmasından öte seçimlere hiçbir etkisi yok! Kuntay, “Sonuçta en yakınındaki adam ‘Bu adam ırkçıdır, delidir, öfkelidir’ dediği zaman kafalarda ‘Acaba öyle mi?’ diye soru işaretleri oluşur ancak bunun safları değiştirecek bir etkisi olmaz. Bu seçime kadar toplumsal ayrışmanın böylesine netleştiği bir başka seçim yaşanmadı. Dolayısıyla yazılıp çizilenin bu saatte sonra kanaate etki etmesi çok zor. ‘Swing’ denilen salıncak seçmen sayısı da fazla değil, yani Trump’ın politikaları nedeniyle ona oy verecek olan da vermeyecek olan da belli. Bu saatten sonra durumu değiştirecek olan kitaplar değil Amerikan ekonomisidir. Trump ile alakalı ne yazarsınız yazın, ki yazılmadık bir şey de kalmadı zaten, pek sürpriz olmaz” diyor.
DOĞRU PLANLAMA İLE OKULLARIN AÇILMASI ŞARTTIR
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu yüz yüze eğitime geç bile kalındığını söylüyor. ‘İyi de vaka sayıları her geçen gün artarken okullar nasıl açılabilirdi ki?’ Pehlivanoğlu soruma soru ile cevap veriyor: “Peki şu an çocuklar nerede? Sokakta. Ebeveynleri çalışan, bakıcı tutacak maddi gücü olmayanlara kim bakıyor? Anneanne ve babaanneler; yani risk grubundakiler. Peki ‘Dışarısı okuldan daha mı güvenli?’ Çocuk parktan, sokaktan aldığı virüsü eve götürmüyor da sadece okuldan aldığını mı taşıyor? 15 yaşın altındaki çocuklara ekrandan eğitim olmaz! Soyuttan somuta geçmedikleri için ekrandan istenilen yeterlilikte öğrenemezler. Maddi durumu iyi olan öğretmen tutar, özel ders aldırır. Diğer çocukların günahı ne? Hele ki 1 ve 2. Sınıflar çok kritik. Okuma-yazma öğrenecekler. Sadeleştirerek eğitim yapılabilir. Doğru bir planlama ile okulların açılması şarttır” diyor.
DENGEYİ KURMALIYIZ
SUÇ BİRAZ DA BİZDE
EKRANLARIN en samimi, en dinamik, en dobra isimlerinden biri Hakan Ural. Oyunculuk kariyeri nedeniyle magazin dünyasını da avucunun içi gibi biliyor. 53 yaşındaki Ural’a “Eskiden sanatçı denilince akan sular dururdu? Şimdi bir yozlaşma mı var?” diye soruyor ve bir eski-yeni karşılaştırması yapmasını umuyorum. O ise “İğneyi önce kendimize batıralım” diyerek haklı bir çıkış yapıyor. Ural, “Yozlaşma artık her şeyde. İnsan nüfusu olmuş 8 milyar. Bilişim, teknoloji, hele ki sosyal medya aldı başını gidiyor. Temel değerlerimiz yozlaştığı için sanatçısı da şarkıcısı da popçusu da sporcusu da aynı derece de yozlaşmakta” diyor.
KARAKTER MESELESİ
CEZA ALMAZSA SOKAK ADALETİ MEŞRULAŞIR
ÖLDÜRÜLEN maktulün babası Cengiz Duran’ın avukatı Duygu Delibaş, “Sanki mağdur değil, sanık tarafı bizdik. Öyle ki, öldürülen Özgür Duran’ın annesi ile babası adliyenin arka kapısından dışarı çıkarıldı. Oğlunu kaybetmiş bir aile bu” diyerek kamuoyunda oluşan ‘Kadir Şeker suçsuzdur’ algısına dikkat çekerek söze giriyor. Davanın kadına şiddete karşı sembol bir dava hale dönüştüğünü belirten avukat Delibaş “Burada kasten öldürme var. Ölen taraf küfrettiği ve yumruk salladığı için sanığa haksız tahrik indirimi uygulanacak. Ancak bu karar emsal teşkil edeceği için her 2 tarafında düşünülerek bir sonuca varılması gerektiği inancındayım. En az 12 yıl ceza alması gerektiğini düşünüyorum” diyor.
ORTADA DARP YOK
Kamuoyunda sanıldığı gibi ortada bir darp olmadığını söyleyen avukat Delibaş şöyle devam ediyor: “Özgür Duran ile sevgilisi arasında sözlü bir tartışma var. Fiziksel bir şiddet yok. Darp raporu ya da şikâyet yok. Biz bunu dile getirince ‘İlla şiddetin fiziksel olması mı lazım?’ diye soruyorlar. İyi de her sözlü şiddete elimizde bıçakla mı müdahale edeceğiz? Mahkemede de dile getirdim: Kadir Şeker üzerinde bıçak taşımasaydı kimse zarar göremeyecekti. Çünkü Kadir Şeker’in de beyanında kabul ettiği gibi ‘Ortada bir darp yoktu.’ Ancak maalesef ne zaman bir kadın cinayeti işlense hemen Kadir Şeker hatırlatması yapılıyor. ‘Kadir Şeker içeride, Musa Orhan dışarıda’ deniyor. Ne alakası var? İkisi aynı şey mi? Özgür Duran sevgilisine şiddet uygulamıyordu ki! Sanık kendi beyanında bile Duran’ın sevgilisinin ‘Ablacığım bu adam eşim, karışma’ dediğini söyledi. Böyle bir durumda polisi araması ya da çevreden yardım istemesi gerekirken o duruma ‘bıçak’ ile müdahale etti.”
HERKES KENDİ ADALETİNİ SAĞLARSA
Avukat Delibaş, herkesin kendi adaletini kendisi sağlamaya çalıştığı noktada toplum düzeninin kaosa sürükleneceğini belirterek “Gencecik bir çocuk elbette canice bir hisle bu suçu işlemedi ancak kahraman da değil. Taşıdığı bıçağın, gerçekleştirdiği eylemin cezası olmalı. Bıçağı olmasaydı olaylar bu hale gelmeyecekti. Kadir Şeker lehine alınacak bir karar bireysel silahlanma ve sokak adaletini de meşrulaştıracaktır” diyor.
EN AZ 6 YIL HAPİS YATABİLİR
HAREKETLİLİĞİ EN AZA İNDİRMEK ŞART
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Covid-19 salgınında eylül içinde bir dalga daha beklediklerini belirtiyor ve “Artık bir şey yapmak lazım” diyerek vatandaşları yasak ve kısıtlamalara harfiyen uymaya davet ediyor. Prof. Dr. Tükek “Hele ki İstanbul için durum daha vahim olabilir. Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun” diyor.
TIRMANIŞTAYIZ
Prof. Dr. Tükek şöyle devam ediyor: “Maalesef tırmanıştayız. 2000’lere doğru gidiyoruz. PCR testlerinin duyarlılığının yüksek olmadığını, yanlış çıkabildiğini de hesaba katarsak günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi köylerden, yazlık yerlerden dönüşler başladı, okullar da açılacak! Uzaktan eğitimin yapılmadığı üniversiteler var. Binlerce öğrenci yer değiştirecek. Onların barınma sorunları olacak. Yurtlar dolarsa bulaş ihtimali artacak. Bu iş maalesef zincirleme.”
KENDİNİ KOLLA ÖNLEM AL
‘Evde otur, burnunu dışarı çıkarma’ gibi bir yaklaşımdan ziyade ‘Kendini kolla, önlem al’ zihniyetinin hâkim olması gerektiğine inanan Prof. Dr. Tükek “Top yekûn bir seferberlik olması lazım. Kalabalık aktiviteler mümkün mertebe yapılmamalı. Kuralımız hep ‘hareketliliği en aza indirmek’ olmalı. Çok uzadı elbette farkındayız ama aşı bulunana kadar kendimizi korumanın tek yolu önlem almak.”
GRİP AŞISI HASTALIKLARIN KARIŞMASINI ÖNLEYECEK
MUTFAK HATA AFFETMEZ
GEÇTİĞİMİZ yıl jürisi olduğu yarışma programı Taste’de kadın yarışmacıyı ağlatan şef Rafet İnce ile 2011’de Van depreminde tanışmıştık. Ekibi ile günlerce afet bölgesinde kalmış, depremzedeler için yemek pişirmişti. “Şefler agresif mi olur?” diye soruyorum. Tatlı, hafif sinirli ses tonuyla “Bizim mutfak sizin pembe panjurlu mutfağınıza benzemez. Niye mi? Çünkü bizim mutfak hata affetmez” diyor. “İyi de alt tarafı bir yemek, yenisi yapılır.” Şef Rafet “Gittiğiniz restoranda yemeğiniz geç gelince de bunu söyler misiniz” diye soruyor, şöyle devam ediyor: “Kaldı ki yapılacak en ufak hata bir insanın ölümüne yol açabilir. Örnekleyeyim: Şık bir otelde 500 kişilik yemekli bir düğün organizasyonu. Ana yemekte somon var ve somon bir kere pişer, bir kere soğur. Yemek servisi 19.30’da. Şef her şeyi ona göre planlamış. Ancak kokteyl uzun sürdüğü için yemek 21.30’a kaymış. Ekip yeni yemek yapmak yerine somonu tekrar ısıtıp servis etmiş. 350 kişi zehirlendi o düğünde, bilmem anlatabildim mi?”
AĞLAYACAK ADAM MUTFAĞA GELMESİN
Şef Rafet, hata olmaması için titizlikle çalıştıklarını söylüyor ve “Bir işte risk varsa agresiflik de olur. Dünyada 2 meslek grubu var ki beyaz önlük giyer: Biri doktorlar biri şefler. İşin ucunda insan sağlığı var. Profesyonel mutfak çocuk oyuncağı değildir” diyor ve şöyle devam ediyor: “Geçen sezon yarışmacılardan biri ağlayınca ben de linç edilmiştim. Bunlar reyting için yapılan hareketler değil. Mutfak genel olarak agresif bir yer. Demokratik bir ortam değil, daha çok askeri düzen. Şef asar da keser de... Kimse gık diyemez! Bu yeni bir şey değil. Dünya mutfakları da aynı. Bu yarışmaların yabancı versiyonlarını da izleyin, Gordon Ramsey’e bakın. Ağlayacak adam mutfağa gelmesin.”
KİMSEYE BAĞIRMAYA HAKKIM YOK
TÜRK mutfağına hâkim ama Türk mutfağının üzerinde yenilikçi tatlar da inşa etmeyi başarmış, yanı sıra, kendi mutfağında ‘devrim’ yapmış bir şef Maksut Aşkar. “Mutfakta insan ile çalışıyoruz. İşin içine insan faktörü girdi mi davranışlarımızı da bu çerçevede belirlememiz gerekiyor” diyerek giriyor söze, şöyle de devam ediyor: “Benim mutfağımda demokrasi var. Herkes eşit, herkesin sorumluluğu var. Haliyle hata yapma hakkına da sahip. Önemli olan o hatadan ders çıkarmak. Ben hata yaparsam bana da gönül rahatlığı ile söylenebilir. Bu uzun bir maraton ve ekip işi.” Şef Maksut Aşkar sinirlendiğinde kızıp bağırmaya, karşısındakini aşağılamaya hakkı olmadığını düşünüyor. Ona göre ceza-ödül sistemi de doğru değil. Şöyle izah ediyor: “Korku ve baskı ile değil özümseyerek öğrenilir. Hata yaptığının farkına varamayacak egodaki şefler doğru mutfak yöneticisi olamazlar.”
KORONAYA YAKALANINCA ‘ÖCÜ’ MUAMELESİ YAPTILAR
Diyetisyen Sinem Duman 24 yaşında. Ateş ve halsizlik bulgusuyla doktora gitti ve testinin pozitif çıktığını Ankara Seyranbağlar da teyzesi ile yaşadığı evde öğrendi. ‘O günden sonra hayatım kâbusa döndü. Hastalık bir nebze ama uğradığım psikolojik şiddet daha ağırdı’ diyor. ‘Anlamadım. Zaten hastalığı ile uğraşan genç bir kadın nasıl bir baskı görebilirdi ki?’ Duman şöyle özetliyor: “Virüs ilk yayıldığı günlerde doktor ve sağlık çalışanlarına ‘Aman eve gelmeyin bize de bulaştırırsınız’ diyorlardı ya, öyle bir durum. Hastalığı öğrenir öğrenmez çevremdeki herkese, haliyle yaşadığım apartmandakilere de durumu ilettim. Farkındalığı yüksek biriyim. Aile hekimimin kontrolünde 22 gün karantinaydım. Tüm alışverişlerimi online ödeme-kapıya bırakma şeklinde yaptım. Kimseyle temasım olmadı. Bir kere eldiven ve maske ile çöp atmak için kapıya yöneldim. Sanırsınız 3. dünya savaşı çıktı. ‘Öcü’ muamelesi yaptılar. ‘Veremli’ gibi davrandılar. ‘Taşın’ demediler açıkça ama o baskıyı yaptılar. 22 gün boyunca, balkonda çöplerle yaşadım. Empatiden, insanlıktan çok uzaktılar.”
HASTALIĞI BİLMİYORLAR
Buraya bir parantez açma ihtiyacı hissediyor Duman ve şöyle diyor: “Beni en çok desteğe ihtiyacım olan zamanda eve hapseden bu zihniyet, maske-mesafe kuralını hiçe sayarak, her gün sokakta. İnsanların korona virüsünden korkmalarını anlıyorum. Ancak burada ikircikli bir tutum var. Virüs ‘yakın çevreye’ geldiğinde başka tek başına kaldığınızda başka davranıyorsanız sorun sizde.”
Duman hasta olduğunu öğrendikten sonra temaslı olduğu arkadaşlarına da haber vermiş. Ancak aralarından birkaçı ‘Aman bizimle temaslı olduğunu kimseye söyleme’ demişler. Duman ‘Linç edilmekten korktular sanırım. Çünkü benim yaşadıklarım ortada. Alacakları tepkiden korkuyor insanlar. Belki de bu nedenle hastalığı gizleme ihtiyacı hissediyorlar. Bir arkadaşım ‘İşyerindekiler öğrenirse büyük problem olur, maaş alamam’ demişti. Virüsün yayılmasının altında yatan bir neden işte bu korku ve bilinç düzeyinin yeterli olmaması bana göre” diyor.
TEMAS ETTİĞİM KİŞİLER ‘ADIMI VERME’ DEDİ
Eskişehir
HİÇBİR DURUM TSK’NIN RUTİNİNİ DAHİ BOZAMAZ Tatbikatın geçtiğimiz yıl da yapıldığını belirterek söze giren eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı “Her sene yapılıyor ama böylesi ‘sıcak’ bir ortamda yapılıyor olmasının verdiği bir mesaj var elbette. Planlı faaliyetlerin hiç aksamadan, 1 sene önceden planlandığı şekilde icrası, TSK’nın rutinini bozacak bir durum olmadığının göstergesidir. Bu tatbikatlar harbe hazırlık seviyesini geliştirmek, durum tespiti yapmak için önemli. ‘Akdeniz fırtınası’ da olası bir harbe karşı hazırlıklı olduğumuzun ispatı. Yani demem şu, ‘kritik’ denilen hiçbir durum TSK’nın rutinini bozacak önemde dahi olamaz. TSK her süreçte her duruma hâkimdir” diyor.
DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU
Yunanistan ordusunun içinde olduğu durum nedeniyle planlı faaliyetlerini aksatabileceğini ancak TSK için durumun tam tersi olduğunu belirten Tümamiral Yaycı şöyle devam ediyor: “Eğitim düzeyimiz Yunanistan’ın çok üzerinde. Biz savaşan bir orduyuz, Yunanistan değil. Savaşan bir ordu olarak planlı eğitimlerin aksatmadan sürüyor oluşu TSK’nın tüm konjonktüre hâkim olduğunu da gösteriyor. Esas planlı bu faaliyetler yapılmasaydı o zaman bir sorun var demekti. Yapılıyor olması dosta güven, düşmana korku veriyor.”
DOĞU AKDENİZ’DE ÇATIŞMA OLMAZ
AMERİKA VE AB, TÜRKİYE'Yİ AKDENİZ'DEN KOPARMAK İSTİYOR
EMEKLİ Tümamiral Cem Gürdeniz, dünyada yeni bir jeopolitik bir dönemin başladığını belirterek “Büyük güçler dahil herkes, post-hegemonik dönemin haritasını oluşturma derdinde. Bu durum Güney Çin Denizi’nden tutun Arktik Okyanusu’na, Doğu Çin Denizi’nden Akdeniz’e kadar çok yaygın bir alanda bölgesel ve kıtasal güçlerin bilek güreşine dönüşmüş durumda. Yunanistan, milli güç itibarıyla, Türkiye ile muhatap olabilecek bir ülke değil. Ancak hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum yönetimi, artık bölgesel bir aktörden ziyade bölgesel bir güç haline gelen Türkiye’yi kuşatmak için Avrupa Atlantik sistemi tarafından kullanılıyor ki işin özü budur” diyor.
SEVİLLA HARİTASI KRİZİ YÜKSELTİYOR
Gürdeniz şöyle devam ediyor: “Türkiye’ye Doğu Akdeniz ve Ege’de dayatılan meşhur
KİLOLU KADINA BAŞROL VERİLMİYOR
“Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu. Dizi sektöründe kilolu diye kadına başrol vermiyorlar. İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş...”
SUÇLU, MİLYON DOLARLIK GÜZELLİK ENDÜSTRİSİ
Organik ürün aldatmacası koronayla tavan yaptı
“Bağışıklığımı nasıl güçlendireceğim?” Şüphesiz koronavirüs salgınıyla birlikte hem doktorlara en çok sorduğumuz, hem de internette arattığımız yegâne sorulardan biri bu. Cevabı ‘organik’ pazarında arayanların sayısı ise bir hayli fazla. Hele ki sosyal medya organik ürün satanlarla dolu. Ama dikkat! Çünkü organik diye aldığınız ürünlerin çoğu organik olmayabilir. Bakın uzmanlar neler anlatıyor...
ŞÖYLE BİR BAKARAK AYIRT EDEMEZSİNİZ
İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, organik pazara olan ilginin salgın nedeniyle ve e-ticaret yoluyla arttığına dikkat çekiyor. Ancak bu noktada bir uyarısı var: “Organik adı altında satılan her ürün organik olmayabilir.” Dr. Kaya şöyle devam ediyor: “Tüketicinin hangi besinin organik, hangisinin organik olmadığını ‘şöyle bir bakarak’ ayırt etmesi mümkün değil. Organik pazarlardan alınsa dahi o besin organik olmayabilir. Organik tarım çok aşamalı ve masraflı olduğu için bugün birçok üretici yapmaktan kaçınır durumda. Tarlaya 7 sene bir şey ekmeyeceksiniz, ilaç atmayacaksınız, tarım yaptığınız arazinin hemen yanındaki arazinin de organik olması gibi birçok standardı var bu işin. Ancak tüm bu koşulları sağlayanlar ‘organik sertifikası’ alabiliyor.
Bu sertifikaya sahip olan her ürün rahatlıkla satın alınabilir. Onun haricinde pazardan ya da internetten alınan hiçbir ürünün gerçekten organik olup olmadığını bilemeyiz. Onun yerine doğal ürünlere yönelmek, her sebze meyveyi zamanında tüketmek daha faydalıdır. Örneğin domatesi kışın değil de yazın yiyeceksiniz.”
SADECE ORGANİK BESLENMEKLE OLMAZ
“Bağışıklık sistemi aslında kocaman bir bütündür. Sadece ‘organik’ ürün tüketerek bu sistemin güçlendirilmesi mümkün değildir. Gece uykumuz, yaptığımız egzersiz, içtiğimiz su, stresi ne kadar yönetebildiğimiz, yiyeceklerimizin kalitesi kadar önemli. Spor yapmıyor, her gün en az 10 bin adım atmıyorsanız, 8-10 bardak su içmiyorsanız, en az 8 saat kaliteli uyku uymuyorsanız, karbonhidrat ağırlıklı, yağlı yiyecekler ile besleniyorsanız, masada bolca gazlı- şekerli içecekler varsa, fazlaca stresliyseniz en organiğinden dahi sebze meyve yeseniz bağışıklığınızı kanatlandıramazsınız.”
ORGANİK NEYE DENİR
ÜRETİMİNDE kimyasal gübre, kimyasal ilaç kullanılmayan, hormonsuz, özel alanlarda, organik tarım tekniği ile sentetik kimyasal tarım ilaçlarından uzak,
mineral gübreler kullanılmadan yapılan üretime
organik üretim denilir.
Otoyolların kenarında ya da sanayi tesislerinin yakınında otlayan ineklerin sütünden, yağından üretilen peynir ya da buradaki tarlalarda yetiştirilen yiyecekler organik değildir.
Sanayi tesislerinin kirlettiği sularla sulanan tarlalar, otlaklar organik tarım için kesinlikle uygun değildir.
Organik tarımın olmazsa olmazı her şeyden önce temiz bir çevredir.
Organik süt üretimi ancak açık havada gezen hayvanların organik beslenmesi sonucunda üretilebilir. Bu hayvanların yetiştirilme sürecinde büyüme hormonu ve antibiyotikler kullanılmamalıdır. Ne yazık ki gerek tavuklar gerekse büyükbaş hayvanların yetiştirilmesi sırasında hormon ve
antibiyotiklere çok sık başvurulmaktadır.
KELİME OYUNLARINA KANMAYIN
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üzerinde organik, doğal ya da yöresel yazan her ürüne şüphe ile yaklaşılması gerektiğini söylüyor. “Peki neden?” Pandemiyle internetten yapılan alışverişlerde büyük bir artış yaşandığını, bazı fırsatçıların da bu durumu avantaja çevirmek için harekete geçtiğini söyleyen Palandöken, “Özellikle de sosyal medyada küçük bir kelime oyunu ile ‘organik’ ya da ‘doğal ürün’ adı altında birçok ürün satılmaya başlandı ki bu siteler sayfa sayfa reklam veriyor. İnsanlar takipçi sayılarını, reklamları falan görünce haliyle güveniyorlar. Oysa güvenilmemesi lazım. Bugün alıp tahlilini yaptırdığımız ve organik denilen bal-reçel gibi gıdaların tatlandırıcı ile yapıldığını ve başka hilelere de başvurulduğunu tespit ettik. Türkiye’de belirli bölgelerin dışında organik üretimi yok, üretimin şartları da hayli ağır. Organik sertifikası almak öyle kolay bir iş değil. Sen bu sertifikayı almak için hem zaman hem para yatırımı yapacaksın, sonra kalkıp 30 liraya bal, 20 liraya tereyağı, 15 liraya reçel satacaksın. Bu mümkün mü?” diye soruyor.
PAZARDAKİ MALA DİKKAT
Sadece internet değil, pazarda satılan ürünlerin de doğal ya da organik olduğu konusunda büyük şüpheleri var Palandöken’in. Şöyle örneklendiriyor: “Adam ‘gezen tavuk yumurtası’ diyor, hadi köyden, kendi tavuklarından aldın geldin. Kaç tane yumurtladılar ki tezgâhına 1000 tane koydun. Diyelim bir tane ineği var, ne yiyor ne içiyor biliyor. Kendisine süt yapar, yoğurt yapar. Buna tamam ama hafta sonu ‘Pazara mal çıkarayım da satayım’ diyorsa o zaman 1 değil 300 ineği olması lazım. Bu da ancak bir tesisi varsa mümkün. Bir yerde bir malı çok yüklü miktarda satacak kadar üretim varsa onun doğallığı benim için soru işareti.”
TÜKETİCİ UYANIK OLMALI
Palandöken, “Niteliksiz, içerisinde ne kullanıldığını bilmediğimiz ürünlerden kaçınmanın yolu bildiğimiz üreticiden gıda alışverişi yapmaktan geçiyor. Her sahtekârın başına bekçi veya polis koyma imkânı olmadığı için otokontrolü vatandaşın kendisi yapması ve sahtekârların iştahını kabartmaması lazım. Toplumda ‘Ürünün ne kadar şekli bozuksa, soluk renkli, düzensiz biçimliyse o kadar organiktir’ şeklinde bir yanlış algı var. Her şekli bozuk ürün de organik değildir. Bu işte çok büyük bir rant var. Bu ürünler normal ürünlere göre çok daha pahalı. Aman dikkat! Ne sağlığınızdan ne de paranızdan olmayın” diyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle