Ölümlerin faili alüminyum fosfit mi... Sessiz katil kokmuyor görünmüyor

Ancak soruşturmanın odağı, Ortaköy’deki gıda işletmelerinden, ailenin konakladığı Fatih’teki otele döndü. Çünkü aynı otelde konaklayan 2 turist daha bulantı ve kusma şikâyetleri ile hastaneye kaldırıldı, otelin bir odasının ise 11 Kasım Salı günü ilaçlandığı öğrenildi. Dolayısıyla zehirlenmeye bağlı ölümlerin ilaçlamadan mı yoksa gıdadan mı olup olmadığı adli tıp analizleri ile ortaya çıkacak. Ancak ‘ilaçlama’ bulgusunun soruşturma odağına girmesi, hafızama 3 yıl önce Bağcılar’da 2’si çocuk 16 kişinin zehirlendiği olayı getirdi. O olayda da sadece 1 daire ilaçlanmış ama o dairenin önünden geçen ve hatta aynı havalandırmayı kullanan komşular da zehirlenmişti. Bu konu üzerinde hassasiyetle durulmalı. Zira piyasada ‘daha etkili’ olduğu gerekçesiyle insan sağlığına zararlı tarım ilaçları ile ilaçlama yapan öyle çok şirket var ki... Uzmanlarla konuştum.

İÇ MEKÂNDA TARIM İLACI KULLANILMASI ÖLÜMCÜLDÜR

İnternette, 80 metrekare bir daireyi tahtakurusu, karınca, fare, pire-bit, hamam böceği gibi spesifik ya da genel ilaçlama yöntemiyle ilaçlayabileceğini söyleyen 5 farklı firmayı aradım. Hepsinin de

altını çizdiği nokta aynı: “İlaçlama sırasında evden çıkmanıza dahi gerek yok. Kokusuz, ilaç artığı da görünmüyor.” Fiyatlama ise bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor. Makas hayli açık.

“Peki Sağlık Bakanlığı onaylı mısınız?” diye sorduğumda, 2’si net şekilde “Evet” yanıtı verip, belgelerini gönderebileceğinden, diğerleri ise referansları ve kullandıkları malzemelerin kalitesinden bahsediyor ve soruma kesinlikle net cevap vermiyor.

OLAĞAN ŞÜPHELİ: İLAÇLAMA

Burada sözü Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın’a bırakıyorum: “Böcek/haşere ilaçları kimyasal, aktif maddeler içerir ve “dış” ile “iç” mekâna uygun olanlar diye ikiye ayrılır. Türkiye’de market

raflarında, kullanıma hazır formülasyon ilaçlar satılmakta. Bu ürünler insan sağlığına nispeten zarar vermeyen ilaçlar. Mesela yazın sıkça kullandığımız sinek/haşere ilaçları... İçeriğindeki kimyasal maddeler ev ortamına uygun, risksizdir. Ama yine de doz ve kullanım talimatlarına uyulmalı, son kullanma tarihine dikkat edilmeli, bu ürünleri alırken Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı olanlar tercih edilmelidir.

MERDİVEN ALTINA DİKKAT

Kişilerin, yol kenarı ya da mahalle pazarında kutu içinde satılan, su ile seyreltilen, ne olduğu belirsiz ilaçları alıp, kendi başına uygulamaya kalkması sıkıntılı olduğu gibi bu ilaçların bu şekilde satılması da kesinlikle yasaktır ve beklenmeyen yıkıcı sonuçlar doğurabilir.”

İLAÇLAMA YAPAN FİRMANIN YETKİ BELGESİ VAR MI

Peki Fatih’teki otelin bir odasının ilaçlanmış olması 4 kişinin ölümüne neden olabilir mi? Yanıtı şu: “Gayet mümkün. Elbette Adli Tıp raporu net şekilde yanıt verir ama ‘olağan şüphelilerden’ biri otelde yapılan bu ilaçlama. Burada ev içi, güvenli kimyasallar mı yoksa dış mekanlarda, tarımda kullandığımız kimyasallardan mı kullanıldı? Neyle karıştırıldı? Hangi oranda kullanıldı? Tüm bunlar önemli parametreler. Daha önce de benzerlerini yaşadık, tarım ilaçları ‘etkili’ diye iç mekanlarda sık kullanılıyor. Bu ilaçlar böcek/haşere öldürüyor ama insan da öldürüyor. Dolayısıyla ne yaptığını bilen, Sağlık Bakanlığı onaylı ‘Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi’ olan firmalarla çalışılması, hizmet alanların da hangi kimyasalların kullanıldığına dair bilgilendirilmesi şarttır.”

HANGİ KİMYASALLARIN KULLANILDIĞINA BAKILMALI

Peki, otel ölümlerinin gıda mı yoksa ilaçlama mı kaynaklı olduğu Adli Tıp raporuyla kesinlik kazanır mı? Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, şu an kurumda ölümlerin gıda zehirlenmesi olup olmadığı tespiti için mikrobiyolojik, kimyasallardan kaynaklı olup olmadığına yönelik de toksikolojik inceleme yapıldığını belirterek, şu yanıtı veriyor: “Bu raporlar bizi muhakkak sonuca götürür. Ancak altını çizmek isterim, ‘toksikolojik’ incelemede bizler rutin olarak alkol, tarım ilaçları, uyuşturucu, uyarıcı vs. gibi 100-150 arası maddeye bakarız. Fakat bu otelin ilaçlamasında kullanılan maddeler ‘standart’ kimyasallardan değilse; zira herkes kafasına göre bir kimyasal kullanıyor, o zaman neye baktığınıza bağlı olarak incelemeden sonuç çıkmayabilir. Yani ‘standart’ taramadan çok, ilaçlama şirketinin ilaçlamada hangi maddeyi, nasıl ve ne kadar kullandığına yönelik özel inceleme yapılması gerekir.”

ALÜMİNYUM FOSFİTİN PANZEHİRİ YOK

“Türkiye’de ilaçlamanın daha etkili olması açısından hayli toksik bir madde olan alüminyum fosfit kullanımı maalesef yaygın, kaldı ki bunun bir antidotu yani panzehiri de yok. Kokusuzdur da... İlaçlama böyle bir kimyasalla mı yapıldı? Olabilir. Seyreltilmesi gereken başka bir ilaçla yapıldıysa da acaba neyle, nasıl seyreltildi? Bunlar muamma. Üstüne çalışılmalı. Kimyasalların bulaşması genellikle solunumla ancak temas ve yutulma yoluyla da olabilir. Dolayısıyla oradaki damacana suyun da analizi şarttır.”

GIDA ZEHİRLENMELERİ KİTLESEL OLUR

Bu bilgiler ışığında sizce ölümlerin sebebi ne soruma ise cevabı şu: “Ön otopside çocukların midesinde minimal de olsa yer yer kanama ve erozyon saptandı. Bu, gıdadan ziyade zehirlenmenin kimyasal kaynaklı olabileceğini anlatıyor. Ayrıca gıda zehirlenmeleri ‘endemik’ yani kitleseldir. Bir, iki kişi değil de toplu gerçekleşir. Yani gıda zehirlenmesi olsaydı Ortaköy’de bu gıdaları tüketen başkalarının da hastaneye başvurmasını beklerdim. Ama öyle olmadı.”