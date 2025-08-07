Okyanuslar kraliçesi Hürriyet’e verdiği sözü tuttu… Türk gençliğine armağan olsun

Haberin Devamı

- 7 yıllık bir rüya. Yaptın ama nasıl yaptın? Ne hissediyorsun?

“Of. Çok karmaşık, kelimelerle ifade edemem. 14.5 saat boyunca akıntıya karşı yüzer mi insan? Ben yüzdüm. Yarışın başından itibaren akıntılar sebebiyle zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. Ancak planladığımızdan çok daha zordu. Çünkü Tsugaru öyle bir parkur ki her an, beklemediğiniz her yönde akıntı çıkabiliyor. Bu arada benimle aynı anda bir İngiliz bir Avustralyalı sporcu da parkuru tamamlamak için sudaydı. O sporcular akıntıyı atlatmak ve rotayı oturtmak için daha geriden bir yay çizerken, biz daha önden çizdik yayı. Bu, daha başlangıçtan itibaren akıntıya maruz kalmak demekti. Öyle ki ilk 8 saat yüzdükten sonra ‘Ne kadar var’ diye sorduğumda ‘Daha 14 km. var’ dediler. Kanalın uzunluğu zaten 19 km. O kadar performansa rağmen, 50 dakika aynı yerde kaldığım, bir kulaç dahi yol alamadığım olmuş.”

Haberin Devamı





Bengisu Avcı, Fulya SOYBAŞ’a konuştu.

BENİ MÜCADELEYE EŞİM EGOR BAĞLADI

- Peki ne oldu da bir anda arttırdın performansını?

“Ya aslında o an ben de bitireceğime olan inancımı kaybetmiştim. Ama eşim Egor aramış, mesajı gösterdiler, ‘İmkânsız gibi gözüktüğünü biliyorum ama bir ihtimal var, yeter ki bu tempoya devam etsin.’ Mesajı gördüğüm an, ‘Vardır bir bildiği’ diye düşündüm, öyle bir güvenim var kendisine. Beni mücadeleye o bağladı. Çevirmenimiz Taka, spor psikoloğum Dr. Seran Akıncı, fizyoterapistim Aslı Vural da teknedeydi. Son çizgiye kadar hep tempo tuttular.”

- Eşin Egor Tropeano, İtalyan bir milli yüzücü ve antrenör. Var mı özel bir notun?

“Finalde yanımda olmayı çok istedi ama zatürre oldu, gelemedi. Yüzerken hep onu düşündüm. Desteği çok kıymetli. O, Aslı (Vural) ve Seran Hoca (Akıncı) benden bir makine yaratmışlar.”





Haberin Devamı

‘ERKEKLER YAPAMADI BENGİSU DA YAPAMAZ’ DEDİLER

- Avustralyalı ve İngiliz sporcular parkuru tamamlayamadı sanırım...

“Sorma. Dal fark etmeksizin her spor ‘erkek egemen’ görüldüğü ve favori gösterilen Avustralyalı ve İngiliz sporcular da sudan çıktığı için benim de başaramayacağımı düşünerek, beni de sudan çıkarmayı düşünmüş hakemler. Hakemleri, başarabileceğimize inandırmak zorunda kaldık bir de.”

- E, nasıl ikna ettiniz?

“Hem yüzdüm hem yalvardım diyelim; ‘Bir daha gelemem. Yapmak zorundayım’ dedim. Zira benim için sadece Japonya değil, 7’nin de sonuydu ve maddi ve manevi açıdan da çok zor olacaktı. Zor ikna oldular. Çok şanssızlıklar yaşadım bu parkurda aslında.”

Haberin Devamı

ÇOK ZOR OLDU AMA BEN DE İNATÇIYIM

- Ne gibi?

“Eşim hastaydı. Dedeciğim vefat etmiş, ailem bana söylememiş moralim bozulmasın diye. Japonya’ya vardığımız gün Rusya’da 8.8’lik deprem oldu. Aynı okyanusta olduğumuz için tsunami alarmı verildi. Bırakın antrenmanı sahile bile inemedik. Ben sudayken 6 büyüklüğünde depremler olmaya da devam etmiş. En büyük korkum da buydu, depreme bağlı yarışın yarım kalması... Neyse! Çok zor oldu ama ben de inatçıyımdır.”

A4 KÂĞIDA BASTIKLARI TÜRK BAYRAKLARI İLE KARŞILADILAR

- Karaya ilk adım attığında, parkur bittiğinde ne hissettin?

“İlk varış Hokkaido kayalıklarıydı. Bir balıkçı kasabası olan Kodomari’ye sonra geçtik. Burada yaşayan halk başarımdan o kadar mutlu olmuş ki ne yapmışlar biliyor musun? Gidip A4 kâğıda Türk bayrağı çıktısı almışlar. Bundan büyük bir gurur yok! Türk gençliğine armağan olsun. Çıktığımda sevinçten çığlık atarım falan diye düşünmüştüm ama inan dondum kaldım. Ancak otele dönüp, videoları izleyip, neyi başardığımızı idrak edince, oturup, tüm ekip ağladık mutluluktan.”

Haberin Devamı

Bir teşekkür de spor yazarı arkadaşım Ali Ergöçmez ve Medyall ailesine. Gündemde “okyanus yüzme” diye bir spor yokken seni bizle tanıştırdılar.

“Sponsor bulmaktan tut da maddi, manevi hep yanımdaydılar. Çok teşekkür ederim.”

- Peki şimdi sırada ne var?

(Gülüyor) “ABD’li jimnastikçisi Simon Biles’in bir sözü var: ‘Bir süre madalyama bakıcılık yapacağım.’ Biraz tadını çıkardıktan sonra buz yarışları ile geri döneceğim.”



