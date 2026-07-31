Nereden çıktı bu padel çılgınlığı... Boş kort bulmak imkânsız

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BİR TESADÜFLE DOĞDU DÜNYAYI SARDI



Sadece Türkiye değil, dünya çapında da çılgınlık derecesine hızla yayılan padelin hikâyesi aslında oldukça ilginç bir tesadüfle başladı.

1969’da Meksikalı işinsanı ve tenis tutkunu Enrique Corcuera, evinin bahçesine tenis kortu yaptırmak istedi. Ancak bahçesi standart ölçülerde bir tenis kortu için yeterli değildi. Dolayısıyla tenis kortunun yarısı büyüklüğünde bir kort yaptırdı. Topların dışarı kaçmasını engellemek içinse kortun etrafına duvarlar ördürdü.

AVRUPA’YA BİR PRENS TAŞIDI

Padelin doğuşu tam da bu duvarlar sayesinde oldu. Oyunun, topun duvardan sekmesi ile daha eğlenceli hale geldiğini fark eden Corcuera, kendi icat ettiği bu spora, oturup bir de kurallar yazdı. Yani padel, “olimpik bir spor yaratalım” fikri ile değil, tesadüf eseri doğan bir spor.









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Başlangıçta yalnızca aile ve arkadaş çevresi içinde oynanan padelin dünyaya açılmasındaki en etkili isim, İspanyol aristokrat Prens Alfonso de Hohenlohe oldu. Corcuera’nın Acapulco’daki evinde bu oyunu deneyen prens, İspanya’ya döndüğünde hemen padel kortu yaptırdı. Böylece önce İspanya, ardından da Arjantin’e yayıldı.

DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN SPORU

Uluslararası Padel Federasyonu verilerine göre, bugün 140’tan fazla ülkede, 30 milyondan fazla kişi oynuyor. Küçük saha ölçüsü, 4 kişi ile oynanması, kısa zamanda öğrenilebilmesi, duvarların oyuna dahil edilmesi, bu sporun hızla yayılmasının başlıca nedenlerinden.

BELEDİYELERDE SAATİ 800 LİRA



Türkiye’de ise önceleri İzmir, Antalya ve Bodrum gibi turistik beldelerdeki lüks oteller ve spor tesisleri içinde kısıtlı kalan ve “tatil sporu” olarak algılanan padel, Türkiye Tenis Federasyonu çatısı altına girmesi ve spor kulüpleri ile özel yatırımlar sayesinde son birkaç yıldır İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerde de hızla yayılmakta. Hem düzenlenen turnuva hem de amatör oyuncu sayısı her geçen yıl artmakta. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kullanım ile açtığı padel kortlarına ilgi çok yoğun. Kullanım süresi 1 saat ile sınırlandırılıp, kiralama ücreti gündüz 800 gece 1000 lira olmasına rağmen yine de boş kort bulmak için günler önceden rezervasyon yapmak şart.









SOSYAL MEDYADA PADEL RÜZGÂRI



Türkiye Padel Milli Takımı oyuncusu ve İsta Padel eğitmenlerinden Oray Çezik de Türkiye’de özellikle son birkaç yıldır padele olan ilginin çok büyük bir hızla büyüdüğünü söylüyor:

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“Bizim asıl branşımız tenis. Yıllardır Avrupa, Asya ve Ortadoğu’daki turnuvalara gidiyoruz. Gittiğimiz kulüplerdeki tüm padel kortlarının tamamının dolu olduğunu ve bu spora inanılmaz bir ilgi gösterildiğini gördük. 4 yıl kadar önce ‘Biz de deneyelim’ dedik ve İstanbul Tenis Akademisi’ndeki 9 tenis kortundan birini padel kortu yaptık. İnanılmaz bir ilgi oldu. Böylesini biz de beklemiyorduk. 1 ay gibi kısa bir zamanda tek kort yetmemeye başladı. Kort sayısını önce 3, sonra 6, birkaç ay içinde de 9’a çıkardık. 9 kapalı kortumuzun yanına şimdi 3 açık kort daha ekliyoruz.”

İNANILMAZ ZEVKLİ VE GENÇ BİR SPOR

Peki bu ilginin sebebi ne? Cevabı net: “Hem oynaması kolay hem zevkli hem de Instagram etkisi diyebiliriz. Trend olmuş durumda.

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Gerçi yine de hâlâ ‘başlangıç aşamasındayız’ denilebilir. Sosyal medyada sıkça karşımıza çıksa da padeli gerçekten bilen ve düzenli oynayan kişi sayısı hâlâ tenisin gerisinde. Buna rağmen dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından. Hatta Dünya Padel Federasyonu hâlâ kuralları geliştirmeye devam ediyor. Dinlenme sürelerinden, kort standartlarına, cam ölçülerinden, oyun temposuna kadar birçok konuda güncellemeler yapılıyor. Yani padel hem Türkiye hem de dünyada gelişimini sürdüren genç bir spor.”

HEDEF: DAHA FAZLA KORT

Türkiye’de altyapı oluşmaya başladığını da belirten milli sporcu, junior akademilerinde geçen sezon 25-30 sporcuları olduğunu belirterek, “Türkiye şartlarında bu oldukça iyi bir sayı. Ancak bunun daha fazla büyümesi için federasyonun desteği, ulusal turnuvaların artması ve daha fazla insanın bu sporla tanışması şart. En önemlisi de daha fazla kort yapılmalı” diyor ve ekliyor: “Fakat İstanbul’da en büyük sorun alan bulmak.

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Her ne kadar çok büyük bir arazi gerekmese de kort için uygun alanlar çoğunlukla şehir dışı bölgelerde. Bir diğer önemli konu ise kortların üzerinin kapatılması. Türkiye iklim koşullarında açık kortlar yılın yalnızca birkaç ayı verimli kullanılabiliyor.”



BİR SORU BİR CEVAP: PAHALI BİR SPOR MU



“İsteyen bire bir antrenörden özel ders alabilir. Ders ücreti 4-5 bin lira. İki, üç ya da dört kişilik grup dersleri de yapılabiliyor. Kişi başı 2 bin 500- 3 bin civarı. Eğer sadece kort kiralamak isterseniz de saati-korta bağlı olarak- 3-4 bin arasında. (Kişi başı 750-1000 TL.) 10’dan fazla kişinin katılımı ile çoklu gruplar halinde turnuvalar da düzenliyoruz. 1500- 2 bin TL.”

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İlla kendi padel raketinizi almak zorunda da değilsiniz ama isterseniz başlangıç seviyesi modeller 4- 8 bin TL, orta ve üst seviye performans raketleri ise 10- 20 bin TL aralığında.