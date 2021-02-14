'Mutlu aşk vardır' ama nasıl

Bir araştırmaya göre gençlerin, hele de pandemiyle birlikte alışkanlıkları kadar meslek tercihleri de değişti. Her 10 kişiden en az 2-3’ü şef ya da astrolog olmak istiyor. Bunun için eğitim alanların sayısında hızlı bir artış var. Her iki alanda da özellikle çevrimiçi eğitimlerde yer bulmak neredeyse imkânsız. Peki ama astroloji ve mutfak merakının sebebi ne? Bu işlerin zorlukları yok mu? İşin uzmanları anlatıyor…

İKİ TABAK YAPMAK İLE ŞEF OLUNMAZ

DÜNYA Aşçılar Olimpiyatı’nda Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şef Rafet İnce gençlerin mesleğe ilgisinden memnun. “Ama” diyor, parantez açıyor: “Bizim mutfak pembe panjurlu değil! İki yemek pişirmek ya da bir yarışmada birinci olmakla şef olunmuyor.” ‘Peki ne oldu da onlarca kişi bir anda şef olmaya merak sardı?’ Şef İnce “Son 3 yıldır ekranlarda sayısı hızla artan yemek programları, yemek yarışma programları ilginin fitilini ateşledi. Bu işi farklı bir boyuta taşıdı. Pandemi de etkili oldu. Bu süreçte mutfakta bir şeyler yarattığını ve bundan keyif aldığını fark eden kişiler de bu işi profesyonel yapma isteği oldu. Aman dikkat! 3-5 tabak yapmak, bir TV programında birinci seçilmek sizi şef yapmaz. Şeflik dipsiz bir kuyu. Çok çalışmak, araştırmak, öğrenmek gerek. Teknik bilmeden, eğitim almadan, bir mutfakta çalışmadan, staj yapmadan bu iş olmaz” diyor.

MUTFAK SERT BİR YER

“Neden bu kadar katı, zor olmak zorunda?” Şef İnce’nin yanıtı net: “Çünkü en ufak bir yanlış en güzel anları mahvedebilir, birilerini canından edebilir. Mesela 500 kişilik bir düğün yemeğinde yapılacak en ufak hata o kadar kişinin zehirlenmesine yol açabilir ya da 100 kişilik bir organizasyonda 99 kişiyi memnun edersin de birinin tabağından kıl çıkar, at 30 yıllık kariyeri çöpe... O nedenle ‘A, ne kolay iş’ diye bakmayın. Çok okumak, araştırmak, sürekli çalışmak, dünya mutfaklarını takip etmek, yeniliğe açık olmak, disiplinli olmak gerek. Mutfak sert ve zor bir yerdir.”

AĞZI İYİ LAF YAPANI HERKES ŞEF ZANNEDİYOR

PEKİN, Tokyo, Singapur, Hong Kong ve Bangkok’ta global mutfakların derinliklerine inen ve Michelin yıldızlı restoranlarda baş aşçılık, mutfak koordinatörlüğü yapan Fatih Tutak, “Dışarıdan çok karizmatik görünen, gayet çekici bir iş. Bizleri izleyen gençler haliyle özeniyor ama işte öyle zannettikleri kadar kolay değil. ‘2-3 yıl okudum, 5-10 yıl çalıştım, şef oldum!’ Öyle bir dünya yok. Herkes ‘star’ olmak istiyor ama zor! Bir işyeri, hastane yemekhanesinde ya da esnaf lokantasında çalışanlar da Michelin yıldızlı restoranlarda çalışanlar da şef. Herkes en iyi restoranlarda çalışacak diye bir durum yok. Bu iş uzun saatler, bıkmadan, çalışmayı, sabretmeyi, arzu etmeyi ve tutarlı olmayı gerektirir. Yaptığınız işi sonuna kadar aynı kalite ve standartta yapmanız lazım” diyor.

DİSİPLİN VE SAYGI ŞART