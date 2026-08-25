Motosiklet birinci sırada… Gençleri hastalıktan çok trafik kazaları öldürüyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020’de 3,5 milyon olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2024’te 6,26 milyon, 2025 sonunda 7,11 milyon, Temmuz 2026 itibarıyla ise 7,53 milyona ulaştı. Yani 6 yıldan kısa sürede motosiklet sayısı yüzde 115 artışla 2 kattan fazla büyüdü.





Ceyda Yakova

Motosiklete olan rağbet özellikle sıkışmış İstanbul trafiğine can suyu olsa da bu bir yandan da “acemi” ve “genç” sürücülerin de trafiğe çıktığı anlamına geliyor.

TÜİK raporuna göre 2025’te trafik ölümleri yüzde 5 oranında azalırken, motosiklet sürücüsü ölümleri de yüzde 8,6 oranında arttı. Türkiye’de trafik kazalarında hayatını kaybeden her 5 kişiden biri motosiklet sürücüsü oldu.

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Daha çarpıcı olansa ölenlerin yaşı. İçişleri Bakanlığı’nın 2024 yılı verilerine göre;

- 16-20 yaş arası 363

- 21-25 yaş arası 309

- 26-30 yaş arası 207 kişi motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Yani ölenlerin yüzde 55’i 16-30 yaş grubu arası gençler. Başka bir ifadeyle motosiklet üstünde kaybettiğimiz her 2 kişiden biri 30, her 10 kişiden 4’ü 25 yaşını bile dolduramadı. Kanser ve benzeri hastalıklardan vefat eden 15-24 yaş arasındaki gençlerin tüm ölümlerdeki payının yüzde 7,9 olduğu düşünülürse sanılanın aksine gençleri zorlu bir hastalıktan daha çok trafik kazalarının öldürdüğünü söylemek mümkün.

Tablo dünyada da benzer. 195 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre 2024’te 5–19 yaş arasında hayatını kaybeden 1,4 milyon çocuk ve gencin ölüm nedenleri arasında; trafik kazaları 113 bin 138 ile birinci, sıtma 99 bin 219 kişi ile ikinci, kanser ve diğer tümörlerse 87 bin 827 kişi ile üçüncü sırada. Trafik ölümlerinin yüzde 60’ını ise yaya, bisikletli ve motosikletli gibi “savunmasız yol kullanıcıları” oluşturuyor.

Serkan Çabuş

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MOTOSİKLET GENÇLER ARASINDA KENDİNİ GÖSTERME ARACINA DÖNÜŞTÜ

Peki gençler neden bu kadar çok motosiklet kazası yapıyor? Güvenli Sürüş Uzmanı Serkan Çabuş’a göre nedenlerden biri, motosikletin gençler arasında yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir “kendini gösterme” aracına dönüşmesi:

“Arabaya göre daha uygun fiyatlı. Dolayısıyla özellikle gençler için daha ulaşılabilir artık. Yanı sıra ‘moda.’ Ders verdiğim gençlerin çoğunun kırmızı çizgisi, ‘Kıyafetleri, iyi bir cep telefonu, bir de kafenin önüne çekecekleri motosikletleri.’ Tabii kask onlar için burada bir engel. ‘Kask takarsam beni kim görecek?’ diye düşünüyorlar. Dolayısıyla kaskı başına değil koluna takıyor çoğu.

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Hız yapmak, viraja daha hızlı girmek, tek teker üzerinde ilerlemek ya da makas atmak gibi kural ihlalleri sosyal medyanın da etkisiyle ‘başarı’ gibi görülüyor. Motosiklet kullanıcısı gençler arasında bir rekabet var. Hızlı olayım, daha çok risk alayım, daha iyi video çekeyim derken limitleri zorluyorlar. Oysa trafik oyun değil. Caddeler de yarış pisti değil. Bizim bunu gençlere anlatmamız şart.”

CEZALARI ARTTIRMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Cezaları artırmak çözüm olur mu soruma yanıtı ise “Hayır.” Şöyle devam ediyor: “Ceza bir yere kadar caydırıcı... Kurallara yalnızca ceza korkusuyla değil, insan hayatının değerli olduğunu bildikleri için uymalılar. Bunun da eğitiminin anaokulundan başlaması gerekiyor. Trafik bilinci okulda başlamalı, sürücü kursunda da devam etmeli.”

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EHLİYET EĞİTİMLERİ ACİLEN DEĞİŞMELİ

Çabuş’a göre çözülmesi gereken bir başka sorun da motosiklet ehliyeti eğitimleri. Sürücü adaylarının gerçek trafikte karşılaşacakları risklere yeterince hazırlanmadığını savunuyor:

“Milli Eğitim’in belirlediği kapalı bir parkur var. Öğrenci burada 4-5 ders yapıyor. Bir süre sonra da zaten parkura uyum sağlıyor. Ki eğitmenler olarak bizler de eğitimlerde hâlâ ‘Sarı çizgiden düz geçti mi, ayağını yere koymadan sekiz çizdi mi?’ diye bakıyoruz. Sınav güzergâhı ise önceden çalışılmış oluyor. Düz bir yolda gidiyor, geliyor; göbekten 2 dönüş... 35-40 dakikada direksiyon sınavı tamamlanıyor, ehliyeti alıyor. Sonra da ‘Ben oldum’ özgüveni ile trafiğe çıkıyor. Bu olmamalı. Kapalı parkur eğitimi yanında trafik koşullarındaki eğitimler artırılmalı. Viraja nasıl girileceğinden farklı asfalt koşullarına, takip mesafesinden, lastik kalitesi ve ekipmanların önemine kadar ‘trafik içinde hayatta kalmayı’ öğreten yeni bir sistem kurgulanmalı.”

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BİR SORU BİR CEVAP

EN UFAK RİSK BİLE BÜYÜK BİR KAZAYA YETEBİLİR

- Ceyda Yakova’nın kask kamerasına yansıyan son görüntülerini izlediniz. Yol neredeyse boş. Başka bir araç da çarpmıyor. Peki

bu kaza nasıl oldu?

“Görüntülerden görebildiğim kadar yol virajlı. Motosikleti sağa sola yatırarak ilerliyor. Limitlerini denemeye çalıştığı gibi bir izlenim oluştu bende. Buradaki en önemli sorun viraja giriş hızı. Sürücü yolun devamını tam göremediği bir viraja hızlı girerse motosikleti yatırdıktan sonra toparlamakta zorlanabilir. Zira yolda mıcır mı var, yağ mı dökülmüş, su mu gelmiş bilmiyorsunuz. Sanıyorum burada da böyle bir durum yaşandı. O panikle ön frene basmış olması da ihtimallerden. Motosiklette aldığınız en ufak risk bile büyük bir kazaya yetebilir.”