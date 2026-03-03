‘Mavi tik’li savaş yalanları

Haberin Devamı

AÇIK BİR DEZENFORMASYON GİRİŞİMİDİR



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ‘sahte’ içerikler hakkında şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi, Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir ‘dezenformasyon’ girişimidir.”

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İNCİRLİK BİR ‘TÜRK ÜSSÜDÜR’



İncirlik’te bulunan 10’uncu Jet Üs Komutanlığı, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni olaylarını, “soykırım” olarak nitelendirdiği 2021’de, ‘Amerikan üssü’ tartışmaları ile gündeme gelmiş, üsteki ABD bayraklarının indirilmesi tartışmaları yaşanmıştı.

Millî Savunma Bakanlığı ise akabinde “İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir. Üs, hiyerarşik olarak Eskişehir’de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlıdır” açıklamasını yapmıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklamasında özellikle yer verdiği, “Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır” ifadesi işte buraya dayanmakta.



TÜRKİYE ASKERİ AÇIDAN GÜÇLÜ BİR NATO ÜLKESİDİR



“İran, Türkiye’deki üsleri hedef alır mı?”, “Sosyal medyadaki dezenformasyonun sebebi ne?” sorularıyla Ekonomi, Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Direktörü Sinan Ülgen’i aradım. İncirlik Üssü’nün hükümetler arası bir anlaşma ile Amerika’nın kullanımına açık olduğunu hatırlatarak, “Tabiri doğru koymak önemli, Türkiye’de bir Amerikan üssü yoktur” diyor, şöyle devam ediyor:









“İran’ın Türkiye’deki üslere saldırı ihtimali ise çok düşük. Zira, İran’ın şu ana kadar saldırdığı ülkeler, (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan), Güney Kıbrıs dahil, hiçbiri NATO ülkesi değil. Türkiye’nin NATO üyesi olması önemli bir faktör. Yanı sıra İncirlik Üssü, İran’a yönelik herhangi bir operasyonda kullanılmamıştır. Tüm bunların ötesinde İran, böylesi zor konjonktürde, Türkiye’ye saldırıp, ilave bir cephe açmak istemez. Ki Türkiye’nin askeri olarak, Körfez ülkelerinden daha fazla caydırıcılığı olduğu da unutulmasın. Sosyal medyadaki dezenformasyonların toplumsal rahatsızlık gibi bir amacı olsa da İran da Türkiye de, bu ve benzeri dezenformasyonlar ile bir savaşa girmeyecek kadar her şeyin farkında iki ülkedir.”









X BU SINAVI DA GEÇEMEDİ: MAVİ TİKLİ HESAPLARA DİKKAT



X’in sahibi Elon Musk, 28 Şubat yani Amerika ve İsrail’in İran’a ortak operasyon başlattığı gün X’te rekor düzeyde aktivite yaşandığını açıkladı.

Ancak WIRED dergisi, 3 gün içinde X’te yapılan yüzlerce gönderiyi mercek altına aldı ve X yine, Rusya-Ukrayna, İsrail-Hamas savaşlarında da olduğu gibi, dezenformasyon sınavını geçemedi. Eski görüntüler, yapay zekâ görselleri ve video oyunları gerçekmiş gibi servis edilmişti. En çok etkileşim alan ‘sahte’ içeriklerse yüksek etkileşim üzerinden gelir elde eden ‘mavi tik’li hesaplardan geldi.

Mesela, kendisini istihbarat uzmanı olarak tanıtan bir hesap, “İran’a ait 6 hipersonik füze, Hindistan yatırımlı Hayfa Limanı’nı vurdu” iddiasıyla paylaşılan patlama görüntüsü temmuz ayında Suriye’nin Şam kentinde İsrail’in hedef aldığı bir saldırıya aitti.

İran’ın saldırısı ile İsrail’e ait bir nükleer tesisin vurulduğu ve radyoaktif madde yayıldığına ait görüntülerse 2020’de Beyrut Limanı’ndaki patlamadan alınmıştı.

Dolayısıyla, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın, “Her sıcak savaş aynı zamanda propaganda savaşıdır; sosyal medya üzerinden yürütülür” sözünü hatırlatarak bitirmek isterim.