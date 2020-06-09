Maske zorunlu olmalı mı?

Türkiye’de 27 il, 15 ilçe ve bazı caddelerde sokağa maskesiz çıkmak yasak. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL ceza uygulanıyor. Ancak normalleşmeyle yasağa da tavsiyelere de uyan azaldı. Uzmanlar “Maske en önemli silah” derken, zorunlu olmasını isteyenler de var.
TAKMAYANLARA CEZA VERİLSİN
HACETTEPE Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini isteyen bir isim. “Haklı nedenlerim var” diyor: “Sokağa çıkma konusunda da aynısı oldu. ‘Herkes kendi sorumluluğunu alsın’ denildi ama başarılı olunamayınca yasak geldi. Maskede de o noktaya gidiyoruz. Hafta sonu yaşanan manzara karşısında başka şansımız da yok gibi. Virüse karşı elimizde 2 silah var. Maske ve sosyal mesafe. Maskenin ‘zorunlu’ hale gelmesi, takmayanlara da yaptırım uygulanmasını savunuyorum.”
SONU ÖLÜM OLABİLİR
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Canan Ağalar, maskenin zorunlu olmasına karşı “Ancak” diyerek parantez açıyor: “Bu demek değil ki takmasak da olur. İş ve sosyal hayatını dışarıda geçiren kişi maske takmaz, hijyene dikkat etmezse aile fertlerinden birinin ölümüne sebep olabilir. Kişi sevdiği insanlara zarar vereceğini öğrenirse tutumu değişir. Bu da el broşürleri, ilanlar, kamu spotuyla sağlanabilir. Ayrıca gençler maskesiz-bilinçsizce dolaştıkça 65 yaş grubunun evde oturma süreleri uzuyor.”
İNSANLIK SORUMLULUĞU
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: “Bu kararlar Türkiye genelinde alınabileceği gibi bölgesel de alınabilir. Ama esas sorumluluk vatandaşta. Maske takmak bir insanlık sorumluluğu. Kişi kendisi, ailesi ya da çevresindekilere zarar verme ihtimali olduğunun farkına varmalı. Dünyada günde 100 bini aşkın vaka var. Türkiye’de de günlük 900 civarlarında sabit. Bu sayının düşmemesi kurallara uymadığımızı gösteriyor. Gereklilik halinde maske zorunlu olabilir.”
YA ÇENEDE YA DA CEPTE
BİLİM Kurulu üyesi Tevfik Özlü: “İl pandemi kurulları gereklilik halinde maske kullanımı konusunda karar çıkarabilirler zaten. Genel bir yasak olmalı mı? Bence yasaktan ziyade insanlar artık durumun farkına varmalı. Maske takıyor mu? Sözde takıyor ama bakıyorsunuz, maske çenesinde ya da bir uygulama oluyor, cebinden çıkarıyor. Bu bilince ulaşmak yasakla olacak iş değil. Havalar ısındı, zor haliyle ama maske sadece kendi hayatınızı değil başkalarının hayatını kurtarmak için önemli.”
Maske zorunlu olmalı mı?
Türkiye’de 27 il, 15 ilçe ve bazı caddelerde sokağa maskesiz çıkmak yasak. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL ceza uygulanıyor. Ancak normalleşmeyle yasağa da tavsiyelere de uyan azaldı. Uzmanlar “Maske en önemli silah” derken, zorunlu olmasını isteyenler de var.
TAKMAYANLARA CEZA VERİLSİN
HACETTEPE Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini isteyen bir isim. “Haklı nedenlerim var” diyor: “Sokağa çıkma konusunda da aynısı oldu. ‘Herkes kendi sorumluluğunu alsın’ denildi ama başarılı olunamayınca yasak geldi. Maskede de o noktaya gidiyoruz. Hafta sonu yaşanan manzara karşısında başka şansımız da yok gibi. Virüse karşı elimizde 2 silah var. Maske ve sosyal mesafe. Maskenin ‘zorunlu’ hale gelmesi, takmayanlara da yaptırım uygulanmasını savunuyorum.”
SONU ÖLÜM OLABİLİR
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Canan Ağalar, maskenin zorunlu olmasına karşı “Ancak” diyerek parantez açıyor: “Bu demek değil ki takmasak da olur. İş ve sosyal hayatını dışarıda geçiren kişi maske takmaz, hijyene dikkat etmezse aile fertlerinden birinin ölümüne sebep olabilir. Kişi sevdiği insanlara zarar vereceğini öğrenirse tutumu değişir. Bu da el broşürleri, ilanlar, kamu spotuyla sağlanabilir. Ayrıca gençler maskesiz-bilinçsizce dolaştıkça 65 yaş grubunun evde oturma süreleri uzuyor.”
İNSANLIK SORUMLULUĞU
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: “Bu kararlar Türkiye genelinde alınabileceği gibi bölgesel de alınabilir. Ama esas sorumluluk vatandaşta. Maske takmak bir insanlık sorumluluğu. Kişi kendisi, ailesi ya da çevresindekilere zarar verme ihtimali olduğunun farkına varmalı. Dünyada günde 100 bini aşkın vaka var. Türkiye’de de günlük 900 civarlarında sabit. Bu sayının düşmemesi kurallara uymadığımızı gösteriyor. Gereklilik halinde maske zorunlu olabilir.”
YA ÇENEDE YA DA CEPTE
BİLİM Kurulu üyesi Tevfik Özlü: “İl pandemi kurulları gereklilik halinde maske kullanımı konusunda karar çıkarabilirler zaten. Genel bir yasak olmalı mı? Bence yasaktan ziyade insanlar artık durumun farkına varmalı. Maske takıyor mu? Sözde takıyor ama bakıyorsunuz, maske çenesinde ya da bir uygulama oluyor, cebinden çıkarıyor. Bu bilince ulaşmak yasakla olacak iş değil. Havalar ısındı, zor haliyle ama maske sadece kendi hayatınızı değil başkalarının hayatını kurtarmak için önemli.”