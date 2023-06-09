Manchester City-Inter maçı için geri sayım başladı

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İSTANBUL’UN ORGANİZASYON BECERİSİ İSPATLANMIŞ OLACAK





2004-2005 sezonunda oynanan Liverpool-Milan finali ile İstanbul, 21. yüzyılın en gollü finaline ev sahipliği yapmıştı. Öyle ki yapılan bir araştırmaya göre Liverpool’un Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Milan ile oynadığı ve 3-0 geriden gelerek şampiyon olduğu final maçı, son 20 yılın ‘unutulmazları’ arasına girdi. Dolayısı ile taraftarlar modern futbolun getirdiği taktik savaşları sebebi ile az golle şampiyon olma geleneğinin İstanbul’da yıkılacağına inanıyor. Bu temenni ne kadar gerçekleşecek göreceğiz ama gerçek olan bir şey var ki o da İstanbullu turizmci ve esnafın hafta sonu yüzünün güleceği.

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GÜNLÜK 2 BİN DOLAR

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa, dünya çapındaki organizasyonların şehirler için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Çünkü yüzlerce farklı ülkeden milyarlarca insan maç seyrediyor. İstanbul ismini duyuyor. Burada böyle bir etkinliğin olması İstanbul markasının değeri açısından son derece önemli. Türkiye’nin, İstanbul’un bu tür organizasyonları başarı ile yapabilme kabiliyet ve kapasitesi de ispatlanmış oluyor” diyor. Peki, marka etkisinin yanı sıra 2-3 günlük finalin İstanbul’a ekonomik katkısı ne olacak? Maç için 60-65 bin civarında taraftarın İstanbul’a gelmesinin beklendiğini belirten Bağlıkaya şöyle yanıtlıyor: “Yemekti, içkiydi, günlük turdu, alışverişti derken kişi başı harcamanın 2 bin doları bulabileceği düşünülürse kısa günün kârı 120 milyon dolar civarı olacaktır.”

INTER VE MANCHESTER CITY AYNI OTELDE KONAKLAYACAK

Sahada rakip olacak İngiliz ve İtalyan takımları Başakşehir’deki beş yıldızlı otelde ise komşu olacak. Her iki takıma da ev sahipliği yapacak otelin operasyon müdürü Yekta Tıraş, UEFA ile yaptıkları sözleşme gereği odaların tasarımından yatak çarşaflarına kadar her detayın UEFA kriterlerine göre tamamlandığını belirterek, “307 odamızın 100’ü tamamen takımlara ayrılmış durumda. Oteldeki doluluk oranımız ise yüzde 90’a ulaştı. İstanbul için final maçından beklentimiz, taraftarın bindiği taksiden tutun da içtiği suya kadar hesaplayacak olursak 200 milyon Euro civarı” diyor.

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DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL’DA

Final maçı 90 dakika sürecek ama UEFA şampiyonlar festivali tam 4 gün (dün başladı) sürecek.

- Kupa, festival süresince Yenikapı Etkinlik Alanı’nda olacak, isteyen taraftarlar fotoğraf çektirebilecek,

-Şampiyonlar Ligi’nde oynayan 32 takımın kaptanlarının formaları da etkinlik alanında,

- Festival kapsamında Luis Figo, Roberto Carlos, Cafu, Kaká gibi eski Şampiyonlar Ligi yıldızlarının katıldığı “Efsaneler Futbol Turnuvası” da düzenlenecek.

KUPA TÜRK KAPTANLARA EMANET

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupayı kim kazanırsa kazansın, Türk bir kaptan tarafından havaya kaldırılacağına işaret ederek, “Bizim için finalin İstanbul’da yapılması kadar önemli bir şey de iki takımın kaptanının da Türk, Manchester City’nin kaptanı İlkay Gündoğan ve Inter’in kaptanı da Hakan Çalhanoğlu, olması. Bununla gurur duyuyoruz. Centilmenlik kazansın” diyor.

YOLLAR KAPALI

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Dev maç öncesi ise Fatih ve Şişli’de bazı yollar da trafiğe kapatılacak:

Fatih’te Şehit Vefa Karakurdu üstgeçit, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yan yol, Sahil kuzey yan yol Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları ile Sahil güney yan yol, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları, Şişli’de Taşkışla Caddesi kapalı olacak.

BAKLAVALI MENEMENLİ TANITIM

UEFA, büyük maç öncesinde Türkiye’ye gelecek taraftarlar için İstanbul tanıtımı yaptı. ‘Görülecek tarihi yerler’ başlığında Kapalı Çarşı, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi ve Yerebatan Sarnıcı var. Konaklama için Beşiktaş, Sultanahmet, Beyoğlu, Kadıköy, Nişantaşı, Teşvikiye, Fener ve Balat ile Kurtuluş ve Bomonti bölgeleri tavsiye edilirken ‘Türk lezzetleri’ başlığı altında ise meze, menemen, baklava ve kebap ile köfte tanıtıldı.

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18 BİN EURO’YA KARABORSA BİLET

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final maçının biletleri nisanda UEFA tarafından iki kademeli; talep toplama ve onaylama, olarak satışa sunuldu. Fiyatlar şöyleydi:

- Kategori 4: 70 €.

-Kategori 3: 180 €.

- Kategori 2: 490 €.

- Kategori 1: 690 €.

Taraftar biletlerinin tümünün satıldığı, kalan biletlerin ise yerel organizasyonlar, UEFA, UEFA’nın üye federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncılar için ayrıldığı biliniyor. Öyle ki bu durum İngiltere’de isyan çıkardı. The Times

gazetesinin baş futbol yazarı Henry Winter, UEFA’yı “sıradan taraftarı” pahalı biletle dışarıda bırakmakla suçladı. İngiliz haber siteleri de final maçının 700 Euroluk birinci kategori biletinin karaborsada 18 bin Euro’ya, yaklaşık 420 bin liraya, satıldığını duyurdu.

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Final maçı saat 22.00’da Exxen’den canlı olarak ekranlara gelecek.