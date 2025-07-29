Labubu çılgınlığı... Dişlek canavar nasıl fenomene dönüştü

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FİGÜRLERİ POPÜLER KÜLTÜRÜN GÜCÜNÜ YANSITIYOR

Ne yememiz gerektiğinden nasıl görünmemiz, davranmamız, konuşmamız gerektiğine ve hatta ne dinleyeceğimizden ne izleyeceğimize kadar kimliğimizin oluşumunun her adımında sosyal medya başta yazılı-görsel her türlü medyanın etkisi tartışılmaz büyüklükte hiç şüphesiz. “Sanal” dünyanın son alamet-i farikası ise bu Labubu figürleri.





MARX MEZARINDA DÖNMÜŞTÜR

TV ünlüsü Kardashianlar, şarkıcı Dua Lipa, Rihanna... En büyük hayranları. Çocukların ellerinde, yetişkinlerin çantalarına asılı bu figürleri; sokaklarda, sahillerde, cenazelerde, moda, kültür, sanat dahil her ortamda görmek mümkün. 2025 Mayıs ayında sadece TikTok’ta Labubu kuyruklarını gösteren, kutu açılışı yapılan #labubu hashtagi ile yapılan paylaşımların sayısı yaklaşık 2 milyon. Sosyalizmin kurucusu

Karl Marx’ın anıt mezarına geçtiğimiz hafta Labubu figürü bırakılması bu çılgınlığın büyüklüğünü anlatmaya yeter sanırım.

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ERBİL’DE SATIŞI YASAK

İngiltere ve Güney Kore’de izdiham nedeniyle mağaza içi satış geçici olarak durdurulmuş durumda. Erbil’de ise sürpriz ya da “kör kutu” denilen yöntemle satılmasının tüketiciyi yanılttığı ve figürlerin yerel kültüre uygun olmadığı gerekçesiyle satışı resmen yasak.

NEREDEN ÇIKTI BU LABUBU

Çekiciliğinin nedenini açıklamak zor. Başta da dedim ya! İnternetin rastlantısallığının sonucu denilebilir. Yaratıcısı, Hollanda’da yaşayan, Hong Kong doğumlu Kasing Lung. Karakterin, İskandinav kültüründen ilhamla doğduğu ve ilgiden de memnun olduğunu söylüyor. 2015’te The Monsters isimli bir çizgi serinin parçası olarak doğan Labubu figürü, 2019’da Pekin merkezli oyuncak devi Pop Mart tarafından keşfedilerek, ticari bir ürüne dönüştürülüyor. Pop Mart, “sürpriz” ya da “kör kutu” denilen, müşterilerinin hangi figürü aldıklarını bilmeden, mühürlü bir kutu alıp, ne aldıklarını da böylece öğrendikleri bir sistem ile ünlü. Zaten Labubu’yu da popüler kılan bu. Yani insanlar, “sınırlı” sayıda üretilen, içinden ne çıkacağı belli olmayan, “sürpriz” figürleri kaçırmamak ve popüler kültürün de etkisi ile “hava atmak” için bir daha bir daha alıyor.

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TREND OLMASININ SEBEBİ KİMLİK BULMA ARAYIŞIMIZ

İstanbul Atlas Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalından Dr. Zuhal Doğan Bektaş’a göre “değişken oranlı pekiştirme” yani her seferinde ne çıkacağını tam bilemediği bir alışveriş davranışı sergileyen tüketici, bir zaman sonra “bağımlılık” geliştirebilir: “Kumar alışkanlığında da olduğu gibi... Davranışçı psikolojiye göre değişken oranlı pekiştirme, bağımlılık geliştirme açısından en güçlü öğrenme biçimlerinden. Kimi zaman özel bir figür çıkar, kimi zaman sıradan... Bu belirsizlik ve ‘nadide olana ulaşma ihtimali’ dopamini tetikleyerek tekrar tekrar satın alma davranışını motive eder, ki bu alışveriş bağımlılığına da zemin hazırlayabilir”

yorumunu yapıyor.

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Zuhal Doğan Bektaş

ÇOCUKLAR DİKKAT

Labubu gibi popüler kültür nesnelerinin sadece bir trend değil, bireylerin iç dünyasındaki çok daha derin psikolojik süreçlerin bir yansıması olabileceğine de dikkat çekerek, şu uyarıyı yapıyor: “Sosyal medyada bu figürlerin yaygın şekilde idealize edilmesi, özellikle çocuk ve ergenlerde sahip olma baskısı yaratabilir, maddi değerler üzerinden kimlik oluşturma riski doğurabilir. Bu sahip olma isteğinin arkasında; içsel boşluk hissi, anksiyete, doyurulmamış çocukluk ihtiyaçları ya da narsisistik yapılarda da sık gördüğümüz, ‘kendi değerini dışsal nesnelerle düzenleme’ eğilimi görülebilir. Kaldı ki çanta, kıyafet gibi pahalı, markalı ürünlerle birlikte sergilenen bu figürler, kişilerin sosyal onay alma arzusunu besleyen birer araç konumunda.”

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YETERSİZLİK DUYGUSUNU KÖRÜKLÜYOR

“Influencerların ‘idealize’ edilmiş hayatları bugün birçok çok kişide ‘yetersizlik’ duygusunu pekiştirmektedir. Bu duyguyla baş etmek isteyenler ise onların sahip olduklarına; mesela kıyafet, estetik görünüm ya da Labubu bebekleri gibi, sahip olarak psikolojik olarak bir ‘denk olma’ arzusu içindeler. ‘Ben değerliyim, çünkü ben de bu objeye sahibim’ düşüncesi onaylanma, beğenilme, görünür olma isteklerini tatmin eder. Bu, elbette her zaman tehlikeli değildir. Ancak birey, objeler ya da akımlara sürekli bir zaman, zihinsel enerji ve para harcıyor; sosyal ilişkileri ya da işlevselliği zarar görüyorsa mutlaka profesyonel destek almalıdır.”