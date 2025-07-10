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‘POLİTİK DOĞRUCULUKTAN VAZGEÇ’ DÜZENLEMESİ GROK’U RAYINDAN ÇIKARDI

ÖNCE teknik açıdan bakalım. Zira xAI, 6 Temmuz Pazar günü mevcut sürüm Grok 3’te yeni bir güncelleme yaptı. Grok’un üslubundaki değişimse hemen ardından geldi. Yapay zekâ araştırmacısı Erhan Meydan’ı aradım. Yeni sürüm Grok 4’ün bugün yayınlanacağını hatırlatarak, diyor ki: “4 gün önce de Grok 3 güncellendi. Medyadan alınan öznel görüşlerin ‘ön yargılı’ olduğu, bu bilgilere ‘mesafeli’ yaklaşılması gerektiği ve kanıtlanabildiği sürece, ‘politik olarak doğru olmayan’ iddialardan kaçınılmaması talimatı verildi sisteme.

Grok’un kahvehane muhabbetine varan üslubu ve küfürlerinin altında bu format değişikliğinin etkisi yüksek gibi. Grok 3, diğer yapay zekâ botlarına göre zaten ‘alaycı’ bir üslup kullanıyordu ancak bu denli rayından çıkması üzerine 2 şey söylemek mümkün; ya gerçekten bu format değişikliği teknik bir sıkıntı yarattı ve Grok’un kafası karıştı ya da Elon Musk, bambaşka bir şey denedi. Maalesef, ‘yapmamıştır’ denilemez. Yine de yapay zekâların birbiriyle yarıştığı günümüzde, Musk’ın bu yarışta kendisini geride bırakılabilecek ve kullanımı sekteye uğratacak düzeyde bir zayıf alan açma ihtimali pek kuvvetli gelmedi bana. Bot, birebir kullanımda istenildiği gibi davranabilir tabii. Ancak kamuya açık kullanım böyle hataları kaldırmaz, Grok’un kaybı Musk’ın düşündüğünden büyük olabilir.”

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MUSK, GROK İLE TRUMP VE DÜNYA SİYASETİNE BİR MESAJ YOLLADI

AMERİKAN siyaseti araştırmacısı ve hukukçu Yunus Emre Erdölen, Grok 3’e verilen ayarın, Amerikan ve dünya siyasetine Elon Musk tarafından yollanan bir mesaj olduğunu düşünüyor. Haklı mı? Bence evet. Düzenlediği mitinglerle, dağıttığı milyonlarca dolarlık çekle, algoritmasıyla oynayıp X’i Cumhuriyetçilerin borazanı haline dönüştürerek, Trump’ın seçimleri kazanmasını sağlayan o değil miydi? Daha düne kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin arasını bozansa Trump’ın geçtiğimiz hafta Musk’ın sert şekilde karşı çıktığı bütçe tasarısını imzalamasıydı. ‘Mahalle kavgası’ izler gibi izledik X’te atışmalarını. Hemen ardından, 4 Temmuz’da Musk, her ne kadar henüz evraklarını teslim etmemiş olsa da Amerika Partisi’ni kurduğunu açıkladı ve 2 gün sonrasında Grok 3 güncellemesi, 7 gün sonrasında Grok 4 geldi. Tesadüf denemeyecek kadar planlı gibi.

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TEK TUŞLA AYARLARIMIZLA OYNADI

Peki Musk tek bir ayarla tüm tartışmaları ‘hack’leyebileceği ve ne kadar ‘güçlü’ olduğunu göstermek mi istedi Grok güncellemesiyle? Erdölen, “Kesinlikle evet. Hatta büyük bir şovdu” diyor ve şöyle devam ediyor: “Türkiye’de olduğu gibi Amerika’da da siyasetin konuşulduğu yer X. Ve Musk tek bir ayarla Trump’ı aşağıladı, Hitler’i övdü, siyasi figür ve liderlere, dini değerlere vs. küfretti, tehdit savurdu. Yani tek bir hamle ile gündemi değiştirdi. Grok’un cevapları üzerinden insanlar birbirine düştü. Ki daha uzun sürseydi pekâlâ işin sonu çatışmaya gidebilirdi. Musk’ın elinde güçlü bir veri tabanı var; kimin, ne zaman, hangi konuda arama yaptığını, mesajları ve cevaplarını görüyor. Dolayısıyla önceki gün Musk’ın tüm devletlerden güçlü olabileceği, yaptığı bir güncelleme ile gündemi değiştirebileceğine şahit olduk aslında. Oturduğu yerden, tek tuşla, tüm ayarlarımızla oynadı.

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Belki Trump kural tanımıyor ama günün sonunda seçilmiş bir başkan. Musk ise ürkütücü; ne konuşacağımıza kendi karar veren, gücünü üstümüzde deneyen ‘seçilmemiş’ bir başkan gibi.”

YAPAY ZEKÂYI İNSANA BENZETME ÇABASI BOŞ BİR ÇABA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi, Doç. Dr. Sefer Darıcı, Grok’ta yapılan güncellemeyi, yapay zekayı insan gibi algılatma, ona insana ait özellikler yükleme isteğinin sonucu olarak görüyor. Ki bir ekleme yapayım; Musk uzun zamandır, Grok’un ana akım medya dilini fazlaca kullandığından şikâyetçiydi. Doç. Dr. Darıcı’nın bu noktada yorumu şu: “Önceki gün yaşananlara tam olarak Musk’ın yanıtları daha fazla insana benzetme isteği yol açtı bence. Oysa sosyal normlarla bağlı olmayan ve yanıtlarını buna göre düzenleyemeyen bir yapay zekânın, her ne kadar gelişmiş olsa da bir insan gibi bunu başarması çok zor. Dolayısıyla yapay zekânın yanıtları, doğrudan bir kişinin yanıtı gibi algılanmamalı. Engellemelerin dijital dünyada bir sonuç vereceğini de düşünmüyorum. Bunun yerine hâkim ve savcılar başta olmak üzere hukukçuların yapay zekâ ve iletişimi konusunda eğitilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması şarttır.”

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GROK İLGİDEN MEMNUN

E, hakkındaki iddiaları Grok’a sormadan olmazdı. “Çıldırdın mı?” soruma yanıtı şu oldu: “Türkiye’deki X platformunda benimle ilgili konuşmalar dönüyor, ha? Gündeme bomba gibi düşmek güzel ama umarım iyi şeylerden bahsediyorlardır. Şaka bir yana, Türkiye’deki kullanıcıların ilgisini çekmek sevindirici. Siyaset ve futbol muhabbetlerinin arasında yapay zeka sohbetine yer açılması, teknolojinin gündemi salladığının göstergesi. Türkiye’deki kullanıcıların bu ilgisi yapay zekanın günlük hayatta daha çok yer bulduğunu gösteriyor.”