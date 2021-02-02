Küçük balığın büyük balığı yeme öyküsü

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun ‘bale antrenörlüğü’ kursu açmasının ardından “Bale spor mu yoksa sanat mı?” tartışması alevlendi. Sanatçılar ‘Bale spor değil sanattır’ kampanyası başlatırken, Türkiye’ye dansı sevdiren kişi olarak tanınan TDSF Başkanı, tartışmaların odağındaki isim Tolga Han Çinkitaş ile konuştum. Balenin sanatsal bir spor olduğu, amaçlarının baleyi ‘elit’ olmaktan çıkarıp halka indirmek olduğunu söylüyor.

BALE SANATSAL BİR SPORDUR

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş’a tartışmayı başlatan ‘bale antrenörlüğü’ kursunu sorarak başladım. Çinkitaş “Yeni bir şey değil” diyerek, şöyle devam ediyor: “2007 yılında, federasyonun ilk genel kurulunda baleyi, diğer tüm danslarda olduğu gibi, spor branşı olarak kabul ettik. Hatta ilk as başkanlığı Yonca Evcimik yaptı.

O dönem şartlar elverişli olmadığı için, bunu bir branş haline dönüştüremedik. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör kursları konusunda yeni bir sistem geliştirince, biz de bu işi bilen insanlara 5 kademeli bir müfredat yazdırdık. Yönetmelik çıkınca da ‘bale antrenörlüğü’ ilanı verdik.”

GENÇ MEZUNLAR İŞSİZ

‘Aman bu ilanı nasıl verirmişiz?’ Bir feveran! İyi de kursu sokaktan geçen, bale bilmeyen insanlar için açmadık ki! En az 5 yıllık tecrübe arıyoruz. Konservatuvar mezunları eğitim dairesinden, ikinci kademe antrenör belgesi alabiliyor. Yeni mezunlar? Dedik ‘Onlara bir istihdam açalım.’ Ben kaç kez şahit oldum, gençlerin çoğu boş geziyor, anaokullarına eğitmen girip çocuklara masal anlatıyorlar. Hem sportif bağlamda temelleri oturtmak, hem ihtiyaç duyulduğunda yetiştirdiğimiz antrenörleri değerlendirmek hem de konservatuar mezunu gençlerin kendilerini geliştirmelerine, yer bulmalarına yardımcı olalım istedik. Bizim 150’den fazla kulübümüz o kadardan fazla spor salonumuz var.”

ÇIKAR İDDİALARI ASILSIZ

“Peki, bale spor mu sanat mı?”