Kripto paralar neden düştü

Polonya 13, Macaristan 14, Almanya, İspanya, Yunanistan 15, İtalya 16, Fransa ise 22 Aralık’tan itibaren 5-11 yaş arası çocukları aşılamaya başladı. Amerika ise kasımdan bugüne kadar 5-11 yaş arası 8.7 milyon çocuğu aşılamış durumda. Türkiye’de ise bu yaş aralığı çocuklara henüz aşı hakkı tanınmış değil. Omikron varyantının korkuttuğu bugünlerde uzmanlar ve birçok ebeveyn küçük çocuklara da bir an önce aşı hakkı tanınması gerektiğini savunuyor. Peki, COVID-19 aşısı çocuklar için ne kadar güvenli? Kafamdaki 5 soruyu TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu’na sordum.

AŞIYI HALKIN AYAĞINA GÖTÜRELİM

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Omikron hızla yayılıyor. Aşılama ne durumda? Bu hızlı yayılımın kaynağı okullar mı?

“Hayır, asla değil. Sanılanın aksine virüsü ağırlıklı olarak çocuklar değil yetişkinler alıyor ve yayıyor. Okulların yayılımın odak noktası olmadığını yapılan çok sayıda ciddi araştırmaya dayanarak söyledik, ki bir buçuk yıl boyunca çocuklar boşu boşuna eğitimden uzak kaldı. Esas yayılma yetişkinlerin toplu olarak bulunduğu; restoran, eğlence mekânı, işyeri, fabrika, toplu taşıma gibi hele de maskesiz durulan ya da havalandırması iyi olmayan kapalı mekânlardan kaynaklı. Durum böyleyken yetişkinlerin aşılanması çok önemli ancak Türkiye aşılama konusunda ne yazık ki iyi bir noktada değil. Milyonlarca yetişkin henüz birinci doz aşısını dahi olmadı. Sadece 2 doz Sinovac olanlar da risklere açık. 15-25 yaş arası gençler virüsün hızlı yayılmasında etken. Tüm bu grupların acilen aşılanması, aşı tereddüttü olanların bilgilendirilmesi, kampanyalar başlatılması lazım. Halkı aşıya davet etmek yerine aşıyı halkın ayağına götürmeliyiz, okullarda, kampüslerde ve işyerlerinde aşı kampanyaları yapmalıyız.”

ONLARA DA AŞI HAKKI TANINMALI

Peki, 5-11 yaş çocuklarımız ne kadar risk altında?

“En yüksek risk yetişkinlerde. Hastalığı ağır geçirme ve vefat riski çocuklarda çok daha düşük. 5 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetme riski 65 yaşındaki bir yetişkinin hayatını kaybetme riskinin binde biri. Ama bu demek değil ki çocukları aşısız bırakacağız. Hele de Omikron gibi hızlı yayılan bir varyant söz konusuyken. Vaka sayıları yükseldiği zaman nadir olan da görülür olmaya başlıyor. Dolayısıyla çocukları korunmasız bırakmamalıyız. 5-11 yaşa da aşılama hakkı verilmeli. Türkiye bu konuda geri kaldı.”

Eğer çocuklar hastalığı o kadar ağır geçirmiyorlarsa neden aşı olmalılar?