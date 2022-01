Kripto paralar neden düştü

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşananlar o kadar çirkinleşti ki artık en magazin takip etmeyenimiz bile o cephede neler olduğuna hayli hâkim. Bir süredir devam eden çekişmeli velayet davasında son perdede Feyza Aktan’ın bir sebepten Özcan Deniz’e saldırdığı görüntüleri izledik. Deniz boş durur mu? Çıktığı bir canlı yayında “Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor’ diyerek skandal bir açıklamaya imza attı. Ben de tanınmış boşanma avukatlarından Ayşegül Mermer’e ‘nafaka ile zenginleşir mi?’ diye sordum. Hem de bizim magazin konseyini ‘acil’ başlığı altında topladım.

KİMSE ‘BOŞANIP, PARA KAZANAYIM’ DEMEZ

ÖZCAN Deniz- Feyza Aktan cephesinde yaşanan gelişmeler aklıma, ünlü isimlerin de avukatlığını yapan Ayşegül Mermer’in yazdığı, ‘Ayrılırken tanışalım!’ kitabını getirdi. Mermer, kitapta meslek hayatında kendisinde iz bırakan boşanma, velayet davalarını anlatıyor; bazı bölümlerde de birbirini iyi tanıdığını iddia eden eşlerin, boşanma sürecinde, nasıl da ‘gerçek’ yüzlerinin ortaya çıktığından bahsediyor. Anlayacağınız, Deniz ve Aktan cephesinde hepimizin şahit olduklarına benzer olaylar. O nedenle kendisini aradım. Deniz’in ‘Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor’ açıklamasını ve Deniz ile Aktan arasındaki hır-güre nasıl bakmak gerektiğini sordum. Avukat Mermer, Özcan Deniz’in son açıklamasını hayli talihsiz bulduğunu belirterek giriyor söze ve şöyle de devam ediyor:

NAFAKADAN PARA KAZANILMAZ

“Hiç kimse ‘boşanacağım’ diye evlenmez ve hiç kimse gözlerine sevgiyle baktığı insanla ayrılırken düşman olacağını da düşünmez. ‘Kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinme yolunu arıyor’ demek kadınlara hakarettir ve kadınlar özelinde genellenemez.”

Peki, Deniz’in iddia ettiği gibi kadınların boşanma üzerinden para kazanması gibi bir durumu söz konusu mu? Avukat Mermer, kadın ve çocuk kadar erkek mağduriyetlerinin de söz konusu olduğu durumlar olduğunu belirterek, şöyle anlatıyor: “Ama bunu da genelleyemeyiz. Çünkü her ilişkinin, dolayısıyla her boşanmanın kendine has bir dinamiği, yapısı var. 2 tür nafaka var. Biri çocuğa verilen iştirak, diğeri eşe verilen yoksulluk-nafakası. Mahkeme şahitleri dinler, araştırmasını yapar, kadına ona göre yoksulluk nafakası bağlar. Kadın çalışıyor mu? Başka yerden para kazanıyor mu? Üzerine kayıtlı mal, mülk var mı? Bunlar belirlenir. Her kadına illa nafaka bağlanacak diye de bir durum yok. Kaldı ki öyle bazı ünlüler nedeniyle kamuoyunun gündemine gelen fahiş miktarda nafaka da kimseye verilmiyor, öyle büyük paralar alınmıyor.”

ASGARİ ÜCRET OYUNU

“Gelelim çocuğa verilen