Koronayla mücadelede ‘yazlıkçı’ sorumsuzluğu

‘Evde kal Türkiye’ çağrılarına rağmen büyükşehirlerden Ege ve Akdeniz’deki yazlık beldelere akın var. Yazlıkçılar kalabalıktan kaçmak, yazlıklarında izole olmak; bir kısım da ‘Bana köyümde bir şey olmaz’ mantığıyla yollara düştü. Oysa yaptıkları çok tehlikeli. Seyahat ederek başka şehirlere de virüs taşıyorsunuz. Uzmanlar uyarıyor!
BUNUN ADI ‘CAHİL CESARETİ’
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye göre salgının 81 ilde görülmesinin sebebi virüs değil insanlar. Özlü “Bu insanlar virüsü kapıp kapmadıklarını bilmeden sokaklarda geziyor. Virüsü bir yerden öteki yere taşıyor. Binlerce kez söyledik. Tek yapmaları gereken evde oturmak! Yazlığı olan bir ailenin sosyo-ekonomik açıdan durumunun iyi olduğunu varsayarsak bunlar cahil insanlar da değil. Bir kez daha altını çizelim. COVID-19 kapan her hasta aynı semptomları göstermez. Ateşiniz olmadığı ya da öksürmediğiniz için hasta olduğunuzun farkında olmayabilirsiniz. Diyelim benzinlikte durdunuz ya da bir restoranda ve yahut bir otelin lobisinde, hasta olduğunun farkında olmayan bir kişiyle karşılaştınız. O kişinin hapşırmasına ya da öksürmesine bile gerek yok. Konuşurken virüs size de bulaşır” diyor. Özlü tüm uyarılara rağmen bilinçsizce hareket edilmesine öfkeli: “Ben bile sadece hastaneye gidiyor, işimi yapıp dönüyorum. İnsanlar şehir değiştirecek kadar böylesi bir cesareti nasıl buluyor, hayret içerisindeyim” diyor.
Giriş-çıkışlara sıkı tedbir uygulanmalı
Prof. Dr. Özlü birçok meslektaşının şu an yoğun bakımda olduğunu hatırlatarak şöyle devam ediyor: “Siz bir yerden bir başka yere giderek ‘Paçayı kurtardık’ diye düşünebilirsiniz ama işte öyle değil. Yaptığınız virüsü taşımak. Deniz kıyısına inerek ya da yaylaya çıkarak virüsü olmayan bir yere kendi elinizle götürüyorsunuz. Güvenli olan evde oturmak. Hele ki bu 1-2 hafta çok kritik. Salgın en üst noktasına ulaşacak. İllere özel araçlarla giriş-çıkışlarla alakalı ise daha sıkı tedbirler gerekebilir. Tatil beldeleri bu dönemde tamamen devre dışı bırakılmalı. İl pandemi kurulları buna karar verecek.”
GİTTİKLERİ YERE VİRÜS TAŞIYORLAR
Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halit Yerebakan, Sağlık Bakanlığı’nın bugüne kadar detay açıklamamakla ne kadar isabetli bir karar aldığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Bu bilgi paylaşıldıktan sonra insanlar hastalığın daha az olduğu ve korunaklı olacaklarına inandıkları il ve beldelere akın etmeye başladı. Bu da hastalığın yayıldığı anlamına gelir. Çünkü bazı hastalar hiçbir semptom göstermeden hastalık yayabiliyor. Kendilerini çok iyi hisseden insanlar ‘Benim bir şeyim yok, kaçayım kurtulayım’ diyerek şehir değiştiriyorlar ama bilmiyorlar ki belki de virüs bedenlerinde” diyor.
3 gündür hastane başvuruları azaldı
Doç. Dr. Yerebakan hem devlet hastaneleri hem de özellerde son 3 gündür ayaktan hasta başvurularında bir azalma olduğuna dikkat çekiyor. Yerebakan “Sürecin gidişatını etkileyecek ani bir yükseliş gelmez ise kontrollü olarak ‘peak’ yani en üst seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum. Sürecin sonunda tanı konmuş vaka sayımız bugünün belki 2-2.5 katı olacak. Ancak sayının fazlalığı değil hastaların yönetimi sonrası ortaya çıkacak sonuç önemlidir” diyor. Bu noktada ise alınan tedbirlere uymak şart. Yerebakan örnekliyor: “Güney Kore’de testi pozitif çıkan 30 hasta karantinaya alındı. Hiçbir belirti göstermeyen 31. kişi ‘hasta olduğundan habersiz’ seyahat etti. Kaldığı otelde açık büfe yemeğe gitti, kilisede insanlarla görüştü. Bugün, Güney Kore’de vaka sayısı 10 bini aştı. Türkiye’de de gizli hastaların ortaya çıkacağı bu hafta ‘ani kırılma’ yaşanabilir. O nedenle seyahat etmeyin, evde kalın.”
GELENİ YOLDAN ÇEVİRECEĞİZ
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz: “Son 3 gündür korunaklı olduğunu düşünüp akın akın geliyorlar. 15-16 bin olan nüfus 30 bine çıktı. Biz kendimizi karantinaya almışken, gelen hastalığı da beraberinde getiriyor. Şu an polis ekipleriyle uygulamadayız. Geleni yoldan çeviriyoruz. Gelmeyin. Hastanemiz kimseye yetmez. Sadece 2 doktor var. Emniyette, jandarma da biz de bu süreci kaldıramayız.”
Koronayla mücadelede ‘yazlıkçı’ sorumsuzluğu
‘Evde kal Türkiye’ çağrılarına rağmen büyükşehirlerden Ege ve Akdeniz’deki yazlık beldelere akın var. Yazlıkçılar kalabalıktan kaçmak, yazlıklarında izole olmak; bir kısım da ‘Bana köyümde bir şey olmaz’ mantığıyla yollara düştü. Oysa yaptıkları çok tehlikeli. Seyahat ederek başka şehirlere de virüs taşıyorsunuz. Uzmanlar uyarıyor!
BUNUN ADI ‘CAHİL CESARETİ’
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye göre salgının 81 ilde görülmesinin sebebi virüs değil insanlar. Özlü “Bu insanlar virüsü kapıp kapmadıklarını bilmeden sokaklarda geziyor. Virüsü bir yerden öteki yere taşıyor. Binlerce kez söyledik. Tek yapmaları gereken evde oturmak! Yazlığı olan bir ailenin sosyo-ekonomik açıdan durumunun iyi olduğunu varsayarsak bunlar cahil insanlar da değil. Bir kez daha altını çizelim. COVID-19 kapan her hasta aynı semptomları göstermez. Ateşiniz olmadığı ya da öksürmediğiniz için hasta olduğunuzun farkında olmayabilirsiniz. Diyelim benzinlikte durdunuz ya da bir restoranda ve yahut bir otelin lobisinde, hasta olduğunun farkında olmayan bir kişiyle karşılaştınız. O kişinin hapşırmasına ya da öksürmesine bile gerek yok. Konuşurken virüs size de bulaşır” diyor. Özlü tüm uyarılara rağmen bilinçsizce hareket edilmesine öfkeli: “Ben bile sadece hastaneye gidiyor, işimi yapıp dönüyorum. İnsanlar şehir değiştirecek kadar böylesi bir cesareti nasıl buluyor, hayret içerisindeyim” diyor.
Giriş-çıkışlara sıkı tedbir uygulanmalı
Prof. Dr. Özlü birçok meslektaşının şu an yoğun bakımda olduğunu hatırlatarak şöyle devam ediyor: “Siz bir yerden bir başka yere giderek ‘Paçayı kurtardık’ diye düşünebilirsiniz ama işte öyle değil. Yaptığınız virüsü taşımak. Deniz kıyısına inerek ya da yaylaya çıkarak virüsü olmayan bir yere kendi elinizle götürüyorsunuz. Güvenli olan evde oturmak. Hele ki bu 1-2 hafta çok kritik. Salgın en üst noktasına ulaşacak. İllere özel araçlarla giriş-çıkışlarla alakalı ise daha sıkı tedbirler gerekebilir. Tatil beldeleri bu dönemde tamamen devre dışı bırakılmalı. İl pandemi kurulları buna karar verecek.”
GİTTİKLERİ YERE VİRÜS TAŞIYORLAR
Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halit Yerebakan, Sağlık Bakanlığı’nın bugüne kadar detay açıklamamakla ne kadar isabetli bir karar aldığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Bu bilgi paylaşıldıktan sonra insanlar hastalığın daha az olduğu ve korunaklı olacaklarına inandıkları il ve beldelere akın etmeye başladı. Bu da hastalığın yayıldığı anlamına gelir. Çünkü bazı hastalar hiçbir semptom göstermeden hastalık yayabiliyor. Kendilerini çok iyi hisseden insanlar ‘Benim bir şeyim yok, kaçayım kurtulayım’ diyerek şehir değiştiriyorlar ama bilmiyorlar ki belki de virüs bedenlerinde” diyor.
3 gündür hastane başvuruları azaldı
Doç. Dr. Yerebakan hem devlet hastaneleri hem de özellerde son 3 gündür ayaktan hasta başvurularında bir azalma olduğuna dikkat çekiyor. Yerebakan “Sürecin gidişatını etkileyecek ani bir yükseliş gelmez ise kontrollü olarak ‘peak’ yani en üst seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum. Sürecin sonunda tanı konmuş vaka sayımız bugünün belki 2-2.5 katı olacak. Ancak sayının fazlalığı değil hastaların yönetimi sonrası ortaya çıkacak sonuç önemlidir” diyor. Bu noktada ise alınan tedbirlere uymak şart. Yerebakan örnekliyor: “Güney Kore’de testi pozitif çıkan 30 hasta karantinaya alındı. Hiçbir belirti göstermeyen 31. kişi ‘hasta olduğundan habersiz’ seyahat etti. Kaldığı otelde açık büfe yemeğe gitti, kilisede insanlarla görüştü. Bugün, Güney Kore’de vaka sayısı 10 bini aştı. Türkiye’de de gizli hastaların ortaya çıkacağı bu hafta ‘ani kırılma’ yaşanabilir. O nedenle seyahat etmeyin, evde kalın.”
GELENİ YOLDAN ÇEVİRECEĞİZ
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz: “Son 3 gündür korunaklı olduğunu düşünüp akın akın geliyorlar. 15-16 bin olan nüfus 30 bine çıktı. Biz kendimizi karantinaya almışken, gelen hastalığı da beraberinde getiriyor. Şu an polis ekipleriyle uygulamadayız. Geleni yoldan çeviriyoruz. Gelmeyin. Hastanemiz kimseye yetmez. Sadece 2 doktor var. Emniyette, jandarma da biz de bu süreci kaldıramayız.”