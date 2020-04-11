Korona ile mücadelenin bir aylık bilançosu

Türkiye, COVID-19 ile mücadelede 1. ayına girdi. Zamanında alınan sosyal izolasyon kararları Türkiye’ye önemli bir avantaj kazandırırken, ölüm oranı yavaş, iyileşme oranı hızlı ilerliyor. Ama rakamların iyi seyretmesi ‘Salgın bitti’ anlamına gelmiyor. Aksine, mücadeleye devam şart! İşte 1 aylık Türkiye-Avrupa karşılaştırması ve bilanço...
ÖLÜM ORANI İTALYA’NIN ÇOK ALTINDA
BİLİM Kurulu üyesi Tevfik Özlü, 1 aylık verilere göre, özellikle ölüm oranları bakımından, Türkiye mücadelede Avrupa’nın birçok ülkesinden önde. Özlü, “İspanya, İngiltere ve İtalya’da ölüm oranları yüzde 5 civarında. Bizimki Almanya’ya yakın. Yüzde 2 bandında. Bu hastalara verilen hizmetin yeterli ve yerine ulaştığının bir göstergesi. Ayrıca, yoğun bakıma yatışlarda da bir artış yok. Dolayısıyla hastalara erken dönemde başlanan tedavilerin faydalı olduğu ve hastanelerin yeterli, sağlık çalışanlarımızın başarılı olduğu anlamına geliyor” diyor.
Test oranı birçok ülkeden fazla
Vaka sayılarında ise İtalya ve İspanya’nın ilk 1 ayına kıyasla hızlı bir artış olduğunu, ancak onda da son 4-5 gündür bir yavaşlama bandına girildiğini belirten Prof. Dr. Özlü şöyle devam ediyor: “Test sayılarımız 30 binlere geldi ki bu çok iyi bir rakam. Pek çok Avrupa ülkesi bizden daha erken salgına yakalandığı halde henüz bu sayılara ulaşamadı. Daha çok kişiye test yapıldığı için daha çok pozitif hasta bulmamız gerekirdi. Ancak orada da bir düşüş var. Tüm bunlar 10 gün önce alınan tedbirlerin işe yaradığını gösteriyor. Bunlar olumlu gelişmeler ama rehavete kapılmamak gerek. Hâlâ ‘en üst’ seviyeleri görmüş değiliz. Tablo değişebilir. Eğer bu 1-2 haftayı böyle yatay bir düzlemde bitirebilirsek ‘pik’ yapmadan kurtarabiliriz.”
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VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: “Vaka sayısındaki yükselme hızı, tabloya ilk baktığınızda, hayli hızlıymış gibi algılanabilir. Ancak bu çok test yapılmasıyla doğru orantılı! Kaldı ki son günlerde bir hız kesme de mevcut. İstanbul’da vaka sayılarında bir miktar da olsa azalma başladı. Böyle giderse Türkiye’nin yakın zamanda kontrollü ‘pik’ görme ihtimali var. Bu Avrupa ülkelerine kıyasla kanımca kötü bir rakam olamayacak. Ancak kurallardaki en ufak gevşeme bütün bu kazanımların kaybı anlamına gelir. Geçtiğimiz hafta alınan kararlar 4-5 gün sonra etkisini gösterir. O zaman tabloyu yorumlamak daha da doğru olacaktır.”
İYİLEŞME HIZIMIZ İTALYA’DAN İYİ
Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz: “İtalya ve İspanya’daki kadar yüksek ölüm oranında seyretmiyoruz. Bu sevindirici. Yine İtalya ve İspanya’ya oranla iyileşme hızımız daha yüksek. Vaka sayısında evet, bir hızlılık söz konusu ancak İtalya ve İspanya’da ilk 1 ay bizdeki kadar çok test yapılmıyordu. Test sayısı arttıkça durumun daha da yavaşlayacağını düşünüyorum. Durumun nasıl devam edeceği sosyal izolasyonun ne kadar uygulandığı ile doğru orantılı olacak.”
YOĞUN BAKIM ORANLARIMIZ BAŞARILI
Hürriyet Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ölüm hızının İtalya ve İspanya’ya oranla yavaş seyrettiğini belirtiyor. “Ancak” diyerek bir de parantez açıyor: “Ölüm hızının yavaş seyretmesi yoğun bakımlarda verilen hizmetin kalitesini gösterir. Bizde henüz yoğun bakımlar dolmadığı, hastalar iyi hizmet aldığı için ölüm hızı yüksek değil. İlk 1 ayda İtalya ve İspanya’da benzer hızla gitti ancak ne zaman ki yoğun bakım kapasiteleri doldu ve hastaları normal yataklara almaya başladılar, o zaman ölümler artmaya başladı. O nedenle, benzer bir durum yaşamamak için salgının yayılma hızının bir an önce kontrol altına alınması lazım. Bizim şu an orada bir miktar sorunumuz var. Gerçi son alınan tedbirlerin etkisini henüz görmedik. Olumlu olacağını umuyorum ama ‘Başardık’ demek için erken. Tedbirlere harfiyen uymak gerek.”
Korona ile mücadelenin bir aylık bilançosu
Türkiye, COVID-19 ile mücadelede 1. ayına girdi. Zamanında alınan sosyal izolasyon kararları Türkiye’ye önemli bir avantaj kazandırırken, ölüm oranı yavaş, iyileşme oranı hızlı ilerliyor. Ama rakamların iyi seyretmesi ‘Salgın bitti’ anlamına gelmiyor. Aksine, mücadeleye devam şart! İşte 1 aylık Türkiye-Avrupa karşılaştırması ve bilanço...
ÖLÜM ORANI İTALYA’NIN ÇOK ALTINDA
BİLİM Kurulu üyesi Tevfik Özlü, 1 aylık verilere göre, özellikle ölüm oranları bakımından, Türkiye mücadelede Avrupa’nın birçok ülkesinden önde. Özlü, “İspanya, İngiltere ve İtalya’da ölüm oranları yüzde 5 civarında. Bizimki Almanya’ya yakın. Yüzde 2 bandında. Bu hastalara verilen hizmetin yeterli ve yerine ulaştığının bir göstergesi. Ayrıca, yoğun bakıma yatışlarda da bir artış yok. Dolayısıyla hastalara erken dönemde başlanan tedavilerin faydalı olduğu ve hastanelerin yeterli, sağlık çalışanlarımızın başarılı olduğu anlamına geliyor” diyor.
Test oranı birçok ülkeden fazla
Vaka sayılarında ise İtalya ve İspanya’nın ilk 1 ayına kıyasla hızlı bir artış olduğunu, ancak onda da son 4-5 gündür bir yavaşlama bandına girildiğini belirten Prof. Dr. Özlü şöyle devam ediyor: “Test sayılarımız 30 binlere geldi ki bu çok iyi bir rakam. Pek çok Avrupa ülkesi bizden daha erken salgına yakalandığı halde henüz bu sayılara ulaşamadı. Daha çok kişiye test yapıldığı için daha çok pozitif hasta bulmamız gerekirdi. Ancak orada da bir düşüş var. Tüm bunlar 10 gün önce alınan tedbirlerin işe yaradığını gösteriyor. Bunlar olumlu gelişmeler ama rehavete kapılmamak gerek. Hâlâ ‘en üst’ seviyeleri görmüş değiliz. Tablo değişebilir. Eğer bu 1-2 haftayı böyle yatay bir düzlemde bitirebilirsek ‘pik’ yapmadan kurtarabiliriz.”
at
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: “Vaka sayısındaki yükselme hızı, tabloya ilk baktığınızda, hayli hızlıymış gibi algılanabilir. Ancak bu çok test yapılmasıyla doğru orantılı! Kaldı ki son günlerde bir hız kesme de mevcut. İstanbul’da vaka sayılarında bir miktar da olsa azalma başladı. Böyle giderse Türkiye’nin yakın zamanda kontrollü ‘pik’ görme ihtimali var. Bu Avrupa ülkelerine kıyasla kanımca kötü bir rakam olamayacak. Ancak kurallardaki en ufak gevşeme bütün bu kazanımların kaybı anlamına gelir. Geçtiğimiz hafta alınan kararlar 4-5 gün sonra etkisini gösterir. O zaman tabloyu yorumlamak daha da doğru olacaktır.”
İYİLEŞME HIZIMIZ İTALYA’DAN İYİ
Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz: “İtalya ve İspanya’daki kadar yüksek ölüm oranında seyretmiyoruz. Bu sevindirici. Yine İtalya ve İspanya’ya oranla iyileşme hızımız daha yüksek. Vaka sayısında evet, bir hızlılık söz konusu ancak İtalya ve İspanya’da ilk 1 ay bizdeki kadar çok test yapılmıyordu. Test sayısı arttıkça durumun daha da yavaşlayacağını düşünüyorum. Durumun nasıl devam edeceği sosyal izolasyonun ne kadar uygulandığı ile doğru orantılı olacak.”
YOĞUN BAKIM ORANLARIMIZ BAŞARILI
Hürriyet Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ölüm hızının İtalya ve İspanya’ya oranla yavaş seyrettiğini belirtiyor. “Ancak” diyerek bir de parantez açıyor: “Ölüm hızının yavaş seyretmesi yoğun bakımlarda verilen hizmetin kalitesini gösterir. Bizde henüz yoğun bakımlar dolmadığı, hastalar iyi hizmet aldığı için ölüm hızı yüksek değil. İlk 1 ayda İtalya ve İspanya’da benzer hızla gitti ancak ne zaman ki yoğun bakım kapasiteleri doldu ve hastaları normal yataklara almaya başladılar, o zaman ölümler artmaya başladı. O nedenle, benzer bir durum yaşamamak için salgının yayılma hızının bir an önce kontrol altına alınması lazım. Bizim şu an orada bir miktar sorunumuz var. Gerçi son alınan tedbirlerin etkisini henüz görmedik. Olumlu olacağını umuyorum ama ‘Başardık’ demek için erken. Tedbirlere harfiyen uymak gerek.”