Korona günlerinde tatil başlıyor

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat yasakları ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları bugünden itibaren kaldırıldı. Tatilciler ve yazlıkçılar rotayı sahil beldelerine çevirdi. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bu yana “Gelmeyin” çağrısı yapan kıyı belediyeleri hazır mı? Önlemler neler? İşte yanıtları...
GÖREV BİRAZ DA MİSAFİRLERİMİZDE
2 kilometre uzunlukta, geniş, ince beyaz kumuyla dünyanın sayılı plajları arasında olan Ilıca başta olmak üzere, saklı koylarıyla cenneti andıran Çeşme’nin belediye başkanı Ekrem Oran, “1 Haziran’a hazırız” diyor. “Ama” diyerek parantez açıyor: “Misafirlerimizin Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Maske-sosyal mesafe ve hijyen. Bu üçlü hayatımızın bir parçası haline gelmeli. Unutmayalım ki bu yaz, geçen seneden daha farklı olacak. Toplum ve kendi sağlığınız için alınan tedbirlere lütfen uyun. Bu sınavı beraberce, el ele vereceğiz.”
ALINAN ÖNLEMLER
Ilıca, Alaçatı, Merkez, Dalyan, Ildır gibi yoğun bölgelerde dezenfektasyon yapıldı.
Çarşıların giriş-çıkışlarına termal kameralar yerleştirildi.
Görevli personel restoran, sahil, park, bahçelerde de elle ateş ölçümü yapacak.
Alaçatı, Ilıca gibi kalabalık bölgelerde maskesiz dolaşmak yasak.
Çarşı pazar girişlerine ücretsiz maskematikler kuruldu.
Ilıca sahilinde 6 metrekarelik özel localar yapıldı.
Camilerde tek kullanımlık seccadeler dağıtılacak.
Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri el broşürü halinde dağıtılacak.
Esnaf, restoran ve kafe işletmecilerine ‘hijyen eğitimi’ verildi.
HASTANE KAPASİTESİ
Çeşme Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi yok, yatak kapasitesi ise 50. Özel hastane bulunmuyor. İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ilçeye ambulans ile yarım saat uzaklıkta.
SOSYAL MESAFE HAYAT KURTARACAK
SALGININ ilk günlerinde verdiği röportajla tüm Türkiye’yi uyaran ve “Evde kalın. Gelmeyin” diyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3 ayın ardından daha iyimser. Aras, “Tablonun iyiye gitmesiyle ‘normalleşme’ adımları da atılmaya başlandı. Bu noktadan sonra bize söz değil icraat düşüyor. Plajlarda, restoran ve kafelerde, Bodrum’un sosyalleşilen tüm mekânlarında gerekli önlemleri aldık. Denetim ve kontrolleri sıkı tutacağız” diyor. Aras gelen misafirlerin de bilinçli hareket etmesi gerektiğini hatırlatarak, “Kendi önlemlerini almaları şart. Kalabalıklaşmayı önlemek, sosyal mesafe kurallarına uymak hayat kurtarıcı olacak. Aksi halde aldığımız tedbirlerin hiçbir yararı olmaz” diyor.
ALINAN ÖNLEMLER
Bodrum’un girişlerinde kontroller ve 14 gün karantina uygulaması sürecek.
Yoğun bölgelerde ateş ölçümleri-dezenfektasyon yapılacak.
Tüm esnaf ile kafe-restoranlarda çalışanlara eğitimler verildi, denetlemeler yapılacak.
Sahillerde sosyal mesafe, tuvalet, duş ve soyunma kabinleri için de dezenfeksiyon şartı var.
Otellerin aynı anda ağırlayabileceği misafir sayısında da kısıtlama olacak.
En güvenli tatil seçeneği olarak görülen tekne tatili için de hazırlıklar tamam.
HASTANE KAPASİTESİ
Yeni doğan ve kalp bölümleri ile 30 yoğun bakım yatağı var. İlçede özel hastane mevcut. Normal yatak kapasitesi 250 civarında. Solunum cihazına ise sadece 50 hasta bağlanabiliyor.
TÜM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Yerli turist çoğunluk olmak üzere ileriki dönemde yabancı turistlerin de geleceğini öngörerek tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Eğitimler verildi, dezenfeksiyon ve temizlik yapıldı. Sahiller yeni düzene göre yeniden tasarlandı. Mesela, dünyaca ünlü Konyaaltı plajında teması engellemek amacıyla plaja giriş ve çıkış yolları ayrıldı, ortak kullanım alanlarında maske kullanılması zorunlu hale getirildi. Çıplak ayakla dolaşılması, kumsalın bazı alanlarında sigara içilmesi yasaklandı. Ayrıca yazlık sinema keyfi ile mobil konserler de sürecek. Tedbiri elden bırakmayacağız.”
HASTANE KAPASİTELERİMİZ BELLİ
MARMARİS Belediye Başkanı Mehmet Oktay: “85 bin yatak kapasitemizle artan nüfusu kaldıracak gücümüz var. Ekonomimizin yüzde 90’ı turizm kaynaklı olduğu için şehrin yapısı da buna odaklı. Açıklanan genelgeler doğrultusunda ise tüm hazırlıklar tamam. Sürecin başından beri titizlikle çalışıyoruz. Eğitimler verildi, denetimler yapılacak. Burada bizim için kaygı oluşturan tek unsur 2. dalga meselesi. Virüsün tekrardan hızla yayılıp yayılmayacağı önemli. Sonuçta hastane kapasiteleri belli, 95 bin nüfusa göre ayarlı. Oysa yaz aylarında nüfusumuz 400 bini buluyor. Bu noktada misafirlerimize de görev düşüyor. Hayatımızı yeni düzene uyarlamak zorundayız. Son dönemde edindiğimiz alışkanlıkları ‘Yazlık yerdeyim nasıl olsa’ diye düşünüp bırakmamak lazım.”
ÖZELLİKLE RİSK GRUBU ÇOK DİKKATLİ OLMALI
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yazlıklarına gidecek, tatile çıkacak kişileri uyarıyor: “Gideceğiniz yerin sağlık altyapısı konusunda bilinçli olun.” Ceyhan, “Özellikle de risk grubundakiler dikkat! Küçük yerlerin marketi, pazarı, bakkalı sayıca az olduğu için büyükşehirlere göre daha kalabalık olur. Buralardan uzak durabilecekler, sadece yazlık evlerinde oturacaklarsa sorun yok. Ama kalabalığa karışacaklar, maske-mesafe-hijyen kurallarına riayet etmeyecekler ise evde kalmaları daha doğru. Ayrıca tatil beldelerinin yoğun bakım yatak kapasitesi sınırlı. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar iyi düşünmeli.”
Korona günlerinde tatil başlıyor
Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat yasakları ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları bugünden itibaren kaldırıldı. Tatilciler ve yazlıkçılar rotayı sahil beldelerine çevirdi. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bu yana “Gelmeyin” çağrısı yapan kıyı belediyeleri hazır mı? Önlemler neler? İşte yanıtları...
GÖREV BİRAZ DA MİSAFİRLERİMİZDE
2 kilometre uzunlukta, geniş, ince beyaz kumuyla dünyanın sayılı plajları arasında olan Ilıca başta olmak üzere, saklı koylarıyla cenneti andıran Çeşme’nin belediye başkanı Ekrem Oran, “1 Haziran’a hazırız” diyor. “Ama” diyerek parantez açıyor: “Misafirlerimizin Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Maske-sosyal mesafe ve hijyen. Bu üçlü hayatımızın bir parçası haline gelmeli. Unutmayalım ki bu yaz, geçen seneden daha farklı olacak. Toplum ve kendi sağlığınız için alınan tedbirlere lütfen uyun. Bu sınavı beraberce, el ele vereceğiz.”
ALINAN ÖNLEMLER
Ilıca, Alaçatı, Merkez, Dalyan, Ildır gibi yoğun bölgelerde dezenfektasyon yapıldı.
Çarşıların giriş-çıkışlarına termal kameralar yerleştirildi.
Görevli personel restoran, sahil, park, bahçelerde de elle ateş ölçümü yapacak.
Alaçatı, Ilıca gibi kalabalık bölgelerde maskesiz dolaşmak yasak.
Çarşı pazar girişlerine ücretsiz maskematikler kuruldu.
Ilıca sahilinde 6 metrekarelik özel localar yapıldı.
Camilerde tek kullanımlık seccadeler dağıtılacak.
Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri el broşürü halinde dağıtılacak.
Esnaf, restoran ve kafe işletmecilerine ‘hijyen eğitimi’ verildi.
HASTANE KAPASİTESİ
Çeşme Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi yok, yatak kapasitesi ise 50. Özel hastane bulunmuyor. İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ilçeye ambulans ile yarım saat uzaklıkta.
SOSYAL MESAFE HAYAT KURTARACAK
SALGININ ilk günlerinde verdiği röportajla tüm Türkiye’yi uyaran ve “Evde kalın. Gelmeyin” diyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3 ayın ardından daha iyimser. Aras, “Tablonun iyiye gitmesiyle ‘normalleşme’ adımları da atılmaya başlandı. Bu noktadan sonra bize söz değil icraat düşüyor. Plajlarda, restoran ve kafelerde, Bodrum’un sosyalleşilen tüm mekânlarında gerekli önlemleri aldık. Denetim ve kontrolleri sıkı tutacağız” diyor. Aras gelen misafirlerin de bilinçli hareket etmesi gerektiğini hatırlatarak, “Kendi önlemlerini almaları şart. Kalabalıklaşmayı önlemek, sosyal mesafe kurallarına uymak hayat kurtarıcı olacak. Aksi halde aldığımız tedbirlerin hiçbir yararı olmaz” diyor.
ALINAN ÖNLEMLER
Bodrum’un girişlerinde kontroller ve 14 gün karantina uygulaması sürecek.
Yoğun bölgelerde ateş ölçümleri-dezenfektasyon yapılacak.
Tüm esnaf ile kafe-restoranlarda çalışanlara eğitimler verildi, denetlemeler yapılacak.
Sahillerde sosyal mesafe, tuvalet, duş ve soyunma kabinleri için de dezenfeksiyon şartı var.
Otellerin aynı anda ağırlayabileceği misafir sayısında da kısıtlama olacak.
En güvenli tatil seçeneği olarak görülen tekne tatili için de hazırlıklar tamam.
HASTANE KAPASİTESİ
Yeni doğan ve kalp bölümleri ile 30 yoğun bakım yatağı var. İlçede özel hastane mevcut. Normal yatak kapasitesi 250 civarında. Solunum cihazına ise sadece 50 hasta bağlanabiliyor.
TÜM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Yerli turist çoğunluk olmak üzere ileriki dönemde yabancı turistlerin de geleceğini öngörerek tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Eğitimler verildi, dezenfeksiyon ve temizlik yapıldı. Sahiller yeni düzene göre yeniden tasarlandı. Mesela, dünyaca ünlü Konyaaltı plajında teması engellemek amacıyla plaja giriş ve çıkış yolları ayrıldı, ortak kullanım alanlarında maske kullanılması zorunlu hale getirildi. Çıplak ayakla dolaşılması, kumsalın bazı alanlarında sigara içilmesi yasaklandı. Ayrıca yazlık sinema keyfi ile mobil konserler de sürecek. Tedbiri elden bırakmayacağız.”
HASTANE KAPASİTELERİMİZ BELLİ
MARMARİS Belediye Başkanı Mehmet Oktay: “85 bin yatak kapasitemizle artan nüfusu kaldıracak gücümüz var. Ekonomimizin yüzde 90’ı turizm kaynaklı olduğu için şehrin yapısı da buna odaklı. Açıklanan genelgeler doğrultusunda ise tüm hazırlıklar tamam. Sürecin başından beri titizlikle çalışıyoruz. Eğitimler verildi, denetimler yapılacak. Burada bizim için kaygı oluşturan tek unsur 2. dalga meselesi. Virüsün tekrardan hızla yayılıp yayılmayacağı önemli. Sonuçta hastane kapasiteleri belli, 95 bin nüfusa göre ayarlı. Oysa yaz aylarında nüfusumuz 400 bini buluyor. Bu noktada misafirlerimize de görev düşüyor. Hayatımızı yeni düzene uyarlamak zorundayız. Son dönemde edindiğimiz alışkanlıkları ‘Yazlık yerdeyim nasıl olsa’ diye düşünüp bırakmamak lazım.”
ÖZELLİKLE RİSK GRUBU ÇOK DİKKATLİ OLMALI
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yazlıklarına gidecek, tatile çıkacak kişileri uyarıyor: “Gideceğiniz yerin sağlık altyapısı konusunda bilinçli olun.” Ceyhan, “Özellikle de risk grubundakiler dikkat! Küçük yerlerin marketi, pazarı, bakkalı sayıca az olduğu için büyükşehirlere göre daha kalabalık olur. Buralardan uzak durabilecekler, sadece yazlık evlerinde oturacaklarsa sorun yok. Ama kalabalığa karışacaklar, maske-mesafe-hijyen kurallarına riayet etmeyecekler ise evde kalmaları daha doğru. Ayrıca tatil beldelerinin yoğun bakım yatak kapasitesi sınırlı. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlar iyi düşünmeli.”