Komplo teorileri 'yok artık' dedirtiyor

Faz-3 çalışmaları başlayan Çin aşısı CoronaVac’tan 50 milyon doz, BioNTech-Pfizer aşısından ise 1 milyon doz yolda. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ve engelliler aşılanacak. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aşıların güvenilirliği ve yararı tartışma konusu! Çin aşısı ile ilgili spekülatif yorumlar da cabası! Peki olmalı mı? Olmasak ne olur? Ben sordum, Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz yanıtladı.

1) KOMPLO TEORİLERİNE İTİBAR ETMEYİN

Soru: Bugüne kadar “Ah bir aşı bulunsa da rahat etsek” diyorduk. Bugünse masada 11 farklı aşı adayı var. Ancak şimdi de aşı karşıtlığı ile mücadele ediyoruz. Ne değişti? Korkunun sebebi ne?

Cevap: “Ülkemizde aşı karşıtlığı değil ancak bir ‘aşı tereddüttü’ olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bilmediklerinden korkarlar. Bir konuyla ilgili temel düzeyde bilgi arttıkça tereddüt de azalır. Bu noktada tüm aşıların geliştirme yöntemleri, etki mekanizmaları, olası yan etkileri halkın anlayacağı sadelikte basın ve sosyal medyada yer almalı, ekranlar bilimsel kongrelere dönmemeli ki kafalar karışmasın. Ayrıca halkımız bu noktada sosyal medyadaki asılsız bilgi ve komplo teorilerine itibar etmemelidir.”

2) SAHADA EN GÜÇLÜ SİLAH AŞIDIR

Soru: Buradan hareketle aşı olmalı mıyız? “Evet” ise neden?

Cevap: “Koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetlerinden önce gelir. Başarıya insanları hastalıktan koruyarak ulaşabilirsiniz. COVID-19 gibi yaygın bir hastalıkla mücadele ederken yoğun bakım yatak kapasitesini arttırarak sorunu çözemezsiniz. Sorunun kaynağına inmeli ve çözümü kaynakta aramalısınız. Yani hastalığa yakalanmanın önüne geçilmeli. Maske, mesafe, temizlik ve kalabalıklardan kaçınma bunlar arasında. Aşı ise bu salgından kurtuluşumuz için en etkili araçtır. Hastalığı daha hafif atlatmamızı sağlayacaktır. Ayrıca toplum bağışıklığını sağlamanın da en etkili yolu aşıdır. Toplumun yüzde 60’ından fazlasını aşılamalısınız ki siz salgından kurtulabilesiniz.”

3) MUTLAKA AŞI OLUNMALI