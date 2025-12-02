Kızılelma oyunun kurallarını değiştirdi

Haberin Devamı

KERAMETİ RADAR GÜDÜMLÜ YERLİ VE MİLLİ FÜZESİNDE



Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkanı, Dr. Eray Güçlüer, ABD başta Rusya, Çin gibi ülkelerin 5. nesil İHA teknolojilerine sahip olduğunu söylüyor, “Ancak” ile parantez açıyor: “Kızılelma’yı diğerlerinden ayıran; havada hareket halindeki bir hedefi ASELSAN tarafından yerli olarak üretilen radar güdümü ve yine TÜBİTAK tarafından yerli üretim olan GÖKDOĞAN füzesi ile vuran ilk insansız hava aracı olmasıdır. Evet, ABD, Çin, Rusya’da da var ama radar güdümlü değil, termal güdümlü. Dünyada şu an Kızılelma’nın başardığını başarabilen Türkiye’den başka ülke yok.”









F-35’İ TESPİT EDEBİLİYOR

Peki bir İHA’nın radar güdümlü olması neden önemli? Yanıtı şu: “Çünkü F-35’i tespit ediyor.”

Konuya hâkim olmayanlar için bir not vereyim; F-35 savaş uçakları dünyada türünün en büyük ve en pahalı silah programlarından. Bu uçaklar saatte yaklaşık 1.900 km hıza ulaşabiliyor ve hedefleri bulup vurmakla kalmıyor, sensörleri sayesinde bilgi toplayıp, diğer uçaklar ve muharebe sistemlerine de iletebiliyor. Radardan kaçmak için tasarlanan 5. nesil çok amaçlı bu savaş uçakları gökyüzündeki en gelişmiş jet olarak tanımlanıyor.

Dr. Güçlüer, termal güdümlü füzelerin hava şartlarından; karlı, puslu olması gibi, etkilendiğini belirterek, “Oysa görüş ötesine sahip Gökdoğan füzemiz radar güdümlü. Yani radar ışınları bir cisme çarpıp geri yansımıyor. Bu da bize hedefi uzun menzilden, ki bu F-35 olabilir, vurma şansı veriyor. Bunu termal güdümle sağlayabilmek zor. Gökdoğan’ın son versiyonunun menzili ise yaklaşık 200 km. Ki Kızılelma için ‘insansız hava aracı’ değil, ‘insansız savaş uçağı’ demek de daha doğru olacaktır” yorumunu yapıyor.

MURAD 100 AESA RADARI BİZİ ÜST LİGE TAŞIDI

Kızılelma’nın üzerindeki radara da bir başlık açmak şart. Zira Milli Uçak Radarı (MURAD) 100 “Aktif Elektronik Taramalı Dizi” yani AESA teknolojisi ile ASELSAN tarafından yerli olarak üretildi. Dr. Güçlüer, MURAD 100 AESA radar için diyor ki: “Bu radar sayesinde yaklaşık 150 km menzilden, F-16, F-15 gibi 4. nesil tüm uçakları ve F-35’leri görüyoruz. Fakat burada ince bir detay var; F-35’lerin silah sistemleri 150 km daha uzun ve görünürlüğü de daha düşük. Yaklaşık 20’ye 70 gibi bir denge var. Yani biz onları yaklaşık 20-30, onlar bizi yaklaşık 60-70 km’den görüyor. Öyleyse biz F-35’leri nasıl vuracağız dersen, Kızılelmalar ile derim. Çünkü 3-4’ünün güdümünü aynı anda tek bir füzeye yönlendirmek gayet mümkün.”









PİLOTSUZ KIZILELMALAR İLE PİLOTLU BİR F-35’İ DEVİREBİLİRSİNİZ



“Diyelim Kızılelma bir F-35’e füze attı ama aynı anda kendi de hedef oldu. O zaman hedefte olmayan diğer Kızılelma, hedefteki Kızılelma’dan radar güdümünü devralabiliyor. Dolayısıyla 2-3’erli kollar halinde Kızılelmaları bir paket yaptığınızda F-35’in hiç şansı kalmıyor, yenilemez bir perde oluşuyor. Kızılelmalardan biri vurulsa bile diğerinin görevine devam etmesi ve de pilotlu bir F-35’i, pilotsuz 2-3 Kızılelma ile etkisiz hale getirmek müthiş kabiliyet. Dünyayı şaşkına çeviren de bu.”



F-35 GİBİ TÜM MARİFETLERİ TEK GÖVDEDE DEĞİL, 4 FARKLI ÇEŞİDİ OLACAK



Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ise ilk uçuşunu 14 Aralık 2022’de tamamlayan Bayraktar Kızılelma’nın kısa zamanda geldiği noktadan İsrail ve Yunanistan başta birçok ülkenin aslında rahatsız olduğunu söylüyor ve diyor ki: “’Olmaz, yapılamaz’ diyorlardı. Ne oldu? Herkes gördü pekâlâ da oldu. 3 yıl önce Kızılelma 4 çeşit olacak;



F-35 gibi marifetleri üstünde olmayacak, biri havadan- havaya, biri havadan- yere füze atacak, biri elektronik harp, biri de

keşif işlemleri yapacak demiştim. Zira 4 farklı işlemi olan insansız bir hava aracının 4’ü de bir olunca F-35 gibi işlem yapmış olacak, ki üstüne bir de görünmezliği de olacak. Bunlar korkutuyor ve rahatsız ediyor işte. Biri radar biri de ısı güdümlü yerli ve milli füzelerimiz ile 200 km menzili bulmak için uğraşıyoruz. Kaldı ki radar güdümlü füzemizi umuyorum ki yakın zamanda KAAN’a da yerleştireceğiz.”



1 SORU 2 CEVAP

KIZILELMA STRATEJİK OLARAK TÜRKİYE’YE NE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI



* Dr. Erdoğan Karakuş: “Türkiye, bu hamlesi ile bölgedeki stratejik dengeleri yeniden çizmiştir. Ki buna bir anlamda mecbur bırakıldık. Türkiye’nin 2019’da Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla birlikte başlayan kriz, rakiplerimiz ve tehdit unsurlarının da etkisi ile F-35 programından çıkarılmamıza kadar vardı. Şimdi bundan sonrasını onlar düşünsün.”

* Dr. Eray Güçlüer: “Ortadoğu coğrafyasında hava üstünlüğü artık Türkiye’nindir. Karadeniz’de savaşın devam ettiği, İran, Irak, Yemen’in vurulduğu, Mısır üzerinde ciddi bir baskının olduğu, İsrail’e karşı bir dengenin kurulamadığı bir ortamda bu hamle, Türkiye’yi güvenli bir liman haline getirmiş, emperyalizmin de tek seçenek olmadığı net şekilde ortaya konulmuştur.”