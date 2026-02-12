Kişisel verilerimizi riske atıyor... CHATGPT beni karikatürize etme

Haberin Devamı

YAPAY ZEKÂ BENİM HAKKIMDA ONCA ŞEYİ NASIL BİLİYOR

“Beni karikatürize et” sistemi nasıl işliyor oradan başlayalım. Eğer yapay zekâ ile sohbet eden, gördüğü ya da duyduğu her şeyi ona soran, yazı yazdıran, fal baktıran hatta astrolojik danışmanlık veya günlük yaşam tüyoları alan, kısacası aktif şekilde ChatGPT ya da benzeri yapay zekâ kullanıcısı iseniz, bu demektir ki sistem, konuşma geçmişinize dayanarak, sizin hakkınızda zaten sağlam bir veri bankasına sahip.

Dolayısıyla sisteme, yakın plan bir fotoğraf ya da vesikalığınızı atıp şu komutu ekliyorsunuz: “Benim ve yaptığım işin bir karikatürünü, ‘benimle ilgili bildiğin her şeye dayanarak’ oluştur.”





BİRLEŞİK VİZYON OLUŞTURUYOR

Bingo!

Sorduğum sorulara dayanarak benim gazeteci olduğumu, kedim (tırnaklarını kesmenin kolay yolunu sormuştum) ve erkek çocuğum olduğunu (LGS sorularından anladı sanırım) tahmin ederek karikatürleştirdi beni. Kitaplara, fotoğraf çekmeye ve kahveye olan sevgim gibi küçük ayrıntıları da ekledi. Öyle ki elime filtre kahve kupası yerleştirip, arka fona bol köpüklü Türk kahvesi eklemeyi de unutmadı.





Yapay zekânın beni insan “Fulya” olarak tanıdığı ya da hatırladığını elbette sanmıyorum. Ama kendimi tanımladığım bazı parçaları; kitap, kahve, kedi sever gibi, bir araya getirip, karikatür için “birleşik” bir vizyon oluşturması hayli düşündürücü. Kaldı ki yapay zekâya “Abartılı yüz hatları ekle”, “elle çizilmiş” ya da “daha komik olsun” gibi komutlar vererek ya da kendinizle alakalı ekleyeceğiniz daha büyük ip uçları/ sırlarla karikatürünüzü şüphesiz daha gerçekçi kılabilirsiniz.

OLUŞTURULAN GÖRSELLER SİLİNMİYOR VE DEPOLANIYOR

Bu noktada sorulması gereken şu: “Bir eğlence için, ‘deepfake’ üretiminde de kullanılabilen ve son derece hassas olan biyometrik verilerimiz dahil tüm kişisel verileri, yapay zekâya vermeye değer mi?”

“Asla değmez! Bu akıma katılarak şimdini ve geleceğini tehlikeye attın” yanıtını veriyor Bilişim Uzmanı arkadaşım Osman Demircan ve uyarıyor:

EĞLENCE BİR ANLIK PEKİ YA SONRA

“Son 20 yılda arama motorlarına pek çok bilgi verdik. Ve bugün artık, ‘Ne istediğimi biliyor’, ‘Aklımdan geçen reklam olarak karşıma çıktı’ noktasındayız. Bu sebeple telefonlarımızın dinlendiğini düşünüyoruz. 10 yıl önce viral olan FaceApp uygulamaları vardı. Bugün kullandığımız bankacılık sistemlerinin ‘yüz tanıma’ algoritmaları, o zaman yüklediğimiz fotoğraflarla geliştirildi mesela. Bu alışkanlıklarımızı yapay zekâ motorlarında da devam ettirmekteyiz. Hobilerimizden tut mesleğimize kadar, tüm kişisel bilgilerimizi ‘gönüllü’ olarak sisteme yüklüyor ve yanı sıra, fotoğraflarımızı da ekleyerek, tüm biyometrik bilgilerimizin ‘açık rızamız olmadan’ sisteme işlenmesine izin veriyoruz. Ve ne için? Eğlenceli bir karikatür için. Sorun şu ki; uzun vadede bu verilerin nasıl saklanacağı ya da hangi amaçlarla kullanılacağı belli değil. Zira bu görüntüler;

- Saklanabiliyor.

- Yapay zekâ modellerinin eğitimi için kullanılabiliyor.

- Belirsiz kullanım politikaları sebebiyle üçüncü taraflarla da paylaşılabiliyor.

Yani yapay zekâyı kendi ellerimizle eğitiyoruz.

Osman Demircan



BİLGİLERİMİZ NE İÇİN KULLANILACAK

Peki, bu kötü mü? Demircan’ın yanıtı şöyle: “İyi- kötü yok ama belirsizlik büyük. Paylaştığınız verilerin, Open AI ya da bir başka sunucu deposunda, ‘güvenle’ saklandığını düşünebilirsiniz. Ama sistemin hacklenmesi ya da başka nedenle veri sızıntısı olabilir. Gerçek yüz görüntülerinin başkasının eline geçmesi; şantaj, dolandırıcılık ve sahte içerik üretimini artırabilir, veriler silinemez ve geri alınamaz şekilde dolaşıma sokulabilir. Düşünsene, sistemin elinde şu an dünya ırklarının neredeyse yarısının ‘yüz’ ve ‘lokasyon’ bilgisi var. Bu bilgilerle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz.”

YAPABİLECEĞİMİZ HİÇ Mİ BİR ŞEY YOK

“Öncelikle herkese açık şekilde paylaşmayacağınız bir bilgiyi, bir yapay zekâ komutu ya da bir arama motoruna da yazmamalısınız” diyor ve ekliyor: “OpenAI’ın ‘hafıza’ özelliğinden geçmiş sohbetlerin referans alınmasını kaldırabilir, geçici sohbet modunu açabilir, konuşmanın hafızaya kaydedilmesini engelleyebilir ve kaydedilen bilgileri silebilirsiniz. Hâlâ viral olan bu akıma katılmak isteyenler varsa; yapay zekâya gerçek fotoğraf yüklenmemesi, mümkün olduğunca genel ifadeler kullanılması ve veri kullanım ayarlarının gözden geçirilmesini tavsiye ederim.”