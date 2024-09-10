Kim öldürdü henüz bilinmiyor ama cesedi saklayan tam bir şeytan

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- Narin’in bulunan cansız bedeni üzerinde şu ana kadar ne gibi işlemler yapıldı?

“Öncelikle, medyaya ‘ön otopsi’ diye yansıdı ama ön otopsi diye bir şey yoktur! Medyaya yansıyan bilgiler, Diyarbakır’da 12 saat süren otopsi işlemi sonrası hazırlanan savcı tutanağından sızan bilgiler. Narin’in sabah 08.45’te bulunan cansız bedenine önce Diyarbakır Adli Tıp’ta, savcı huzurunda, ölüm muayenesi yapıldı. Tüm vücut; gözle görünür kesici- delici alet veya silahla yaralama, iç kanama var mı diye incelendi. Sonrasında kafatasında; beyin, beyincik, göğüste; kalp, akciğer, karında da karaciğer, dalak gibi diğer organlardan parçalar alındı. Cinsel istismar şüphesi de olduğu için muhtemelen genital ve dışkı bölgesinden de örnekler alınmıştır. Zaten savcılık raporunda da moleküler ve genetik incelemeye esas olacak şekilde toplamda 91 adet biyolojik bulgu ve sürüntü örneği alındığı yazıyor. Böylelikle otopsi bitirilmiş, defin izni verilmiştir.”

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- Bu kadar mı yani?

“Hayır, değil. Karaciğer, akciğer gibi organlar ile beyinden alınan örnekler mikroskop ile detaylı şekilde incelenecek. Biz buna histopatolojik inceleme diyoruz. Cesette bir lezyon var mı, nefessiz bırakılarak mı öldürüldü gibi önemli bilgileri verir bu inceleme. Ayrıca alınan karaciğer, böbrek, kan ve idrar örneklerinde de zehir aranacak. DNA incelemeleri yapılacak. Sonra bu veriler birleştirilerek Narin’in ölüm sebebi ve saati ortaya konacak. Bu işlemi de İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yapacak. Zira tüm örnekler ana merkezdeki birinci kurulda; adli tıpçı başkan, 2 adli tıpçı üye, ayrıca genel cerrahi, kadın doğum, kalp hastalıkları, çocuk gibi branşlardan birer uzmanın olduğu ekipçe incelenecek.”

SUDA VE ÇUVALDA OLMASI OLUMLUDUR

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- Detaylı incelemede ölüm sebebi ve zamanı gerçekten de çıkar mı? 19 gün geçti üzerinden...

“19 gün geçmesi işi biraz zorlaştırmakla beraber imkânsız değildir. Muhakkak bir sonuca ulaşılır. Narin’in cansız bedeninin suda bulunması, adli tıpçı yaklaşımı ile söylüyorum, olumludur. Su, 23-24 derece olduğu için cesedin çürümesi yavaşlamıştır. Yine aynı yaklaşımla, cansız bedenin çuval içine konulması da olumludur. Akıntıdan etkilenmediği için deliller kaybolmamıştır. Otopsiden çıkan ve bizim bilmediğimiz bazı başka detaylar da illa vardır. Soruşturma da bu detaylar ışığında, çapraz sorgu şeklinde devam ediyordur.

CİNSEL İSTİSMAR VARSA MUHAKKAK ÇIKAR

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- 19 gün suda kalması eğer varsa cinsel istismara dönük bulguları yok etmiş olabilir mi?

“Etmez. Şu an buna dair bir ibare yok. Ancak otopsi sonunda eğer cinsel istismar varsa muhakkak ortaya çıkacaktır. Eğer ceset direkt suya atılmış olsaydı; balıklar yiyebilir, akıntı cesede zarar verebilir, deliller kaybolabilirdi ama dere suyu, tatlı su. Artı olarak ceset çuval içinde olduğu için olası akıntıdan da etkilenmiyor. 19. günde bulunmuş bir cesede göre- adli tıpçı dili ile söylüyorum- bulunabilecek en iyi konumda bulundu. Dışarıda- açık havada kalsaydı 19 günlük kadar çürürdü ancak suda ve çuvalda olduğu için 7-8 günlük kadar çürümüştür. Dolayısıyla her ne olduysa şüphesiz ortaya çıkacaktır.

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DELİLLERİ KARARTMAK İÇİN Mİ DEREYE GÖMDÜLER

- Bir boğma izi bulundu boynunda...

“Boğma denilince suda boğulma anlaşılmasın. Ağız, burun kapatılarak ya da boyun sıkılarak oluşan bir boğma izinden bahsediyoruz. Boğazda hyoid kemik ve tiroid kartilaj denilen kemikler var. Elle, ip ya da başka bir cisimle boğazı sıkılarak öldürüldü ise bu kemik kırılır. Buna muhakkak bakılmıştır.

- Peki delilleri karartmak için mi dereye gömüldü sizce?

“Toprağa gömülseydi, çok daha çabuk ve kolay bulurdu çünkü hele de yeni kazılan toprağı drone ile tespit etmek çok daha kolay. Tarlaya atsalardı, 40 derece sıcakta, çürüme ile ortaya koku çıkar ve bulunurdu. Direkt suya atsalar, ileride gölet var, zaman içinde oradan çıkardı. Yani öyle bir düzenek kurmuşlar ki... Hem derenin içini kazmış hem taşla sağlamlaştırmışlar hem de çuvala koyup, üzerini taş ve bitki ile örtmüşler. Yani Narin’i henüz kim öldürdü bilmiyoruz ama saklayanlar (ki bence tek kişinin işi değil bu) birer şeytan.”

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ZORLAMA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

- Sol bacak, diz kapağından itibaren bir kopma olması derede kalmaya bağlı çürümeden mi yoksa bir zorlamadan kaynaklı olabilir mi?

“Çürüme ile kaval kemiği falan kopmaz. Bağ dokuları değil 20 gün 3-5 sene sonra bile ancak çürür. Bu durumda zorlama ihtimali yüksek gibi. Ancak bu bilgi doğru da olmayabilir gibi geldi bana.

CESET YENİ KONULMADI

- Sizce ceset oraya yeni mi konuldu yoksa zaten 19 gündür orada mıydı?

“Bence akşamüzeri öldürüldü Narin. Ama hava erken karardığı ve ışık da yakamayacakları için sabah erkenden, 6-7 gibi gün ışıyınca, geldiler ve bu düzeneği kurup, gömdüler.

TEKNOLOJİ İLE YAKINDAN TAKİP EDEN BİR KÖTÜLÜK

- Bu kadar planlı ve soğuk kanlı nasıl olunabilir, aklım almıyor...

“Yani gözaltındaki muhtar amcanın telefonuna özel bir program indirip, mesajları da o program ile sildiğini biliyoruz. Bildiğim kadarı ile mesajlar hala geri getirilemedi. Bana bunu ‘hadi yap’ desen nasıl yapılır bilemem. Teknolojiyi yakından takip eden bir kötülük ile karşı karşıyayız, var gerisini düşün.”