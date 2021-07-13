Kilise üzerinde ‘çirkin’ dans

Peki, DSÖ açıklaması ile ne kastetti? Türkiye’de 3. doz aşılama neden yapılıyor? Kim, hangi aşıyı tercih etmeli? Toplumsal bağışıklık oranlarında hangi noktadayız? 3. doz tartışmasına son noktayı koyduk!
DSÖ NE DEDİ
REUTERS haber ajansına konuşan DSÖ yetkilisi üçüncü doz aşıların gerekli olup olmadığına dair henüz kesin veriler elde edilememekle beraber cesaret verici veriler topladıklarını ve araştırmaların devam ettiğini belirterek, “Mevcut COVID-19 aşılarının korunma süresinin ne kadar olduğu ve ek bir dozunun kimler için yararlı olup olmayacağı konusunda sınırlı veri bulunmakta” açıklaması yaptı.
HER AÇIKLAMANIN KENDİ DİNAMİĞİ VAR
KLİMİK Yönetim Kurulu üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ile 5 soruda ‘3 doz aşı’ bilmecesini ve DSÖ’nün açıklamasını masaya yatırdık.
1) DSÖ bu açıklaması ile ne kastediyor?
“Yapılan her açıklamayı iyi okumak lazım. DSÖ,
Hal böyleyken gazeteyi açıyorum ve yine benzer bir haber: “Ev görünümlü saadet zinciri... 13 bini aşkın kişiden aylık % 10 kâr payı vaadi ile 600 milyon lira para toplayan...” Dolandırıcıların isimleri değişiyor, taktikleri değişmiyor. Ancak anlayamadığım nasıl olup da bu kadar kolay ve sürekli dolandırılabildiğimiz! Sordum.
AKILLANMAK MÜMKÜN DEĞİL
Bazen ‘Para puan kazandınız’ bazen ‘Hesabınızdan terör örgütüne yüksek miktarda para aktarılmış’ denerek yapılan dolandırıcılıklar günümüzde en yaygın olanları, ki dolandırılan kişiler hep ‘cahil’ de değil. Prof. Dr. Canan Karatay, 50 bin dolar, ceza hukukçusu, Prof. Dr. Erdener Yurtcan ise 2015’te 4.5 milyon lira dolandırılmıştı. Klinik psikolog, Davranış Bilimleri Enstitüsü kurucu başkanı Emre Konuk eğitimli kişilerin de dolandırılabileceği, dolandırıcıların korku, kazanma, hırs, dini inanç gibi duyguları körükleyerek mantıklı düşünmeyi devre dışı bıraktığını söylüyor. Evet ama önümüzde de bunca örnek var. Neden akıllanmıyoruz? Konuk “Akıllanmak mümkün değil... Çünkü bu aklın başa gelebileceği bir durum değil. Sosyolojik bir olay. Hele de metropollerin kendi dinamikleri var. Göç var, sosyal kontrol yok, ekonomik sıkıntılar fazla. Bazıları kolay yoldan zengin olma hayali kurar. Bazısı gelecekten kaygılıdır. Aidiyet duygusunun sorgulanması, işsizlik gibi denklemler de etkili. E, tüm bu denklemi dolandırıcı da iyi bilir, karşısındakinin profilini iyi okur, ona göre bir dil oluşturur ve satar” diyor.
CAHİLLİK ETKİSİ HEP VAR
İletişim Bilimci, Akademisyen-yazar Prof. Dr. Uğur Batı yüzüne limon sürerek, görünmez olduğuna inanan ve banka soygunu yapıp yakalanan ‘Limon Adam’ McArthur Wheeler örneğini veriyor ve “Wheeler gibi adamların üstünlük yanılsaması, özgüven zehirlenmesi söz konusuydu. Kifayetsiz ve muhterislerdi ama farkında değillerdi. Çok cahillerdi. Lakin yetersizliklerinin farkında olmadıkları için bir o kadar da cesurlardı. Önce kendilerini ardından diğerlerini ikna etme cesaretine sahipti bu adamlar” diyerek önce dolandırıcıların bir fotoğrafını çekiyor ve şöyle devam ediyor: “Mark Twain’ın bir sözü var: İnsanları kandırmak, kandırılmış olduklarına ikna etmekten daha kolaydır’.”
BİLİNÇALTI DEVREYE GİRİYOR
“İnsan beyni günde yaklaşık iki bin uyarıcı ile karşı karşıyadır. Dışarıdan gelen uyarıcıların kabulü algıyı gerçekleştirir. Ancak bu uyarıcıların sadece çok az bir bölümü beyin tarafından
ESKİ USUL SİSTEMLER DEVRE DIŞI KALMALI
AKLIMDA ‘Boston Dynamics’in robotlarına takla attırdığı bir yüzyılda nasıl oldu da böyle bir ‘arıza’ yaşandı?’ sorusu var. Sonuçta modeli eski diye her yıl cep telefonu yenileyen bir kuşak var artık ve şahsen hangi sektörde hizmet verildiğinden bağımsız, büyük şirketler de böyle yapmalı; ‘yeni, güçlü bir donanım ve altyapı ile hizmet vermeli’ diye düşünürüm ben. Teknoloji editörü Mesut Çevik de benim ile aynı fikirde. Çevik ile krizin perde arkasını konuştuk. Şöyle anlatıyor: “Akbank konu ile alakalı resmi bir açıklama yapmadığı için ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak diğer bankalardan ve yazılım sektöründen edindiğim bilgiler doğrultusunda sorun ‘ana bilgisayar’ kaynaklı. IBM’in 1952 yılında ürettiği ve işlem-bellek gücü bakımından hayli güçlü olan bu mainframe - ana bilgisayar sistemleri bankacılık sektöründe (Akbank da dahil) yoğun şekilde kullanılmakta. İşte bu ana bilgisayar, iddiaya göre, salı sabah yapılmaya çalışılan güvenlik güncellemesi sırasında çöktü. İşlemlerin aksaması da bu durumdan kaynaklı.”
YEDEĞİ VAR AMA
Peki böylesi karmaşık ve önemli bir sistemin yedeği yok mu? Çevik ‘Var ama’ diyor, şöyle devam ediyor: “BDDK kuralları gereği bankalar felaket planlaması yapmalı; yangın, deprem, terör gibi durumlarda yedek alabildikleri ya da yedeği devreye sokabildikleri bir yapı kurmalı. Akbank’ın da İzmir’de böyle bir yedek veri merkezi var ancak duyumlarımıza göre bu merkezin deprem ve sel felaketlerinin ardından Gebze’ye taşınması kararlaştırılmış. ‘Sorun’ tam da bu taşınma işlemi bitmeden yani bir nevi yedeksizken meydana geliyor. Sorunun sadece donanım değil yazılım boyutu da olduğu, Akbank yönetiminin ‘Acil cihaz alalım’ dediği ancak IBM’in ‘En erken 4 ay sonra teslim ederiz’ yanıtı verdiği de gelen duyumlar arasında. Ancak yine de sorumluluk bankanın ve bankaya büyük cezalar kesilebilir.”
ALTYAPI SORGULANIYOR
“Türkiye’de, ana sistemi tam yedekli birkaç banka var ki onların eski usul sistemlerden kurtulmaları 3-4 yıllarını aldı. Eski usul bu sistemleri çözebilen yazılımcılar artık pek yok. Şöyle örnek vereyim; ortada 30-40 yıllık bir bina var ve sallanıyor. Siz ise üzerine kat çıkıyorsunuz. Binayı güçlendirmek gerekli, biliyorsunuz ama hangi kolonu, nasıl güçlendireceğinizden emin değilsiniz. Çünkü değiştireceğiniz en ufak bir şey binayı çökertebilir. Akbank’ın başına gelen bu. Yazılım dünyası bugün bunu tartışıyor. O nedenle eskinin tamamen bırakılıp, büyük yatırımlar ile modern sistemlere geçilmesi şart.”
ÖDENEMEYEN FATURA, ÇEK, KREDİ FAİZLERİ NE OLACAK
KURAK BİR YAZ BİZİ BEKLİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün analizine göre geçtiğimiz mayıs ‘son 50 yılın en sıcak’ ayı oldu, yağışlar yüzde 56 azaldı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi ve CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen küresel ısınmanın meydana getirdiği iklim değişikliğinin Türkiye’de de çok belirgin hale geldiğini belirterek, şöyle özetliyor: “Günlük maksimum sıcaklığın, ardı ardına 5 gün boyunca, yıllarca kaydedilen ortalama sıcaklıkların 5°C üzerinde gerçekleşmesine ‘Sıcak Hava Dalgası’ denir. Her yıl binlerce insan bu nedenle yaşamını yitiriyor. Türkiye’deki etkisi, dünyadaki afetlere kıyasla, ortalamanın altında ancak tarıma etkisi yadsınamaz. İç Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 2 aydır yağmur yağmıyor. Büyük bir kuraklık içindeyiz. Tarlada mahsulün yok olması, soğutma işlemlerine harcanan enerjinin maksimuma çıkması ile enerji sıkıntısının ortaya çıkması gibi birçok sorun var.”
SUYU DİKKATLİ KULLANIN
DELTA PLUS NEDİR
Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip. Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor. Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Öyle ki Hindistan’da iki doz Covaxin aşısı olmuş bir kişide Delta Plus görüldüğü açıklandı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor. Türkiye, ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin’in de olduğu 85 ülkede görüldü. Bulaşıcılığı ise yüzde 60 oranında.ERKEN GEVŞEDİK AMAN DİKKAT
Kalp hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, Yunanistan, İspanya, İtalya, Türkiye gibi ekonomisi turizme dayalı ülkelerde gereksiz iyimserlik ve gevşeme yaşandığını, Delta-Delta plus varyantlarının sanıldığından tehlikeli olabileceğini belirterek, “Kanada çift doz aşılamasının yüzde 85’ini, İngiltere yüzde 60’ını, İsrail yüzde 70’ini, Almanya yüzde 38’ini tamamladı. Buna rağmen bazı önlemlerden vazgeçmiyor. Ölümler tek haneli rakamlarda olmasına rağmen sınır kontrolleri sıkı tutuluyor. Aşılamada iyi gidiyoruz ancak henüz toplumsal bağışıklık oranlarına yaklaşamadık; tek doz yüzde 40, çift doz yüzde 20 civarında. Aşılama yüzde 70-80 olmalı ki bir toplumsal bağışıklıktan söz edebilelim. O nedenle, sınır kontrollerinin çok sıkı tutulması lazım. Sadece Afganistan ve Pakistan’dan gelenlere karantina uyguluyoruz. diğerlerine sadece PCR testi yapılıyor. Bu büyük risk” diyor.
ABARTAN ‘BİZ’ DEĞİLİZ
NİŞANTAŞI’ndaki Must bu yıl Bodrum, Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda. Fine-dining restoran olarak hizmet veren mekânın ortağı ve işletmecisi Ercan Gümüşkaya her mekânın bahsedilen pahalılıkta olmadığını belirtiyor. Ancak geçen yıla oranla fiyatların arttığını da kabul ediyor. Nedenine gelince... Gümüşkaya “Tüketici fiyatlara bakıyor, haklı olarak ‘Çok pahalı’ diyor ama tedarikçinin ne kadar pahalı olduğunu bilmiyor. Normalleşme ile fiyatlar inanılmaz arttı. Bak mesela personelin konaklaması, konakladıkları yerden mekâna transferleri, yemek, sigorta masrafları buna ek olarak kasabı, manavı... Kiralar desen ‘uçuyor...’ İstanbul’un bile yüzde 20 üzerinde. Geçen yıl aylık 30 bin liraya tuttuğum evin kirası bu yıl 90 bin TL. Anlayacağınız ‘abartan’ biz değiliz!” diyor.
O PARAYI VERENLERE SORMAK LAZIM
Bodrum Akyarlar’da Porto Bianco’yu işleten oyuncu Cem Özer mekânına giriş ücreti almıyor. Şezlong kirası 50-150, loca kirası ise 3 bin 500 lira. Özer denizin üstünde kendine özel merdiveni ve duşu olan localarda 4-6 kişiye hizmet verildiğini belirterek, “Böyle bir yerde 6 kişi için denizi, çalan müziği ve hizmetine baktığımızda makul bir fiyat. En öndeki şezlong 150, arkası 100 lira ama ‘pahalı’ diyorsan kumsalımızdaki şezlong fiyatı 50 lira. Bodrum’da 10 bin liralık localar varmış. İsterse 20 bin liraya satsın. İşletmeciye kabahat bulmuyorum. O parayı veren adama sormak lazım, memnun mu?” diyor.
Bu devirde, hele de üniversitelerde tamamlayıcı-destekleyici tıp bölümleri varken ve devlet tarafından kabul edilip destekleniyorken nasıl olur da böyle bir skandal yaşanır, şaşıp kaldık! Zira, Elazığ’da ‘alternatif tıp’ adı altında çamaşır ipiyle yapılan tedavi değil resmen işkence... Gelin görün ki hele de sosyal medya ‘Ustamdan el aldım’ diyen şarlatanlarla dolu. Aralarında hacamat, dağlama, ip gibi yöntemlerle bel fıtığından kısırlığa kadar birçok hastalığı ‘garantili’ tedavi ettiklerini iddia edenler var.
TIPTA ALTERNATİF DEĞİL DESTEKLEYİCİ TEDAVİ OLUR
Yıllarını temel, tamamlayıcı ve destekleyici tıp çalışmalarına adayan, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Cihan Aksoy kamburluğu tedavi etmek için çamaşır ipi yöntemini bunca yıllık meslek yaşamında görmediğini belirterek, uyarıyor: “Tıp tıptır. Tıbbın alternatifi olmaz. Bütünleyici, tamamlayıcı ve destekleyici çalışmalar elbette olur ama bu mantık çerçevesinde olmayan her şey yanlıştır ve bu desteği sadece ve sadece doktorlar verebilir ki doktor olmakta yetmez bu konuda araştırmak, çalışmak ve belirli kurslara katılmak şarttır. Temel tıp mantığından uzak, yeterince eğitim almamış, ‘Hoca efendiden el aldım’, ‘Bin kişiye yaptım, iyileşti’ diyen kişiler tarafından bu tarz uygulamalar yapılması kandırmacadan, tuzaktan ibarettir! Ölümlere yol açabilir...”
TÜM TEDAVİLER DOKTOR KONTROLÜNDE OLMALI
Ünlü model Cansu Taşkın ‘makyajsız’ fotoğrafları nedeniyle sosyal medyada hakaretlere uğradı. Taşkın ile telefonda görüştüm, ‘Bu ilk değil ki...’ diyor ve özellikle de kadınların hakaretlerine anlam veremediğini belirterek, “Bizim birbirimize sahip çıkmamız lazım. Elbette eleştiriye her zaman açığım ama yazılanlar eleştiri değil, şiddettir! Erkek şiddetine ‘dur’ derken kadınların bir hemcinsine böylesi psikolojik şiddet uygulaması akıl alır gibi değil. Kaldı ki ben modelim, Instagram’ı da ekseriyetle iş için kullanıyorum. Normal hayatta elbette oradaki gibi gezmiyorum. Kompleksli olsam gazeteci arkadaş bana ‘Maskenizi indirir misiniz?’ dediğinde indirmezdim. Önemli olan kalp güzelliğidir” diyor.
NORMALDE CESARET EDEMEZLER
VARYANTLARA YUNAN HARFLERİ VERİLDİ
1) Delta varyantı yeni mi bulundu? ‘Bir bu eksikti’ diyeceğim ama...
Yeni değil. Biz Delta varyantını aslında Hindistan varyantı olarak biliyoruz ama 1 Haziran itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü değişikliğe gitti ve varyant isimlerini Yunan alfabesinden harflerle değiştirdi. İngiliz varyantı Alpha, Güney Afrika varyantı Beta, Brezilya varyantı Gama, Hindistan varyantı ise Delta olarak anılıyor artık. Altında tabii ‘ırkçılık’ kaygıları yatıyor. Varyantların ilk tespit edildikleri ülkeleri ‘damgalayacak’ şekilde isimlendirilmesi o ülkelere zarar veriyordu. Bu nedenle düzenleme yapıldı.
YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI
2) Delta varyantı daha mı bulaşıcı?
Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.
3) Belirtileri neler? Farklılıklar söz konusu mu?
İNSANLIK SUÇU İŞLİYORLAR
Kalp hastalıkları uzmanı-Prof. Dr. Bengi Başer: “Dünya genelinde ‘acil kullanım onayı’ ile uygulanan tüm aşıların faz-3 çalışmaları tamamlandı, sonuçları da dünyanın en saygın dergilerinde yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü zaten faz-3 çalışması bitmeyen hiçbir aşıya onay vermez, kullanıma sunmaz. Şu an Türkiye’de yapılan Sinovac, BioNTech ve gelecek olan Sputnik-V aşısı da DSÖ tarafından onaylanmış aşılardır.”
POPÜLİST YAKLAŞIM
ALTIN FİYATLARI 2 AY ÖNCEKİ SEVİYEYE DÖNDÜ
ALTIN ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarındaki bu düşüşü alım için bir ‘fırsat’ olarak değerlendiriyor. En son geçtiğimiz şubatta altın fiyatları böylesi bir düşüş yaşamış ve yatırımcısına alış imkânı vermişti. Peki ama altının fiyatı neden düşüyor? Memiş şöyle özetliyor: “Bunun birden fazla nedeni var. Sırayla gidelim. İlk neden; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) COVID-19 kaynaklı kriz sonrası ekonominin daha çabuk toparlayabileceği sinyalini vererek, ilk faiz artırımını 2024’ten 2023’e çekmesi ve 2023 sonuna kadar da 2 artış beklediklerinin sinyalini vermiş olması. Piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizi de yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutuldu. İkinci olarak ki bana göre en etkilisi, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları... Powell ‘şahin’ tonundan konuştu, ‘Faiz artırımı ekonominin güçlü olduğu anlamına gelecek. Faiz artırımından sonra da politika oldukça destekleyici olmaya devam edecek’ dedi ve uzun süredir salgın nedeniyle krizde olan piyasaları rahatladı. Buna bağlı olarak dolar arttı, endeksin 91 bandının üzerine yükselmesi enflasyon endişelerini öteledi. Böyle bir atmosferde, küresel piyasalarda, altının ons fiyatı da ‘terfi’ geri çekildi. Günlük bazda, 60 dolarlık, ciddi bir değer kaybı ile 8 Ocak’tan bu yana en kötü günlük performansını gerçekleştirdi.”
DÜĞÜN SEZONU BAŞLADI
Malum, düğün sezonu açıldı. Altın fiyatları kritik. Buna küçük yatırımcı, ‘Ayşe Teyze’nin beklentilerini de ekleyin. Bu noktada sorulması gereken en önemli soru ‘Düşüş sürer mi?’ Memiş düşüşün biraz daha sürebileceğini ama orta vadede yıl içerisindeki yükseliş trendinin de bitmediğini söylüyor, şöyle devam ediyor: “Ons tarafında 1780 dolar seviyesi, yıl sonuna kadar, alınabilecek bir seviye ancak bu yıl bitmeden yine 1960 dolar seviyelerine bir yükseliş görebiliriz. Bu sadece altın için değil gümüş için de geçerli. Gümüşün ons fiyatında da 26.50 dolar seviyesine kadar bir gerileme gördük. Ancak tahminim, yukarı yönlü hamlelerin yıl içerisinde devam edeceği yönünde...”
GÜVENLİ LİMAN
Memiş, dolar-TL kurunun çok gerilememesinin (küresel piyasalarda değer kazanmasının) altının gram fiyatındaki düşüşleri frenlediğini söylüyor. “Yine de gram altında 500 liranın altını, 498 lirayı gördük. Teknik olarak 495 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Dolar kurunda bir miktar daha çekilme olursa da 498 lirayı destek seviyesi alırız. Elinde TL bulunduran, altın alacak, düğün yapacak, altına yatırım yapacakların bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü dolar-TL kurundaki bir yükseliş altın fiyatlarını yeniden yukarı çekebilir. Altının gram fiyatının, şimdi değil ama bir süre sonra tekrar, 540-560 TL seviyelerine ve hatta yılın 3 ve 4. çeyreğinde doların uluslararası piyasalar ile gelişen ülkelerdeki değeri artmaya devam ettikçe gram altın-TL fiyatı 580-600 TL seviyesine kadar yükselebilir” diyen Memiş’in elinde altını olanlara ise uyarısı var: “Satış için fırsat kollayan yatırımcılar panik yapmamalı. Panikle satış hiç yapmamalı zira yükselişlerin devam etme olasılığı güçlü. Altın her zaman, enflasyonun olduğu tüm piyasalarda, güvenli limandır.”
Memorial Şişli Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Deniz Şener kalp ritim bozukluklarına bağlı kalp krizi riskinin sadece sporcular değil herkes için var olduğunu belirterek, “İnanın nasıl beslendiğinizin, ne kadar spor yaptığınızın önemi yok! Gençler dahil bu durum hepimizin başına gelebilir” diyor. Peki, neden? Dr. Şener genetik yani doğuştan gelen faktörler kadar yaşamsal faktörlerin de belirleyici olduğunu ifade ederek, “Mesela, enfeksiyonlara bağlı virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün gibi bazı hastalıklar kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu durum gençlerde daha sık görülür. Öyle ki daha geçen gün bir hasta tedavi ettim; yeni anne olmuş, 25 yaşında genç bir kadın” diyor.
GENÇLERDE GÖRÜLÜYOR
Kalp kasının boyutunu, şeklini, kalınlığını etkileyen ve kalıtımsal olabilen kardiyomiyopati hastalığının da ritim bozukluğuna bağlı krize sebep olabileceğini belirten Dr. Şener bu tarz sorunların ergenlerde ya da 20-30 yaş arasında her zaman kendisini göstermediğini, bazı basit tetkiklerin detayları görmekte yetersiz kalabileceğini söylüyor, şöyle de devam ediyor: “Yılda 1 kez muhakkak kontrole gidilmeli. Kan tahlilleri, efor testi, tansiyon kontrolü, kalp grafisi (EKG) yaptırılmalı. Şüpheli durumlarda bilgisayarlı tomografi ile kalp damarlarını bile görüntülemek mümkün.”
FAZLA SPORA DİKKAT
Gelelim sağlıklı kalmak için yediğimize, içtiğimize ve sporumuza hele de pandemi döneminde iyice dikkat etmeye başlayan bizlere... Bizler de risk altında mıyız? Bilinçsizce yapılan sporun, vücutta eklemleri, kasları zorlarken kalbi de büyük tehlikeye attığını söyleyen Şener uyarıyor: “Elbette sağlıklı beslenmek ve spor kalbi koruyor ancak her şey kararında güzel! Ağır spor yapmak kalbe fayda değil zarar veriyor! Hızlı yürüyüşçüler, koşucular, maraton koşucuları, halterciler, güreş, boks yapanlar... Dikkat! Spor yaparken kan basıncının artması, daha fazla kan pompalanması, kalbinde o güne kadar hiçbir sorunu olmayan insanlarda bile ani kalp durmasına neden olabilir.”
UYANIR UYANMAZ SPORA KOŞMAYIN!
BEZMİALEM
DİJİTAL Aşı Sertifikası ne demek? Aşı Pasaportu ile aynı şey mi?
Tam adı ‘AB CovId-19 Dijital Aşı Sertifikası’dır. Sertifika fikri ilk olarak ‘aşı pasaportu’ adı altında gündeme geldi. Ancak ‘pasaport’ tanımlaması kullanıcıların veri güvenliğinin tehlikeye atılması ve toplumda var olan eşitsizlikler ile ayrımcılığın daha da derinleşmesi riski nedeniyle yasal/etik yönden hayli eleştirilince değiştirildi/yumuşatıldı; ‘Dijital Aşı Sertifikası’na dönüştü. Yani aslında ikisi de aynı.
Dijital Aşı Sertifikası ne işe yarayacak?
AB vatandaşları, 1 Temmuz’dan itibaren, kâğıda basılı ya da dijital ortamda oluşturulan ‘QR kodu’ ile birlik üyesi ülkeler arasında, hiçbir kısıtlama olmadan, seyahat edebilecek. 12 ay geçerli olacak.
Hangi ülkelerde geçerli?
AB ülkeleri yanı sıra İzlanda, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç’te de geçerli olacak ve ücretsiz verilecek. Sertifika, İngilizce ve verilen ülkenin dilinde düzenlenecek.
Türk vatandaşları Dijital Aşı Sertifikası alabilecek mi? İş ya da turistik amaçlı yurtdışına seyahat edebilecek mi?
HAREKETLİLİĞİ FİYATLAR BELİRYECEK
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçilmesi ile büyük bir potansiyel oluştuğunu ve tatil yapma isteğinin arttığını söylüyor. Peki, neye göre söylüyor? Bağlıkaya “Haziran ayı rezervasyon oranlarına bakarak...” diyor ‘Ama’ diyerek bir parantez açıyor: “İç pazardaki bu hareketlilik temmuz, ağustosta da sürer mi? Hareketliliği fiyatlar belirleyecek! Fiyatlar neye bağlı? Rusya, 21 Haziran’da uçuş kararlarını yeniden masaya yatıracak. Ayrıca AB ülkeleri ile görüşmeler var. Almanya-İngiltere pazarı hareketlenebilir. Görüşmeler olumlu sonuçlanır, dış pazar yeniden denkleme girerse fiyatlar da yukarı gider. Yerli turistin yoğun bir talebi var ama fiyatlar tırmanışa geçerse durumlar değişebilir.”
HİÇ BU KADAR UYGUN OLMAMIŞTI
Haziranda yabancı turist beklentisi olmayan turizmci, yerli turist için fiyatları en avantajlı noktaya çekmiş durumda. Öyle ki fiyatlar neredeyse 2019-2020 listeleriyle aynı. Bağlıkaya “Şu an bir yoğunluk beklenmediği için uygun kampanyalar var. Hatta fiyatlar ‘Hiç bu kadar uygun olmamıştı’ diyebiliriz. Bunlar ‘aksiyon’-son dakika fiyatları. Temmuz-ağustosta dış pazar açılırsa bu fiyatlara tatil imkânı olmayacak gibi...” diyor.
KRİTERLER BELLİ
Dış pazarın açılması neye bağlı? Vaka sayıları ile aşılama oranlarının önemli kriterler olduğunu belirten Bağlıkaya şöyle devam ediyor: “Benim umudum var. Kriterleri sağlayabileceğimizi, temmuz itibarıyla yabancı akını olacağını düşünüyorum. Herkes Türkiye’yi özledi. Belki iç turizm, okulların da erken açılması ile yavaşlar, ama yabancı talebi ekime kadar sürer. Umarım oteller de tam kapasite açılır. Kazasız bir kış geçirir, aşılama oranlarını bir an önce yükseltirsek 2022 ise rekorlar yılımız olacak.”
HAFTALIK 100 BİNE DE BİN LİRAYA DA VAR
Bugün ise bir zamanlar Nâzım Hikmet kitabı taşıdığı için gözaltına alınanlar, tutuklananlar, onların çocukları, torunları, sol görüşlüler kadar sağ görüşten de birçok insan Nâzım’ı şiirlerini, sözlerini paylaşarak anıyor. Peki, 58 yıl sonra bile onu böylesi ‘ölümsüz’ kılan ne? Sordum.
TUTARLILIĞI ONU ÖLÜMSÜZ KILDI
2019 yılında ‘Merhaba Güzel Vatanım’ filmi ile yolu Nâzım Hikmet ile kesişen Türk edebiyatının önemli yazarlarından Ahmet Ümit’i arıyorum. Ümit “Nâzım çok büyük bir şair. 58 yıl... Öyle uzun ki... Pek çok şair unutulur, pek çok yazarın esamesi okunmaz bu kadar sürede. 58 yıl sonra, üstelik ona ‘Vatan haini’ diyen düşüncedekiler bile bugün ona sahip çıkıyorsa bu onun gücünü gösterir. Bunu sağlayan onun şiiridir” diyor. Peki, nedir bu ‘Büyük şair’ kriteri? Ümit şöyle devam ediyor: “Ölçü tam da bugündür. (Dünkü ölüm yıldönümünü kastediyor.) Sosyal medyaya bakın! 58 yıl sonra, sadece sol kesimden değil, sağdan ve bambaşka kesimlerden Nâzım Hikmet paylaşımları geliyor. Unutmayalım ki Nâzım Hikmet komünistti. Bugün ise sadece sol kesim değil Türkiye’deki tüm politik kesimlerin ve politika dışı kesimlerin sevgisi ile karşılanıyor. Herkes onun dizelerini paylaşmakta. Bunun anlamı çok büyük bir şair olmasında saklı. Zamana direnebilen bir şair ve bu bugün bir kez daha kanıtlanmıştır.”
ZAMANA DİRENEBİLEN ŞAİR
“Nâzım tutarlı bir insan, romantik bir komünistti. 1951’de Türkiye’den kaçmak zorunda kaldı yoksa onu da Sabahattin Ali’yi öldürdükleri gibi öldüreceklerdi. Sovyetler’e gitti, yanlış şeyler gördü, susmadı. Stalin’in ‘baskıcı’ döneminde ‘İvan İvanoviç var mıydı, yok muydu?’ oyununu yazdı. Haksızlıkla mücadele için harekete geçebilen, düşündüğü gibi yaşayan, yaşadığı gibi düşünen tutarlı bir insandı. Politik ve insani tutarlığını hep korudu. Bu tutarlılık Nâzım’ı ölümsüz kıldı.”
SADECE MÜZELİK USTA BİR ŞAİR DEĞİL
TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SÜRECE GİDİYORUZ
TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 1 Haziran’da okulları tamamen açmak gerektiğini belirterek, “Geldiğimiz nokta yarı açılma-uzaktan öğrenme ile telafi noktasını çoktan geçti. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu sistemden çok yoruldu. Verimlilik falan kalmadı” diyor. Öğrencilerin okulla tek bağı olan sınavın da kaldırılması ile öğrenci-okul arasındaki ipin koptuğunu belirten Pehlivanoğlu, şöyle devam ediyor: “Karne yeterlilik belgesi değil bir formalite kâğıdı haline geldi. Kırmızı koddaki Fransa’da bile okullar birkaç ay dışında kapanmandı. Türkiye, AB VE OECD ülkeleri içinde okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri. Onun için de telafiye tüm kademeleri, yüzde 100 açarak, hemen başlanmalı. Tamamen açamıyorsak açıyor-muş gibi de yapmayalım, okullar kapalı kalsın. Ama o zamanda telafiye erken başlayalım. Tavsiyemiz, hele de 10 yaş altı kritik grup için, okulların bir an önce açılması. Yoksa telafisi mümkün olmayan bir sürece gireceğiz.”
DÜĞÜNLERDEN ÖNCE OKULLAR AÇILMALI
TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu, 2020 yılı Kuzey yarı küre verilerine göre Türkiye’nin OECD ülkeleri içerisinde okulları kapatmada ‘şampiyon’ olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Avrupa ve Amerika Hastalık Önleme-Kontrol Dairesi, Uluslararası Pediatri Birliği (IPA) gibi uluslararası otoritelerin, salgın kontrolünde okulların kapanmasına son çare olarak başvurulması gerektiği yönünde görüş verdiğini hatırlatan Dr. Cesuroğlu, şöyle devam ediyor: “Dünyada bu konuda uzlaşı var. Mümkün mertebe hele de ilkokullara dokunmuyorlar. Liseleri açıp kapıyorlar, az sayıda kişi ile devam ediyor ya da zaman zaman online’a dönüyorlar ama ilkokullara ancak kapanabilecek tüm kurumlar kapatılmış, vaka sayıları kontrol edilememiş, yoğun bakım yatakları dolmaya başlamış ve artık son çare ise sıra geliyor. Aralık ayında mutasyonlar ile Avrupa’da önemli bir pik yaşandı, biliyorsunuz. Bazı ülkeler; İngiltere, Hollanda gibi Noel tatilinden sonra bir süre okulları kapalı tuttu ama Fransa mesela onu bile yapmadı; ‘İlkokullar öncelikli’ dedi, kapatmadı. Türkiye’de 16 aydır, neredeyse aralıksız (salgının ilk yılında, ara tatiller hariç, 175 okul gününde, öğrenciler 15 gün yüz yüze eğitime devam etti) çocuklar yüz yüze eğitim yapamıyor. Bu akıl almaz bir durum! Dünyanın hiçbir yerinde ‘vaka sayısı’ diye bir kriter yok. Hadi diyelim bizde var. O zaman da vaka sayıları düşmeye başladığında diğer tüm sektörlerden; fabrika, restoran, AVM’lerden önce okullar açılmalı. 1 Haziran’da düğün dernek yapılabilecek, okullar (belki) kapalı kalacak. Anlamak mümkün değil.
TEHLİKELİ YA DA TEHLİKEDE DEĞİLLER
DÜNYADAKİ araştırmalar şunu gösteriyor: Okullar, özellikle de ilkokullar, Türkiye’deki genel kanının aksine, salgının toplumda yayılmasını tetikleyen ortamlar değiller. 20 yaş altı çocuk ve gençlerin COVID-19’a yakalanma riski, aynı şartlarda virüse maruz kalsalar da yetişkinlerin yarısı kadar. 12 yaş altındaki çocuklar ise yetişkinlerin yarısı kadar bulaştırıyor. Yani 12 yaş altı çocuklar tehlike altında olmadığı gibi COVID-19’un toplumda yayılması bakımından da tehlikeli değiller. Ayrıca, Türkiye’de ilkokul öğretmenlerinin en az yüzde 90’ı birinci doz aşılarını oldu. Hemen hemen hepsi de BionTech oldu ve bu aşının koruyuculuğu ilk dozda en az yüzde 70. Bu koşullarda daha ne bekleniyor? Bence, bunun sebebi pandemi değil organizasyonsuzluk ve isteksizlik.
HAYATLARINI ELLERİNDEN ALDIK
BU ŞİDDETİ ACİL DURDURUN
2015’te, Samsun’da görev yaptığı hastanede, hastası İsmail Koyun tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Op. Dr. Kâmil Furtun’un dün 6. ölüm yıldönümüydü. Rahmetli Furtun’un doktor eşi, Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun’u eşinin mezarı başındayken aradım. Böylesi acı bir günde maalesef gündem yine bir doktorlara yönelik şiddetti. Hem bir doktor hem de geride kalan bir eş olarak yaşadıklarını ve ‘Bu şiddet nasıl bitecek?’ diye sordum. Tüm samimiyetiyle anlattı:
ŞİFA VEREN ELİ YOK ETMEYİN
BİR BİLGİHER İKİ AŞIDA GÜVENLİ
BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz toplumdaki aşı tereddüdünün sanıldığı kadar yüksek olmadığını, söz verilen aşıların gelmesi/aşılamanın başlaması ile sürecin hızlanacağını ve tereddüdün de ortadan kalkacağını söylüyor. Prof. Dr. Yavuz, “Başta bir aşı diğerine göre daha iyi gibi bir yaklaşım oldu. Bu yaklaşımdan dolayı insanlar yanlış etkilendi. Oysa her zaman şunu söyledik; ‘Önemli olan aşı olmak, hangi aşıyı olduğunuzun önemi yok.’ Türkiye’de kullanılan her iki aşı da güvenlik (insan sağlığına etkileri) bakımından hiçbir eksisi olmayan ve hatta gebelere bile yapılabilen aşılar. Aşı içinde herhangi bir canlı virüs yok. O nedenle gebeler, alerjisi olanlara, organ nakli olanlara, kanser hastaları ile bağışıklığı baskı altındaki hastalara güvenle uygulanabilir. Aşının antikor geliştirme oranı çok yüksek. Şu an yeterli sayıda aşımız olmadığı için seferberlik başlamadı ama söz verilen aşılar söz verildiği tarihte geldiği an bilgilendirme toplantıları, kampanyalar, görseller, videolarla kişilerin büyük oranda ikna edileceğini, aşıya karşı ‘Acaba?’ sorusunun kafalardan silineceğini düşünüyorum. Unutmayın ki bu hastalığa dair elimizdeki veriler artık 1 yıllık. Ezberden konuşmuyoruz” diyor.
BİR ÖNERİ
AŞI OLANLAR ÖDÜLLENDİRİLSİN
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi - Enfeksiyon Hastalıkları AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş’a birinci doz ile ikinci dozu yaptıranlar arasındaki farkın neden kaynaklandığını sordum. Prof. Dr. Dökmetaş kesin bir veriye sahip olmamakla birlikte, “Ufak tefek de olsa aşının istenmeyen etkileri, komşular arasında ‘Aşı oldum, hasta oldum’ gibi dedikoduların yanı sıra aşı tedarikinde zorlanmalar, gecikmelere bağlı olarak birinciden sonra ikinci dozların yapılmasının yavaşlaması gibi durumlar etken olabilir” diyor. Haziran ayı itibarıyla aşılar yolda. Peki, bundan sonra benzer süreçler yaşanmaması için neler yapılabilir? Prof. Dr. Dökmetaş şöyle anlatıyor: “Aşının önemi bıkmadan tekrar edilmeli. Öncelikli olarak isteyenlere aşı yapmak, istemeyenleri de bu sürede ikna etmek önemli. Aşı olanın ödüllendirildiği bir sistem şart. Mesela aşı olmayan; toplu taşımaya binemesin, sinema-tiyatroya gidemesin, kafe-restorana giremesin, plajda yer bulamasın gibi... Bugün bir işe/okula girmeden önce de benzer şeyler istenmiyor mu? Çocukluk aşıları tam olmayanı kim kabul eder? Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir uygulama var bizde: ‘Aşı timleri.’ Eve kadar gidip yapıyoruz. Şanslıyız! Henüz aşı görmeyen ülkeler var. Bunlar unutulmamalı. Kulağa belki hoş gelmeyecek ama... Hele de aşı sırası gelen, tebliğ edilmesine rağmen aşı olmayanlar... Onlar ayrı kategoriye alınabilir. Hastalanmaları durumunda tedavi giderlerini devlet üstlenmesin mesela. Nasıl kasko yaptırmadığınız aracınızdan, DASK yaptırmadığınız evinizden siz sorumluysanız sağlığınızdan da sorumlu olmalısınız.”
BİR ÖZET
ZENGİNLİK SANILDIĞI KADAR GÜZEL OLMAYABİLİR
Klinik psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’na arka arkaya iki soru sordum. Bir, ‘Para ile saadet olur mu?’ İki, ‘Parasız saadet olur mu?’ Her ikisine de yanıtı aynıydı. ‘Olmaz.’ Peki neden? Prof. Dr. Şalcıoğlu, “Çünkü para hiç şüphesiz hayatımızı sürdürebilmek, ihtiyaçları karşılayabilmek, belirli bir konfor içerisinde yaşamak, daha da önemlisi hayatta kalmamızı sağlamak adına önemli bir araç. Ama mutluluğun anahtarı mı? Orası muamma. Yoksulluk bir mutsuzluk etkenidir ve o etkeni ortadan kaldırmanın ön şartı da paradır. Ancak para salt mutlu olmak için yetmeyebilir. Yani bu şu demek oluyor; size hizmet edilmesi, evleriniz, arabalarınız ve hatta hizmetçilerinizin olması, onların ev temizlemekten alışverişe, çocuk bakımına kadar her istediğinizi yapması elbette sizi mutlu edebilir. Ama bu kolaylık hayatınızın daha anlamlı olacağı anlamına da gelmiyor. Güç, para, zenginlik, şan, şöhret hayatımıza anlam katabilecek birçok değerden bizi uzaklaştırabilir. Mesela aile, dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma gibi değerleri unutabilecek ya da yok sayacak pozisyona gelebiliriz. Para toplum ile bağlantısı olan bir birey olmanızın önüne geçebilir ki bu koşullar altında paranız olsa da başkalarının parasız ve mutsuz olduğu bir yerde mutlu olmanız ne kadar mümkün?” diye soruyor.
BİR ŞEYLERE ÖZLEM DUYMAK GEREK
ÜNLÜ sanatçı Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu programa konuk oldu. Merak edilen soruları yanıtlarken söz döndü dolandı Ayvalık’ta ada aldığı dedikodularına geldi. Avşar bir ada ile ilgilendiğini ama almadığını söylerken Işık’a döndü ve “Mutlu olur musun bu kadar zengin olmaktan?” diye sordu. Sonra da kendi yanıtladı: “Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey zenginlik. Her şeyi alabilmek... Hayatta her şeye şüpheli yaklaşırsın. Sevgilin ‘seni seviyorum’ dese inanamazsın. Gerçekten âşık olduğu için mi seninle yoksa? Bir şeylere özlem duymak gerek bu hayatta.”
KAÇINILMAZ DÖNGÜ
Dış
Kilise üzerinde ‘çirkin’ dans
Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkan kişilerin çalıp oynadığı o görüntüleri izlemişsinizdir. İzlerken ben utandım! Olay ile ilintili 3 kişi adliyeye sevk edildi. Her cepheden ‘kınama’ geldi ama bu ilk değil... Buranın bir ibadethane olduğu gerçeği göz ardı ediliyor.
Ben de başka inançlara saygı meselesini ilahiyatçılara, böyle bir saygısızlık karşısında ne hissettikleri ve ne yapılması gerektiğini de Rum ve Ermeni cemaatlerinden tanıdığım isimlere sordum. İşte yanıtlar...
TEPKİ KOYMAK ÇOK ÖNEMLİ
Gazeteci-yazar Sevan Değirmenciyan hükümet yetkililerinin yaşanan vahim olay karşısında en üst perdeden açıklama yapmasının olumlu olduğunu belirterek, “Ak Parti cephesinden Ömer Çelik, Fahrettin Altun açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kilise Vakfı Yönetim Kurulu ile görüşmüş, üzüntülerini iletmiş. Olumlu değerlendirmek gerekir tabii ki. Daha önce yine aynı kilisenin duvarına yazılar yazılmış, önüne çöpler bırakılmıştı hatırlarsanız. Benzer olayların failleri ‘Akli dengesi bozuk’, olaylar da ‘Münferit’ olarak değerlendirilir genelde. Bu durumda da belki ortada bir suç yok, ama bu tarz saygısızlıkların, aşağılamaların göz ardı edilmesi, yapılanın ‘cezasız’ kalması benzer olayların tekrarına neden oluyor. Camilere böyle bir saygısızlık düşünülemezken bile, kiliseler kolayca hedef haline gelebiliyor. O nedenle verilen tepkiler ve hukukun işletilmesi önemli” diyor.
BURASI BİR İBADETHANE
Toplumda Hıristiyanlara ait ibadethanelerin terk edildiği, kullanılmadığı ya da buralarla kimsenin ilgilenmediği gibi bir algı olduğunu söyleyen Değirmenciyan, yaşanan olayların günlük siyasal çekişmelere alet edilmesinin de “hedef şaşırtmak” anlamına geleceğini söylüyor: “Müzik yasaklarını protesto eden bir grup yaptı’ deniyor. Karşı mahalle başka bir şey söylüyor... Ama işte ortada bir gerçek var ki burası bir kilise, ibadethane, tarihi bir mekân. Bu göz ardı edilmemeli. Nasıl biri çıkıp tarihi bir çeşme ya da türbenin üzerinde dans etmiyorsa, gayrimüslim toplumların kutsal mekânlarına da asgari saygının gösterilmesi gerekir. Bir de kilisenin bulunduğu meydanda hep polis bulunur. Maalesef, kilisenin tepesine çıkılmış, ama herhangi bir görevli müdahale etmemiş. Bu, düşündürücü.”
KUTSAL DEĞERLERE YAPILAN BİR KÜSTAHLIK
TÜRK Hadis Kürsüsü profesörü, ilahiyatçı yazar Mustafa Karataş Kadıköy’de alkol alıp caddeleri trafiğe kapatan ve bir kilisenin üzerine çıkarak dans eden gençlerin görüntülerini üzülerek izlediğini belirterek, şunları söylüyor: “Elbette bu şahıslar gençliğimizin tamamını temsil etmiyorlar. Ancak, inancımıza göre; hiç kimsenin, başkasının özeline ve ibadethanesine girmeye ve onu üzecek bir davranışta bulunmaya hakkı yoktur. Bırakın barış halinde, savaş halinde olduğunuz bir ülkenin dahi sivillerine, yaşlılarına, kadınlarına, ağaçlarına ve mabetlerine dokunamazsınız. Bu olay bir ibadethanenin dokunulmazlığına saygısızlık yanında tüm kutsal değerlere karşı yapılmış bir küstahlıktır. Alkolün de sebep olduğu bu durum, “Kalabalıkların aklı yoktur” sözünün de bir yansımasıdır. Gençlerimizin kendilerini kışkırtılabilecek kalabalıklardan da uzak durmaları gerekiyor.”
BİLİNÇ ANCAK EĞİTİMLE MÜMKÜN
Kültürel Mirası Koruma Derneği YK üyesi, Cemaat Vakıfları eski temsilcisi Laki Vingas her ibadete her kültüre saygının ön koşul olması gerektiğini belirterek, “Kilisenin üzerinde dans eden arkadaşların hatalı oldukları kesin ancak hangi anlayışla bunu yaptılar? Eğlence içinde kendilerini kaybederek mi yoksa kasıtlı mı? Cevap ne olursa olsun ortada gerçekten çok büyük bir bilinç sorunu var” diyor ve şöyle devam ediyor: “Eskiden azınlıklar ötekileştirilen, ‘şüphe’ ile yaklaşılan toplumlardı. Şimdi yeni bir süreç başladı. Özellikle genç nüfus temas etmek, dinlemek ya da dinlenmek istiyor. Bunun için de birbirimizi anlamak lazım. Bu olaya dahil olan arkadaşların yaptıkları elbette bir hatadır. Ancak önemli olan kadim bir kültüre mensup insanları rencide ettiklerini de anlamaları.”
“Karşılıklı anlayış, kanunların sıkıştırması ile değil bilinçli bir saygı ile mümkün. Bunun da yolu ceza vermekten değil eğitimden geçer. Bu kültürlerin bu topraklara ait olduğu, bu inanç gruplarının dışarıdan gelmediği, yüzyıllardır zaten bu topraklarda yaşadığını öğretmek lazım. Bundan korkmamalı, rencide olunmamalı.”