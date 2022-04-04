Karşılıklı hoşgörü ne güzel şey

‘On bir ayın sultanı’ ramazanda camiler mahyalarla, kandillerle süslendi. Peki sadece camiler mi süslenen? Hayır, değil. Kadıköy’deki Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi de giriş kapısındaki dijital tabelada ‘Hoş geldin Ramazan’ ve ‘Hayırlı Ramazanlar’ yazılarına yer verdi. Kadıköy çarşısının en işlek noktasındaki tarihi kilisenin dışından çekilen fotoğraf binlerce ‘like’ aldı, ‘Hoşgörü ne güzel şey’ diyerek paylaşıldı. Peki, o tabelayı kim, hangi duygularla astı? İşte yanıtı...
BERABER YAŞIYOR AYNI EKMEĞİ PAYLAŞIYORUZ
O tabelayı tarihi kilisenin girişine yerleştirerek, dinler arası ‘Hoşgörü’ adına birçok kişinin teşekkür, takdir ve sevgisine mazhar olan kişi Rum Cemaat Vakıfları Derneği Başkan Yardımcısı, Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi cemaatinden Kostas Kyratzopoulos. Pazar ayini sonrasında yakalıyorum kendisini, çok tebrik ediyorum öncelikle. Aynı cemaatten olmasalar da biraz mahcubum aslında, hepimiz adına. Hatırlayacaksınız! Bu köşede daha önce, Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi kapısı üzerine çıkıp oranın bir ibadethane olduğu gerçeğini unutarak, göbek atan şarlatanları da yazmıştım. İki olayı birbirine karıştırıp, ‘Korkmuşlar da yapmışlardır’ diyenler de oldu. Alakası yok! İkisi bambaşka kiliseler. Gelelim asıl konuya.
KANDİLLERİ DE KUTLADIK
Kyratzopoulos, ‘Tabelamız yeni değil ve biz kandil gecelerinde de çok güzel mesajlar yayınladık aslında ama ramazan dolayısıyla bu mesajımız daha çok dikkat çekti sanırım’ diyor, şöyle devam ediyor: “Tabelayı ramazan için özel hazırlatmadık. Yılbaşında kilisemizin dışını süslemiştik. O sırada böyle bir panel koyduk. Noel ile alakalı kutlama mesajı yayınlamıştık. Sonrasında da dini olarak önemli günlerde benzer mesajlar yayınlamaya devam ettik. Regaip, Miraç ve Berat kandillerinde de benzer kutlama mesajları yazdık. İlk değil yani! Biz burada barış, dostluk, huzur içinde yaşıyoruz. Neden Müslümanlar için ayrı bir anlam ve önemi olan ramazanı kutlamayalım? Ramazan demek barış, hoşgörü, birlik, kardeşlik demek değil mi?”
OLMASI GEREKEN BU
“Kadıköy Belediyesi de gerek Noel gerek de paskalyada kilisenin tam önüne ve çevresine kutlama panoları asıyor. Bizleri unutmuyor. Karşılıklı bir hoşgörü! Olması gereken de bu. Buna inanmasak inan bu panoya bu hislerimizi yazmazdık. Beraber yaşıyoruz, aynı ekmeği paylaşıyoruz. Birbirimizin inancına saygılı olursak hayat daha anlamlı ve kolay olur.”
BUNLARI GÖRMEK HOŞUMUZA GİDİYOR
Pazar ayinine katılan cemaatten Babis Pagkalos bunun normal bir durum olduğunu belirterek, “Bizde de oruç var biliyorsun, insanın nefsini terbiye etmesi açısından önemli. Böyle durumlarda saygılı olmak çok önemli ve güzel. Türkiye’de yaşayan, azınlık cemaate mensup biri olarak hoş görüyü yeşerten bu mesajları görmek hoşumuza gidiyor” diyor.
İstanbul’a gezmeye gelen Eleni Efevos da, “Keşke bu hoşgörüyü sadece özel günlerde değil daha sık görsek. Birinin inancına saygı göstermek ya da anlamlı bir yazı... Sizi o dine mensup yapmaz. Bu bir saygıdır, kıymetlidir” diyerek dinler arası hoşgörüye dikkat çekiyor.
AYNI SAYGI VE ANLAYIŞTA OLMALIYIZ
Kilise çarşısında esnaflık yapan Kadir El ise kilisenin böyle bir hoşluk yapmasından memnun. Diyor ki: “Burada hepimiz bir arada yaşıyoruz. Farklı kültürlerin birbirine hoşgörüyle yaklaşması gerçekten takdire şayan. Daha önce kandilde de benzer bir kutlama mesajı yayınlamıştı kilise. Bunlar görmek istediğimiz hareketler! Ama tek taraflı olmaz. Bizler de aynı saygı, anlayış ve özverili yaklaşımda olmalıyız.”
Çarşı esnafından Ahmet Bağran da İstanbul’un tarihten beri önemli bir metropol olduğunu belirterek, “Bunlar Osmanlıdan beri kültürümüzün parçası olan şeyler. Bir ara bu anlayış ve saygıyı kaybettik ama şimdi yeniden diyalogda olmak ve bu hoşgörünün devam ettiğini görmek hoşuma gitti” diyor.
Karşılıklı hoşgörü ne güzel şey
‘On bir ayın sultanı’ ramazanda camiler mahyalarla, kandillerle süslendi. Peki sadece camiler mi süslenen? Hayır, değil. Kadıköy’deki Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi de giriş kapısındaki dijital tabelada ‘Hoş geldin Ramazan’ ve ‘Hayırlı Ramazanlar’ yazılarına yer verdi. Kadıköy çarşısının en işlek noktasındaki tarihi kilisenin dışından çekilen fotoğraf binlerce ‘like’ aldı, ‘Hoşgörü ne güzel şey’ diyerek paylaşıldı. Peki, o tabelayı kim, hangi duygularla astı? İşte yanıtı...
BERABER YAŞIYOR AYNI EKMEĞİ PAYLAŞIYORUZ
O tabelayı tarihi kilisenin girişine yerleştirerek, dinler arası ‘Hoşgörü’ adına birçok kişinin teşekkür, takdir ve sevgisine mazhar olan kişi Rum Cemaat Vakıfları Derneği Başkan Yardımcısı, Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi cemaatinden Kostas Kyratzopoulos. Pazar ayini sonrasında yakalıyorum kendisini, çok tebrik ediyorum öncelikle. Aynı cemaatten olmasalar da biraz mahcubum aslında, hepimiz adına. Hatırlayacaksınız! Bu köşede daha önce, Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi kapısı üzerine çıkıp oranın bir ibadethane olduğu gerçeğini unutarak, göbek atan şarlatanları da yazmıştım. İki olayı birbirine karıştırıp, ‘Korkmuşlar da yapmışlardır’ diyenler de oldu. Alakası yok! İkisi bambaşka kiliseler. Gelelim asıl konuya.
KANDİLLERİ DE KUTLADIK
Kyratzopoulos, ‘Tabelamız yeni değil ve biz kandil gecelerinde de çok güzel mesajlar yayınladık aslında ama ramazan dolayısıyla bu mesajımız daha çok dikkat çekti sanırım’ diyor, şöyle devam ediyor: “Tabelayı ramazan için özel hazırlatmadık. Yılbaşında kilisemizin dışını süslemiştik. O sırada böyle bir panel koyduk. Noel ile alakalı kutlama mesajı yayınlamıştık. Sonrasında da dini olarak önemli günlerde benzer mesajlar yayınlamaya devam ettik. Regaip, Miraç ve Berat kandillerinde de benzer kutlama mesajları yazdık. İlk değil yani! Biz burada barış, dostluk, huzur içinde yaşıyoruz. Neden Müslümanlar için ayrı bir anlam ve önemi olan ramazanı kutlamayalım? Ramazan demek barış, hoşgörü, birlik, kardeşlik demek değil mi?”
OLMASI GEREKEN BU
“Kadıköy Belediyesi de gerek Noel gerek de paskalyada kilisenin tam önüne ve çevresine kutlama panoları asıyor. Bizleri unutmuyor. Karşılıklı bir hoşgörü! Olması gereken de bu. Buna inanmasak inan bu panoya bu hislerimizi yazmazdık. Beraber yaşıyoruz, aynı ekmeği paylaşıyoruz. Birbirimizin inancına saygılı olursak hayat daha anlamlı ve kolay olur.”
BUNLARI GÖRMEK HOŞUMUZA GİDİYOR
Pazar ayinine katılan cemaatten Babis Pagkalos bunun normal bir durum olduğunu belirterek, “Bizde de oruç var biliyorsun, insanın nefsini terbiye etmesi açısından önemli. Böyle durumlarda saygılı olmak çok önemli ve güzel. Türkiye’de yaşayan, azınlık cemaate mensup biri olarak hoş görüyü yeşerten bu mesajları görmek hoşumuza gidiyor” diyor.
İstanbul’a gezmeye gelen Eleni Efevos da, “Keşke bu hoşgörüyü sadece özel günlerde değil daha sık görsek. Birinin inancına saygı göstermek ya da anlamlı bir yazı... Sizi o dine mensup yapmaz. Bu bir saygıdır, kıymetlidir” diyerek dinler arası hoşgörüye dikkat çekiyor.
AYNI SAYGI VE ANLAYIŞTA OLMALIYIZ
Kilise çarşısında esnaflık yapan Kadir El ise kilisenin böyle bir hoşluk yapmasından memnun. Diyor ki: “Burada hepimiz bir arada yaşıyoruz. Farklı kültürlerin birbirine hoşgörüyle yaklaşması gerçekten takdire şayan. Daha önce kandilde de benzer bir kutlama mesajı yayınlamıştı kilise. Bunlar görmek istediğimiz hareketler! Ama tek taraflı olmaz. Bizler de aynı saygı, anlayış ve özverili yaklaşımda olmalıyız.”
Çarşı esnafından Ahmet Bağran da İstanbul’un tarihten beri önemli bir metropol olduğunu belirterek, “Bunlar Osmanlıdan beri kültürümüzün parçası olan şeyler. Bir ara bu anlayış ve saygıyı kaybettik ama şimdi yeniden diyalogda olmak ve bu hoşgörünün devam ettiğini görmek hoşuma gitti” diyor.