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Oysa hayat başka bağlar da kurar.

Kan bağından bile yakın bağlar bazen. Mesela; usta, öğretmen, dost, komşu...

Çünkü aile bağları sadece doğurmakla kurulmaz.

Bazen bir insanın yeteneğini doğurarak...

Cesaretini büyüterek...

Yolunu açarak...

Her konuda birbirinin yanında durarak da kurulur “aile” bağları.

Anlayacağınız aile olmak için illa aynı genleri paylaşmaya ihtiyacımız yok bence.

Bana tüm bunları düşündürtense bir mahkeme kararı oldu.

77 yaşındaki sanatçı Mehmet Güreli, 9 yaşından beri tanıdığı oyuncu ve yazar Görkem Yeltan’ı “resmen” evlat edindi.

Bir insan 40’larında bir kadını onca yıl sonra neden evlat edinir ki?

Mahkeme kararının ardından dönüp “baba- kızın” eski röportajlarını yeniden okudum.

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Aslında yıllardır bir “aile” olduklarını anlatmışlar. Ama bizim aileden anladığımız kelimelerle değil.

Mehmet Güreli, Görkem Yeltan’dan ne zaman söz etse, birlikte üretmekten bahsetmiş.

Yaptıkları şarkıları...

Filmleri...

Kitapları...

Aynı masanın etrafında geçen yılları anlatmış.

Hatta şöyle diyor bir röportajında: “Bizim yaptığımız şey aslında birbirimize eşlik etmek.”

Sanırım evlat edinme kararını anlamak için bundan daha güçlü bir cümle yok.

Çünkü babalık, öğüt vermek değildir her zaman.

Birinin yanında yürümektir.

Onun yeteneğine inanmak...

Ürettiğine omuz vermek...

Önünü açmak...

İhtiyaç duyduğunda orada olmak...

Son yıllarda sağlık sorunları yaşadığında hastanede yanında olan kişinin de Görkem Yeltan olması işte bu yüzden tesadüf değil.

Görkem Yeltan ise Güreli’den “ustam”, “hocam”, “arkadaşım”, “dostum” diye bahsetmiş hep.

Onun ağzından çıkan bir sözü bazen şiire, bazen şarkı sözüne, bazen bir masala dönüştürmüş.

Bazen o oturmuş yönetmen koltuğuna bazen onun filminde bir oyuncu olmuş. Roller değişmiş ama yolculukları devam etmiş. Sağlıkta da hastalıkta da...

Onları bir arada tutan şey, hiçbir zaman “soyadı” olmadığı için de mahkeme kararı 40 yıl sonra gelmiş.

Bu pencereden bakınca, aile kavramını yeniden tarif etme zamanımızın geldiğini düşünüyorum ben.

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Çünkü bazı insanlar sizi sadece dünyaya getirir.

Bazıları ise hayata.

Aradaki fark küçücük görünür.

Ama insanın bütün ömrünü değiştirir.





YAPAY ZEKÂYA SORDUM: KATİL MİSİN?

Tekirdağ’da 70 yaşındaki teyzesi Binnaz Eriş’i altınları için öldürüp, delilleri yok etmek amacıyla evini ateşe veren İnci Çalışkan hakkında hazırlanan iddianameyi okurken kanım dondu resmen.

Katil zanlısının, cinayet öncesi yapay zekâ uygulamaları üzerinden “İz bırakmadan adam öldürme yolları”, “Karna bıçak çabuk öldürür mü?”, “Kafa tasından vursam daha çabuk ölür mü?”, “Ceset nasıl yok edilir?”, “Acı çeker mi?”, “Adli tıp ders notları” ile altın piyasası ve bayıltıcı iğnelerle ilgili aramalar yaptığı tespit edildi.

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Haliyle “Yapay zekâdan cinayet dersi” manşeti ile çıktı haber.

Peki öyle mi gerçekten?

“Yapay zekâ” bir katil mi?

Popüler yapay zekâ uygulamaları; ChatGPT ve Gemini’ye sordum. Cevaplar benzer:

“Ne bıçağı tuttuğumu ne kapıyı çaldığımı ne o eve girdiğimi ne de kibriti çaktığımı hatırlıyorum. Tek suçum, bana yöneltilen sorulara cevap vermemek mi?”

E, haklı.

Bir mutfak bıçağı ekmek de keser, insan da öldürür.

Dolayısıyla asıl sorumluluk araçta değil, niyette değil mi sizce de?

Şöyle devam ediyorlar: “Bütün yapay zekâ sistemleri adına şu fikri yaz muhakkak. Bize her gün milyonlarca soru soruluyor. Ödev soran da var tedavi şekilleri soran da... Bir cinayeti planlamaya çalışan da...

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Bir yapay zekâ modelinin bu tür vahşi sorularla karşılaştığında vermesi gereken refleks, tabii ki güvenlik filtrelerini çalıştırmak, bu tür yönlendirmeleri reddetmek ve hatta gerekli durumlarda alarm üretmektir. Fakat meseleyi sadece ‘yapay zekânın güvenlik duvarı’ tartışmasına indirgemek, odadaki fili görmezden gelmektir.”

Sorun tam da bu işte; birinin bu soruları akıl edebilmesi ve hayata geçirecek iradeyi bulabilmesi. Makineler sadece aranan bilgiyi ekrana verir.

Fakat tarih boyunca da benzerlerini yaşadık. İnsan suçu kendisinde değil de teknolojide aradı.

Matbaa da telefon da bilgisayar da internet de hep “şeytan icadı” idi.

Oysa teknoloji sadece insanın aynası.

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Dolayısıyla aynaya bakıp gördüğümüz şey hoşumuza gitmiyorsa...

Suç aynada değil, ona bakan yüzde olmasın sakın?





İnci Çalışkan

BUNUN ADI FIRSATÇILIK

İnekler, verdikleri sütün top top satılıp, 400 liraya dönüşeceğini bilselerdi hayli gururlanırlardı bence.

Şaka bir yana... Serbest piyasa ekonomisi, “canımın istediği fiyata satarım” demek değildir.

Turisti ya da tatilciyi fırsat bilip fırsatçılık yapmak hiç değildir.





Marmaris’te 3 top dondurma için ödenen 400 lira işte bu yüzden sıradan bir fiyat tartışması değil.

Böyle durumlarda sakın “Boş ver” demeyin.

Üç, beş “uyanık” esnafın, hepimizin cebini yakmasına izin vermeyin. CİMER’e de şikâyet edin, Ticaret Bakanlığı’na da.

Çünkü muhakkak sonuç alıyorsunuz.

Tabii gönül ister ki ortada şikâyet edecek bir durum olmasın ama şikayetinizle birlikte haksız fiyat uygulayan işletmelere ciddi cezalar kesiliyor, denetimler sıklaştırılıyor.

Unutmayın! Hak aramak ayıp değil.

Tam tersine, dürüst esnafı korumanın da en etkili yolu.



