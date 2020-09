Kafkasya’da savaş resmen başladı mı

Çektiği birbirinden saçma videolarla sosyal medyada ‘zekâ yaşı’ tartışma konusu olan Meriç İzgi ve Kaan Özdil, yine bir rezalete imza attı. İzgi yasadışı yollardan satın alıp Türkiye’ye soktuğu 3. maymununu Özdil’in canlı yayınına çıkarıp işkence etti. Görüntüler infial yarattı ama internetten tek ‘tık’ ile maymun satın almak çok kolay!

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

MAYMUN Koko ile yaptığı paylaşımlar sayesinde çok sayıda takipçi kazanan Meriç İzgi’nin evine bir süre önce baskın düzenlenmiş, kaçak yollarla ülkeye sokulan maymuna Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü el koymuştu. 8 bin TL ceza ödeyen sosyal medya ünlüsü durmadı. 5 ay sonra ikinciyi, o elinden alınınca 3.’yü aldı ve videolar paylaşmaya devam etti. Son tepkilerin ardından ise sanki maymunu kendi özgür bırakmış gibi şu mesajı yayımladı: “Bir sürelik (belki de kalıcı olarak) Koko ile yaptığım sevimli paylaşımlara ara vereceğim. Büyümeye ihtiyacı var, fakat kafeslerde değil. O iyi olacak, daima sevgi ile büyüyecek.”

ŞÖHRET İÇİN YAPAMAYACAKLARI ZALİMLİK YOK

İSTANBUL Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu “Şöhret tatlı geliyor olacak ki sözde fenomen zavallı hayvanların peşini bırakmadı. Zalimliğe devam ediyor. Bu büyük vicdansızlık. Burada beni yaralayan bir başka husus da binlerce gencin bu cahili örnek alıyor olması. Burada önce ebeveynlere iş düşüyor, çocukları kimleri izliyor takip etsinler. Ayrıca yetkililerin bu işi sıkı denetlemesi şart. Daha büyük cezalar uygulanmalı. Yasaya aykırı şekilde elde edilen bir hayvanın videoları çekiliyor. Üzerinden para kazanılıyor. Bu ve benzeri sayfaların acilen erişime engellenmesi de bir çözüm olabilir” diyor.

YABAN HAYVANININ YERİ HABİTATI

Avukat Kalafatoğlu şöyle devam ediyor: “Her şeyden önce yaban hayvanının yeri doğal yaşam alanı, habitatlarıdır. Bu hayvanların doğasından, özgürlüklerinden koparılarak eve alınması hem yasak hem vicdansızca. Çocuğunu sevindirmek isteyen, bakın pet-shop demiyorum, barınaklardan kedi-köpek sahiplensin. Böylelikle hem bir can kurtarmanın hazzını yaşar hem de evlatlarına iyi bir örnek olurlar. Lütfen çocuğunuzun her isteğini yapmayın, özellikle evcil hayvan konusunda ‘Hayır’ demeyi öğrenin.”