Kadınların tek derdi nafaka almak mı

Cuma günü oğlumun okulundan bir e-posta geldi. Şöyle diyordu: “Çocuğunuza Squid Game dizisini izletmeyin, oyununu oynatmayın. Akran zorbalığına teşvik ediyor. ” Biraz sosyal medyayı kurcaladım, psikolog ve psikiyatristlerle konuştum. E-posta kendini doğruluyordu. Birçok ebeveyn çocuklarının ısrarı ve geri kalacağı korkusu ile şiddet ve cinsel içerikli bu +18 diziyi izlemelerine izin vermiş.

Sonuç mu? Dizideki ‘kırmızı ışık- yeşil ışık’ oyunu hem okul bahçelerine indi hem de bilgisayar oyunu olarak en çok indirilip oynananlar arasına girdi. Uzmanlar uyarıyor! Yaşlarına uygun olmayan oyun, dizi ve aktiviteler çocuklar için en az sokaklar kadar tehlikeli...

ÇOCUĞUNUZ DIŞLANMASIN DİYE KÖTÜLÜK YAPIYORSUNUZ

ÇOCUK ve ergen psikoloğu Irmak Kerimoğlu ‘Bugün, Squid Game’den bahsediyoruz. Dün, Beyaz Balina oyunuydu. Yarın adı başka bir şey olacak. İsimler farklı ama tehlike hep aynı’ diyerek giriyor söze ve internet, sosyal medya ve platformların çocuklar için en az sokaklar kadar tehlikeli olduğu uyarısını yapıyor. Milyonların hayran kaldığı, ‘severek’ izlediği Squid Game dizisinin ilk 2 bölümünü, ‘Aman uzak kalmayayım’ kaygısı ile zorla izleyen ben, Psikolog Kerimoğlu bazı danışanlarının, ‘Arkadaşları izliyor. Bizim çocuk sohbete katılamıyor, dışlanıyor’ gibi bahanelerle çocuklarına dizi izleme izni verdiklerini anlatınca inanın çok şaşırdım. Ekranda koskoca +18 ibaresi var. Hadi onu geçtim, bir yetişkini bile derinden sarsabilecek şiddet sahneleri çocuğunuzu nasıl etkiler hiç mi düşünmüyorsunuz? Psikolog Kerimoğlu, “Aslında düşünüyorlar ama nasıl ‘hayır’ diyeceklerini bilmiyorlar çünkü ‘Bu içerik sana uygun değil’ dese, diziyi izlemesine izin vermese gerçekten de çocuğu dışlanacak. Oysa çoğunluk her şeyi değiştirebilir. Bir değil birden çok ebeveyn aynı tepkiyi verse çocuk da ‘Benim annem, babam da aynı şeyi söyledi’ diyecek bu tarz oyun-filmler popüler olamayacak. Veli grupları var mesela. En ufak durum bile orada yazılıp çiziliyor ama iş böyle önemli konulara geldi mi ortak karar alınamıyor. Oysa ortak anne-baba tutumu çok fark yaratabilir” diyor.

YASAK CAZİPTİR

Her çocuk için doğrudan yasak koymanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Kerimoğlu, şöyle örneklendiriyor: “Yasak demek yerine neden o diziyi izlememesi gerektiği ayrıntılı anlatılmalı. Ve hatta ‘Gel 1-2 sahnesine beraber bakalım’ diyerek çocuğun doğruyu kendisi bulması sağlanmalı. Çünkü yasak deyip geçerseniz çocuk farklı kaynaklardan, arkadaşı üzerinden ya da bizim olmadığımız ortamlarda bilgisayarından konuyu araştırmaya devam eder. Ayrıca, çocuğunuzu nasıl sokağa bırakıp ‘Şu saatte evde ol da ne yarsan yap, nereye gidersen git’ demiyorsak internette de ‘Ne yaparsa yapsın’ demek gibi bir lüksümüz yok. Çocuk mutlaka denetlenmeli.”

OYUNU KAYBEDENE ŞİDDET UYGULANIYOR