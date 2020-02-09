Kadınları kim öldürdü

Lafa gelince herkes ‘isyan’ da. Gerçek hayatta ise değişen bir şey yok! Kadın cinayetleri, 2019’da en yüksek rakama ulaştı, 474 kadın katledildi. Yukarıdaki grafiğe bakacak olursanız kadınlar ‘hep’ en yakınlarındaki erkekler, babaları, ağabeyleri, eşleri, eski eşleri/sevgilileri tarafından öldürülüyor. İşte Türkiye’deki ‘namus cinayeti’ gerçeği!
BU NASIL BİR ‘NEFRET’ NASIL ‘ERKEKLİK’
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim son yıllarda işlenen kadın cinayetlerinde yaş aralığının düştüğüne dikkat çekiyor. Babası tarafından 16’sında, hayatının baharında öldürülen Şeyma Yıldız onlardan biri. Ataselim “Kadın evlenene kadar ‘baba’, evlendikten sonra ‘koca’ ama mutlaka bir erkeğe ait görülüyor ve kendilerine biçilen ‘kadınlık’ rolünü yerine getirmedikleri, kendi hayatlarına kendileri karar vermek istedikleri için öldürülüyorlar” diyor. Sorulması gereken soru ise net! “Bu nasıl bir nefret, nasıl kin, nasıl erkeklik?”
ŞİDDETİN ‘BAHANE’Sİ YOK
Kadının ‘mal’ gibi görüldüğünü söyleyen Ataselim, kadınların baskıya boyun eğmediklerinde ölümle yüzleştiğine dikkat çekiyor ve “Bir erkeğin kız arkadaşı olması nasıl normal ise tersi de mümkün. Hangi yüzyıldayız! Bir kadının hayatını sonlandırmanın gerekçesi olamaz. Şiddeti gelenek görenekle açıklayamazsınız. Bahanesi neymiş? Bu sorular cinayetleri meşrulaştırmak için zemin yaratma çabası” diyor. Çözüm ise basit. Devletin ‘namus’ cinayetlerine karşı net, tavizsiz bir tutum alması gerekli.
5 MADDEDE KADINLARIN TALEPLERİ
1) Siyasi parti liderleri başta, her kesimden kadına yönelik şiddetin kınanması.
2) 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması.
3) Ceza kanununda caydırıcı cezaların yer alması.
4) Sadece kadınlar için çalışan bir kadın bakanlığı.
5) Cinsiyet ve cinsel yönelim eşitliğini esas alan yeni bir anayasa.
‘OH OLSUN’ DİYENLER POTANSİYEL KATİL
Her gün kadına yönelik erkek şiddeti artarken konusuna çok hâkim iki hukukçunun kapısını çaldım. İlki Selin Nakıpoğlu. 16 yaşındaki Şeyma’nın babası tarafından ‘namus’ bahanesiyle öldürülmesinin ardından sosyal medyada ‘Oh olsun’ mesajlarına ateş püskürüyor. Nakıpoğlu “Tüm bu ‘Oh olsun’ diyenler, ‘Erkeklerle gezmeseydi’ diyenler, babaya ‘Aferin’ mesajları atanlar. Bunların hepsi cinayetin failleridir. Azmettirmekten haklarında soruşturma açılması lazım” diyor. Okudukları karşısında nutku tutulmuş! “Biri ‘Az bile yapmış’ diye yazmış. Daha ne yapacaktı ki? Kızını öldürüp cesedini yol kenarına attı bu adam.”
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMELİ
Avukat Rezan Epözdemir, “İnsanın insan olma vasfına aykırı canice işlenmiş bir cinayet” yorumunu yapıyor. Katil zanlısı babanın TCK 82. maddesince üst soy ya da alt soydan birine karşı ‘kasten’ öldürmeyle ‘ağırlaştırılmış müebbet’ istemiyle yargılanacağını söylüyor. Ama dikkat! “Zira, sanık ‘ağırlaştırılmış’ hapsi ‘müebbet’e çevirebilmek için birtakım kurgulanmış, öğretilmiş senaryolar içine girebilir” diyor. Epözdemir’e göre: “Sanık, cinayeti ‘namus’ meselesine bağlamak isteyecek. ‘Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiğim’ diyecek. Mahkemenin buna itibar edeceğine inanmıyorum. Çünkü, bir kimsenin ‘erkek arkadaşı’ olması haksız bir eylem değil. Dolayısıyla bu gerekçe ile kızını katleden caniye emsal ceza verilmeli.”
NAMUS BEKÇİLERİNDEN BÜYÜK ZALİM VAR MIDIR
Kadın cinayetleri ‘namus’ kisvesi altında işlenince İslami bir bakış açısıyla olup olmadığı sorusu da zihinlerde parlıyor. ‘kalbi ölmüş’ baba ve bunu doğru bulan sözde bazı İslamcılar!” diyerek söze giriyor İslam araştırmacısı Muhammed Serkan Gül: “Peygamber Efendimiz, ‘Bir kimsenin bir kız evladı olsa, onu İslam adabı ile terbiye etse ve Allah’ın kendisine verdiği nimetlerle büyütse, Allah Teâlâ, o kişiyi cehennem ateşinden korur’ buyurmuştur. Merhametin, şefkatin ve adaletin zıddıdır zulüm. Sizce bu babadan ve bu düşünceye sahip ‘namus’ bekçilerinden daha büyük bir zalim var mıdır?”
POPÜLER KÜLTÜR KÖRÜKLÜYOR
Uzman Psikolog Ozanser Uğurlu gelenek görenek, örf ve âdetlerin ‘suçlu’ olduğunu söylüyor. “Ancak” diyerek parantez açıyor. “Bunların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için eğitim, öğretim ve hukuk sistemini etkin kullanmayan devlet de suçludur.” Uğurlu, Türkiye’de kadınların toplumsal kurallara uymadığında cezalandırılması gerektiğine dair inancın sanatçılar, siyasetçiler ve popüler kültür eliyle desteklendiğine dikkat çekerek “Eğer bu baba ‘cinsiyet’ rollerine dair farklı şekilde eğitilseydi ya da ‘ahlak’ adı altında kadın cinayeti işleyenler ciddi cezalar alsalardı bu cinayetin işlemesine engel olabilirdik. Bir baba, toplumun kendisine verdiğine inandığı ahlaki inançlar yüzünden kızını öldürmüşse hem suçlu hem de kurbandır.”
SON SÖZ
“Ahlak ve namus denince sadece kadından konuşmaya başlayan herkes, ahlaksız ve namussuzdur.”
Frida KAHLO
Kadınları kim öldürdü
Lafa gelince herkes ‘isyan’ da. Gerçek hayatta ise değişen bir şey yok! Kadın cinayetleri, 2019’da en yüksek rakama ulaştı, 474 kadın katledildi. Yukarıdaki grafiğe bakacak olursanız kadınlar ‘hep’ en yakınlarındaki erkekler, babaları, ağabeyleri, eşleri, eski eşleri/sevgilileri tarafından öldürülüyor. İşte Türkiye’deki ‘namus cinayeti’ gerçeği!
BU NASIL BİR ‘NEFRET’ NASIL ‘ERKEKLİK’
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim son yıllarda işlenen kadın cinayetlerinde yaş aralığının düştüğüne dikkat çekiyor. Babası tarafından 16’sında, hayatının baharında öldürülen Şeyma Yıldız onlardan biri. Ataselim “Kadın evlenene kadar ‘baba’, evlendikten sonra ‘koca’ ama mutlaka bir erkeğe ait görülüyor ve kendilerine biçilen ‘kadınlık’ rolünü yerine getirmedikleri, kendi hayatlarına kendileri karar vermek istedikleri için öldürülüyorlar” diyor. Sorulması gereken soru ise net! “Bu nasıl bir nefret, nasıl kin, nasıl erkeklik?”
ŞİDDETİN ‘BAHANE’Sİ YOK
Kadının ‘mal’ gibi görüldüğünü söyleyen Ataselim, kadınların baskıya boyun eğmediklerinde ölümle yüzleştiğine dikkat çekiyor ve “Bir erkeğin kız arkadaşı olması nasıl normal ise tersi de mümkün. Hangi yüzyıldayız! Bir kadının hayatını sonlandırmanın gerekçesi olamaz. Şiddeti gelenek görenekle açıklayamazsınız. Bahanesi neymiş? Bu sorular cinayetleri meşrulaştırmak için zemin yaratma çabası” diyor. Çözüm ise basit. Devletin ‘namus’ cinayetlerine karşı net, tavizsiz bir tutum alması gerekli.
5 MADDEDE KADINLARIN TALEPLERİ
1) Siyasi parti liderleri başta, her kesimden kadına yönelik şiddetin kınanması.
2) 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması.
3) Ceza kanununda caydırıcı cezaların yer alması.
4) Sadece kadınlar için çalışan bir kadın bakanlığı.
5) Cinsiyet ve cinsel yönelim eşitliğini esas alan yeni bir anayasa.
‘OH OLSUN’ DİYENLER POTANSİYEL KATİL
Her gün kadına yönelik erkek şiddeti artarken konusuna çok hâkim iki hukukçunun kapısını çaldım. İlki Selin Nakıpoğlu. 16 yaşındaki Şeyma’nın babası tarafından ‘namus’ bahanesiyle öldürülmesinin ardından sosyal medyada ‘Oh olsun’ mesajlarına ateş püskürüyor. Nakıpoğlu “Tüm bu ‘Oh olsun’ diyenler, ‘Erkeklerle gezmeseydi’ diyenler, babaya ‘Aferin’ mesajları atanlar. Bunların hepsi cinayetin failleridir. Azmettirmekten haklarında soruşturma açılması lazım” diyor. Okudukları karşısında nutku tutulmuş! “Biri ‘Az bile yapmış’ diye yazmış. Daha ne yapacaktı ki? Kızını öldürüp cesedini yol kenarına attı bu adam.”
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMELİ
Avukat Rezan Epözdemir, “İnsanın insan olma vasfına aykırı canice işlenmiş bir cinayet” yorumunu yapıyor. Katil zanlısı babanın TCK 82. maddesince üst soy ya da alt soydan birine karşı ‘kasten’ öldürmeyle ‘ağırlaştırılmış müebbet’ istemiyle yargılanacağını söylüyor. Ama dikkat! “Zira, sanık ‘ağırlaştırılmış’ hapsi ‘müebbet’e çevirebilmek için birtakım kurgulanmış, öğretilmiş senaryolar içine girebilir” diyor. Epözdemir’e göre: “Sanık, cinayeti ‘namus’ meselesine bağlamak isteyecek. ‘Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiğim’ diyecek. Mahkemenin buna itibar edeceğine inanmıyorum. Çünkü, bir kimsenin ‘erkek arkadaşı’ olması haksız bir eylem değil. Dolayısıyla bu gerekçe ile kızını katleden caniye emsal ceza verilmeli.”
NAMUS BEKÇİLERİNDEN BÜYÜK ZALİM VAR MIDIR
Kadın cinayetleri ‘namus’ kisvesi altında işlenince İslami bir bakış açısıyla olup olmadığı sorusu da zihinlerde parlıyor. ‘kalbi ölmüş’ baba ve bunu doğru bulan sözde bazı İslamcılar!” diyerek söze giriyor İslam araştırmacısı Muhammed Serkan Gül: “Peygamber Efendimiz, ‘Bir kimsenin bir kız evladı olsa, onu İslam adabı ile terbiye etse ve Allah’ın kendisine verdiği nimetlerle büyütse, Allah Teâlâ, o kişiyi cehennem ateşinden korur’ buyurmuştur. Merhametin, şefkatin ve adaletin zıddıdır zulüm. Sizce bu babadan ve bu düşünceye sahip ‘namus’ bekçilerinden daha büyük bir zalim var mıdır?”
POPÜLER KÜLTÜR KÖRÜKLÜYOR
Uzman Psikolog Ozanser Uğurlu gelenek görenek, örf ve âdetlerin ‘suçlu’ olduğunu söylüyor. “Ancak” diyerek parantez açıyor. “Bunların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için eğitim, öğretim ve hukuk sistemini etkin kullanmayan devlet de suçludur.” Uğurlu, Türkiye’de kadınların toplumsal kurallara uymadığında cezalandırılması gerektiğine dair inancın sanatçılar, siyasetçiler ve popüler kültür eliyle desteklendiğine dikkat çekerek “Eğer bu baba ‘cinsiyet’ rollerine dair farklı şekilde eğitilseydi ya da ‘ahlak’ adı altında kadın cinayeti işleyenler ciddi cezalar alsalardı bu cinayetin işlemesine engel olabilirdik. Bir baba, toplumun kendisine verdiğine inandığı ahlaki inançlar yüzünden kızını öldürmüşse hem suçlu hem de kurbandır.”
SON SÖZ
“Ahlak ve namus denince sadece kadından konuşmaya başlayan herkes, ahlaksız ve namussuzdur.”
Frida KAHLO