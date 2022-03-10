İstanbul için turuncu alarm verildi

İstanbul 20 milyona yaklaşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Sınırları batıda Çorlu, doğuda ise Gebze ile birleşmiş bir megapol. Belki de bu sebeple Anadolu’nun herhangi bir şehrinde, aynı miktarda yağan kar sıkıntı bile olmazken, İstanbul’da ‘çile’ olabiliyor. Dikkat! Meteoroloji ve AKOM uyardı: Sibirya’dan gelen kar fırtınası, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’i etkisi altına alacak. Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçebilir ki ‘1987 martı gibi olacak’ söylentileri başladı bile. 1987 kışında ne oldu? Bu yağış 1987’ye benzer mi? Hangi yoğunlukta devam edecek? Sordum.
İŞLERİNİZİ ERTELEYİN
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yoğun kar yağışının pazar akşamına kadar aralıklarla devam edebileceğini söyleyerek, “Metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı bekleniyor. Ocak ayında da bir benzerini yaşamıştık, kısa süreli (birkaç saatlik) kuvvetli yağış şeklinde olacak. Yani yolların açık kalması pek de mümkün olmayabilir. Yurda kuzeyden gelen, arktik kökenli kutup havası inecek ve sıcaklıklar çok hızlı düşecek. Önümüzdeki birkaç gün eksi değerleri göreceğiz” uyarısı yapıyor.
KIŞ LASTİĞİ ÖNEMLİ
Tek, bugün ve yarın özelinde araçla yola çıkılmaması gerektiği hatırlatmasını yaparak diyor ki: “Hele de kar lastiğiniz, zinciriniz yoksa yola çıkmak çok tehlikeli. Mümkün ise şehirlerarası seyahatlerinizi erteleyin. Hatırlarsınız, ocak ayında yağan karda da 12 saatten fazla yolda kalanlar olmuştu. Önlemler alınıyor ama kar öyle bir bastırıyor ki iş makineleri yetişemiyor. Yarım saat önce iş makinası geçen yol on dakika içinde hiç el sürülmemiş gibi oluveriyor. Tuzlama yetmiyor. Uyarım, ‘Ya bir şey olmaz’ deyip yola çıkmayı düşünenlere... Yola çıkmayın!”
MEŞHUR 1987 KIŞINDA NE OLDU
METEOROLOJİ ve AKOM arka arkaya uyarı yapıp okullar da tatil edilince, dahası aylardan mart olunca akla yine 1987’nin 4 Mart’ında yaşananlar geldi. Zaten ne zaman ‘İstanbul’a kar geliyor’ dense dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Acaba 1987’deki gibi mi olacak? Tek, “Böyle benzetmeler yapıldı ancak yaptığımız modellemelere göre yoğun kar yağacak ama böyle bir durum yaşanmayacak” diyor. ‘Siz 1987 kışını yaşadınız mı?’ soruma ise ‘Evet, ne kıştı ama’ diyerek, şöyle yanıt veriyor: “Çok kuvvetli bir yağıştı. Arka arkaya 4-5 farklı sistem birden bastırdı. Biri gitti, biri geldi... Daha o kar yerden kalkmadan, başka sistem bastırdı. Bu durum yaklaşık 10 gün kadar sürdü ve bu sürede de zeminde kar birikti, hiç erimedi. Belime kadar kara girdiğimi hatırlıyorum. Yaklaşık 60-70 santimetrelik kar kalınlığı vardı. Bu yağacak kar da biriktirme yapabilir, yerden kolay kalkmaz ama 1987’deki gibi de olmaz. Merak etmeyin.”
ARŞİV BALIKÇISI
Hürriyet yazarı ve Yazıişleri Müdürü Ateş Yalazan da 1987 kışını ‘Arşiv Balıkçısı’ köşesine şu sözler ve fotoğraflarla taşıdı: “Tren, otobüs ve uçak seferleri iptal edildi, İstanbul’un çevre illerle bağlantısı kesildi. Ömerli Barajı’ndan su pompalanamadı, şehrin büyük bölümü susuz kaldı. Bununla bitmedi, elektrik kesildi, telefon bağlantısı koptu. Kar kalınlığı şehir içinde bile 1.5 metreyi buldu. Meşhur 1954’ten sonra ilk kez İstinye Körfezi dondu. Hale gelen sebze meyve azalınca, kent içinde gıda yokluğu başladı. İşyerleri, fabrikalar, kamu kuruluşları... Hepsi kapalıydı. Ahırkapı, Sarayburnu ve Büyükçekmece’de donarak ölenler oldu.”
KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN YOLA ÇIKMASIN
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve CNN Türk meteoroloji danışmanı, Prof. Dr. Orhan Şen, 1987 kışı benzetmesi yapanlara kızıyor ve “1987 kışı benzetmesi hastalık haline gelmiş” diyerek 3-4 gün sürecek yoğun bir kar yağışı beklendiğini ama 1987’deki gibi olmayacağını söylüyor. Şen, “Kar İstanbul gibi bir megapole yağdığı için muhakkak sorunlar olacaktır. Anadolu’da olsa inan buradaki kadar sorun olmaz” diyor, şöyle devam ediyor: “Okulların tatil edilmesi isabetli oldu, yoksa araç trafiği büyük sıkıntı yaratabilirdi. Ayrıca aşırı soğuk olacak. Sıcaklıklar gece sıfırın altına düşecek. Su saatleri dışarıda olanlara, suyun donmaması için, etrafına bir şey ile sarmalarını öneririm. Budamaya da ara verilsin. Zira budama olursa o ağaçlar budandığı yerden donar ve ölür. Cuma günü yağış daha kuvvetli olur ve aralıklılar ile yoğun şekilde devam eder. Şu an öyle gösteriyor, değişebilir de tabii. İstanbulluların 3 gün boyunca araba ile dışarı çıkmamasını öneriyorum. Hele de kış lastiği olmayan kapıdan adım atmasın. Marmara’nın güney ve doğusu daha fazla kar alır. Bolu geçidi de önemli. İstanbul- Ankara yolunda aksamalar yaşanabilir.”
METEOROLOJİK OLAYLARI KARŞILAŞTIRMAK BİLGİSİZLİK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, 87 kışı benzetmesi yapanlar için “Bir meteorolojik olayı başka bir meteorolojik olayla karşılaştırmak bilgisizliktir. Çünkü hava sıkıştırılabilir bir akışkandır. Anlıktır. Bu nedenle de hiçbir hadise diğerine benzemez” diyor. Sıcaklıkların bugün itibarı ile mevsim normallerinin 10 derece altına düşeceğini de belirten Yağan, şöyle devam ediyor: “Öğleden sonra kar yağışı kuvvetlenecek. Cuma günü de özellikle kuzey kesimlerde kuvvetli ve yoğun olarak devam edecek. Gün içinde hava sıcaklığı 2-3 derece olacak. Kar yağışının 14’üne kadar aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul’un kuzey ilçeleri, Avrupa- Anadolu yakası, Boğazın kuzey kesimlerinde kar kalınlığı 20 santim, diğer yerlerde de 10 ila 20 santim arasında olacak. Mümkün mertebe evde kalın, trafiğe çıkmayın! Acil bir durum ise zincir, takoz, çekme halatı, kış lastiği olmadan yola çıkılmasın. Valiliğimiz gerekli tüm önlemleri aldı, alıyor.”
İstanbul için turuncu alarm verildi
İstanbul 20 milyona yaklaşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Sınırları batıda Çorlu, doğuda ise Gebze ile birleşmiş bir megapol. Belki de bu sebeple Anadolu’nun herhangi bir şehrinde, aynı miktarda yağan kar sıkıntı bile olmazken, İstanbul’da ‘çile’ olabiliyor. Dikkat! Meteoroloji ve AKOM uyardı: Sibirya’dan gelen kar fırtınası, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’i etkisi altına alacak. Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçebilir ki ‘1987 martı gibi olacak’ söylentileri başladı bile. 1987 kışında ne oldu? Bu yağış 1987’ye benzer mi? Hangi yoğunlukta devam edecek? Sordum.
İŞLERİNİZİ ERTELEYİN
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yoğun kar yağışının pazar akşamına kadar aralıklarla devam edebileceğini söyleyerek, “Metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı bekleniyor. Ocak ayında da bir benzerini yaşamıştık, kısa süreli (birkaç saatlik) kuvvetli yağış şeklinde olacak. Yani yolların açık kalması pek de mümkün olmayabilir. Yurda kuzeyden gelen, arktik kökenli kutup havası inecek ve sıcaklıklar çok hızlı düşecek. Önümüzdeki birkaç gün eksi değerleri göreceğiz” uyarısı yapıyor.
KIŞ LASTİĞİ ÖNEMLİ
Tek, bugün ve yarın özelinde araçla yola çıkılmaması gerektiği hatırlatmasını yaparak diyor ki: “Hele de kar lastiğiniz, zinciriniz yoksa yola çıkmak çok tehlikeli. Mümkün ise şehirlerarası seyahatlerinizi erteleyin. Hatırlarsınız, ocak ayında yağan karda da 12 saatten fazla yolda kalanlar olmuştu. Önlemler alınıyor ama kar öyle bir bastırıyor ki iş makineleri yetişemiyor. Yarım saat önce iş makinası geçen yol on dakika içinde hiç el sürülmemiş gibi oluveriyor. Tuzlama yetmiyor. Uyarım, ‘Ya bir şey olmaz’ deyip yola çıkmayı düşünenlere... Yola çıkmayın!”
MEŞHUR 1987 KIŞINDA NE OLDU
METEOROLOJİ ve AKOM arka arkaya uyarı yapıp okullar da tatil edilince, dahası aylardan mart olunca akla yine 1987’nin 4 Mart’ında yaşananlar geldi. Zaten ne zaman ‘İstanbul’a kar geliyor’ dense dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Acaba 1987’deki gibi mi olacak? Tek, “Böyle benzetmeler yapıldı ancak yaptığımız modellemelere göre yoğun kar yağacak ama böyle bir durum yaşanmayacak” diyor. ‘Siz 1987 kışını yaşadınız mı?’ soruma ise ‘Evet, ne kıştı ama’ diyerek, şöyle yanıt veriyor: “Çok kuvvetli bir yağıştı. Arka arkaya 4-5 farklı sistem birden bastırdı. Biri gitti, biri geldi... Daha o kar yerden kalkmadan, başka sistem bastırdı. Bu durum yaklaşık 10 gün kadar sürdü ve bu sürede de zeminde kar birikti, hiç erimedi. Belime kadar kara girdiğimi hatırlıyorum. Yaklaşık 60-70 santimetrelik kar kalınlığı vardı. Bu yağacak kar da biriktirme yapabilir, yerden kolay kalkmaz ama 1987’deki gibi de olmaz. Merak etmeyin.”
ARŞİV BALIKÇISI
Hürriyet yazarı ve Yazıişleri Müdürü Ateş Yalazan da 1987 kışını ‘Arşiv Balıkçısı’ köşesine şu sözler ve fotoğraflarla taşıdı: “Tren, otobüs ve uçak seferleri iptal edildi, İstanbul’un çevre illerle bağlantısı kesildi. Ömerli Barajı’ndan su pompalanamadı, şehrin büyük bölümü susuz kaldı. Bununla bitmedi, elektrik kesildi, telefon bağlantısı koptu. Kar kalınlığı şehir içinde bile 1.5 metreyi buldu. Meşhur 1954’ten sonra ilk kez İstinye Körfezi dondu. Hale gelen sebze meyve azalınca, kent içinde gıda yokluğu başladı. İşyerleri, fabrikalar, kamu kuruluşları... Hepsi kapalıydı. Ahırkapı, Sarayburnu ve Büyükçekmece’de donarak ölenler oldu.”
KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN YOLA ÇIKMASIN
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve CNN Türk meteoroloji danışmanı, Prof. Dr. Orhan Şen, 1987 kışı benzetmesi yapanlara kızıyor ve “1987 kışı benzetmesi hastalık haline gelmiş” diyerek 3-4 gün sürecek yoğun bir kar yağışı beklendiğini ama 1987’deki gibi olmayacağını söylüyor. Şen, “Kar İstanbul gibi bir megapole yağdığı için muhakkak sorunlar olacaktır. Anadolu’da olsa inan buradaki kadar sorun olmaz” diyor, şöyle devam ediyor: “Okulların tatil edilmesi isabetli oldu, yoksa araç trafiği büyük sıkıntı yaratabilirdi. Ayrıca aşırı soğuk olacak. Sıcaklıklar gece sıfırın altına düşecek. Su saatleri dışarıda olanlara, suyun donmaması için, etrafına bir şey ile sarmalarını öneririm. Budamaya da ara verilsin. Zira budama olursa o ağaçlar budandığı yerden donar ve ölür. Cuma günü yağış daha kuvvetli olur ve aralıklılar ile yoğun şekilde devam eder. Şu an öyle gösteriyor, değişebilir de tabii. İstanbulluların 3 gün boyunca araba ile dışarı çıkmamasını öneriyorum. Hele de kış lastiği olmayan kapıdan adım atmasın. Marmara’nın güney ve doğusu daha fazla kar alır. Bolu geçidi de önemli. İstanbul- Ankara yolunda aksamalar yaşanabilir.”
METEOROLOJİK OLAYLARI KARŞILAŞTIRMAK BİLGİSİZLİK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, 87 kışı benzetmesi yapanlar için “Bir meteorolojik olayı başka bir meteorolojik olayla karşılaştırmak bilgisizliktir. Çünkü hava sıkıştırılabilir bir akışkandır. Anlıktır. Bu nedenle de hiçbir hadise diğerine benzemez” diyor. Sıcaklıkların bugün itibarı ile mevsim normallerinin 10 derece altına düşeceğini de belirten Yağan, şöyle devam ediyor: “Öğleden sonra kar yağışı kuvvetlenecek. Cuma günü de özellikle kuzey kesimlerde kuvvetli ve yoğun olarak devam edecek. Gün içinde hava sıcaklığı 2-3 derece olacak. Kar yağışının 14’üne kadar aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul’un kuzey ilçeleri, Avrupa- Anadolu yakası, Boğazın kuzey kesimlerinde kar kalınlığı 20 santim, diğer yerlerde de 10 ila 20 santim arasında olacak. Mümkün mertebe evde kalın, trafiğe çıkmayın! Acil bir durum ise zincir, takoz, çekme halatı, kış lastiği olmadan yola çıkılmasın. Valiliğimiz gerekli tüm önlemleri aldı, alıyor.”