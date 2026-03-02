İsrail İran’ı, İran çevre ülkeleri vuruyor... Dubai’nin ‘güvenli liman’ imajı çöktü

Haberin Devamı

Özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık ve lüks otelleri, tatil köyleri, turistik mekânları ile ünlü, turizm ve ticaretin kalbi konumundaki Dubai’de... Şehrin sembol yapılarından palmiye şeklindeki Palm Jumeirah ve yelken şeklinde tasarlanan, bölgenin en ikonik oteli Burj Al Arab yakınlarında ve havalimanı ile Cebel Ali Limanı gibi kritik noktalarda yaşanan patlama ve yangınlar dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Havalimanının kapatılması ile çok sayıda turist şehirde mahsur kaldı. Yaşananlar, Dubai’nin yıllar içinde kurduğu “güvenli liman” algısını yerle bir ederken, Ortadoğu’da hiçbir bölgenin bulunduğu coğrafyadan azade olmadığını da böylece bir kez daha görmüş olduk! Dubai’deki gazeteciler ile konuştum.

İRAN’IN SALDIRI TAKTİĞİ BİR KEZ DAHA ‘COĞRAFYA KADERDİR’ DEDİRTTİ

Arkadaşım Serkan Oral, Dubai’de akredite gazeteci olarak çalışıyor. “Neler oluyor?” sorusu ile aradım. Diyor ki: “İran, balistik füze ve İHA’lar ile saldırmaya devam ediyor. İlk gece patlama sesleri duyduk arka arkaya. Düşen füze parçaları dolayısıyla çıkan yangınların siyah bir duman olarak göğe yükseldiğini gördük, ambulans ve polis sirenleri hiç susmadı. İlk dalgaya biraz hazırlıksız yakalandı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE.) İlk şokun ardından ikinci güne daha sakin başladık. Savunma sistemleri şu an tam performanslı çalışıyor. Füzeler havada imha ediliyor. Ama imha edilen füze sistemlerinden düşen parçalar sebebiyle yaralanmalar ve yangınlar da devam ediyor.”

ÜLKEDEN ÇIKIŞ YOK

Peki neden BAE, neden Dubai? Yanıtı şu: “İran, bana kalırsa ‘Yeni nesil’ bir savaş taktiği uyguluyor. Dünyanın en zenginlerinin kaldığı, en ikonik yapılardan, 7 yıldızlı Burj Al Arab’ın dış cephesinin düşen füze parçaları sebebiyle yanması bölgedeki ‘dokunulmazlık’ algısını yerle bir etti. Sınırsız ‘refah’ ve ‘güvenlik’ vaadiyle küresel sermayeyi, vergi muafiyeti gibi finansal, ekonomik sebepler ve turizm potansiyeli ile cezbeden Dubai, İran’ın saldırıları ile ağır bir sınavdan geçiyor. Forbes Dergisi’nin ‘dünyanın en zenginleri’ listesindeki ilk 10 milyarderin 7’si Dubai’de yaşıyor. Yıllar içinde ördükleri, ‘istikrar adası’, ‘güvenli liman’ imajı ilk kez sarsılmış oldu bu saldırılarla. İran, bu bölgenin de doğrudan bir savaş sahası olabileceğini göstermek niyetindeydi, ki bunu başarmışa benziyor. Zira ne kadar zengin veya ne kadar ünlü olursanız olun fark etmez! Günün sonunda ülkeden şu an için çıkmak mümkün değil ve bozulan bu imajı toplamak pek kolay olmayacak.”

GÜÇLÜ BİR TÜRK SERMAYESİ VAR

Sadece yabancılar değil bölgede Türk sermayesi de kuvvetli. 2021’de 216 milyon dolar olan Türk yatırımları, 2025’te 2,61 milyar dolara çıkmış durumda. Yanı sıra Türkler, Dubai’de mülk satın alan ilk 5 millet arasındalar. Burada evi olan ünlülerden aklıma ilk gelenler; oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit mesela.

Oral, “Burada yaşayan Türklerin sayısı 100 bini aştı” diyor ve şöyle devam ediyor: “Sadece Dubai’de yaklaşık 350 Türk işletmesi var. Urla, Nusret, Günaydın, CZN Burak gibi Türkiye’de ünlü restoranların nerede ise hepsinin burada da yatırımları var, aynı şekilde lüks Türk otelleri var. Maalesef bu savaş, ekonomik açıdan burada yaşayan ve iş yapan Türkler için de bir dar boğaz yaratacaktır.”

ÖLÜ BİR ŞEHİR GİBİ DEĞİL AMA HERKES ÇOK ŞAŞKIN VE TEMKİNLİ

Hürriyet ekler Yayın Koordinatörü Güliz Arslan da yakın arkadaşının yeni doğan bebeğini görmek için gittiği Dubai’de Marina bölgesinde yakalandı saldırılara: “Ülkeye yeni adımımı atmıştım ki herkes gibi savaş gündemine düşüverdim. Önce hava sahasının kapatıldığı haberi geldi. Sonra iki büyük patlama sesi duyduk. Havada, İran füzelerin etkisiz hale getirilişini izledik. Çıkan ses ve duman o an için büyük bir panik havası yarattı. Binalardan çıkıp bakan, etrafta koşuşturanlar oldu. Herkes çok şaşkındı, hiç kimse böyle bir saldırı beklemiyordu, ki alışık olmadıkları da bir durum.”

TELEFONLAR ALARM VERDİ

“Gece daha sakin geçer diye düşündük. Fakat bu kez de gece yarısı telefon alarm verdi! Arapça ve İngilizce yazılmış bir metinle, ‘Füze saldırısı var’ uyarısı yapıldı. İşte bu, bizi çok daha fazla korkuttu. Burada, daha önce bir savaş ya da terör tehdidi yaşanmadığı için sığınak falan yok çoğu binada. Yani saklanacak pek bir yer yok. Çoğu bina duvar yerine, camla kaplı. Dolayısıyla camlar patlar endişesi ile çoğu kişi geceyi otoparklarda geçirdi. Ölü bir şehir değil ama herkes temkinli” yorumunu yapıyor.

OKULLAR ONLINE EĞİTİME GEÇTİ

‘Güvenilir’ bilgi akışı olmamasının büyük sıkıntı olduğuna da değinen Arslan, şöyle devam ediyor: “Hangi bölgede şu an ne oluyor, inan kimse bilmiyor, anlık bir haber akışı yok. Bu da daha büyük bir tedirginliğe itiyor insanları. Türkiye’den iş ya da yaşam değişikliği için buraya göçen önemli sayıda Türk var. Konsolosluk desteğiyle WhatsApp üzerinden bir haberleşme ağı kuruldu, bilgi akışı sağlanıyor, geçici olarak başka bölgelere gidilmeli mi ya da bir saldırı sırasında neler yapılabilir gibi konular konuşuluyor, yardımlaşma içindeyiz.

4 Mart’a kadar okullar online eğitim verecek, bir süre bazı şirketler ‘uzaktan’ çalışma prensibi ile ilerleyecek, marketlerde gıda, su kuyrukları var.”

DUBAİ’DE COĞRAFYADAN BAĞIMSIZ DEĞİLMİŞ

“Dünyaya verdiği imaja rağmen demek Dubai’de bulunduğu coğrafyadan bağımsız değilmiş, herkes bunun şaşkınlığı içinde. Hava sahası kapalı olduğu için şu an buradayız! Ne kadar kapalı kalacak, açılmazsa ne yapacağız, inan bilmiyoruz.”