‘İncel’ grupları takip altında

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İNCELLER KENDİLERİNİ EZİK, GÜÇSÜZ VE UCUBE OLARAK TANIMLIYORLAR

Kaçıranlar için kısa özet vereyim: “İncel” İngilizceden, “zorunlu bekâr” anlamına gelen “involuntary celibate” kelimelerinin kısaltılması ile dilimize geçmiş bir tanım. İlk kez 1994’te Alana isimli bir kadın tarafından telaffuz ediliyor. Alana’nın kendisi gibi sevgilisi olmayan, utangaç insanların sohbet etmesi için kurduğu, “gönülsüz bekarlar” gurubu 2000’de Reddit’te özerkleşiyor. Zaman içinde de incellik, “çirkin”, “yoksul”, “kısa boylu” olmak gibi doğuştan sahip olmadıkları kimi özellikleri nedeniyle ilişkisi olmadığına inanan ve yine bu sebeplerle kadınların kendisine asla yüz vermeyeceğini düşünen, bu hissiyatlarını da kadın düşmanlığı, nefret söylemleri, son yıllarda da cinayetler ve şiddet ile besleyen bir ideolojiye dönüşüyor. Her ne kadar Reddit, bu alt kümeyi 2017’de yasaklasa da grup, başka platformlarda (Discort, DarkWeb vs.) büyümeye devam ediyor. Araştırmalara göre incellerin çoğu ölmeden önce (burada kasıt intihar etmek) birkaç çekici kadın ya da erkeği de beraberinde götürmenin iyi bir seçenek olduğuna inanıyor.

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PLATFORMLARDA AKTİFLER

Toplumsal cinsiyet ve feminizm konularındaki çalışmalarıyla tanınan siyaset bilimci Prof. Dr. Alev Özkazanç, bu konu üzerinde uzun yıllardır çalışan isimlerden biri. Corpus Dergi için kaleme aldığı bir yazısında şöyle diyor: “Bu akım etkisini gösterdiği her noktada ‘alternatif sağ’ ve ‘otoriter’ dediğimiz siyasi söylemlerle de kesişiyor.” Prof. Dr. Özkazanç’a göre bunun sebebi sadece kadın düşmanlığına dayanan erkek kültürünün tek başına var olamaması: “Dolayısıyla bu kültür ancak ırkçılık, yabancı düşmanlığı, militarist değerler, şiddet ve nefret kültürü, anti-liberal ve anti-demokratik siyasi tutumlarla iç içe geçtiğinde daha etkili oluyor. Siyasetin dili de şiddet, nefret ve hınç kültürünü destekleyerek o zemini daha da coşturuyor. Türkiye’de kendine incel diyen ya da bu ideolojik ve terminolojik çerçevede birbiri ile bağlantılı topluluklar son 5 yıldır yaygın. Reddit, 4chan, Discord, X gibi platformlar ile sosyal medyanın bu akımı yaymada rolü merkezi ve kritik. Kaç kişi olduklarına dair elde yeterli veri yok ancak sayılarının azımsanmayacak kadar fazla olduğunu söylemek mümkün. Türkiye’deki incelleri diğerlerinden ayıran durumlardan biri ise yoksulluk anlatısının ön planda olması. Onlara göre, ‘yoksul’ ve ‘çirkin’ olmaları, kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel.”

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İŞTE İNCEL JARGONU: CHAD STACY BECKY

Özellikle Discord’tan kolaylıkla ulaşılabilen Türk inceler kendilerini “ezik”, “güçsüz”, “ucube” beta erkek olarak tanımlıyor. Kendilerini aşağılama eğilimindeler. Kendilerine ait bir de jargonları var. “Ortalama” (kılık, kıyafet, dış görüntü açısından) genç kadınlara Becky, “kendini beğenmiş, kıyafet, makyaj takıntılı” kadınlara Stacy diyorlar.





Kadınlar kadar onları para ya da dış görünüşü ile elde etme şansı yüksek Alfa erkeklerden de nefret ediyorlar. Onlara da “yakışıklı, kaslı, uzun boylu, çekici” ya da “zengin, statü sahibi erkekler” olarak Chad ismi takmışlar. İnanışlarına göre Chadların kafatasları ve kemik yapıları onlardan farklı.

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HOLLYWOOD ETKİSİ

İncel jargonundaki önemli kavramlardan biri de 1999 yapımı The Matrix filminden geliyor: Kara ve Kırmızı Hap. Hangi hapı seçtiğiniz incellik mertebenizi gösteriyor. Kırmızı hapçılar vücut geliştirir ya da sosyal becerilerini kuvvetlendirirse kadınlarla flört etme şansları olduğu düşüncesinde. Karacılarsa bunun mümkün olmadığı iddiasında. Yine 1999 yapımı Dövüş Kulübü filmi de incel kültürü tarafından sahiplenilen bir başka yapım. Filmdeki erkek öfkesi ve kapitalizm eleştirisinin, incel dünya görüşü ile örtüştüğü düşünülüyor.

SATANİZM Mİ ORTAK SEMBOLLER Mİ

19 yaşında 2 genç kadını hayatının baharında hunharca katleden Semih Çelik’in odasında kara kanatlı Lucifer (şeytan) figürü, kurukafa temalı Meryem Ana ve bebek İsa ikonası ile mezarı yeni açılan Cem Garipoğlu’nun kız kardeşinin paylaşımında da gördüğümüz ters V şeklinde detaylı çizimler olması “bu cinayetler bir satan ayin mi?” sorusunu akıllara getiriyor illa. Uzman değilim ancak okumalarımdan elde ettiğim bilgilere göre incel topluluklar da bazı film, müzik, kitap ve animeleri sahipleniyor ya da bunlara ait bazı öğeleri sembol olarak kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bu konunun da araştırılmaya muhtaç olduğu kanaatindeyim.

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