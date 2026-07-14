×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
HABERLER Yazarlar Fulya Soybaşİlber Ortaylı’nın mirası tartışması... Satılanlar ‘anılar’ değil objeler
Fulya Soybaş

Fulya Soybaş

fsoybas@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

İlber Ortaylı’nın mirası tartışması... Satılanlar ‘anılar’ değil objeler

#İlber Ortaylı#Miras#Tuna Ortaylı

Habertürk yazarı Oray Eğin’in, merhum tarihçi İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı’nın babasına ait bazı objeleri WhatsApp üzerinden satışa çıkardığını yazmasıyla sosyal medyada adeta kıyamet koptu. “İlber Hoca’nın mirası haraç mezat satılıyor” diyenler mi “Bir müze kurulmalıydı” diyenler mi “Hatırasına böyle mi sahip çıkılır” diyerek kızını vefasızlıkla suçlayanlar mı? Ama her zamanki gibi sosyal medya kararını yine çok hızlı verdi. Oysa satışa konulanlar İlber Ortaylı’nın ne kültürel mirası ne kitapları ne notları idi. Satılanlar, vefatının ardından kapatılması gereken 7 farklı evden çıkan ve hatırası “yok” denilebilecek bir fincan bir vazo bir tepsiydi... Tuna Ortaylı, “Babam fincanları ile değil kitapları ile anılmak isterdi” diyerek, son noktayı koyarken, 300-500 lira gibi cüzi ücretlere satılan objelerden elde edilen gelir, TEMA Vakfı tarafından İlber Hoca adına kurulacak hatıra ormanına aktarılacak.

Haberin Devamı

MİRASI FİNCANDA DEĞİL KİTAPLARINDA NOTLARINDA, FİKİRLERİNDE...

Bir insan öldükten sonra geride kalan eşyalar hakkında söz söyleme hakkı kime aittir?

Sosyal medyaya mı?

Hayranlarına mı?

Yoksa o evin kapısını her gün açıp kapatan ailesine mi?

Cevap veriyorum: Elbette ailesine.

Çünkü ölümden sonra kalan eşyalar, yas sürecinin de en ağır parçalarındandır.

İlber Ortaylı’nın mirası tartışması... Satılanlar ‘anılar’ değil objeler

Kimisi yıllarca bir odanın kapısını açamaz.

Kimisi aynı gün bütün eşyaları kaldırır.

Kimi bağışlar.

Kimi saklar.

Bunların hangisinin doğru olduğuna dışarıdan karar vermek mümkün olmadığı gibi ne ahlaki ne de psikolojik açıdan tek bir doğru da yoktur.

Dolayısıyla ölümden sonra kalan eşyalar üzerine hüküm verirken çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü bu mesele bir aile mahremiyetidir de.

Haberin Devamı

Kaldı ki merhum psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlubir davranışı anlamadan insan yargılamanın çok kolay olduğunu” tembihlemedi mi bize yıllarca?

Ne kadar haklı olduğunu Prof. Dr. Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı’nın açıklaması ile bir kez daha gördük. Şöyle diyor Ortaylı açıklamasında:

İSTANBUL’DA KAPATILMASI GEREKEN 7 EVİ VAR

“Babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 evi var; bu evlerde, kutsalı saydığım çalışma masaları ve kitapları ile çoğunu kendi aldığı ya da bazıları hediye gelen, aile- yakın dostları arasında dağıtılan anı/yadigâr objeler dışında, artan bir sürü obje oldu.

Bunları da TEMA Vakfı yakın zamanda adına bir hatıra ormanı açacağı için, o objeler de çöpe gideceğine böyle bir şeye katkısı olsun diye düşünerek, satışa çıkarmıştım.

Tabii hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı memleketimizde şimdi de “babasının malını sağa sola satan vefasız kızı” olmakla itham ediliyorum. Neyse orası önemli değil... Bu vesileyle başka bir şey satmayacağım, önceden bir şey satın alan herkese hatıra ormanına katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Babam adına bir kütüphane kuracağız çünkü kendisi akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil ama kitaplarıyla anılmak isterdi.

Haberin Devamı

Buyurunuz... Kapatılması gereken 7 ev var ortada.

İlber Ortaylı’nın mirası tartışması... Satılanlar ‘anılar’ değil objeler

Çoğunda da neredeyse İlber Hoca ile hiçbir iletişimi olmamış ya da belki bir kez kullanılmış, hediye gelen ya da satın alınmış objeler var. Hiçbiri İlber Hoca’nın “Aman” deyip, “gözüne baktığı” ya da “kıyamadığı” parçalar değil. Eşya işte...

Kaldı ki piyasa fiyatı 3-5 bin lira olan bu objeler, “İlber Hoca’nın eşyaları” kategorisinden çok daha pahalıya satılabilecekken, “onu sevenlere de bir hatıra olsun” niyeti ile değerinin altında, 300-500 liraya satışa konmuş. Elde edilen gelirin ise kurulacak ormana bir katkı olması düşünülmüş.

Evde fincan saklamak mı yoksa birinin anılarını onlarca ağaçta, yüzyıllarca yaşatmak mı?

Haberin Devamı

Ben ikincisinden razıyım.

MASUMİYET MÜZESİ ÖRNEĞİ NEDEN YANLIŞ BİR ÖRNEK

Gelelim Oray Eğin’in önerisine: “Masumiyet Müzesi gibi bir müze yapılsın.” Katılanlar olmuş. Fakat bence çok yanlış bir benzetme. Çünkü Masumiyet Müzesi, bir takıntının müzesidir.

Orhan Pamuk’un romanında Kemal, sevdiği kadının içtiği sigara izmaritlerini, küpesi, tokasını, çay bardağını yıllarca saklar. O nesneler tarihî değeri olduğu için değil, saplantılı bir aşkın sembolü oldukları için vitrindedir. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hikâyesi ise bambaşka.

İnsanlar gerçekten de gidip İlber Hoca’nın kahve içtiği fincanı görmek ister mi? Ya da son kullandığı tepsiyi? Sanmam.

Peki bir tarihçiyi gerçekten böyle mi hatırlayacağız?

Haberin Devamı

Kullandığı fincanı sergilemek, onun düşüncesini sergilemek olmasa gerek...

Dolayısıyla Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın mirasını mutfak dolabında arayamayız.

Onun mirası; kitaplarında, notlarında, arşivinde, yetiştirdiği öğrencilerde, saatlerce anlattığı derslerdedir.

Eğer bir gün gerçekten İlber Hoca adına bir müze kurulacaksa...

Orada çalışma masası olmalı.

El yazmaları olmalı.

Haritaları olmalı.

Araştırma notları olmalı.

Gençlerin tarih sevgisini artıracak belgeler olmalı.

İnsanlar o müzeden çıkarken “İlber Ortaylı bu fincandan kahve içermiş” dememeli.

“Tarihe bakışım değişti” diyebilmeli.

KÜTÜPHANESİNİ KÜLLİYEYE VE MUĞLA’YA BAĞIŞLADI

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile onlarca kez röportaj yapmış, sohbetler etmiş bir gazeteci olarak şunu da hatırlatmak isterim.

Haberin Devamı

İçinde 6 asırlık kitapların da bulunduğu on binlerce kitaplık kütüphanesinin bir kısmını 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne bağışladı.

Neden?” diye soranlara da şu yanıtı vermişti: “Neden başka bir yere vereyim? Yurtdışına mı vereyim? Benim öyle hizmetçilerim, yalılarım yok ki saklayabileyim.”

Daha önce kitaplarının bir bölümünü bağışladığı Galatasaray Üniversitesi’nin yangında büyük zarar görmesi ve kitapların önemli kısmının yok olmasından duyduğu üzüntüyü de aktaran Prof. Dr. Ortaylı, 2025’te de kütüphanesinin yine bir kısmını -ne kadarlık bir kısmı olduğu bilinmiyor- Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlamıştı.

#İlber Ortaylı#Miras#Tuna Ortaylı
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

İsrail, Suriye’de toprak satın alıyor

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Yeni sürüm Sülün Osman

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Yassıada’da şunları hissettim

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Ahmet Telli’yi yeniden okumak

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Savaş yok soygun var!

 İSLAM MEMİŞ
İSLAM MEMİŞ
TÜM YAZARLARIMIZ